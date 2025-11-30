Inundaţii în trei judeţe, după o săptămână de ploi. Hidrologii extind avertizările pe mai multe râuri din ţară
ObservatorNews, 30 noiembrie 2025 20:20
După o săptămână de ploi neîncetate, mai multe râuri s-au umflat şi au ieşit din matcă. Situaţia cea mai gravă este în Piteşti, unde două clădiri publice au fost inundate. De atfel, autorităţile din Argeş au decis să închidă total un baraj. Hidrologii au extins avertizările pe mai multe râuri din ţară până luni dup-amiază.
• • •
Acum 30 minute
20:20
Piața din București care se transformă în festival gastronomic, cu muzică live și mâncare ca-n marile capitale # ObservatorNews
O piață din Capitală începe să semene tot mai mult cu La Boqueria din Barcelona sau cu Time Out Market din Lisabona. Piața Obor a trecut printr-o transformare surprinzătoare, inspirată de marile piețe europene: are acum o zonă culinară modernă, unde vizitatorii pot savura mâncare din diverse bucătării, pot socializa și se pot bucura de muzică live, exact ca la un festival.
20:20
Inundaţii în trei judeţe, după o săptămână de ploi. Hidrologii extind avertizările pe mai multe râuri din ţară # ObservatorNews
20:20
Fiul lui Sergiu Celibidache: România e ca un adolescent. Mai face şi greşeli până se maturizează, dar durează # ObservatorNews
România e ca un adolescent. Mai face şi greşeli până se maturizează. Iar asta durează. O spune Serge Celebidachi, fiul marelui compozitor care a trebuit să plece din ţară ca să-şi împlinească visul de a ajunge un celebru muzician. Şi a ajuns. La aproape 30 de ani de la dispariţia celui supranumit cel mai mare dirijor al secolului 20, fiul lui decide să rămână în România. Ca să vindece toate rănile trecutului şi să repare tot ce poate el repara, la România. Prin filmele sale cu distribuţie de Oscar, poveşti nespuse şi emoţie.
20:20
Ţintele atacului din California soldat cu 4 morţi şi 10 răniţi ar fi fost doi cântăreţi de muzică rapp # ObservatorNews
O petrecere aniversară din Statele Unite ale Americii s-a transformat într-un masacru. Patru oameni au fost ucişi iar alţi zece se luptă pentru viaţă după o serie de împuşcături. Printre victime sunt mai mulţi copii.
Acum o oră
20:10
24 de motive de bucurie. Cum a devenit calendarul de Advent noul ritual de decembrie # ObservatorNews
Decembrie nu vine doar cu frig, ci și cu "febra sertărașelor". Calendarele de Advent, cu mici surprize zilnice până la Crăciun, au devenit tot mai populare și în România. De la bilețele și dulciuri până la cosmetice sau provocări amuzante, tot mai multe familii transformă diminețile lunii cadourilor într-un ritual al bucuriei.
20:10
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar. Titlul mondial se va decide în Abu Dhabi # ObservatorNews
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Qatar și a urcat pe locul 2 în clasamentul piloților, cu o etapă înainte de finalul sezonului de Formula 1. Victoria lui Verstappen transformă ultima cursă într-o luptă în trei pentru titlul mondial, alături de Oscar Piastri, care a încheiat cursa pe locul 2, și Lando Norris, în continuare lider în clasament după ce a terminat pe locul 4. Cursa a fost transmisă pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
19:50
George Simion, reales în fruntea AUR: "Voi fi un președinte mai blând, dar mai exigent ca niciodată" # ObservatorNews
George Simion a candidat singur şi a fost reales, duminică, președinte al AUR, obținând 991 de voturi "pentru" din totalul de 1.008 exprimate în cadrul Congresului partidului de la Alba Iulia. Liderul formațiunii a declarat că începe al doilea mandat într-o situație "cât se poate de incertă", avertizând că în 2026 se poate întâmpla orice, de la a fi arestat până la a intra la guvernare cu AUR. În discursul său, Simion a subliniat nevoia de profesionalizare, disciplină și concentrare asupra programului partidului pentru români, promițând un mandat mai exigent, dar și mai echilibrat.
Acum 2 ore
19:40
Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg # ObservatorNews
Curg deja comenzile pentru cozonaci! Deși prețurile vor fi mai mari, desertul va fi nelipsit de pe mesele românilor, iar cofetăriile au listele de aşteptare pline. Specialiștii estimează însă vânzări mai mici. Producătorii s-au adaptat: oferă cozonaci de jumătate de kilogram sau chiar porții la felie.
19:40
Turiștii, impresionați de minivacanța tradițională în Bucovina: "Aici am găsit cea mai bună mâncare" # ObservatorNews
Sărbătoarea de Sfântul Andrei se termină astăzi, dar petrecerea continuă și mâine, de Ziua României. 1 Decembrie îi găsește pe mulți români pe plaiurile bucovinene, acolo unde au fost așteptați cu bucate tradiționale, muzică și voie bună.
19:40
Incident feroviar în Caraș-Severin. Un tren de călători a lovit o osie abandonată pe șine # ObservatorNews
Accident feroviar în staţia Cruşovăţ, Caraş-Severin. Un tren de călători a lovit o osie care aparţinea unui vagonet tehnologic. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. În urma verificărilor, personalul feroviar a identificat încă o osie lăsată pe o altă linie. Poliţia şi CFR-ul au deschis anchete pentru a stabili dacă este vorba despre neglijenţă sau despre o mână criminală.
19:30
Rubio la întâlnirea de la Miami: "Suntem deja la jumătatea drumului spre a asigura independența Ucrainei" # ObservatorNews
Întâlnirea delegațiilor americane și ucrainene de la Miami a început cu declarații puternice privind viitorul Ucrainei, reconstrucția țării și garanțiile de securitate necesare pentru perioada de după conflict. Atât reprezentanții SUA, cât și cei ai Kievului au subliniat că negocierile nu sunt doar despre încheierea războiului, ci despre definirea unui cadru durabil care să asigure independența, suveranitatea și prosperitatea Ucrainei.
19:30
125.000 de oameni, lăsați fără apă potabilă în Prahova și Dâmbovița: "Merg la magazin să îmi cumpăr de băut" # ObservatorNews
Situație dramatică în Prahova și Dâmbovița, unde peste 125.000 de oameni au rămas complet fără apă potabilă după ce ploile torențiale au blocat stația de epurare, încărcând rețeaua cu atât de mult mâl încât filtrarea a devenit imposibilă. Apele Române cer declararea stării de urgență, prefectul solicită resurse din rezerva de stat, iar ministrul Mediului acuză instituția că gestionează defectuos criza și trimite corpul de control în teritoriu.
19:30
Sărbătoare cu mii de credincioși la moaștele Sfântului Andrei. N-a lipsit nici Gigi Becali # ObservatorNews
Sărbătoare mare astăzi pentru credincioși! De Sfântul Andrei, mii de oameni au ajuns la Catedrala Națională din București și la Peștera ocrotitorului României din Constanța, pentru a participa la slujbe şi a se închina la moaște.
19:00
Rezultate LOTO 6/49, duminică 23 noiembrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Loto 6/49. Duminică, 30 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele loto câștigătoare sunt afișate mai jos.
Acum 4 ore
17:40
Un bărbat de 41 de ani și-a pierdut viața după ce s-a răsturnat cu tractorul, în Drobeta # ObservatorNews
Tragedie pe DJ 671 E, în Dîlbocița. Un bărbat de 41 de ani și-a pierdut viața, după ce tractorul pe care îl conducea s-a răsturnat în curtea unui imobil nelocuit, anunță IPJ Mehedinți.
17:00
Turiștii aflați în minivacanță la Brașov, sfătuiți să evite altitudinile mari din cauza riscului de avalanșă # ObservatorNews
Turiștii aflați în această perioadă în județul Brașov sunt sfătuiți să evite traseele montane situate la altitudini de peste 1800 de metri, după ce ninsorile recente au depus un strat consistent de zăpadă, generând risc crescut de avalanșă. Condițiile meteorologice instabile pot transforma plimbările pe munte în situații periculoase, avertizează salvamontiștii.
16:50
Magistrații, campioni la pensii de serviciu: media a depăşit 25.000 de lei în octombrie 2025 # ObservatorNews
Numărul pensiilor de serviciu a continuat să crească și în octombrie 2025, ajungând la 11.786 de beneficiari, cu 27 mai mulți față de luna precedentă, potrivit datelor CNPP. Cele mai mari pensii rămân în rândul magistraților, unde media depășește 25.000 de lei, în timp ce alte categorii speciale, precum diplomații, funcționarii parlamentari sau personalul aeronautic, înregistrează la rândul lor mii de pensionari cu venituri considerabile.
Acum 6 ore
16:30
Vremea de mâine 1 decembrie. Minivacanţă cu vreme mohorâtă, minime sub zero grade și precipitații la munte # ObservatorNews
România intră în minivacanța de 1 Decembrie cu vreme mohorâtă: ploi slabe, nori persistenți și lapoviță la munte, în timp ce ceața va crea dificultăți pe șosele. Temperaturile rămân scăzute, cu minime ușor sub zero grade în unele regiuni.
16:30
Captură de proporții la Calafat. Țigări de contrabandă de 2,2 mil de lei, ascunse în camionul unui sârb # ObservatorNews
Polițiștii de frontieră au făcut o captură de proporții la Calafat. Ei au descoperit într-un camion 1,5 milioane de țigarete de contrabandă în valoare de 2,2 milioane lei.
16:20
Trei călugărițe sfidează Biserica. Au devenit vedete pe internet după ce au fugit de la azil # ObservatorNews
Trei călugăriţe au provocat o întreagă biserică şi au devenit vedete pe internet. Bernadette, Regina şi Rita au fugit dintr-un azil de bătrâni în septembrie pentru a se întoarce la mănăstirea lor abandonată de lângă Salzburg, Austria.
16:00
Imagini de groază în Bacău. Turla bisericii Luncani, cuprinsă de flăcări. Incendiul, extins pe sute de mp # ObservatorNews
Turla unei biserici din comuna Mărgineni, judeţul Bacău, a luat foc, duminică după amiază. Pompierii intervin pentru lichidarea incendiului care s-a extins pe aproximativ trei sute de metri pătraţi
16:00
De la Monopoly la roboți controlați din telefon: jucăriile care ne-au cucerit înaintea erei digitale # ObservatorNews
La vremuri noi, obiceiuri noi. Jucăriile de altădată sunt astăzi înlocuite de obiecte din ce în ce mai sofisticate. Iar multe dintre ele sunt controlate direct din telefon.
15:50
Un jandarm român a interpretat imnul României în avion, la peste 10.000 de metri altitudine # ObservatorNews
Un jandarm român a interpretat imnul României la peste 10.000 de metri altitudine. El a cântat la vioară într-un avion al companiei Tarom.
15:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu şi-a prezentat bilanţul după o lună de mandat. "Este nevoie de răbdare" # ObservatorNews
Vicepremierul Oana Gheorghiu și-a prezentat duminică bilanțul la o lună de la preluarea mandatului, anunțând că primele săptămâni au fost dedicate punerii bazelor pentru marile reforme pe care le coordonează: restructurarea companiilor de stat, debirocratizarea și digitalizarea. Gheorghiu subliniază că nu urmărește "promisiuni miraculoase", ci un proces riguros și transparent, menit să producă rezultate durabile.
15:40
Momentul accidentului din Borşa, surprins de camere. Bărbatul era patronul unui restaurant și tatăl a 2 copii # ObservatorNews
Un tânăr și-a pierdut viața în Borșa, județul Maramureș, după ce a derapat într-o curbă și a intrat cu mașina în balconul unei locuințe. Accidentul a fost filmat de o cameră de supraveghere.
15:30
Bucovina, în sărbătoare de minivacanţă: mii de turiști atrași de bucatele tradiționale și atmosfera autentică # ObservatorNews
În Bucovina, oamenii sărbătoresc tradițional, cu bucate pline de savoare. De la carne rumenită pe grătar, la ceaune aburinde și preparate gătite la plită, toate sunt pregătite să fie savurate de turiști și localnici. Atmosfera este una autentică, încărcată de miresme, tradiții și bună dispoziție, exact așa cum Bucovina și-a obișnuit vizitatorii.
15:00
Credincioșii au stat ore întregi în ploaie la Galați. Mii de oameni, la moaștele Sfântului Andrei # ObservatorNews
Mii de pelerini au așteptat în ploaie, azi-noapte, în fața Catedralei din Galați pentru a se închina la moaștele Sfântului Andrei. Ca să le facă așteptarea mai ușoară, voluntarii au împărţit ceai cald, cornuri şi alte dulciuri.
Acum 8 ore
14:20
Vitezoman din Borşa, mort într-un accident cumplit. BMW-ul pe care-l conducea, propulsat în balconul vecinului # ObservatorNews
Un bărbat de 36 de ani din Borșa a murit noaptea trecută într-un accident violent, după ce a pierdut controlul BMW-ului pe o stradă din oraș. Mașina a lovit în plin balconul unei case, apoi s-a izbit de un stâlp, iar vitezometrul s-a oprit la 128 km/h. Victima, tată a doi copii, era patronul unui restaurant cunoscut din zonă.
14:20
Mii de credincioși la Catedrala Națională de Sfântul Andrei. Ploaia nu i-a oprit să se închine la moaşte # ObservatorNews
Este o zi de mare sărbătoare pentru români. Astăzi este Sfântul Andrei, ocrotitorul României. Sunt slujbe impresionante la Catedrala Naţională, unde va fi scoasă racla cu moaştele sfântului.
14:10
Apele Române cer declararea stării de urgenţă în 12 localităţi. "Stăm ca proştii la rând să luăm apă" # ObservatorNews
Situaţie dramatică în Prahova! Zeci de mii de oameni din mai multe localităţi au rămas fără apă. Grădiniţele, şcolile şi liceele din aceste localităţi ar putea rămâne închise începând de marţi iar Spitalul din Câmpina nu mai face internări. Apele Române cer declararea stării de urgenţă în zonă.
13:40
Săptămâna în care Europa a înţeles că a rămas singură în faţa expansionismului rusesc - Analiză The Guardian # ObservatorNews
Dezvăluirea planului ruso-american cu cele 28 de puncte pentru încheierea războiului din Ucraina a provocat panică în capitalele europene şi a scos la iveală o ruptură profundă între Europa şi Statele Unite în privinţa modului în care trebuie tratat regimul de la Kremlin. Liderii europeni avertizează că Rusia rămâne o ameninţare majoră, în timp ce vocea dominantă în Washington pare dispusă să accepte concesii substanţiale făcute Moscovei.
13:30
Președintele Poloniei refuză să se întâlnească cu Viktor Orban, după vizita acestuia la Vladimir Putin # ObservatorNews
Președintele Poloniei, Jacek Nawrocki, a anulat întâlnirea planificată cu premierul ungar Viktor Orban, după ce acesta din urmă a efectuat o nouă vizită la Moscova, unde s-a întâlnit cu președintele Vladimir Putin. Informația a fost făcută publică printr-o postare virală pe platforma X, care indică faptul că liderul polonez nu este dispus să legitimeze apropierea Budapestei de Kremlin.
13:10
A răspuns unui mesaj primit pe Facebook. Greşeala făcută l-a costat 240.000 de euro # ObservatorNews
În octombrie 2024, Joe Novak a făcut o postare pe Facebook în care a vorbit despre lipsa de opțiunilor de mâncare fast-food sigure pentru fiul său cu nevoi alimentare speciale. Postarea a strâns câteva aprecieri și comentarii din partea prietenilor, dar şi un mesaj care avea să-l coste foarte scump. După puţin peste un an, Novak a rămas cu inima frântă şi fără economiile de-o viaţă, scrie CNN.
13:00
Venezuela denunţă declaraţia lui Trump privind închiderea spaţiului aerian drept "ameninţare colonialistă" # ObservatorNews
Venezuela reacţionează dur după ce Donald Trump a cerut închiderea totală a spaţiului său aerian, calificând declaraţia drept o "ameninţare colonialistă" şi o încălcare a legislaţiei internaţionale. Tensiunile diplomatice cresc după avertismentele FAA şi pe fondul acuzaţiilor Washingtonului la adresa regimului Maduro, potrivit Agerpres.
Acum 12 ore
12:40
"Măcelarul care a distrus vieţi". Chirurg suspectat că a îndepărtat părţi greşite ale corpului, fugar în Libia # ObservatorNews
Un chirurg care practica într-un spital din UK este acuzat de zeci de pacienți britanici că le-a mutilat viețile prin operații ratate pe creier și coloană, în care ar fi îndepărtat inclusiv părți greșite ale corpului, scrie Mediafax. Medicul, aflat acum în Libia, unde ar continua să profeseze, este vizat de o anchetă publică și de o investigație a poliției scoțiene în până la 200 de cazuri.
12:30
Incendiu la o conductă de gaz pe o clădire din Piatra-Neamț. Pompierii au intervenit de urgență # ObservatorNews
În această dimineață, în jurul orei 08:00, un apel la numărul unic 112 a semnalat faptul că o țeavă de gaz de la un branșament amplasat pe peretele unei clădiri situate pe strada Piața Mihail Kogălniceanu din municipiul Piatra-Neamț era cuprinsă de flăcări.
12:20
Copil de 14 ani din Dolj, prins noaptea la volanul unei maşini radiate şi cu numere false # ObservatorNews
Un adolescent de 14 ani a fost prins în toiul nopţii la volanul unui autoturism, pe o stradă din judeţul Dolj. În urma verificărilor în baza de date a Poliţiei s-a constatat că vehiculul este radiat, iar pe el erau montate numere false de înmatriculare.
11:50
Atenționare ANM de lapoviţă şi ninsoare la munte; ploile rămân în estul ţării. Un singur judeţ, sub cod galben # ObservatorNews
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de ploi moderate pentru nordul Dobrogei și mare parte din Moldova, precum și de lapoviță și ninsoare la munte, valabilă până duminică seara. Tot astăzi, județul Tulcea se află sub Cod galben de precipitații importante, în timp ce în București sunt așteptate ploi slabe și temperaturi de până la 8 grade, potrivit Agerpres.
11:10
Petrecerile din minivacanţa de 1 Decembrie sunt în toi în toată ţara. Românii s-au adunat în locurile de agrement şi destinaţiile de weekend pentru a se bucura de mâncare tradiţională, muzică, distracţie şi momente de relaxare alături de familie şi prieteni. Indiferent de zonă, atmosfera de sărbătoare i-a scos pe oameni din case, iar preparatele calde, băuturile de sezon şi voia bună au fost ingredientele principale ale începutului de iarnă.
11:00
"Ziua Z" pentru mașinile vechi din Madrid. Şoferii, nevoiți să-și vândă autoturismele pe 100 € la dezmembrări # ObservatorNews
Zeci de mii de șoferi din Madrid se pregătesc să renunțe la mașinile vechi, fără etichetă de mediu, care nu vor mai putea circula în oraș din ianuarie 2026. În timp ce mulți proprietari caută soluții pentru a evita restricțiile, centrele de dezmembrări se pregătesc pentru o avalanșă de vehicule, profitând de una dintre cele mai mari schimbări de mobilitate din capitala Spaniei.
10:50
Horoscop 1 decembrie 2025. Zodia pentru care o discuţie va schimba întreaga situaţie # ObservatorNews
Horoscop 1 decembrie 2025. Fiecare zodie are parte de oportunități specifice, de la discuții esențiale și decizii curajoase, până la momente de introspecție sau reorganizare. Energia zilei favorizează dialogul sincer, inițiativele personale și echilibrul interior.
10:30
După scandalul Energoatom, fostul şef de cabinet al lui Zelenski pleacă pe front: "Nu vreau să-i fac probleme" # ObservatorNews
Fostul șef de cabinet al lui Zelenski, Andriy Yermak, a declarat pentru New York Post că va merge pe front să lupte pentru Ucraina, după ce a fost implicat într-un scandal de corupție care a rezultat în concedierea sa, scrie Politico.
10:20
Marele Premiu al Qatarului, LIVE de la 18:00 pe AntenaPLAY. Piastri, pole decisiv în penultima etapă # ObservatorNews
Penultima cursă a sezonului de Formula 1 are loc astăzi pe circuitul de la Lusail, unde Oscar Piastri pornește din pole-position după o calificare excelentă și victoria din sprint. În spatele său se află Lando Norris și Max Verstappen, iar lupta pentru titlu rămâne deschisă înaintea finalului de sezon. Cursa începe la ora 18:00 și este transmisă pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
10:00
SUA presează Ucraina pentru acord de pace. Witkoff şi Rubio, întâlnire cu o delegaţie ucraineană în Florida # ObservatorNews
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff şi secretarul de stat american Marco Rubio se întâlnesc, duminică, cu o delegaţie ucraineană în Florida, a declarat un oficial al guvernului american pentru AFP. Cele două părţi vor discuta despre planul de pace propus de Donald Trump pentru a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, scrie News.ro.
09:50
Invazie de ploşniţe la unul dintre cele mai mari cinematografe din Franța. Sălile, închise pentru dezinsecţie # ObservatorNews
Una dintre cele mai prestigioase instituții cinematografice din Franța, Cinémathèque Française din Paris, își închide pentru o lună sălile de proiecție, după ce mai mulți vizitatori au semnalat prezența ploșnițelor în timpul unor evenimente, inclusiv la o masterclass cu actrița de la Hollywood Sigourney Weaver. Conducerea promite o dezinsecție completă și condiții "perfect sigure și confortabile" la redeschidere.
09:30
Pelerinaj la Peștera Sf. Andrei, cel mai mare eveniment religios din postul Crăciunului # ObservatorNews
Zi importantă pentru creştinii ortodocşi din toată ţara. Aceştia îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei. Iar în fiecare an, în această zi, satul Ion Corvin din judeţul Constanţa devine polul credinţei şi al rugăciunii.
09:00
Zelenski revine la Paris. Macron și liderul ucrainean vor discuta din nou planul de pace propus de SUA # ObservatorNews
După nici două săptămâni, Volodimir Zelenski ajunge din nou la Paris. Emmanuel Macron şi liderul de la Kiev vor continua mâine discuţiile despre planul de pace propus de americani. Despre acelaşi plan vor discuta astăzi în Florida şi secretarul de stat american, Marco Rubio, şi Steve Witkoff cu o echipă de negociatori trimisă de Kiev.
08:50
Ce fac românii în minivacanţa de 1 Decembrie: "Oaspeţii mei petrec trei nopţi, patru zile" # ObservatorNews
Petrecerile din minivacanţa de 1 decembrie sunt în toi! Staţiunea Băile Felix a fost plină de turişti care s-au bucurat de preparate tradiţionale, muzică populară şi băi în apele termale. Iar la Clisura Dunării, vizitatorii au degustat mâncare specifică zonei, ţuică de smochine, precum şi vin fiert.
08:50
Atac armat la o petrecere din California: patru morţi şi zece răniţi sub ploaia de gloanţe. Ipotezele poliţiei # ObservatorNews
Cel puțin patru oameni au fost uciși și alți zece răniți într-un atac armat produs sâmbătă seara în orașul Stockton, din statul California. Autoritățile din comitatul San Joaquin spun că 14 persoane au fost atinse de gloanțe, iar anchetatorii analizează varianta unei ținte deliberate. Incidentul vine după un alt atac mortal petrecut zilele trecute în Washington, amplificând temerile privind valul de violențe armate din SUA, transmite AFP, citat de Agerpres.
08:30
Preţul unui meniu la cel mai aşteptat târg de Crăciun din Bucureşti: "E un târg mai balcanic aşa" # ObservatorNews
Cel mai aşteptat Târg de Crăciun din Capitală, Bucharest Christmas Market şi-a deschis porţile aseară. Sute de oameni au vrut să trăiască magia sărbătorilor încă din prima zi. Aprinderea oficială a luminilor a fost momentul cel mai aşteptat, când întregul târg s-a transformat într-un spectacol de culori și sunete. De altfel, nu este singurul oraş din ţară care s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare.
