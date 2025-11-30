Inundaţii în trei judeţe, după o săptămână de ploi. Hidrologii extind avertizările pe mai multe râuri din ţară

20:20

România e ca un adolescent. Mai face şi greşeli până se maturizează. Iar asta durează. O spune Serge Celebidachi, fiul marelui compozitor care a trebuit să plece din ţară ca să-şi împlinească visul de a ajunge un celebru muzician. Şi a ajuns. La aproape 30 de ani de la dispariţia celui supranumit cel mai mare dirijor al secolului 20, fiul lui decide să rămână în România. Ca să vindece toate rănile trecutului şi să repare tot ce poate el repara, la România. Prin filmele sale cu distribuţie de Oscar, poveşti nespuse şi emoţie.