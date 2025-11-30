De ce este îngrijorat „Hollywood-ul de pe Dunăre” de tarifele lui Trump / Ungaria a devenit locație de filmare pentru studiourile americane datorită peisajelor pitorești, forței de muncă ieftine și subvențiilor 

22:30

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, sâmbătă, despre momentul când a fost înjunghiat în biroul său, în 2006, pe când se afla la conducea Agenţiei Domeniilor Statului, că Dumnezeu l-a trimis înapoi şi că a fost un moment de cumpănă, dar nu a rămas cu sechele. El a mai spus, despre agresor, că l-a iertat în […] © G4Media.ro.