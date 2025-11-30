Nouă persoane, majoritatea copii, au murit în urma atacurilor lupilor. Regiunea va fi monitorizată cu drone

06:15

Deși nu există dovezi arheologice sau izvoare istorice care să ateste că anticii celebrau „Anul Nou Dacic”, presupusa sărbătoare străveche a ajuns să captiveze tot mai mulți români. Unii oameni de știință au legat-o de templele Sarmizegetusei Regia, iar alții i-au căutat sensul în tradiții arhaice.