Un jandarm român a interpretat imnul României în avion, la peste 10.000 de metri altitudine

08:10

Sediul central al France Télévisions din Paris a fost evacuat în urma unei alerte cu bombă. Prezentatorii şi invitaţii au fost scoşi din platou chiar în timpul unei transmisiuni în direct. Alerta a fost dată de Serviciile de stat, iar mai multe echipe de poliţişti au fost trimise la faţa locului. După o oră şi jumătate angajaţilor li s-a permis să se întoarcă în clădire. O anchetă este acum în desfăşurare. Acum două săptămâni, redacţia BFMTV, a fost de asemenea evacuată în urma unei alerte cu bombă, care s-a dovedit a fi falsă.