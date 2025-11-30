Vicepremierul Oana Gheorghiu şi-a prezentat bilanţul după o lună de mandat. "Este nevoie de răbdare"
ObservatorNews, 30 noiembrie 2025 15:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu și-a prezentat duminică bilanțul la o lună de la preluarea mandatului, anunțând că primele săptămâni au fost dedicate punerii bazelor pentru marile reforme pe care le coordonează: restructurarea companiilor de stat, debirocratizarea și digitalizarea. Gheorghiu subliniază că nu urmărește "promisiuni miraculoase", ci un proces riguros și transparent, menit să producă rezultate durabile.
