Ministrul Agriculturii va propune un mecanism de protecţie pentru toate produsele agroalimentare atunci când inflaţia depăşeşte 5%
G4Media, 30 noiembrie 2025 16:20
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, va propune introducerea unui mecanism care să activeze automat măsuri de protecţie pentru toate produsele agroalimentare atunci când inflaţia depăşeşte 5%, similar intervenţiilor Băncii Naţionale ale României (BNR) pe cursul valutar, după eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, prevăzută pentru 31 martie 2026, transmite Agerpres. „Sunt de acord să […]
• • •
Acum 30 minute
16:20
16:10
Cum este folosită AI în universități. Ce spun studenții și regulamentele (1) Italia și România/ Student: „Am ascuns întotdeauna faptul că am folosit IA față de profesorii mei” # G4Media
Cum utilizează studenții Inteligența Artificială și ce anume permit Universitățile? ENTR lansează întrebări studenților și analizeaază regulamentele universităților din România și din alte țări europene. Pentru prima serie de răspunsuri, ENTR a discutat cu trei studenți din Italia și din România. „Am ascuns întotdeauna faptul că am folosit IA față de profesorii mei și, de […]
Acum o oră
16:00
Oana Gheorghiu: De săptămâna viitoare vom lua decizia finală cu privire la reformarea primelor 10 companii din energie şi transport # G4Media
Oana Gheorghiu prezintă, duminică, un bilanţ la o lună de când a preluat mandatul de viceprim-ministru, anunţând că săptămâna viitoare se va lua decizia finală, conform metodologiei stabilite, cu privire la lista primelor 10 companii din energie şi transport, care intră în procesul de reformă. Vicepremierul mai spune că va veni în următoarele săptămâni cu […]
15:40
Turla unei biserici din Bacău a luat foc / Pompierii intervin pentru lichidarea incendiului care s-a extins pe sute de metri pătraţi # G4Media
Turla unei biserici din comuna Mărgineni, judeţul Bacău, a luat foc, duminică după amiază, pompierii intervenind pentru lichidarea incendiului care s-a extins pe aproximativ trei sute de metri pătraţi. Incendiul a fost anunţat duminică după amiază, în jurul orei 13:47, după ce turla bisericii ortodoxe din comuna Mărgineni, satul Luncani a fost cuprinsă de flăcări. […]
Acum 2 ore
15:30
Consiliul Județean Cluj face demersuri pentru a obține în patrimoniu Sala Sporturilor „Horia Demian”, obiectiv vânat și de Primăria Cluj Napoca # G4Media
Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a anunțat intenția de a prelua în administrarea județului Sala Sporturilor „Horia Demian", aflată în patrimoniul Agenției Naționale pentru Sport, scrie actualdecluj.ro Și Primăria Cluj-Napoca încearcă de ani de zile să preia Sala Sporturilor, fără rezultat, Consiliul Județean Cluj a transmis că este pregătit să finalizeze demersul și să […]
15:20
Cât de precise sunt cele mai cunoscute chatboturi AI? Un studiu european relevă un grad de erori de aproape 50% pentru toate # G4Media
O analiză a gradului de erori în furnizarea informațiilor, care se constată la cele mai utilizate patru chatbot-uri la nivel european arată că nivelul de acuratețe s-a îmbunătățit semnificativ de la finalul anului trecut dar tot ajunge la aproape 50%, pentru toate cele patru instrumente, arată o analiză Statista care citează un studiu al European […]
15:10
Gabriela Ruse a câștigat duminică turneul ITF de la Trnava după ce a învins-o pe sportiva cehă Lucie Havlickova (locul 325 WTA). Ruse a fost nevoită să revină de la 0-1 la seturi pentru a se impune la capătul unui meci care a durat două ore și 14 minute, scor 5-7, 6-4, 6-0. Cap de […]
14:50
Preşedintele naţionalist al Poloniei îşi anulează o întâlnire cu Viktor Orban la o reuniune a Grupului de la Vişegrad, în urma vizitei acestuia la Moscova # G4Media
Preşedintele polonez Karol Nawrocki şi-a anulat o întâlnire cu Viktor Orbán, prevăzută la 4 decembrie, în urma unei vizite a premierului ungar la Moscova, relatează Euronews, citată de News.ro "Preşedintele Karol Nawrocki a decis să-şi limiteze programul vizitei în Ungaria exclusiv la summitul preşedinţilor Grupului de la Vişegrad", a anunţat şeful biroului de politică externă […]
Acum 4 ore
14:30
Constructorii auto din China au găsit o strategie eficientă pentru expansiunea pe piața europeană: în loc să-și construiască propriile rețele de distribuție, au convins cei mai importanți dealeri din Europa să le comercializeze vehiculele, relatează Automotive News Europe.
14:30
Netanyahu îi cere în mod oficial preşedintelui Israelului să-l graţieze în procesul de corupţie: Procesul, care durează de mai mulţi ani, ”sfâşie” Israelul # G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu – judecat de corupţie – i-a trimis o cerere oficială de graţiere preşedintelui Isaac Herzog, anunţă duminică preşedinţia israeliană, relatează AFP, citată de News.ro "Preşedinţia precizează că este vorba despre o cerere de graţiere excepţională, cu consecinţe semnificative", anunţă ea într-un comunicat. "După primirea tuturor avizelor, preşedintele statului va examina cererea […]
14:30
Tort pentru Sf. Andrei, cu blat de nucă, cremă de brânză și insert de mere caramelizate/ Gust de sezon, de mere, scorțișoare și lămâie, după rețeta lui chef Bontea # G4Media
Pentru sărbătoriții de Sf. Andrei, dar și pentru masa din ziua liberă de 1 Decembrie, pregătim un tortuleț cu gust și arome de sezon: cu nucă, mere, scorțișoară și lămâie.
14:30
FOTO De ce întârzie turcii de la CCN să intre în șantierul Spitalului Regional de Urgență Iași, deși au ordinul de începere a lucrărilor semnat de o lună / Aceiași turci sunt clasați câștigători și pentru Spitalul Regional din Cluj, licitație blocată în contestații încă din 7 octombrie # G4Media
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, declara recent la un post central de televiziune că cele trei spitale regionale de urgență care se construiesc la Iași, Cluj și Craiova se vor finaliza cel târziu în anul 2029. Rogobete a dat asigurări că nu există motive ca proiectele să se blocheze, pentru că „banii există" la minister, însă […]
14:30
Extrema dreaptă germană îşi reconstruieşte organizaţia de tineret, în pofida protestelor și manifestațiilor # G4Media
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) s-a dotat cu o nouă organizaţie de tineret – „Generation Deutschland" -, într-un Congres la Giessen, în apropiere de Frankfurt, lansat cu două ore întârziere – din cauza unor manifestaţii şi blocării unor străzi de către critici ai acestei formaţiuni antimigraţie şi prorusă, relatează AFP, transmite News.ro. […]
14:30
Sfârșit pentru o practică barbară: Marea Britanie oprește comerțul cu animale cu urechi tăiate și gheare scoase # G4Media
Marea Britanie face un pas major în protecția animalelor, după ce Parlamentul a aprobat o nouă lege care interzice importul câinilor cu urechile tăiate și al pisicilor supuse procedurii de declawing. Deși ambele practici sunt deja ilegale în UK, până acum existau portițe care permiteau intrarea pe piață a animalelor mutilate în alte țări.
14:20
Rusia susține că a doborât 33 de drone ucrainene deasupra a patru regiuni şi a Mării Negre # G4Media
Sistemele de apărare antiaeriană ruseşti au doborât în noaptea de sâmbătă spre duminică 33 de drone ucrainene cu aripi fixe deasupra a patru regiuni de la Marea Neagră, respingând un atac considerabil mai redus decât cel din ziua precedentă, când au neutralizat 103 drone, a informat duminică Ministerul Apărării de la Moscova, citat de EFE […]
14:20
Germania se pregătește să reia subvențiile pentru familiile cu venituri medii și scăzute destinate cumpărării de mașini electrice / Subvenția de bază este de 3000 de euro și crește pentru fiecare copil # G4Media
Guvernul german ar urma să revitalizeze o schemă de subvenţionare pentru a încuraja gospodăriile cu venituri medii şi scăzute să cumpere sau să ia în leasing vehicule electrice (EV), transmite DPA, citată de Agerpres. Acordul convenit în cadrul coaliţiei aflată la guvernare în Germania include maşinile electrice pe baterii şi vehiculele hibride plug-in. După anularea […]
14:10
Prefecţii de Dâmboviţa şi Prahova cer apă din rezerva de stat pentru populaţia afectată de problemele de la Paltinul # G4Media
Prefectul judeţului Dâmboviţa, Marian Tănase, şi cel al judeţului Prahova, Daniel Nicodim, au convocat, duminică, comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă pentru a solicita Guvernului furnizarea de apă din rezervele statului către localităţile afectate de criza apei potabile, ca urmare a problemelor apărute la lacul de acumulare Paltinul, relatează Agerpres. Solicitarea vine după ce oraşul […]
14:10
Spitalul municipal Câmpina a sistat internările, din cauza problemelor legate de furnizarea de apă. Principala problemă a unităţii sanitare este cea legată de sterilizarea instrumentarului chirurgical şi de sterilizarea biberoanelor pentru copiii foarte mici, aceasta făcându-se la Ploieşti, transmite News.ro. Spitalul Municipal Câmpina a sistat internările, cu excepţia urgenţelor majore, decizia fiind luată pe fondul […]
14:00
Guvernul Irlandei critică decizia consiliului municipal Dublin de a schimba numele parcului Haim Herzog, fost președinte al Israelului, de origine irlandeză # G4Media
„Guvernul a criticat în mod deschis politicile și acțiunile guvernului israelian în Gaza și Cisiordania, și pe bună dreptate", a declarat ministra de externe Helen McEntee. „Dar redenumirea unui parc din Dublin în acest fel, eliminând numele unui evreu irlandez, nu are nicio legătură cu acest lucru și nu are loc în republica noastră. În […]
14:00
EXCLUSIV Dosarul LUKOIL: Tribunalul Prahova a menținut sechestrul pe activele rafinăriei Petrotel Lukoil deținute de compania-mamă din Olanda care e radiată de 4 ani / Ce spune instanţa / Poate fi vândută rafinăria, dacă este sub sechestru, pentru respectarea sancțiunilor americane? # G4Media
Tribunalul Prahova a menținut sechestrul pe acţiunile, conturile şi alte active deținute de compania Lukoil Holdings BV Olanda la rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești în cadrul controlului anual privind legalitatea măsurii preventive în dosarul Lukoil aflat de 10 ani pe rolul instanței. Dosarul a fost trimis în judecată în 2015 de celebrul fost procuror Mircea […]
13:50
Ministrul Mediului, despre situaţia din Prahova: Informaţiile care au ajuns la minister spuneau că în orice situaţie se va asigura apa potabilă/ Autoritățile implicate nu au comunicat corect # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, cataloghează drept „de neacceptat" situaţia din judeţul Prahova, unde zeci de mii de consumatori nu primesc apă potabilă, din cauza turbidităţii crescute a apei de la barajul Paltinu, unde se fac lucrări şi unde apa este tulbure din cauza lucrărilor şi a condiţiilor meteo. „Informaţiile care au ajuns la Ministerul Mediului […]
13:40
Redacția centrală a ziarului italian La Stampa din Torino a fost luată cu asalt de manifestanți Pro Palestina, după reținerea unui imam de origine egipteană radicalizat, rezident la Torino, care a primit și ordin de expulzare # G4Media
Circa o sută de manifestanți pro Palestina au luat vineri cu asalt redacția centrală din Torino a ziarului La Stampa, aruncând cu petarde și cu gunoi de grajd în curtea redacției, într-o acțiune cu valență simbolică, și scriind pe pereți Fuck Stampa" și „Free Shahin", relatează media italiană. Informațiile au circulat greu pentru că sindicatele […]
13:40
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, acuză Occidentul că joacă murdar pe piaţa internaţională de armament din cauza sancțiunilor impuse Rusiei # G4Media
Occidentul duce o luptă „murdară şi necompetitivă" împotriva Rusiei pe piaţa armamentului prin impunerea de sancţiuni, a acuzat duminică ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, transmite EFE, citată de Agerpres. „Provocările (în comerţul cu arme) sunt aceleaşi cu care ne confruntăm la exportul oricărui alt bun al nostru (…) Este vorba despre sancţiuni şi încercările […]
13:40
Bilanţul victimelor incendiului de la Hong Kong creşte la 146 de morţi / Nu sunt excluse alte victime # G4Media
Bilanţul incendiului care a devastat un complex rezidenţial la Hong Kong săptămâna trecută a crescut duminică la cel puţin 146 de morţi şi ar putea creşte în continuare, anunţă poliţia, relatează AFP, citată de News.ro "Numărul morţilor a crescut la 146, la ora (locală) 16.00 (10.00, ora României). Nu putem exclude să fie şi mai […]
13:30
Lewis Hamilton are parte de un nou weekend dificil de cursă alături de Ferrari, britanicul având doar al 18-lea timp în calificările pentru Marele Premiu din Qatar. Multiplul campion mondial spune că nu știe ce să mai facă pentru a ieși din criza prelungită: „Aseară am stat treaz până la 6 dimineața", transmite Lewis. Grand […]
13:20
Huiduieli la Alba Iulia. Momentele depunerii de coroane în numele președintelui României, Nicușor Dan, și al USR, fluierate de membrii și simpatizanții AUR # G4Media
Momentul solemn al depunerii de coroane de la Alba Iulia a fost punctat duminică de huiduieli venite din partea membrilor și simpatizanților AUR, prezenți în număr mare la fața locului. La eveniment a fost prezent și George Simion. Autoritățille locale au organizat un moment festiv, care are loc anual, respectiv arborarea drapelului național al României, […]
13:20
Institutul de Statistică: Populaţia României ar urma să scadă cu 3,4 milioane persoane, până în 2080, în cel mai probabil scenariu / Cu cât ar urma să scadă în varianta optimistă # G4Media
Populaţia României ar urma să scadă cu 3,403 milioane persoane, până în 2080, ceea ce ar însemna o diminuare cu 17,9% faţă de anul 2025. Acesta este cel mai probabil scenariu, consemnat de de Intitutul Naţional de Statistică (INS), în lucrarea intitulată "Proiectarea populaţiei active a României la orizontul anului 2080". Proiecţia populaţiei rezidente a […]
13:00
Cinci persoane au murit într-un incendiu, la Neuves-Maisons, în Meurthe-et-Moselle, anunţă duminică pompierii şi prefectura, relatează AFP, citată News.ro. Un bărbat în vârstă de 59 de ani, o femeie în vârstă de 60 de ani, o femeie în vârstă de 20 de ani şi un adolescent în vârstă de 16 ani au murit, au anunţat […]
12:50
Jeremy Corbyn lansează un nou partid socialist / Tensiuni în rândurile stângii britanice la apariția ”Your Party” # G4Media
Jeremy Corbyn şi-a afişat voinţa de a construi "un nou partid socialist democratic" în Regatul Unit, în deschiderea Congresului inaugurat al formaţiunii pe care a cofondat-o cu scopul de a ocupa un spaţiu pe eşicherul stâng şi a-i atrage pe cei dezamăgiţi de Guvernul laburist
12:50
Ronnie O’Sullivan revine la masa de joc cu ocazia Campionatului Regatului Unit, competiție importantă din snooker unde cel supranumit „The Rocket” are un record de 8 trofee. Ronnie are însă și o latură „întunecată”: a fost protagonistul unor controverse de-a lungul participărilor sale la UK Championship. Ronnie a pătruns puternic în lumina reflectoarelor la vârsta […] © G4Media.ro.
12:40
Mai multe curţi din municipiul Piteşti au fost inundate în cursul dimineţii de duminică, pe fondul ieşirii din matcă a Râului Doamnei, ca urmare a precipitaţiilor abundent, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş. Potrivit acestora, inundaţiile s-au produs la mai multe imobile de pe Calea Câmpulung. „La faţa locului sunt şi […] © G4Media.ro.
12:40
Unităţi germane cu sisteme Patriot au fost activate vineri în Polonia din cauza unor avioane de vânătoare ruseşti # G4Media
Unităţi ale forţelor armate ale Germaniei prezente în Polonia pentru a opera sistemele Patriot au fost activate vineri după ce au detectat în apropierea spaţiului aerian polonez prezenţa unor avioane de vânătoare ruseşti care operau în vestul Ucrainei, informează duminică EFE, citată de Agerpres. Potrivit ediţiei de duminică a ziarului ‘Bild’, avioane de vânătoare ruseşti […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:30
Cum neagă AUR dreptul Curții de Justiție a Uniunii Europene de se comporta ca o instanță supranațională / Extremiștii nu recunosc supremația dreptului european asupra celui național # G4Media
Partidul extremist AUR neagă dreptul Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) de a se comporta ca o instanță supranațională și nu recunoaște supremația dreptului european asupra dreptului național, după cum rezultă dintr-un proiect de rezoluție prezentat la Congresul AUR de la Alba Iulia. Acest punct de vedere al partidului extremist reflectă un mod de […] © G4Media.ro.
12:30
Cum avem grijă de animalele de companie în perioada sărbătorilor de iarnă. Ce spun medicii veterinari # G4Media
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, cu târgurile de Crăciun în prag de deschidere, iar tarabe pline de mâncare și suveniruri își așteaptă clienții. Spiritul sărbătorilor poate fi stresant pentru patrupezi, mai ales dacă stăpânii au invitați la masă și casa se aglomerează. Kelly Fishman, medic veterinar și fondatoarea asociației Strut Animal Mobility […] © G4Media.ro.
12:30
Apele Române: Alimentarea cu apă, sistată duminică în mai multe localităţi din judeţul Prahova pe fondul turbidității ridicate din barajul de acumulare Paltinul / Realimentarea va fi posibilă după 72 de ore de la încetarea ploilor # G4Media
Alimentarea cu apă a mai multor localităţi din judeţul Prahova a fost sistată, duminică dimineaţă, pe fondul turbidităţii ridicate a apei din lacul de acumulare Paltinul, ca urmare a precipitaţiilor abundente din cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, au informat reprezentanţii Administraţiei Naţionale „Apele Române”. Potrivit acestora, sunt afectate localităţile alimentate din Staţia de tratare […] © G4Media.ro.
12:10
Planetele precum Saturn și Uranus sunt înconjurate de luni acoperite de gheață. Unele dintre acestea, cum este Enceladus, luna lui Saturn, au deja confirmate oceane între stratul de gheață și nucleul stâncos. Aceste lumi sunt considerate printre cele mai promițătoare locuri pentru căutarea vieții extraterestre, însă secretele lor sunt departe de a fi dezvăluite, afirmă Phys.org. © G4Media.ro.
12:10
Europa preferă mărcile tradiționale: Care este singurul model produs de un constructor chinez din TOP 50 # G4Media
Analiza celui mai recent clasament cu top 50 de modele vândute în Europa, realizat de Automotive News Europe, arată că diversitatea pieței rămâne ridicată, însă prezența brandurilor chinezești este în continuare redusă. © G4Media.ro.
11:40
Incident grav în Caraș-Severin / Un tren al CFR a lovit un echipament feroviar / Au fost puse în pericol siguranța circulației și integritatea pasagerilor # G4Media
Incident grav în Caraș-Severin / Un tren al CFR a lovit un echipament feroviar / Au fost puse în pericol siguranța circulației și integritatea pasagerilor Un tren al CFR a lovit un echipament feroviar în timp ce se deplasa pe magistrala 100, în zona unei stații din Caraș-Severin. Autoritățile au deschis o anchetă deoarece utilajul […] © G4Media.ro.
11:30
Alternative vegetale care merită descoperite în meniul de Sărbători. Preparate și garnituri care completează sau înlocuiesc cu succes felurile tradiționale # G4Media
Pe lângă preparatele tradiționale din carne, mesele de Crăciun pot fi completate cu ingrediente vegetale precum leguminoasele, nucile, semințele și chiar alternativele vegane pentru carne. Nu înlocuiesc aromele clasice ale sărbătorilor, ci oferă opțiuni care merită a fi descoperite – gustoase, sățioase și surprinzător de potrivite în meniul festiv. © G4Media.ro.
11:20
De ce este îngrijorat „Hollywood-ul de pe Dunăre” de tarifele lui Trump / Ungaria a devenit locație de filmare pentru studiourile americane datorită peisajelor pitorești, forței de muncă ieftine și subvențiilor # G4Media
„Dune”, „Blade Runner 2049”, „The Witcher”, aceste blockbustere au fost filmate, cel puţin parţial, la Budapesta, supranumită „Hollywood-ul de pe Dunăre”, însă industria cinematografică înfloritoare a Ungariei se teme de impactul tarifelor impuse de Donald Trump, informează AFP, citată de Agerpres. „Este ca un meteorit care se îndreaptă spre Pământ: ar putea fie să treacă […] © G4Media.ro.
11:10
Un brad de Crăciun amplasat într-un cartier din Suceava a fost demontat, după ce fusese ornat, iar luminiţele puse în funcţiune / Autoritățile și-au dat seama că bradul risca să cadă peste trecători # G4Media
Un brad de Crăciun amplasat cartierul Iţcani din municipiul Suceava a fost demontat, la doar o zi după ce a fost ornat, iar luminiţele puse în funcţiune. Reprezentanţii administraţiei publice şi-au dat seama că suportul folosit pentru susţinerea pomului nu era adecvat dimensiunilor mari ale acestuia, bradul riscând să cadă peste trecători. Locuitorii cartierului sucevean […] © G4Media.ro.
11:00
Alegeri legislative şi locale în regiunea separatistă Transnistria / Buletinele de vot conţin opţiunea „împotriva tuturor” # G4Media
Un număr de 246 de secţii de votare din regiunea separatistă a Republicii Moldova, Transnistria, s-au deschis duminică pentru alegeri legislative şi locale în cadrul cărora vor fi aleşi 33 de deputaţi ai Consiliului Suprem, 469 de deputaţi locali şi 76 de şefi de localităţi, informează EFE, citată de Agerpres. Aproximativ 395.000 de alegători îşi […] © G4Media.ro.
11:00
Verstappen spune că ar trebui „să încalce” regulamentul pentru a ține pasul cu McLaren în Qatar # G4Media
Max Verstappen transmite că nu are prea multe motive de bucurie înainte de startul Marelui Premiu de Formula 1 din Qatar. Pentru a arăta cât de bun este nivelul arătat de Oscar Piastri, campionul mondial en-titre sugerează că ar trebui „să încalce” regulamentul pentru a ține pasul cu monoposturile McLaren. Grand Prix-ul din Qatar va […] © G4Media.ro.
10:40
Exerciții de autosuficiență pentru situații extreme. Un milionar american a construit în Utah o fermă care poate asigura supraviețuirea a 200 de persoane în diferite scenarii apocaliptice # G4Media
Jayson Orvis, un milionar din Utah, a construit o fermă pe un teren de 120 de hectare pentru familia și prietenii săi. El este un autor de cărți cu subiecte post‑apocaliptice și recunoaște că a folosit informațiile pe care le deține atât pentru scris cât și pentru realizarea femei, relatează agenția Mediafax. © G4Media.ro.
Acum 8 ore
10:30
Patrick Mouratoglou aduce în lumină detalii interesante despre Novak Djokovic. Fostul antrenor al Simonei Halep spune că Nole este probabil cea mai puțin falsă persoană din întreaga lume a tenisului și că sârbul a refuzat sume impresionante de bani pentru că acordă prioritate rolului său de model în fața averii sale. Patrick Mouratoglou spune că […] © G4Media.ro.
10:20
Rusia, aproape să interzică WhatsApp / Utilizatorii împinşi spre aplicaţia Max, promovată de autorităţi şi obligatorie pe toate dispozitivele noi # G4Media
Rusia intenţionează să interzică WhatsApp, iar milioanele de utilizatori locali ar putea fi nevoiţi să recurgă la Max, o nouă aplicaţie de mesagerie locală promovată de autorităţi, denunţată de avocaţi ca fiind un posibil instrument de supraveghere, relatează AFP, transmite News.ro. © G4Media.ro.
10:20
Statistică oficială: Numărul firmelor dizolvate, în creştere cu 32,4% în primele zece luni din 2025 # G4Media
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 32,4%, în primele zece luni din 2025, până la 46.917, faţă de 35.436 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), relatează Agerpres. Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 9.396 de firme (număr în creştere cu 35,43% faţă […] © G4Media.ro.
10:10
Antena3: Cum s-a ajuns ca zeci de mii de oameni din Prahova să nu aibă apă potabilă. Prefect: E posibil să se suspende cursurile # G4Media
Situaţia continuă să fie gravă la barajul Paltinu, unde zeci de mii de oameni au rămas fără apă potabilă. Administraţia Naţională „Apele Române” cere declararea stării de urgenţă în Prahova după ploile din ultimeze zile. Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a declarat la Antena 3 CNN că 12 localități, printre care și orașul Câmpina, sunt […] © G4Media.ro.
10:10
După trei ani de creștere rapidă și evaluări spectaculoase, industria inteligenței artificiale pășește în 2026 cu mai multe întrebări dificile decât semne de euforie, anunță TechXplore. © G4Media.ro.
10:00
VIDEO Scandal în Serie A după un penalti neacordat contra Milanului: „Imaginile vorbesc de la sine” # G4Media
AC Milan a câștigat la limită, scor 1-0, meciul derbi cu Lazio (din etapa XIII din Serie A). Duelul nu a fost însă unul lipsit de controverse: în prelungirile partidei, oaspeții de pe San Siro au cerut un penalti, dar după analiza VAR centralul a decis să nu dea nimic. Nu este liniște în Serie […] © G4Media.ro.
