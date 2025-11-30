Andreea Bălan, sărbătorită de familie, cu ocazia zilei de nume. Cadoul lui Victor Cornea a făcut-o să plângă!
Click.ro, 30 noiembrie 2025 20:20
Andreea Bălan, cu ochii în lacrimi! Vedeta a fost extrem de emoționată de surprizele de care a avut parte astăzi, 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, când sunt sărbătoriți românii care-i poartă numele.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
20:20
Andreea Bălan, sărbătorită de familie, cu ocazia zilei de nume. Cadoul lui Victor Cornea a făcut-o să plângă! # Click.ro
Andreea Bălan, cu ochii în lacrimi! Vedeta a fost extrem de emoționată de surprizele de care a avut parte astăzi, 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, când sunt sărbătoriți românii care-i poartă numele.
Acum o oră
19:50
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine” # Click.ro
Pe lângă iubirea, respectul și aprecierea din partea fanilor, iată că mai există și momente în care Gabriela Cristea este criticată de „gurile rele” pentru alegerile pe care le face. Cu ce au prins-o pe picior greșit urmăritorii săi, și cu ce reacție a venit prezentatoarea TV, aflați imediat.
Acum 2 ore
19:40
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 1 decembrie.
19:20
Pavel Bartoș, marcat de moartea tatălui. Și-a întreținut familia de la o vârstă fragedă: „Lucram cu foștii colegi ai lui tata, eram salahor” # Click.ro
Pavel Bartoș este în prezent un actor de succes, cu apariții remarcabile și în televiziune, însă drumul până aici a fost presărat cu sacrificii. Și-a pierdut tatăl la o vârstă fragedă și a trebuit să muncească pentru a-și susține familia.
19:10
Monstrul din Caracal, confesiuni în spatele gratiilor! Ce i-a spus colegului de celulă: „L-am întrebat despre faptă și a spus” # Click.ro
Cazul Caracal rămâne unul dintre cele mai tulburătoare episoade din istoria recentă a României. La aproape șase ani de la dispariția Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, numele lui Gheorghe Dincă încă stârnește revoltă, frică și controverse.
19:00
Anulează-ți planurile pentru toată săptămâna! Drama polițistă care face furori pe Netflix # Click.ro
Dacă îți plac seriile polițiste britanice cu ritm alert, personaje bine conturate și povești pline de tensiune, atunci noua recomandare de pe Netflix îți va acapara întregul weekend.
19:00
Corina Dănilă s-a simțit eclipsată de Oana Zăvoranu, rivala sa din serialul „Numai iubirea” ? Cum a răspuns la întrebarea: „V-ați dorit rolul Oanei Zăvoranu?” # Click.ro
Corina Dănilă, una dintre cele mai iubite actrițe românești, a vorbit despre relația sa cu Oana Zăvorau. Ambele au fost protagoniste în serialul Numai Iubirea. S-a simțit eclipsată vreodată de „Querida” sau i-a dorit rolul de „fată rea” pe care Oana în interpreta, a povestit chiar Corina Dănilă, în
19:00
Bella Santiago, născută de Ziua României! „Credeam că parada de 1 Decembrie e pentru ziua mea” # Click.ro
Născută în Filipine, dar stabilită din 2017 în România, cântăreața Bella Santiago împlinește mâine 36 de ani, chiar de Ziua României, o coincidență care îi aduce o bucurie aparte. Artista mărturisește pentru Click! că această suprapunere a datelor i-a oferit mereu un sentiment de apartenență profund
Acum 4 ore
16:50
Paul Anghel, director general în ANPC, trage un semnal de alarmă: ce este, de fapt, lichidul roșiatic din ambalajele de carne? # Click.ro
Directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, vine cu precizări importante referitoare la lichidul care apare în ambalajele cărnii proaspete. Acesta poate indica anumite probleme de care consumatorii trebuie să țină cont.
Acum 6 ore
16:40
Cine este angajatul MApN mort în accidentul din Suceava! Familia se pregătește pentru înmormântare # Click.ro
S-a aflat identitatea bărbatului care și-a pierdut viața în teribilul accident produs sâmbătă dimineață, pe 29 noiembrie, în localitatea Molid din județul Suceava.
16:20
O braziliancă, uimită de repetițiile paradei naționale. Reacția ei a devenit virală: „Limba română e superbă” # Click.ro
Pe o vreme rece și ploioasă, mii de militari din București și Alba Iulia au participat sâmbătă la ultimele repetiții generale pentru paradele dedicate Zilei Naționale a României.
15:40
Prahova, afectată de o criză de apă. Oamenii stau la coadă pentru câteva bidoane, magazinele sunt goale. „Am luat apă dintr-o băltoacă” # Click.ro
Prahova și mai multe zone din Dâmbovița trec printr-o criză de apă fără precedent, iar mii de oameni sunt obligați să stea la cozi pentru câțiva litri de apă potabilă.
15:30
Iancu Sterp, acuzat de un cioban că l-ar bătut cu parii. Cum se apără fratele lui Culiță Sterp: „Nu e posibil sa vorbească așa aiurea...” # Click.ro
Iancu, fratele mai mic al cântărețului Culiță Sterp, se confruntă cu acuzații grave lansate de un cioban care susține că ar fi fost bătut până a ajuns pe patul de spital. Iată declarația bărbatului și mesajul prin care Iancu Sterp se apără, în continuarea acestui articol.
14:50
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat # Click.ro
Ion Râmaru, cunoscut sub numele de „vampirul din Bucureşti” sau „asasinul blondelor”, este considerat şi astăzi cel mai odios criminal în serie din istoria României.
14:50
Sărbătoarea Sfântului Andrei, ocrotitorul României, oferă o protecție aparte persoanelor născute sub semnele zodiacale: Taur, Scorpion și Pești. Vor avea parte de o zi liniștită, plină de vești bune și de vizite neașteptate. Iată recomandările astrelor pentru această zi.
14:50
Horoscop 30 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se va împăca cu o persoana iubită în trecut # Click.ro
Horoscopul zilei de 30 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV, vine cu vești amestecate, dar și cu o energie care ne îndeamnă la comunicare, plimbări și întâlniri menite să ne clarifice relațiile. Este o zi bună pentru socializare, pentru discuții constructive și pentru împăcări.
14:50
Urări și felicitări de Sfântul Andrei. Fă-le ziua mai frumoasă persoanelor iubite cu cele mai speciale mesaje # Click.ro
Duminică, 30 noiembrie, românii îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei, considerat ocrotitorul țării noastre. Această zi este dedicată și persoanelor care poartă numele sfântului sau derivate ale acestuia, iar urările de „La mulți ani!” sunt nelipsite.
Acum 8 ore
13:20
Cum a ajuns Anul Nou Dacic să devină un fenomen cultural tot mai prezent în spațiul public românesc este o întrebare la care numeroși istorici, etnologi și pasionați ai mitologiei încearcă să răspundă.
13:20
Nicoleta Nucă (31 de ani) a avut parte de un an al schimbărillor și este acum împlinită pe deplin.
13:20
Țara europeană care atrage vizitatori tocmai prin lipsa experiențelor extravagante: „Plictisește-te cât vrei” # Click.ro
Suedia propune o abordare cu totul diferită într-o lume în care vacanțele sunt adesea definite de activități intense, itinerarii încărcate și căutarea neîntreruptă a senzaționalului.
Acum 12 ore
11:20
Cum arăta Simona Gherghe la începutul carierei sale în televiziune. Imaginile pe care toată lumea le-a uitat. FOTO # Click.ro
Simona Gherghe, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV, cu o carieră îndelungată în acest domeniu, a postat mai multe imagini cu ea de la începuturile profesionale. Cum arăta atunci vedeta TV?
11:10
Răsturnare de situație în cazul accidentului aviatic în care a murit Dan Petrescu. Dovezile îi contrazic pe procurori # Click.ro
Cazul tragicului accident aviatic din Milano, petrecut în octombrie 2021 și soldat cu moartea omului de afaceri român Dan Petrescu și a celor șapte pasageri aflați la bord, cunoaște o nouă turnură.
11:10
Cum a reușit Andreea Popescu să slăbească 14 kilograme. Soțul ei e uimit de transformare: „Îmi spune că sunt...” # Click.ro
Andreea Popescu (42 de ani) se adoră la propriu. A apelat la un tratament cu injecții pentru slăbit și corpul ei s-a modelat surprinzător după cele trei sarcini.
10:50
Cum arată viața Mariei Ciobanu în America și ce îi lipsește din România: „Am admiratorii mei și acolo mă simt ca acasă” # Click.ro
Maria Ciobanu, una dintre cele mai iubite, celebre și respectate interprete de muzică populară din România, vorbește despre viața sa în America, acolo unde trăiește de ani de zile. Ce îi lipsește artistei din România și ce dezvăluiri a făcut, descoperiți din rândurile următoare.
10:40
Emi de la Noaptea Târziu nu se grăbește să devină tată. Ce spune despre apariția unui copil în viața lui: „Aș fi terorist” # Click.ro
Emi sau Emanuel Popescu pe numele lui din buletin, unul dintre cei trei membri de la Noaptea Târziu, e super carismatic și plin de umor.
10:40
Rețeta delicioasă pe care Mihaela Bilic o prepară extrem de des. Se face rapid și e sănătate curată: „Există gusturi care ne duc în trecut” # Click.ro
Dacă ești în pană de idei de mâncăruri, îți plac ciupercile și nu ai prea mult timp la dispoziție de stat în bucătărie, poți opta pentru un preparat care are la bază aceste legume. Mihaela Bilic, cunoscutul medic nutriționist, vorbește despre beneficiile supei cremă de ciuperci.
10:40
Și-a prezis Jasmina, fata moartă în accidentul din Ferentari, moartea? Mesajul cutremurător publicat înaintea tragediei: „Nu suntem pe pământ...” # Click.ro
Tragedia din Ferentari, în care o tânără de doar 19 ani și-a pierdut viața, a lăsat în urmă o familie zdrobită de durere și o comunitate marcată de șoc.
10:10
Ce preparate românești gătește de sărbători Anastasia Soare, în casa din America: „Nu fac cozonac” # Click.ro
Anastasia Soare, un etalon în industria de frumusețe la nivel mondial, trăiește o viață de vis în America. Deși a plecat din România în urmă cu trei decenii, păstrează tradițiile de odinioară. Ce preparate românești pregătește de sărbătorile de Crăciun în SUA?
10:10
Unde se află Drumul Regelui și satele vechi în care asfaltul a ajuns acum pentru prima dată: „Aici cei mai mulți localnici...” # Click.ro
Peste 42 de milioane de euro sunt investiți în modernizarea unuia dintre cele mai izolate drumuri din vestul României – celebrul, dar puțin cunoscutul „Drumul Regelui”, care traversează Munții Zarandului pe o distanță de 17 kilometri.
10:10
Ce trebuie să mănânci astăzi, pentru a avea noroc tot anul următor. Preparatul pe care să nu-l eviti de Sfântul Andrei # Click.ro
Astăzi, 30 noiembrie, este sărbătorit Sfântul Apostol Andrei, considerat ocrotitorul României și unul dintre cei mai importanți apostoli ai creștinătății. În această zi sfântă, există anumite tradiții și superstiții, iar una dintre ele face trimitere la alimentele pe care ar trebui să le consumi de
10:10
Arhivele secrete ale Dobrogei: Noi date arheologice și reevaluări istorice lângă Peștera Sfântului Andrei schimbă poveștile despre creștinismul timpuriu în România # Click.ro
Peștera Sfântului Andrei, aflată în apropierea localității Ion Corvin din județul Constanța, este considerată în tradiția populară drept locul în care apostolul Andrei ar fi predicat pentru prima dată creștinismul pe teritoriul României.
09:10
Cele două filme Netflix de Crăciun care te vor impresiona până la lacrimi. Au fost deja văzute de milioane de oameni # Click.ro
Sezonul filmelor de Crăciun a început deja pe Netflix, chiar dacă nu am intrat încă oficial în luna decembrie. Platforma a dat startul unei avalanșe de comedii romantice pline de clișee adorabile, situații improbabile și emoție festivă.
08:10
Materialul ieftin pe care l-au folosit doi tineri să-și ridice casa visurilor. Au reușit să economisească peste 100.000 de euro # Click.ro
Un cuplu tânăr din Marea Britanie a reușit să economisească aproximativ 114.000 de euro alegând o soluție de construcție neconvențională: o casă realizată din blocuri de polistiren în loc de cărămidă.
Acum 24 ore
07:10
Modul în care Mozart compunea un concert la doar 4 ani, descris într-o scrisoare neprețuită. Cum a reacționat tatăl lui când l-a auzit # Click.ro
O scenă de o emoție rară, petrecută în copilăria unuia dintre cei mai mari compozitori din istorie, a fost readusă la viață datorită unei scrisori vechi, considerate astăzi o adevărată comoară.
29 noiembrie 2025
22:10
Cele mai bune trucuri pentru curățarea paharelor din sticlă pe care s-a depus calcar. Experții în curățenie te ajută să le redai strălucirea # Click.ro
Paharele din sticlă își pierd din strălucire atunci când sunt folosite foarte multă vreme. Din fericire, există câteva trcuri care scot petele de calcar și paharele devin curate ca lacrima.
22:10
Cele 2 soluții geniale care curăță rapid calcarul din toaletă. Sunt ieftine și la îndemâna oricui # Click.ro
Calcarul depus în vasul de toaletă este o problemă frecventă în multe gospodării, mai ales în zonele cu apă dură, unde mineralele se acumulează rapid și lasă urme dificil de îndepărtat.
Ieri
20:40
Ce trebuie să pui în maioneza de post, ca să-ți iasă o salată boeuf demențială. Secretul știut doar de bunicile noastre # Click.ro
Salata de boeuf este unul dintre preparatele tradiționale care nu lipsesc de la mesele românilor, iar în perioadele de post varianta vegetală rămâne la fel de gustoasă.
20:20
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 30 noiembrie.
20:20
Andrei, copilul Octaviei Geamănu și al lui Marian Ionescu, premiat la un concurs de pian: „Nu e talent pur” # Click.ro
Marian Ionescu și Octavia Geamănu formează unul dintre cele mai solide și discrete cupluri din showbiz-ul românesc. Trăiesc o frumoasă poveste de iubire și se bucură de familia pe care o au alături de băiatul lor, Andrei. Mama acestuia a vorbit despre concursurile la care acesta participă.
19:40
Cum reușește Nicola să se mențină în formă, la 56 de ani. Alimentele de care nu se atinge # Click.ro
Nicola, una dintre cele mai apreciate artiste, dezvăluie detalii despre stilul ei de viață și despre modul în care a reușit să slăbească în ultima vreme câteva kilograme. Artista explică ce a eliminat din alimentație și cât de intens este programul ei de sport.
19:30
Fiul Irinei Loghin suferă de depresie după moartea tatălui. Declarațiile cutremurătoare făcute de artistă # Click.ro
Irina Loghin a trecut prin momente dificile în vara acestui an, după ce Ion Cernea, soțul și tatăl copiilor ei, Irinuca și Ciprian Cernea, s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Artista face mărturisiri neașteptate despre perioada grea prin care trece Ciprian, fiul ei și al lui regretatului său
19:20
Postul Crăciunului aduce o transformare profundă pentru două zodii care par să renască după o perioadă plină de provocări. Norocul le bate la ușă când se așteaptă mai puțin, iar pe plan financiar lucrurile se vor îmbunătăți considerabil. Iată care sunt cele două zodii ale horoscopului european care
19:10
Mihai Constantinescu a murit cu o mare durere în suflet: „A fost o problemă de sănătate, a mea” # Click.ro
Simona Secrier, femeia care i-a stat alături lui Mihai Constantinescu până la ultima suflare, își amintește cu drag și dor de regretatul artist. Împreună au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă au avut un mare vis neîmplinit.
18:00
Profeția cutremurătoare a lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: „O mare molimă din trecut se întoarce!” # Click.ro
Michel de Nostredame, cunoscut ca Nostradamus (1503–1566), a făcut profeții cutremurătoare despre finalul anului 2025, care vizează „Soarta Pământului”. De-a lungul timpului, multe dintre afirmațiile sale s-au dovedit a fi reale, iar multe dintre previziunile atribuite lui au înspăimântat lumea atun
18:00
Atenție, șoferi! Restricții de trafic în București de 1 Decembrie 2025. Ce drumuri ocolești # Click.ro
De Ziua Națională a României, Capitala se pregătește pentru cele mai ample ceremonii și parade militare ale anului, ceea ce aduce cu sine o serie de restricții importante de circulație.
15:30
Andreea Bălan face dezvăluirea pe care mulți o așteptau: își va invita tatăl la nunta cu Victor Cornea? # Click.ro
Andreea Bălan se pregătește pentru unul dintre cele mai așteptate și importante evenimente pentru ea: nunta cu Victor Cornea. Artista a spulberat misterul legat de prezența tatălui său, Săndel Bălan, la nuntă. Iată declarațiile făcute de vedetă.
15:30
Cum gătește Laura Cosoi conopida la cuptor. Actrița a împărtășit rețeta fanilor săi: „La noi în casă este hit, nu glumă” # Click.ro
Laura Cosoi, una dintre cele mai iubite actrițe din țara noastră, vine în atenția fanilor cu o rețetă de post simplă și rapidă, dar gustoasă. Vedeta a împărtășit rețeta pentru conopidă la cuptor, o mâncare ideală pentru persoanele care postesc sau nu consumă carne. Iată cum se pregătește și ce ingre
15:30
Ion Țiriac, la 86 de ani, dezvăluie cine este „femeia perfectă”. Românca ce l-a cucerit iremediabil # Click.ro
Miliardarul și fostul mare tenismen Ion Țiriac, ajuns la 86 de ani, a făcut recent o declarație care a atras atenția publicului din România și nu numai. Deși a fost mereu discret cu viața sa privată, Țiriac a surprins prin felul direct în care a numit o personalitate emblematică.
15:30
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...” # Click.ro
Povestea lui Marin Eugen Sabău, supranumit de presa spaniolă „românul pistolar”, rămâne unul dintre cele mai controversate și discutate cazuri judiciare din ultimii ani. Bărbatul, care a șocat opinia publică după ce și-a împușcat trei foști șefi și un polițist.
15:20
Radu Vâlcan, un tată model. Prezentatorul de la Insula Iubirii le face toate poftele copiilor. Ce cerință speciala au avut micuții în miez de noapte? # Click.ro
Deși are o carieră frumoasă în televiziune și un program adesea încărcat, Radu Vâlcan se bucură de o familie minunată. Împreună cu Adela Popescu, este tatăl a trei băieței adorabili, pe care îi cresc cu grijă și iubire, răsfățându-i ori de câte ori pot.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.