România, te iubesc! Emisiunea integrală din 30 noiembrie 2025: PRO TV, 30 de ani
StirileProtv.ro, 30 noiembrie 2025 19:20
• • •
Acum 5 minute
19:40
Încă un atac armat șochează America. O petrecere de copii din California s-a transformat într-o tragedie. Sunt patru morți # StirileProtv.ro
Încă un atac armat șochează America. O petrecere de copii s-a transformat într-o tragedie într-un orășel din California.
19:40
Târgurile de Crăciun din marile orașe și-au deschis porțile. „Eu vin din Elveția, splendid” # StirileProtv.ro
Spre încântarea copiilor, dar și a celor mari care n-au pierdut gustul poveștilor, târgurile de Crăciun din marile orașe și-au deschis porțile.
19:40
Zile decisive pentru pacea din Ucraina. În Florida se discută cele mai sensibile puncte ale acordului, după Geneva # StirileProtv.ro
Sunt zile decisive pentru un eventual acord de pace în Ucraina. O delegație a Kievului se întâlnește duminică în Florida cu oficiali de rang înalt ai administrației Trump.
19:40
Americanii, gata să folosească forța în Venezuela, pentru a răsturna regimul Maduro. Primul pas pe care îl vor face # StirileProtv.ro
Urmează o săptămână tensionată în Caraibe. Sunt tot mai multe semne că Statele Unite ar avea de gând să intensifice campania îndreptată împotriva Venezuelei.
Acum 15 minute
19:30
Românii l-au sărbătorit pe Sfântul Andrei. Credincioșii s-au adunat la biserici și la Catedrala Națională # StirileProtv.ro
Peste o jumătate de milion de români își serbează duminică onomastica de Sfântul Andrei, Apostolul care a creștinat România. De dimineață, oamenii au venit în număr mare la bisericile cu acest hram, inclusiv la Catedrala Națională.
19:30
Ploile puternice din ultimele zile au produs inundații la ieșirea din Pitești. Pompierii au fost chemați să scoată apa din curți, inclusiv din cea a Direcției Sanitar-Veterinare și a noului sediu DNA aflat în construcție.
Acum 30 minute
19:20
Doi bărbați s-au dat drept angajați ai unei companii de gaze și au furat zeci de mii de lei din casa unei vârstnice # StirileProtv.ro
Doi bărbaţi, unul din Bucureşti, celălalt din Reşiţa, au fost arestaţi preventiv după ce, pretinzând că sunt angajaţi ai unei companii furnizoare de gaze naturale, au intrat în locuinţa unei vârstnice din Braşov, de unde furat zeci de mii de lei.
19:20
Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni # StirileProtv.ro
100.000 de oameni din 13 localități au rămas fără apă curentă încă de vineri. La spitalul din Câmpina au fost sistate internările, iar școlile vor rămâne închise marți.
19:20
Acum o oră
19:10
Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane # StirileProtv.ro
O delegație ucraineană a început duminică negocieri cu oficiali americani de rang înalt la Shell Bay Club, în Florida, pentru a discuta un plan american destinat încetării războiului dintre Rusia și Ucraina, transmite AFP.
Acum 2 ore
18:00
Paella este un preparat sățios, aromat și foarte versatil, asociat cu bucătăria spaniolă.
17:50
Creștere record pentru pensiile facultative: Active de 7,03 miliarde lei în octombrie # StirileProtv.ro
Fondurile de pensii facultative din România au înregistrat active totale de 7,03 miliarde de lei la sfârșitul lunii octombrie 2025, marcând un avans de 27% față de perioada similară din anul precedent.
Acum 4 ore
17:40
Salvamont Brașov, apel către toți turiștii care urcă la altitudini mari. Esti risc de avalanșă în urma ninsorilor # StirileProtv.ro
Turiştii care în această perioadă se află la munte, în judeţul Braşov, sunt sfătuiţi să nu urce la altitudini mai mari de 1800 de metri, unde în urma ninsorilor recente s-a depus un strat de zăpadă, existând risc de avalanşă.
17:30
Elvețienii au respins, prin referendum, înlocuirea serviciului militar și taxa climatică pe moșteniri # StirileProtv.ro
Elveţienii au respins clar duminică înlocuirea serviciului militar cu unul civil obligatoriu pentru toţi, indiferent de sex, precum şi introducerea unei "taxe climatice" pe moştenirile celor mai bogaţi cetăţeni.
17:10
Toate nevoile primăriilor din localitățile afectate de criza apei generate de situația de la lacul de acumulare Paltinul vor fi centralizate.
17:00
Numele lui Nicușor Dan, huiduit îndelung la Alba Iulia, la depunerea coroanei de Ziua Națională # StirileProtv.ro
Huiduieli la Alba-Iulia, la momentul depunerii coroanei din partea președintelui Nicușor Dan. În mijlocul ceremoniilor solemne de Ziua Națională a României la Alba Iulia, un moment oficial s-a transformat în protest public.
16:40
Cum arată Nicole Scherzinger, fosta Pussycat Doll, la 47 de ani. Au venit rapid oferte de filme # StirileProtv.ro
Jamie Lloyd a încercat pentru prima dată cu ani în urmă să o convingă pe Nicole Scherzinger, fosta Pussycat Doll, să joace în „Evita”. Programul nu i-a permis atunci să accepte, însă colaborarea i-a rămas în minte.
16:40
Polonia, gata să doboare avioane de vânătoare ale Rusiei. Sistemele Patriot au fost activate # StirileProtv.ro
Unități ale forțelor armate ale Germaniei prezente în Polonia pentru a opera sistemele Patriot au fost activate vineri după ce au detectat în apropierea spațiului aerian polonez prezența unor avioane de vânătoare rusești care operau în vestul Ucrainei.
16:30
Lime – fructul care îți transformă mesele și starea de sănătate. Gust, beneficii și rețete # StirileProtv.ro
Lime-ul adaugă un plus de prospețime și savoare preparatelor, în timp ce oferă numeroase beneficii pentru sănătate. Gustul său acrișor și aromat îl face perfect atât în rețete dulci, cât și sărate, transformând fiecare masă într-o experiență plăcută.
16:20
Începe pilotul reformei pentru companiile de stat. Oana Gheorghiu: „Lista primelor 10 companii va fi finalizată” # StirileProtv.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat duminică bilanţul primei luni de mandat şi a anunţat că săptămâna viitoare va fi finalizată lista primelor 10 companii din energie şi transport care intră în procesul de reformă.
16:10
Majoritatea afganilor primiți în SUA în 2021 sunt „semnalizați” pentru riscuri de securitate națională # StirileProtv.ro
Peste 5.000 de afgani aduși în SUA după retragerea forțelor americane din țară au fost „semnalizați” pentru probleme de „securitate națională”, potrivit datelor Departamentului Securității Interne obținute de The Post.
16:00
Gelato – desertul italian cremos și plin de savoare. Cum se prepară și de ce este atât de gustos # StirileProtv.ro
Gelato este desertul italian care impresionează prin textura sa cremoasă și aromele intense. Prepararea sa atentă, cu ingrediente proaspete și naturale, îi conferă gustul inconfundabil care îl face atât de iubit în întreaga lume.
Acum 6 ore
15:30
Un soldat NATO a murit în timpul unei misiuni a Alianței. Exercițiul care i-a fost fatal # StirileProtv.ro
Un soldat belgian care participa la o misiune NATO în Lituania a murit vineri în timpul unui exercițiu, au declarat sâmbătă seara oficialii belgieni.
15:20
Lavrov acuză Occidentul că „joacă murdar” pe piaţa internaţională de armament. „A realizat că pierde competiția” # StirileProtv.ro
Occidentul duce o luptă „murdară şi necompetitivă" împotriva Rusiei pe piaţa armamentului prin impunerea de sancţiuni, a acuzat duminică ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, transmite EFE, preluat de Agerpres.
15:00
Gestul făcut de președintele polonez Karol Nawrocki din cauza vizitei lui Viktor Orbán la Moscova # StirileProtv.ro
Președintele polonez Karol Nawrocki și-a anulat o întâlnire cu Viktor Orbán, prevăzută la 4 decembrie, în urma unei vizite a premierului ungar la Moscova.
14:40
Internări sistate la Spitalul Municipal Câmpina din cauza lipsei apei potabile: „Nu funcționează sterilizarea” # StirileProtv.ro
Spitalul municipal Câmpina a sistat internările, din cauza problemelor legate de furnizarea de apă.
14:20
Benjamin Netanyahu cere grațiere în mijlocul procesului în care e acuzat de corupție. Argumentele premierului israelian # StirileProtv.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu, judecat de ani de zile într-un dosar de corupție, îi cere președintelui Itzhak Herzog să-l grațieze.
14:20
O tânără din județul Argeș a fost găsită fără suflare în baie. Poliția a deschis un dosar penal # StirileProtv.ro
O tânără în vârstă de 21 de ani, din localitatea Domnești din județul Argeș a murit, sâmbătă, în locuința în care stătea alături de prietenul său și familia acestuia, au transmis, duminică, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș.
14:10
Pe ce dată se împodobește bradul de Crăciun. Tradiții, semnificații și obiceiuri în România și în lume # StirileProtv.ro
Bradul de Crăciun este simbolul universal al sărbătorilor de iarnă, aducând lumina, magia și spiritul festiv în casele din întreaga lume. Însă, când se împodobește bradul de Crăciun și ce semnificații are acest obicei?
13:50
Proiecţii sumbre. Populaţia României ar urma să scadă cu peste 3,4 milioane de persoane până în 2080 faţă de 2025 # StirileProtv.ro
Populaţia României ar urma să scadă cu 3,403 milioane persoane, până în 2080, ceea ce ar însemna o diminuare cu 17,9% faţă de anul 2025.
Acum 8 ore
13:40
Un nou bilanț după incendiul din Hong Kong. Cel puțin 146 de oameni au murit. „Nu putem exclude să fie şi mai multe persoane” # StirileProtv.ro
Bilanţul incendiului care a devastat un complex rezidenţial la Hong Kong săptămâna trecută a crescut duminică la cel puţin 146 de morţi şi ar putea creşte în continuare, anunţă poliţia, relatează AFP.
13:00
Posibil sabotaj pe calea ferată din România. Un tren de călători a lovit din plin un obiect care ar fi fost pus intenționat # StirileProtv.ro
Un incident grav a avut loc în seara zilei de 29 noiembrie pe Magistrala 100, în stația CF Crușovăț, unde trenul IR 1691 a lovit o osie a unui vagonet tehnologic, amplasată pe linia II, conform CFR SA.Oficialii nu exclud un posibil sabotaj.
12:40
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Actrița Vanessa Hudgens din High School Musical, în vârstă de 36 de ani, a devenit mamă pentru a doua oară.
12:30
Guvernul finalizează cu întârziere trei jaloane PNRR. Peste 800 milioane de euro din fonduri europene sunt în joc # StirileProtv.ro
Finalul lunii noiembrie a fost termenul limită pentru trei jaloane din PNRR. Împreună, acestea ar fi trebuit să aducă reforme importante pentru statul român, dar și peste 800 de milioane de euro din fonduri europene.
12:20
Minor prins la volanul unui autoturism radiat în Dolj, cu numere false de înmatriculare. Polițiștii au deschis un dosar penal # StirileProtv.ro
Un copil de 14 ani a fost prins la volanul unui autoturism, pe o stradă din judeţul Dolj. Verificările în baza de date a Poliţiei au indicat că autovehiculul este radiat, pe el fiind montate numere false de înmatriculare.
11:50
Un tânăr a fost prins în Bacău cu piese auto furate din Polonia. A fost oprit de polițiști pe baza unor informații-surse # StirileProtv.ro
Un tânăr de 20 de ani a fost prins de către poliţiştii din Bacău în timp ce transporta în autoturism piese sustrase de la autovehicule de pe teritoriul Poloniei.
11:50
O maşină s-a răsturnat în râul Cerna, în judeţul Hunedoara. Șoferul a fost rănit și a fost dus de urgenţă la spital.
11:50
Fenomenul extraordinar observat de cercetători pe bombele naziste abandonate pe fundul mării # StirileProtv.ro
Undeva în nordul Germaniei, pe fundul mâlos al Golfului Lübeck din extremitatea vestică a Mării Baltice, zace un întins câmp de muniții naziste abandonate după cel de-Al Doilea Război Mondial.
Acum 12 ore
11:40
Parada de 1 Decembrie 2025: La ce oră începe parada de Ziua Națională și programul evenimentelor din Capitală # StirileProtv.ro
Ziua Națională a României este marcată în fiecare an prin ceremonii militare și evenimente culturale organizate în București și în principalele orașe ale țării.
11:30
Dezastru în județul Prahova după ploile torențiale. O lucrare făcută pentru rețeaua de canalizare din Breaza s-a surpat # StirileProtv.ro
O lucrare făcută pentru reţeaua de canalizare a oraşului prahovean Breaza s-a surpat, pe o lungime de aproximativ 15 metri, în urma ploii torenţiale din ultimele zile.
11:20
Mesaje și urări de Sfântul Andrei 2025 – Cele mai frumoase felicitări de onomastică # StirileProtv.ro
Creștinii ortodocși sărbătoresc duminică, 30 noiembrie, pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul românilor. Este ultima mare sărbătoare a lunii noiembrie, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox.
11:10
Metropolele lumii au dat startul sărbătorilor de iarnă. Cum arată decorațiile din marile orașe europene # StirileProtv.ro
Luminile de sărbătoare se aprind în întreaga lume, iar marile metropole intră treptat în atmosfera magică a Crăciunului.
11:10
Horoscop cu Venus în Săgetător 2025. Cum influențează iubirea și relațiile tale. Previziuni pentru 30 noiembrie # StirileProtv.ro
Horoscopul din 30 noiembrie 2025, cu Venus, planeta iubirii și armoniei, care pătrunde în zodia Săgetător, aduce o perioadă plină de entuziasm, aventură și optimism în viața sentimentală.
10:50
Amețelile pot fi cauzate de probleme la urechea internă. Ce se întâmplă cu mușchii oculari și cum îi poți evalua # StirileProtv.ro
Amețim. De ce avem nevoie să ne testăm și ochii? Vorbind despre mușchii oculo-motori, aceștia sunt cei care țin ochii în orbite și despre cum pot să dea semnale greșite creierului.
10:50
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 30 noiembrie 2025
10:50
ANM: Ploi în nordul Dobrogei și ninsoare la munte. Un singur judeţ rămâne sub atenţionare de cod galben de ploi. HARTĂ # StirileProtv.ro
Meteorologii anunţă că duminică va ploua moderat în nordul Dobrogei şi în cea mai mare parte a Moldovei, iar la munte, în special în Carpaţii Orientali, va fi lapoviţă şi ninsoare. Un singur judeţ rămâne sub atenţionare de cod galben de ploi.
10:40
Descoperire arheologică uimitoare făcută de un elev. A găsit un fosil de dinozaur vechi de 150 de milioane de ani în Montana # StirileProtv.ro
Un fosil vechi de 150 de milioane de ani, din perioada Jurasică, a fost descoperit în acest an în Montana - și nu de un om de știință, ci de un elev de liceu din Connecticut.
10:40
Ficatul gras, o boală reversibilă. Cum apare inflamația și ce recomandă medicii pentru protecția hepatică # StirileProtv.ro
Vedem cum grăsimile se aglomerează în ficat. Celulele se măresc, apoi începe inflamația. Acesta este drumul biologic prin care apare ficatul gras.
10:40
Cum afectează dulciurile sănătatea copiilor. Consumul frecvent poate duce la rezistență la insulină și probleme de greutate # StirileProtv.ro
Dulciurile concentrate stimulează secreția gastrică în organism, care este o secreție acidă. Apare un fel de luptă acidă, odată consumate.
10:30
Șoferii începători vor fi pedepsiți mai aspru, potrivit unei directive UE. Ce schimbări trebuie să facă statele și până când # StirileProtv.ro
Permisul de conducere va fi digital în Uniunea Europeană, iar șoferii începători vor fi supuși unor reguli mai stricte, potrivit unei directive europene.
