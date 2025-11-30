Hramul Catedralei Naționale – 2025 | Foto

04:10

Părintele Dragoș Bălinișteanu este tată a șapte copii, dintre care unul în cer. La scurt timp după ce părintele și doamna preoteasă Otilia au aflat că li se va naște al treilea copil, medicii le-au dat o veste dificilă: fetița lor, Ioana, avea acranie. Li s-a spus să renunțe, dar ei au ales viața. Ioana…