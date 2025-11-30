Dennis Man, titular din nou în PSV – Volendam (LIVE SCORE, 13:15). Interul lui Cristi Chivu joacă la 16:00

17:20

Românul Cristi Chivu se bucură de un salariu uriaş la Inter. Dacă inițial s-a vehiculat că salariul tehnicianului român la Inter este de două milioane de euro pe an, se pare că românul este plătit chiar mai bine. Potrivit Goal Italia, salariul lui Cristi Chivu este de 2,5 milioane de euro pe an. Dacă ar […] The post Salariul incredibil pe care românul Cristi Chivu îl are la Inter. Ce bani au Mircea Lucescu şi Cosmin Olăroiu appeared first on Antena Sport.