Pavel Bartoș, marcat de moartea tatălui. Și-a întreținut familia de la o vârstă fragedă: „Lucram cu foștii colegi ai lui tata, eram salahor”

15:30

Laura Cosoi, una dintre cele mai iubite actrițe din țara noastră, vine în atenția fanilor cu o rețetă de post simplă și rapidă, dar gustoasă. Vedeta a împărtășit rețeta pentru conopidă la cuptor, o mâncare ideală pentru persoanele care postesc sau nu consumă carne. Iată cum se pregătește și ce ingre