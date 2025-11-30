Programul evenimentelor din Capitală. Peste 2.900 de militari participă la parada de Ziua Națională a României, de la Arcul de Triumf

10:00

Mucegaiul găsit pe situl dezastrului nuclear de la Cernobîl pare să se hrănească din radiații. Descoperirea a fost făcută acum aproape trei decenii de Nelli Zhdanova, cercetătoare la Institutul de Mircobiologie și Virusologie din cadrul Academiei Naționale de Științe din Ucraina, cu sediul la Kiev.