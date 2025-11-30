Nouă persoane, majoritatea copii, au murit în urma atacurilor lupilor. Regiunea va fi monitorizată cu drone
Adevarul.ro, 30 noiembrie 2025 15:00
Lupii care terorizează o regiune a Indiei vor fi monitorizați cu ajutorul dronelor. Animalele au omorât nouă oameni, majoritatea copii, în ultimele săptămâni. Specialiștii au observat o modificare în comportamentul animalelor care sunt foarte activi ziua.
Premierul Netanyahu cere să fie grațiat de președintele Israelului. Este acuzat de fraudă, delapidare și luare de mită # Adevarul.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a depus o cerere de grațiere la președintele Isaac Herzog. Netanyahu este acuzat de fraudă, delapidare și luare de mită.
Poziția de prim-vicepreședinte al AUR, preluată de Dan Dungaciu. Lulea: „Am decis să nu candidez la nicio funcție superioară în partid” # Adevarul.ro
Sociologul Dan Dungaciu va fi validat duminică, 30 noiembrie, în funcția de prim-vicepreședinte al partidului AUR, potrivit informațiilor „Adevărul”. Marius Lulea se retrage din conducerea formațiunii politice.
Autoritățile din Dâmboviţa și Prahova cer apă din rezerva de stat pentru populația afectată. „Pentru moment, nu ne interesează vinovații” # Adevarul.ro
Prefecții din Dâmbovița și Prahova au solicitat Guvernului furnizarea de apă din rezervele statului către localitățile afectate de criza apei potabile, ca urmare a problemelor apărute la lacul de acumulare Paltinu.
Inundații devastatoare în Indonezia: 417 morți, iar drumurile principale sunt blocate. O localincă povestește cum locuința ei „a dispărut complet” # Adevarul.ro
Bilanțul victimelor inundațiilor și alunecărilor de teren de pe insula Sumatra din Indonezia a crescut dramatic la 417 de morți, au anunțat oficialii. Sute de oameni sunt morți sau dispăruți și în Malaezia și Thailanda, iar milioane de persoane au fost afectate în întreaga regiune.
Populația României ar putea ajunge la 14 milioane în condițiile natalității și mortalității de azi. INS publică o proiecție șocantă pentru viitorul țării # Adevarul.ro
Potrivit unui studiu publicat de Institutul Național de Statistică (INS), populația României ar urma să scadă cu 3,403 milioane persoane, până în 2080, ceea ce ar însemna o diminuare cu 17,9% față de anul 2025.
Cea mai mare controversă a creștinismului românesc: a fost sau nu Sfântul Andrei în Dobrogea? Ce spun istoricii # Adevarul.ro
Omenirea a avut întotdeauna nevoie de zei, de divinități, de legende. Cel mai legendar personaj al Dobrogei rămâne Sfântul Apostol Andrei, unul din cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos şi despre care se spune că a adus creștinismul pe aceste meleaguri.
Ministrul Mediului acuză autoritățile din subordinea sa pentru situația gravă din Prahova: „Nu s-au luat în considerare cu adevărat riscurile. Este de neacceptat” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, cataloghează drept „de neacceptat” situația din județul Prahova, unde zeci de mii de consumatori nu primesc apă potabilă, din cauza turbidității crescute a apei de la barajul Paltinu.
Armele cu care România ar putea distruge dronele, fără a apela la rachete de un 1 milion de euro. General: „Ucrainenii le folosesc, noi nu” # Adevarul.ro
România și alte state NATO folosesc avioane de luptă pentru a combate dronele rusești, însă pe termen lung nu este sustenabil. Generalul (r) Alexandru Grumaz explică, pentru „Adevărul”, ce soluții mai ieftine decât rachetele care costă un milion de euro bucata și ar trebui să combată drone de 10.000
Tragedie într-o comună din județul Argeș. O tânără de 21 de ani a murit subit, în baia locuinței # Adevarul.ro
O tânără în vârstă de 21 de ani, din localitatea Domnești din județul Argeș a murit, sâmbătă, în locuința în care stătea alături de prietenul său şi familia acestuia, au transmis, duminică, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș.
Țintele potențiale din SUA care ar putea intra în raza de acțiune a rachetelor Oresnik trimise de Rusia în Venezuela # Adevarul.ro
După ce a încălcat deja tratatele globale prin mutarea armelor nucleare în Belarus, Rusia semnalează acum că intenționează să desfășoare în Venezuela rachete balistice puternice care pot ajunge în SUA.
Unde votezi la alegerile pentru Primăria București. Cum găsești secția la care ești arondat # Adevarul.ro
Duminica viitoare, pe 7 decembrie, alegătorii din București sunt chemați din nou la urne pentru a-și alege primarul pentru următorii 3 ani.
Președintele Poloniei a anulat întâlnirea cu Viktor Orban după vizita acestuia la Putin # Adevarul.ro
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a decis să își anuleze întrevederea bilaterală cu premierul ungar Viktor Orbán, după vizita acestuia la Moscova și discuțiile purtate cu Vladimir Putin.
Gabriela Ruse s-a calificat în finala turneului ITF de la Trnava. Urcare importantă în clasamentul WTA # Adevarul.ro
Gabriela Ruse își recâștigă locul în top 100 WTA, câștigând totodată și încredere pentru următoarele meciuri.
Bilanțul victimelor incendiului din Hong Kong a ajuns la 146 de morți. 100 de persoane, în continuare de negăsit # Adevarul.ro
Autoritățile din Hong Kong au transmis că bilanțul în urma incendiului care a devastat un complex de apartamente a ajuns la 146 de morți, în creștere față de totalul raportat anterior de 128. Alte 100 de persoane sunt în continuare de negăsit.
Polonia, gata să lanseze rachete Patriot pentru doborârea unor avioane rusești. Au fost activate unitățile germane pentru operarea sistemelor # Adevarul.ro
După detectarea unor avioane de vânătoare rusești care operau în vestul Ucrainei, vineri, 30 noiembrie, au fost activate unități ale forțelor armate germane, prezente în Polonia, pentru a opera sistemele Patriot.
Un copil de 14 ani, prins noaptea la volanul unui autoturism radiat şi cu numere false de înmatriculare # Adevarul.ro
Un copil de 14 ani a fost prins la volanul unui autoturism, pe o stradă din județul Dolj. Verificările în baza de date a Poliției au indicat că autovehiculul este radiat, pe el fiind montate numere false de înmatriculare.
Frumusețea autentică: Cum să te iubești așa cum ești și să scapi de presiunea perfecțiunii din social media # Adevarul.ro
În noua ediție din Interviurile Adevărul, descoperiți de la Andreea Tudorache, coach și trainer în dezvoltare personală, cum pot avea femeile grijă de ele, cât de importantă este acceptarea vârstei și imperfecțiunilor, și cum să aducă un echilibru autentic între corp, minte și suflet.
Cinci persoane au murit în nord-estul Franței, într-un incendiu. O clădire cu trei niveluri a fost cuprinsă de flăcări # Adevarul.ro
Cinci persoane au murit într-un incendiu, la Neuves-Maisons, în Meurthe-et-Moselle (nord-est), au anunțat duminică pompierii și prefectura.
Alertă în Piatra Neamț: electrovalva unui contor de gaz, găsită în flăcări. A fost oprită alimentarea cu gaze a clădirii # Adevarul.ro
Electrovalva unui contor de gaz amplasat în exteriorul unei clădiri din Piatra Neamț a fost găsită în flăcări, duminică dimineață, 30 noiembrie.
România, deja în Main Round la Campionatul Mondial de handbal feminin. Tricolorele cunosc deja două adversare # Adevarul.ro
România și-a asigurat deja locul în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin.
Întârziere uriașă după ce trenul București-Timișoara a lovit o osie aflată pe linia ferată # Adevarul.ro
Compania Națională „CFR” SA transmite că sâmbătă seara, 29 noiembrie, un tren a lovit o osie aparținând unui vagonet tehnologic. Din cauza acestui incident, trenul a avut o întârziere de 138 de minute.
Situație dificilă în Prahova. Tot mai multe localități rămân fără apă potabilă. Cozi imense, școli închise, spitalele au suspendat internările # Adevarul.ro
12 comune și orașe au rămas fără apă potabilă în județul Prahova, ca urmare a crizei de la barajul Paltinu.
Zelenski, într-un moment politic critic, după ce scandalul de corupție l-a lăsat fără principalul său consilier # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se pregătește să facă față unei noi runde de presiuni din partea Statelor Unite pentru a ajunge la un acord de încetare a războiului cu Rusia
Povestea preotului care a murit după ce s-a legat de 1.000 de baloane umplute cu heliu, pentru a bate un record mondial. Corpul i-a fost găsit după câteva luni # Adevarul.ro
În încercarea de a strânge o sumă importantă de bani pentru o cauză nobilă, un preot din Brazilia s-a legat de 1.000 de baloane umplute cu heliu. Deși se promitea a fi un eveniment spectaculos, acesta s-a sfârșit tragic, după ce a plutit necontrolat în aer.
Un milionar a construit o fermă autonomă unde 200 de oameni ar putea trăi în cazul unei apocalipse # Adevarul.ro
Jason Orvis, în vârstă de 56 de ani, și-a construit ferma pe dealurile din apropierea comunității Bountiful din Utah. Este o fermă autonomă care poate găzdui aproximativ 200 de oameni.
Locuitorii unui cartier din Suceava s-au trezit fără bradul de Crăciun, la o zi după ce a fost instalat: „Prima dată am crezut că este o glumă” # Adevarul.ro
De Ziua Bucovinei, în cartierul Ițcani din Suceava, un brad a fost instalat în fața Centrului Multifuncțional „Arta”. Sâmbătă, 29 noiembrie, acesta a dispărut pur și simplu, lăsând în urmă doar cetina și câteva globuri uitate pe pervazul unei ferestre.
Stefanie Pieper, în vârstă de 31 de ani, a fost găsită moartă într-o pădure îndepărtată din Slovenia.
Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat 27.520 de câştiguri în valoare totală de peste 1,58 milioane de lei.
Destinul tragic al actriței Stela Furcovici. Americanii au vrut să o ia la Hollywood. De ce a fost dată afară de la Institutul de Teatru și Film # Adevarul.ro
Actrița Stela Furcovici, celebră pentru rolul Ecaterinei Teodoroiu din filmul cu același nume, a murit în anul 2000, la doar 46 de ani, în urma unui teribil accident de circulație.
Probleme pentru Moldovan la Oviedo. Locul de titular întârzie, iar naționala îl ignoră. Anunțul care l-ar putea relansa în carieră # Adevarul.ro
Horațiu Moldovan trece printr-o perioadă dificilă la Oviedo, fără a prinde titularizarea.
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat în biroul său: „A fost un moment de cumpănă, dar n-am rămas cu sechele” # Adevarul.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a povestit despre momentul când a fost înjunghiat în biroul său, în 2006, pe când se afla la conducea Agenției Domeniilor Statului (ADS).
Misterioasele ciuperci negre de la Cernobîl care se hrănesc cu radiații. Oamenii de știință au rămas uluiți # Adevarul.ro
Mucegaiul găsit pe situl dezastrului nuclear de la Cernobîl pare să se hrănească din radiații. Descoperirea a fost făcută acum aproape trei decenii de Nelli Zhdanova, cercetătoare la Institutul de Mircobiologie și Virusologie din cadrul Academiei Naționale de Științe din Ucraina, cu sediul la Kiev.
„Nașul inteligenței artificiale” avertizează că lumea nu este pregătită pentru ce urmează. Cum ar putea arăta societatea în viitor # Adevarul.ro
Geoffrey Hinton, adesea numit „nașul inteligenței artificiale”, a avertizat că evoluția rapidă a AI ar putea provoca șomaj în masă, adâncirea inegalităților și schimbarea naturii relațiilor umane.
Se dezlănțuie furia lui Cristi Chivu: ordin de urgență pentru conducerea clubului, după ce Inter a înregistrat două eșecuri. Solicită transferul care poate schimba totul # Adevarul.ro
Antrenorul român încearcă să ridice moralul vestiarului, după două eșecuri consecutive.
Genoa părăsește zona retrogradării. De Rossi înregistrează prima victorie pe banca echipei lui Dan Șucu + Nicolae Stanciu, transfer la Rapid? # Adevarul.ro
Cele trei puncte obținute duc Genoa la 11 în clasament și marchează prima victorie pe teren propriu din acest sezon.
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis duminică dimineaţa două atenţionări Cod Galben de inundaţii pe râuri din şase judeţe, valabile pe parcursul acestei zile.
Studiul care arată de ce cântăreții celebri mor mai tineri decât cei mai puțin cunoscuți. „Faima, se pare, este toxică” # Adevarul.ro
Cercetătorii spun că ajungerea la celebritate în calitate de cântăreț solo crește într-adevăr riscul unei morți premature.
Rusia a lansat un atac cu drone în apropierea Kievului, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică (29-30 noiembrie), în urma căruia el puțin o persoană a fost ucisă și alte 11, inclusiv un copil, au fost rănite.
Trafic îngreunat pe mai multe artere de circulație din România. Carosabilul umed, zăpada și ceața pun serioase probleme șoferilor # Adevarul.ro
Traficul rutier pe principalele șosele din România este îngreunat duminică dimineață de ploi, zăpadă, ceață și restricții de circulație.
Duminică, 30 noiembrie, mai multe județe se află sub cod galben de ploi, iar la munte meteorologii au anunțat ninsori.
Congres AUR la Alba Iulia, de Sf. Andrei. George Simion, singurul candidat pentru funcția de președinte # Adevarul.ro
Congresul Național al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) se va desfășura, duminică, la Alba Iulia, președintele partidului, George Simion, fiind singurul candidat pentru un nou mandat la șefia formațiunii.
Războiul asimetric Rusia-Ucraina. Cum și-a creat Moscova avantaje tactice pe seama inovațiilor ucrainene # Adevarul.ro
După mai bine de trei ani și jumătate de război, Rusia a reușit să dezvolte și să acumuleze mai multe avantaje asimetrice în raport cu Ucraina, între care centrul de drone Rubicon și amenințări puternice precum bombele cu planare
Rusia își folosește dronele de dimensiuni medii drept mijloace de transport pentru drone FPV, extinzându-le acestora raza de acțiune și creând noi obstacole letale pentru forțele ucrainene.
Din ce a făcut Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, o avere de 300 de milioane de euro # Adevarul.ro
Bani grei investiți de omul de afaceri la formația olteană.
În România, sărbătoarea Sfântului Andrei este marcată atât religios, cât și prin tradiții populare, transmise din generație în generație. Noaptea de Sfântul Andrei mai ales este legată de numeroase superstiții.
Ce este Anul Nou Dacic și cum a ajuns popular. Misterele unei sărbători străvechi, redescoperite de români # Adevarul.ro
Deși nu există dovezi arheologice sau izvoare istorice care să ateste că anticii celebrau „Anul Nou Dacic”, presupusa sărbătoare străveche a ajuns să captiveze tot mai mulți români. Unii oameni de știință au legat-o de templele Sarmizegetusei Regia, iar alții i-au căutat sensul în tradiții arhaice.
Când atacul vinde mai bine decât promisiunea. De ce candidații la Primăria Capitalei mizează pe mesaje negative # Adevarul.ro
Încă dinaintea startului oficial al campaniei pentru Primăria Capitalei, tonul a fost dat de atacuri și mesaje negative – fie îndreptate către contracandidați, fie către lideri de la vârful statului. Nu este o surpriză, spun experții, care explică strategia.
De la împărat la măturător pe străzi. Povestea uimitoare a ultimului împărat al Chinei și secretele sale întunecate # Adevarul.ro
Una dintre cele mai fascinante povești din istoria contemporană a omenirii este cea a ultimului împărat al Chinei imperiale. Purta numele de Puyi și a fost înscăunat la vârsta de numai doi ani. Viața în „Palatul Interzis” a fost dominată de lux, dar și de traumă.
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, i-a făcut o propunere publică Anei Ciceală, contracandidata-surpriză din sondaje: să facă împreună echipă la PMB. Ana Ciceală candidează din partea SENS, un partid popular printre tineri, iar ultimul sondaj publicat o plasa la 7% intenție de vot.
