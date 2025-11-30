Creștere record pentru pensiile facultative: Active de 7,03 miliarde lei în octombrie
StirileProtv.ro, 30 noiembrie 2025 17:50
Fondurile de pensii facultative din România au înregistrat active totale de 7,03 miliarde de lei la sfârșitul lunii octombrie 2025, marcând un avans de 27% față de perioada similară din anul precedent.
Acum 10 minute
18:00
Paella este un preparat sățios, aromat și foarte versatil, asociat cu bucătăria spaniolă.
Acum 30 minute
17:50
Fondurile de pensii facultative din România au înregistrat active totale de 7,03 miliarde de lei la sfârșitul lunii octombrie 2025, marcând un avans de 27% față de perioada similară din anul precedent.
17:40
Salvamont Brașov, apel către toți turiștii care urcă la altitudini mari. Esti risc de avalanșă în urma ninsorilor # StirileProtv.ro
Turiştii care în această perioadă se află la munte, în judeţul Braşov, sunt sfătuiţi să nu urce la altitudini mai mari de 1800 de metri, unde în urma ninsorilor recente s-a depus un strat de zăpadă, existând risc de avalanşă.
Acum o oră
17:30
Elvețienii au respins, prin referendum, înlocuirea serviciului militar și taxa climatică pe moșteniri # StirileProtv.ro
Elveţienii au respins clar duminică înlocuirea serviciului militar cu unul civil obligatoriu pentru toţi, indiferent de sex, precum şi introducerea unei "taxe climatice" pe moştenirile celor mai bogaţi cetăţeni.
Acum 2 ore
17:10
Toate nevoile primăriilor din localitățile afectate de criza apei generate de situația de la lacul de acumulare Paltinul vor fi centralizate.
17:00
Numele lui Nicușor Dan, huiduit îndelung la Alba Iulia, la depunerea coroanei de Ziua Națională # StirileProtv.ro
Huiduieli la Alba-Iulia, la momentul depunerii coroanei din partea președintelui Nicușor Dan. În mijlocul ceremoniilor solemne de Ziua Națională a României la Alba Iulia, un moment oficial s-a transformat în protest public.
16:40
Cum arată Nicole Scherzinger, fosta Pussycat Doll, la 47 de ani. Au venit rapid oferte de filme # StirileProtv.ro
Jamie Lloyd a încercat pentru prima dată cu ani în urmă să o convingă pe Nicole Scherzinger, fosta Pussycat Doll, să joace în „Evita”. Programul nu i-a permis atunci să accepte, însă colaborarea i-a rămas în minte.
16:40
Polonia, gata să doboare avioane de vânătoare ale Rusiei. Sistemele Patriot au fost activate # StirileProtv.ro
Unități ale forțelor armate ale Germaniei prezente în Polonia pentru a opera sistemele Patriot au fost activate vineri după ce au detectat în apropierea spațiului aerian polonez prezența unor avioane de vânătoare rusești care operau în vestul Ucrainei.
16:30
Lime – fructul care îți transformă mesele și starea de sănătate. Gust, beneficii și rețete # StirileProtv.ro
Lime-ul adaugă un plus de prospețime și savoare preparatelor, în timp ce oferă numeroase beneficii pentru sănătate. Gustul său acrișor și aromat îl face perfect atât în rețete dulci, cât și sărate, transformând fiecare masă într-o experiență plăcută.
16:20
Începe pilotul reformei pentru companiile de stat. Oana Gheorghiu: „Lista primelor 10 companii va fi finalizată” # StirileProtv.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat duminică bilanţul primei luni de mandat şi a anunţat că săptămâna viitoare va fi finalizată lista primelor 10 companii din energie şi transport care intră în procesul de reformă.
Acum 4 ore
16:10
Majoritatea afganilor primiți în SUA în 2021 sunt „semnalizați” pentru riscuri de securitate națională # StirileProtv.ro
Peste 5.000 de afgani aduși în SUA după retragerea forțelor americane din țară au fost „semnalizați” pentru probleme de „securitate națională”, potrivit datelor Departamentului Securității Interne obținute de The Post.
16:00
Gelato – desertul italian cremos și plin de savoare. Cum se prepară și de ce este atât de gustos # StirileProtv.ro
Gelato este desertul italian care impresionează prin textura sa cremoasă și aromele intense. Prepararea sa atentă, cu ingrediente proaspete și naturale, îi conferă gustul inconfundabil care îl face atât de iubit în întreaga lume.
15:30
Un soldat NATO a murit în timpul unei misiuni a Alianței. Exercițiul care i-a fost fatal # StirileProtv.ro
Un soldat belgian care participa la o misiune NATO în Lituania a murit vineri în timpul unui exercițiu, au declarat sâmbătă seara oficialii belgieni.
15:20
Lavrov acuză Occidentul că „joacă murdar” pe piaţa internaţională de armament. „A realizat că pierde competiția” # StirileProtv.ro
Occidentul duce o luptă „murdară şi necompetitivă" împotriva Rusiei pe piaţa armamentului prin impunerea de sancţiuni, a acuzat duminică ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, transmite EFE, preluat de Agerpres.
15:00
Gestul făcut de președintele polonez Karol Nawrocki din cauza vizitei lui Viktor Orbán la Moscova # StirileProtv.ro
Președintele polonez Karol Nawrocki și-a anulat o întâlnire cu Viktor Orbán, prevăzută la 4 decembrie, în urma unei vizite a premierului ungar la Moscova.
14:40
Internări sistate la Spitalul Municipal Câmpina din cauza lipsei apei potabile: „Nu funcționează sterilizarea” # StirileProtv.ro
Spitalul municipal Câmpina a sistat internările, din cauza problemelor legate de furnizarea de apă.
14:20
Benjamin Netanyahu cere grațiere în mijlocul procesului în care e acuzat de corupție. Argumentele premierului israelian # StirileProtv.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu, judecat de ani de zile într-un dosar de corupție, îi cere președintelui Itzhak Herzog să-l grațieze.
14:20
O tânără din județul Argeș a fost găsită fără suflare în baie. Poliția a deschis un dosar penal # StirileProtv.ro
O tânără în vârstă de 21 de ani, din localitatea Domnești din județul Argeș a murit, sâmbătă, în locuința în care stătea alături de prietenul său și familia acestuia, au transmis, duminică, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș.
Acum 6 ore
14:10
Pe ce dată se împodobește bradul de Crăciun. Tradiții, semnificații și obiceiuri în România și în lume # StirileProtv.ro
Bradul de Crăciun este simbolul universal al sărbătorilor de iarnă, aducând lumina, magia și spiritul festiv în casele din întreaga lume. Însă, când se împodobește bradul de Crăciun și ce semnificații are acest obicei?
13:50
Proiecţii sumbre. Populaţia României ar urma să scadă cu peste 3,4 milioane de persoane până în 2080 faţă de 2025 # StirileProtv.ro
Populaţia României ar urma să scadă cu 3,403 milioane persoane, până în 2080, ceea ce ar însemna o diminuare cu 17,9% faţă de anul 2025.
13:40
Un nou bilanț după incendiul din Hong Kong. Cel puțin 146 de oameni au murit. „Nu putem exclude să fie şi mai multe persoane” # StirileProtv.ro
Bilanţul incendiului care a devastat un complex rezidenţial la Hong Kong săptămâna trecută a crescut duminică la cel puţin 146 de morţi şi ar putea creşte în continuare, anunţă poliţia, relatează AFP.
13:00
Posibil sabotaj pe calea ferată din România. Un tren de călători a lovit din plin un obiect care ar fi fost pus intenționat # StirileProtv.ro
Un incident grav a avut loc în seara zilei de 29 noiembrie pe Magistrala 100, în stația CF Crușovăț, unde trenul IR 1691 a lovit o osie a unui vagonet tehnologic, amplasată pe linia II, conform CFR SA.Oficialii nu exclud un posibil sabotaj.
12:40
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Actrița Vanessa Hudgens din High School Musical, în vârstă de 36 de ani, a devenit mamă pentru a doua oară.
12:30
Guvernul finalizează cu întârziere trei jaloane PNRR. Peste 800 milioane de euro din fonduri europene sunt în joc # StirileProtv.ro
Finalul lunii noiembrie a fost termenul limită pentru trei jaloane din PNRR. Împreună, acestea ar fi trebuit să aducă reforme importante pentru statul român, dar și peste 800 de milioane de euro din fonduri europene.
12:20
Minor prins la volanul unui autoturism radiat în Dolj, cu numere false de înmatriculare. Polițiștii au deschis un dosar penal # StirileProtv.ro
Un copil de 14 ani a fost prins la volanul unui autoturism, pe o stradă din judeţul Dolj. Verificările în baza de date a Poliţiei au indicat că autovehiculul este radiat, pe el fiind montate numere false de înmatriculare.
Acum 8 ore
11:50
Un tânăr a fost prins în Bacău cu piese auto furate din Polonia. A fost oprit de polițiști pe baza unor informații-surse # StirileProtv.ro
Un tânăr de 20 de ani a fost prins de către poliţiştii din Bacău în timp ce transporta în autoturism piese sustrase de la autovehicule de pe teritoriul Poloniei.
11:50
O maşină s-a răsturnat în râul Cerna, în judeţul Hunedoara. Șoferul a fost rănit și a fost dus de urgenţă la spital.
11:50
Fenomenul extraordinar observat de cercetători pe bombele naziste abandonate pe fundul mării # StirileProtv.ro
Undeva în nordul Germaniei, pe fundul mâlos al Golfului Lübeck din extremitatea vestică a Mării Baltice, zace un întins câmp de muniții naziste abandonate după cel de-Al Doilea Război Mondial.
11:40
Parada de 1 Decembrie 2025: La ce oră începe parada de Ziua Națională și programul evenimentelor din Capitală # StirileProtv.ro
Ziua Națională a României este marcată în fiecare an prin ceremonii militare și evenimente culturale organizate în București și în principalele orașe ale țării.
11:30
Dezastru în județul Prahova după ploile torențiale. O lucrare făcută pentru rețeaua de canalizare din Breaza s-a surpat # StirileProtv.ro
O lucrare făcută pentru reţeaua de canalizare a oraşului prahovean Breaza s-a surpat, pe o lungime de aproximativ 15 metri, în urma ploii torenţiale din ultimele zile.
11:20
Mesaje și urări de Sfântul Andrei 2025 – Cele mai frumoase felicitări de onomastică # StirileProtv.ro
Creștinii ortodocși sărbătoresc duminică, 30 noiembrie, pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul românilor. Este ultima mare sărbătoare a lunii noiembrie, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox.
11:10
Metropolele lumii au dat startul sărbătorilor de iarnă. Cum arată decorațiile din marile orașe europene # StirileProtv.ro
Luminile de sărbătoare se aprind în întreaga lume, iar marile metropole intră treptat în atmosfera magică a Crăciunului.
11:10
Horoscop cu Venus în Săgetător 2025. Cum influențează iubirea și relațiile tale. Previziuni pentru 30 noiembrie # StirileProtv.ro
Horoscopul din 30 noiembrie 2025, cu Venus, planeta iubirii și armoniei, care pătrunde în zodia Săgetător, aduce o perioadă plină de entuziasm, aventură și optimism în viața sentimentală.
10:50
Amețelile pot fi cauzate de probleme la urechea internă. Ce se întâmplă cu mușchii oculari și cum îi poți evalua # StirileProtv.ro
Amețim. De ce avem nevoie să ne testăm și ochii? Vorbind despre mușchii oculo-motori, aceștia sunt cei care țin ochii în orbite și despre cum pot să dea semnale greșite creierului.
10:50
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 30 noiembrie 2025
10:50
ANM: Ploi în nordul Dobrogei și ninsoare la munte. Un singur judeţ rămâne sub atenţionare de cod galben de ploi. HARTĂ # StirileProtv.ro
Meteorologii anunţă că duminică va ploua moderat în nordul Dobrogei şi în cea mai mare parte a Moldovei, iar la munte, în special în Carpaţii Orientali, va fi lapoviţă şi ninsoare. Un singur judeţ rămâne sub atenţionare de cod galben de ploi.
10:40
Descoperire arheologică uimitoare făcută de un elev. A găsit un fosil de dinozaur vechi de 150 de milioane de ani în Montana # StirileProtv.ro
Un fosil vechi de 150 de milioane de ani, din perioada Jurasică, a fost descoperit în acest an în Montana - și nu de un om de știință, ci de un elev de liceu din Connecticut.
10:40
Ficatul gras, o boală reversibilă. Cum apare inflamația și ce recomandă medicii pentru protecția hepatică # StirileProtv.ro
Vedem cum grăsimile se aglomerează în ficat. Celulele se măresc, apoi începe inflamația. Acesta este drumul biologic prin care apare ficatul gras.
10:40
Cum afectează dulciurile sănătatea copiilor. Consumul frecvent poate duce la rezistență la insulină și probleme de greutate # StirileProtv.ro
Dulciurile concentrate stimulează secreția gastrică în organism, care este o secreție acidă. Apare un fel de luptă acidă, odată consumate.
10:30
Șoferii începători vor fi pedepsiți mai aspru, potrivit unei directive UE. Ce schimbări trebuie să facă statele și până când # StirileProtv.ro
Permisul de conducere va fi digital în Uniunea Europeană, iar șoferii începători vor fi supuși unor reguli mai stricte, potrivit unei directive europene.
10:30
Scăderea bruscă a auzului poate ascunde hipertensiune netratată. Când devine urgență medicală # StirileProtv.ro
Avem hipertensiune și nu știm. Așa cum suferă inima sau rinichii, suferă și periferia. Ce poate însemna periferie? De exemplu, scăderea de auz poate arăta hipertensiune netratată. Același lucru îl pot arăta sângerările nazale.
10:20
Volodimir Zelenski se întâlnește luni cu Emmanuel Macron la Paris în timp ce emisarii săi negociază cu SUA un plan de pace # StirileProtv.ro
Emmanuel Macron îl va primi luni la Paris pe Volodimir Zelenski, a anunţat sâmbătă Palatul Élysée, în contextul în care o echipă de negociatori ucraineni a plecat spre Statele Unite pentru a discuta planul american de a pune capăt conflictului cu Rusia.
Acum 12 ore
10:00
Incendiu într-un apartament din Timișoara. Ar fi pornit de la bateria unei trotinete electrice. Nouă oameni au fost evacuați # StirileProtv.ro
Un incendiu a izbucnit duminică într-un apartament situat la etajul zece al unui bloc din Timișoara, cauza probabilă fiind bateria unei trotinete electrice. Nouă persoane au fost evacuate.
09:40
Trageri Loto 6/49, 5/40 și Joker, duminică, 30 noiembrie 2025. Premiile uriașe puse în joc # StirileProtv.ro
Duminică, 30 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto, după ce joi Loteria Română a acordat 27.520 de câştiguri în valoare totală de peste 1,58 milioane de lei.
09:40
Pescarii din Târgu Jiu sărbătoresc finalul de an cu o petrecere dedicată lor: „Mă simt extraordinar, la fel și prietenii mei” # StirileProtv.ro
Spre final de an, pescarii din Târgu Jiu lasă undițele deoparte și merg la o petrecere în cinstea lor.
09:20
Vremea azi, 30 noiembrie. Ploi persistente în majoritatea regiunilor și ninsori la munte. Unde va fi cel mai rece # StirileProtv.ro
Duminică avem tot vreme închisă și ploi în cea mai mare parte a țării. În Moldova și în nordul Dobrogei se mai pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat, iar în zonele montane înalte o să ningă și se va depune strat de zăpadă.
09:20
Românii au profitat de dezlegările la pește din postul Crăciunului. Târgurile și pescăriile au fost pline de oameni # StirileProtv.ro
Cu plase și portofelul pregătit de o mare încercare, românii au pornit sâmbătă, dis-de-dimineață, în târguri și pescării. Pentru creștinii ortodocși, postul Crăciunului aduce multe dezlegări la pește, inclusiv în acest weekend.
09:10
Atac armat în SUA. Cel puțin patru persoane au murit, iar alte zece au fost rănite # StirileProtv.ro
Cel puţin patru persoane au murit şi alte zece au fost rănite în împuşcături care au avut loc sâmbătă seara în Stockton, un oraş din statul California, în vestul Statelor Unite.
09:00
Cum se relaxează românii în weekendul prelungit de 1 Decembrie: „Am zis și noi să sărbătorim cum se cuvine” # StirileProtv.ro
S-a dat startul petrecerilor de iarnă, în acest weekend prelungit de 1 decembrie. Deși vremea e mohorâtă, românii se bucură de zilele libere.
08:50
Kiev negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA # StirileProtv.ro
Delegația ucraineană discută duminică, cu reprezentații administrației Trump, ultimele detalii ale planului comun de pace.
