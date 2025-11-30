Contribuțiile la pensiile facultative au urcat cu 27%. Cu doar 171 lei pe lună îți construiești o pensie extra
Newsweek.ro, 30 noiembrie 2025 20:20
Fondurile de pensii facultative din România au înregistrat active totale de 7,03 miliarde de lei la ...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
20:40
Turiștii din județul Brașov, avertizați: risc de avalanșă la altitudini de peste 1800 metri după ninsori # Newsweek.ro
Turiştii care în această perioadă se află la munte, în judeţul Braşov, sunt sfătuiţi să nu urce la a...
Acum 30 minute
20:20
Contribuțiile la pensiile facultative au urcat cu 27%. Cu doar 171 lei pe lună îți construiești o pensie extra # Newsweek.ro
Fondurile de pensii facultative din România au înregistrat active totale de 7,03 miliarde de lei la ...
Acum o oră
20:10
Industria auto se îndreaptă cu pași repezi spre următoarea megacriză. Ce se va întâmpla la nivel mondial? # Newsweek.ro
Producătorii europeni de automobile s-ar putea confrunta din nou cu probleme masive legate de semico...
19:50
Pensionar obligat să restituie 19.000€ din pensie după 30 ore de muncă. Cum a ajuns în situația disperată? # Newsweek.ro
Un nou capitol se deschide în disputa care, de aproape doi ani, îi opune pe mai mulți pensionari ita...
19:50
Merkel vorbește deschis despre Ucraina: ‘Nu am putut preveni acest război’ și dezvăluie adevărul despre Putin # Newsweek.ro
La televiziunea germană, fostul cancelar Merkel vorbește deschis despre eșecul diplomației și dă vin...
Acum 2 ore
19:40
Atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale pot fi legate de colesterol. Ce nu descoperă analizele? # Newsweek.ro
Se spune că colesterolul este responsabil pentru o treime din atacurile de cord și o cincime din acc...
19:20
Piața criptomonedelor sub presiune. Merită să mizezi pe Bitcoin sau pe aur? Un analist explică totul # Newsweek.ro
Cei care au investit în Bitcoin au pierdut peste 10% de la începutul anului. Recent, prețurile și-au...
19:10
Patru mituri despre reciclare - ce este cu adevărat sustenabil. De câte ori pot fi sticlele reciclate? # Newsweek.ro
Există mituri persistente în jurul subiectului ambalajelor de unică folosință și reutilizabile. Sunt...
Acum 4 ore
18:10
Cum se schimbă creierul de-a lungul vieții. Ce se produce la nivel neuronal după vârsta de 30 de ani? # Newsweek.ro
Creierul uman se schimbă de-a lungul vieții în cinci faze distincte – cu momente de cotitură surprin...
18:10
Controlul Țânțarilor din Spațiu: Tehnologia care previne invaziile și riscurile de inundații # Newsweek.ro
Fie că este vorba de o invazie de țânțari sau de o avertizare de inundații - cercetătorii europeni f...
18:10
Criză majoră a apei în Prahova: Buzoianu spune că responsabilii „nu au prevăzut nici ploaia” # Newsweek.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, lansează acuzații dure la adresa instituțiilor responsabile, după...
18:10
VIDEO Ucraina a distrus uzina de reparații pentru avioanele strategice Tu-95 din Rusia și terminale petroliere # Newsweek.ro
În noaptea de 29 noiembrie, forțele ucrainene au executat o serie de atacuri pe teritoriul rus, conf...
18:00
Huawei, Apple și Oppo produc în prezent cele mai bune telefoane cu cameră din lume. Chiar și modelel...
17:40
VIDEO Ucraina a atacat două petroliere ale Rusiei în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a Turciei # Newsweek.ro
Două petroliere sancționate care transportau petrol rusesc au fost avariate în largul coastei Mării ...
17:10
România își ia navă de patrulare de 265.000.000 euro din Turcia. Cu ce arme este dotată # Newsweek.ro
Planul României de a achiziționa o navă de patrulare offshore (OPV) din clasa Hisar, construită în T...
17:00
Cum prelungești viața centralei termice de acasă? Sfaturi esențiale pentru întreținere și siguranță # Newsweek.ro
Centrala termică este un element vital al locuinței, fie că vorbim despre un apartament, o casă la m...
Acum 6 ore
16:30
Motivul pentru care nu trebuie să lași pisica să doarmă direct pe calorifer. Pune o pătură moale în dulap # Newsweek.ro
Motivul pentru care nu trebuie să lași pisica să doarmă direct pe calorifer. Pisica ta nu ar trebui ...
16:10
Pensie crescută cu 1.000 lei în decembrie și 12.000 lei bonus. Un pensionar a cerut recalcularea. Cât a muncit # Newsweek.ro
Un pensionar va avea parte de sărbători minunate. În cazul lui vorbim de o pensie crescută cu 1.000 ...
15:50
Populaţia României ar putea ajunge la 14,367 milioane de persoane în 2080, de la 19,036 milioane în ...
15:30
Polonia:Preşedintele Nawrocki anulează o întâlnire cu premierul Viktor Orban după ce acesta a vizitat Rusia # Newsweek.ro
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anulat o întâlnire cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban...
15:10
Populaţia din şase localităţi din judeţul Tulcea a fost avertizată, duminică, prin sistemul RO-Alert...
14:50
Patriarhul Daniel: Sfântul Apostol Andrei iubeşte poporul român şi îl ajută să păstreze credinţa apostolică # Newsweek.ro
Sfântul Apostol Andrei iubeşte poporul român, ajută Biserica Ortodoxă Română şi pe românii de pretut...
Acum 8 ore
14:30
Mai multe curţi din municipiul Piteşti au fost inundate în cursul dimineţii de duminică, pe fondul i...
14:10
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, acuză Occidentul că joacă murdar pe piaţa internaţională de armament # Newsweek.ro
Occidentul duce o luptă "murdară şi necompetitivă" împotriva Rusiei pe piaţa armamentului prin impun...
14:00
Bilanţul incendiului care a devastat un complex rezidenţial la Hong Kong săptămâna trecută a crescut...
13:50
SONDAJ Primăria București. 5 candidați, despărțiți de câteva procente. Se va câștiga cu 25% # Newsweek.ro
SONDAJ Primăria București. 5 candidați sunt despărțiți de câteva procente. Scrutinul poate fi câștig...
13:40
Atac rusesc în regiunea Kiev. Volodimir Zelenski condamnă bombardamentul care a provocat un mort și 19 răniți # Newsweek.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a condamnat duminică atacul Rusiei soldat cu cel puțin u...
13:20
Intervenție rapidă a pompierilor în Piatra-Neamț. O conductă de gaz a unei clădiri a luat foc # Newsweek.ro
O țeavă de gaz de la un branșament amplasat pe o clădire de pe strada Piața Mihail Kogălniceanu din ...
13:00
Copil de 14 ani, prins la volan în Dolj. Autoturismul era radiat şi avea un număr fals de înmatriculare # Newsweek.ro
Un copil de 14 ani a fost prins la volanul unui autoturism, pe o stradă din judeţul Dolj. Verificări...
Acum 12 ore
12:40
Accident feroviar grav în Caraş Severin. Un tren de persoane a lovit o osie amplasată pe linia ferată # Newsweek.ro
Un incident de siguranţă s-a produs, sâmbătă seară, pe calea ferată, în judeţul Caraş Severin, unde ...
12:20
Parada militară de 1 Decembrie. Restricții de trafic în București. Care sunt străzile închise? # Newsweek.ro
Parada militară de 1 Decembrie va avea loc luni, în zona Pieței Arcul de Triumf, și va reuni peste 2...
12:00
Leguma care „merge” la orice ciorbă și pe care o puteți planta în grădină chiar în decembrie. Cum o „ajuți”? # Newsweek.ro
Grădinarii au împărtășit sfaturi esențiale privind îngrijirea unei plante cultivate în mod obișnuit ...
11:50
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de ploi moderate cantitativ în nord...
11:30
Șef la Consiliul Legislativ Florin Iordache respinge tăierea pensiilor speciale. Soția: 6.000€ pensie specială # Newsweek.ro
Florin Iordache este șeful Consiliului Legislativ. El a dat aviz negativ pe tăierea pensiilor specia...
10:50
Un obicei foarte iubit te poate lăsa fără păr de Crăciun și de sărbători. Ce e interzis să faci iarna asta? # Newsweek.ro
Experții avertizează: Un obicei foarte iubit te poate lăsa fără păr de Crăciun și de sărbători. Ce e...
10:20
Horoscop decembrie. Berbec, Leu, Gemeni în alertă. Care zodii vor avea noroc cu carul și care vor pierde tot? # Newsweek.ro
Nu mai e niciun secret. Horoscop decembrie. Berbec, Leu, Gemeni în alertă. Care zodii vor avea noroc...
10:10
VIDEO Stare de urgență, în Sri Lanka. Ciclonului Ditwah a omorât cel puțin 159 de oameni # Newsweek.ro
Autoritățile din Sri Lanka au declarat „Stare de urgență”. Ciclonului Ditwah a omorât cel puțin 159 ...
09:40
FOTO Un șofer de 38 de ani beat a făcut prăpăd într-o parcare din Satu Mare. A „rupt” un stâlp și 3 mașini # Newsweek.ro
A fost alertă, aseară, în Satu Mare. Poliția și pompierii au intervenit la un accident produs de un ...
09:30
Vrei să investești în ceva sigur? Investitorii consultați de de Goldman Sachs spun că aurul va ajunge 5.000 $ # Newsweek.ro
Preţul aurului a crescut cu 58,6% de la începutul anului şi a depăşit pragul istoric de 4.000 $. Iar...
09:00
Împușcături, la o sală de evenimente a unui restaurant din California: cel puțin 4 morți și 10 răniți # Newsweek.ro
Cel puţin 4 persoane au murit şi alte 10 au fost rănite în urma unor împuşcături care au avut loc sâ...
08:50
VIDEO Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Circa 1.000.000 de români îşi sărbătoresc onomastica # Newsweek.ro
Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României, este sărbătorit în ziua de 30 noiembr...
08:20
VIDEO Situație critică, la Barajul Paltinul! Apele Române recomandă „Stare de urgență”. Ce se întâmplă? # Newsweek.ro
Apele Române recomandă „Stare de urgență” la Barajul Paltinul! Situația e critică. Orașele Câmpina, ...
08:00
Viața la pensie: ce trebuie să pui pe pâine dimineața pentru un mic dejun sănătos. Nici gem, nici miere # Newsweek.ro
O alimentație sănătoasă și echilibrată este esențială pentru menținerea unei sănătăți bune, în speci...
07:50
Un soldat acuză că a făcut cancer după ce a luptat în Irak și Afganistan. Ministerul Apărării neagă fenomenul # Newsweek.ro
Dragoș Ghiță este un militar român care a fost în Irak și Afganistan și care susține că a fost conta...
07:50
Care români primesc al 13-lea salariu? Angajații încasează între 800 și 3.000€. Ce muncesc? # Newsweek.ro
Vestea fantastică pentru sute de mii de români. Vă spunem care români primesc al 13-lea salariu? Ang...
Acum 24 ore
07:40
Ce să pui în supa de roșii ca să nu mai fie acidă? Ai ingredientul în bucătărie cu siguranță # Newsweek.ro
Deși supele de roșii sunt preparate delicioase și reconfortante, ele pot crea probleme persoanelor c...
07:30
Atenție, șoferi! Nu vă urcați la volan cu geacă groasă, cu puf! Ce spun specialiștii că se întâmplă cu centura # Newsweek.ro
Iarnă, frig. Te urci repede la volan îmbrăcat cu geacă groasă, să nu-ți fie frig până se încălzește ...
07:10
Horoscop 1 decembrie. Luna în Berbec aduce o zi productivă Gemenilor. Leii, perspective noi. Taurii, compromis # Newsweek.ro
Horoscop 1 decembrie. Luna în Berbec aduce o zi productivă Gemenilor. Leii, perspective noi. Taurii ...
06:50
Încă un pensionar cu grupe obține creșterea punctajelor la pensie cu 50%. Se plică pentru 30 ani vechime # Newsweek.ro
Pensionarii obțin victorii în recuperarea sumelor restante la pensie în instanță. Newsweek a identif...
06:40
Sărbătoare 1 decembrie. Sfântul Proroc Naum. Slujbă de Te Deum, de Ziua Națională a României # Newsweek.ro
Sărbătoare 1 decembrie. În prima zi din decembrie este prăznuit Sfântul Proroc Naum. Tot în această ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.