Telescopul spațial Roman al NASA promite să surprindă oamenii de știință chiar înainte de a fi lansat

11:20

„Dune”, „Blade Runner 2049”, „The Witcher”, aceste blockbustere au fost filmate, cel puţin parţial, la Budapesta, supranumită „Hollywood-ul de pe Dunăre”, însă industria cinematografică înfloritoare a Ungariei se teme de impactul tarifelor impuse de Donald Trump, informează AFP, citată de Agerpres. „Este ca un meteorit care se îndreaptă spre Pământ: ar putea fie să treacă […] © G4Media.ro.