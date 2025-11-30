Delia și Liviu de la Mireasa, vacanță într-o destinație exotică. Fosta concurentă, primele imagini cu burtica de gravidă
SpyNews, 30 noiembrie 2025 19:20
Delia și Liviu de la Mireasa se pregătesc să devină părinți pentru prima dată, la câteva luni după ce s-au căsătorit religios. Cei doi se află în vacanță, într-o destinație exotică, iar tânăra s-a afișat pentru prima dată cu burtica de gravidă.
• • •
Delia și Liviu de la Mireasa, vacanță într-o destinație exotică. Fosta concurentă, primele imagini cu burtica de gravidă
