Patriarhul Daniel: Sfântul Apostol Andrei iubeşte poporul român şi îl ajută să păstreze credinţa apostolică
Newsweek.ro, 30 noiembrie 2025 14:50
Sfântul Apostol Andrei iubeşte poporul român, ajută Biserica Ortodoxă Română şi pe românii de pretut...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 15 minute
14:50
Patriarhul Daniel: Sfântul Apostol Andrei iubeşte poporul român şi îl ajută să păstreze credinţa apostolică # Newsweek.ro
Sfântul Apostol Andrei iubeşte poporul român, ajută Biserica Ortodoxă Română şi pe românii de pretut...
Acum o oră
14:30
Mai multe curţi din municipiul Piteşti au fost inundate în cursul dimineţii de duminică, pe fondul i...
14:10
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, acuză Occidentul că joacă murdar pe piaţa internaţională de armament # Newsweek.ro
Occidentul duce o luptă "murdară şi necompetitivă" împotriva Rusiei pe piaţa armamentului prin impun...
Acum 2 ore
14:00
Bilanţul incendiului care a devastat un complex rezidenţial la Hong Kong săptămâna trecută a crescut...
13:50
SONDAJ Primăria București. 5 candidați, despărțiți de câteva procente. Se va câștiga cu 25% # Newsweek.ro
SONDAJ Primăria București. 5 candidați sunt despărțiți de câteva procente. Scrutinul poate fi câștig...
13:40
Atac rusesc în regiunea Kiev. Volodimir Zelenski condamnă bombardamentul care a provocat un mort și 19 răniți # Newsweek.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a condamnat duminică atacul Rusiei soldat cu cel puțin u...
13:20
Intervenție rapidă a pompierilor în Piatra-Neamț. O conductă de gaz a unei clădiri a luat foc # Newsweek.ro
O țeavă de gaz de la un branșament amplasat pe o clădire de pe strada Piața Mihail Kogălniceanu din ...
Acum 4 ore
13:00
Copil de 14 ani, prins la volan în Dolj. Autoturismul era radiat şi avea un număr fals de înmatriculare # Newsweek.ro
Un copil de 14 ani a fost prins la volanul unui autoturism, pe o stradă din judeţul Dolj. Verificări...
12:40
Accident feroviar grav în Caraş Severin. Un tren de persoane a lovit o osie amplasată pe linia ferată # Newsweek.ro
Un incident de siguranţă s-a produs, sâmbătă seară, pe calea ferată, în judeţul Caraş Severin, unde ...
12:20
Parada militară de 1 Decembrie. Restricții de trafic în București. Care sunt străzile închise? # Newsweek.ro
Parada militară de 1 Decembrie va avea loc luni, în zona Pieței Arcul de Triumf, și va reuni peste 2...
12:00
Leguma care „merge” la orice ciorbă și pe care o puteți planta în grădină chiar în decembrie. Cum o „ajuți”? # Newsweek.ro
Grădinarii au împărtășit sfaturi esențiale privind îngrijirea unei plante cultivate în mod obișnuit ...
11:50
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de ploi moderate cantitativ în nord...
11:30
Șef la Consiliul Legislativ Florin Iordache respinge tăierea pensiilor speciale. Soția: 6.000€ pensie specială # Newsweek.ro
Florin Iordache este șeful Consiliului Legislativ. El a dat aviz negativ pe tăierea pensiilor specia...
Acum 6 ore
10:50
Un obicei foarte iubit te poate lăsa fără păr de Crăciun și de sărbători. Ce e interzis să faci iarna asta? # Newsweek.ro
Experții avertizează: Un obicei foarte iubit te poate lăsa fără păr de Crăciun și de sărbători. Ce e...
10:20
Horoscop decembrie. Berbec, Leu, Gemeni în alertă. Care zodii vor avea noroc cu carul și care vor pierde tot? # Newsweek.ro
Nu mai e niciun secret. Horoscop decembrie. Berbec, Leu, Gemeni în alertă. Care zodii vor avea noroc...
10:10
VIDEO Stare de urgență, în Sri Lanka. Ciclonului Ditwah a omorât cel puțin 159 de oameni # Newsweek.ro
Autoritățile din Sri Lanka au declarat „Stare de urgență”. Ciclonului Ditwah a omorât cel puțin 159 ...
09:40
FOTO Un șofer de 38 de ani beat a făcut prăpăd într-o parcare din Satu Mare. A „rupt” un stâlp și 3 mașini # Newsweek.ro
A fost alertă, aseară, în Satu Mare. Poliția și pompierii au intervenit la un accident produs de un ...
09:30
Vrei să investești în ceva sigur? Investitorii consultați de de Goldman Sachs spun că aurul va ajunge 5.000 $ # Newsweek.ro
Preţul aurului a crescut cu 58,6% de la începutul anului şi a depăşit pragul istoric de 4.000 $. Iar...
Acum 8 ore
09:00
Împușcături, la o sală de evenimente a unui restaurant din California: cel puțin 4 morți și 10 răniți # Newsweek.ro
Cel puţin 4 persoane au murit şi alte 10 au fost rănite în urma unor împuşcături care au avut loc sâ...
08:50
VIDEO Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Circa 1.000.000 de români îşi sărbătoresc onomastica # Newsweek.ro
Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României, este sărbătorit în ziua de 30 noiembr...
08:20
VIDEO Situație critică, la Barajul Paltinul! Apele Române recomandă „Stare de urgență”. Ce se întâmplă? # Newsweek.ro
Apele Române recomandă „Stare de urgență” la Barajul Paltinul! Situația e critică. Orașele Câmpina, ...
08:00
Viața la pensie: ce trebuie să pui pe pâine dimineața pentru un mic dejun sănătos. Nici gem, nici miere # Newsweek.ro
O alimentație sănătoasă și echilibrată este esențială pentru menținerea unei sănătăți bune, în speci...
07:50
Un soldat acuză că a făcut cancer după ce a luptat în Irak și Afganistan. Ministerul Apărării neagă fenomenul # Newsweek.ro
Dragoș Ghiță este un militar român care a fost în Irak și Afganistan și care susține că a fost conta...
07:50
Care români primesc al 13-lea salariu? Angajații încasează între 800 și 3.000€. Ce muncesc? # Newsweek.ro
Vestea fantastică pentru sute de mii de români. Vă spunem care români primesc al 13-lea salariu? Ang...
07:40
Ce să pui în supa de roșii ca să nu mai fie acidă? Ai ingredientul în bucătărie cu siguranță # Newsweek.ro
Deși supele de roșii sunt preparate delicioase și reconfortante, ele pot crea probleme persoanelor c...
07:30
Atenție, șoferi! Nu vă urcați la volan cu geacă groasă, cu puf! Ce spun specialiștii că se întâmplă cu centura # Newsweek.ro
Iarnă, frig. Te urci repede la volan îmbrăcat cu geacă groasă, să nu-ți fie frig până se încălzește ...
07:10
Horoscop 1 decembrie. Luna în Berbec aduce o zi productivă Gemenilor. Leii, perspective noi. Taurii, compromis # Newsweek.ro
Horoscop 1 decembrie. Luna în Berbec aduce o zi productivă Gemenilor. Leii, perspective noi. Taurii ...
Acum 12 ore
06:50
Încă un pensionar cu grupe obține creșterea punctajelor la pensie cu 50%. Se plică pentru 30 ani vechime # Newsweek.ro
Pensionarii obțin victorii în recuperarea sumelor restante la pensie în instanță. Newsweek a identif...
06:40
Sărbătoare 1 decembrie. Sfântul Proroc Naum. Slujbă de Te Deum, de Ziua Națională a României # Newsweek.ro
Sărbătoare 1 decembrie. În prima zi din decembrie este prăznuit Sfântul Proroc Naum. Tot în această ...
Acum 24 ore
21:30
Trucul bunicii. Cum păstrezi pâinea proaspătă mai multe zile? De ce să pui un cartof lângă ea? # Newsweek.ro
Nimic nu se compară cu mirosul pâinii proaspete care se răspândește în casă. Această aromă irezistib...
20:50
Rachetă „Satan 2” a explodat în timpul unui test în Rusia. Flăcări, prăbușire și nor uriaș de fum la Yasnîi # Newsweek.ro
Supranumită „Satan 2”, racheta balistică, despre care Vladimir Putin a spus că este „invincibilă”, a...
20:40
Repetițiile pentru parada de 1 Decembrie, date peste cap de ploaie și ceață. Parada aeriană anulată # Newsweek.ro
Repetițiile pentru parada de 1 Decembrie au fost afectate de ploaie și ceață, iar parada aeriană de ...
20:20
Indonezia se confruntă cu una dintre cele mai grave catastrofe naturale recente: ciclonul tropical S...
20:10
Hackeri chinezi folosesc AI Claude pentru atacuri cibernetice automate, experții analizează autonomia # Newsweek.ro
Cercetătorii Anthropic susțin că un grup de spionaj cibernetic susținut de statul chinez a folosit m...
19:50
Gaza: Peste 70.000 de morți de la începutul războiului cu Israelul, 354 după armistițiul din 10 octombrie # Newsweek.ro
Ministerul Sănătății din Fâșia Gaza a anunțat că bilanțul victimelor a ajuns la 70.100, dintre care ...
19:40
Oscar Piastri câștigă cursa sprint din Marele Premiu al Qatarului, înaintea lui George Russell și Lando Norris # Newsweek.ro
Australianul de la McLaren a reușit victoria sâmbătă în Qatar, urcând pe primul loc în cursa sprint ...
19:20
Catalonia închide un parc după confirmarea pestei porcine africane la mai mulți mistreți lângă Barcelona # Newsweek.ro
Autoritățile regionale au blocat accesul într-o zonă protejată de lângă Barcelona după confirmarea a...
19:10
Bombă GBU-39 neexplodată în Liban. Washington cere predarea imediată a armamentului sensibil # Newsweek.ro
Statele Unite solicită recuperarea dispozitivului pentru a preveni ca tehnologia avansată a bombei s...
19:00
Gabriel Biriş: Execuţia arată o îmbunătăţire a situaţiei bugetare. Suntem mai optimişti # Newsweek.ro
Avocatul fiscalist Gabriel Biriş, fost secretar de stat în Ministerul Finanţelor, spune că execuţia ...
18:40
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, despre politica fiscală, stabilitatea financiară şi buclele diabolice # Newsweek.ro
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, vorbeşte despre legătura dintre politica fiscală, stabilita...
18:20
Ce surpriză le face Petrom clienţilor, de Ziua Naţională? Miza este de 30 de bani pe litru # Newsweek.ro
Ce surpriză le face compania OMV Petrom clienţilor săi, de Ziua Naţională a României? Miza este de 3...
18:00
Romgaz va putea să preia participațiile Lukoil, la gazele ce se extrag din Marea Neagră # Newsweek.ro
Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz va putea să preia participațiile Lukoil, dar și cele al...
17:30
681.900.000 de lei este profitul net consolidat Transgaz, care şi-a triplat valoarea de piaţă # Newsweek.ro
681.900.000 de lei este profitul net consolidat al companiei Transgaz, care şi-a triplat astfel valo...
17:00
Anunț important de la Casa de Pensii despre distribuția pensiilor în decembrie. Cine ia mii de lei în plus? # Newsweek.ro
Decembrie este o lună cu mari cheltuieli, așa că unii pensionari iau bani în plus la pensie sub form...
16:40
Duminică, românii îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Andrei, considerat primul ucenic al lui Iisus și ...
16:20
Surpriză pe piața auto second-hand: mașinile „bătrâne” devin preferatele dealerilor. Care este motivul # Newsweek.ro
Chiar și pe piața românească, unde mulți cumpărători caută mașini cât mai noi și cu kilometraj redus...
15:50
Ce mașini de 187.000 de lei/ bucata a cumpărat anul acesta Poliția Română? La ce sunt folosite? # Newsweek.ro
Poliția Română are în dotare aproximativ 17.000 de vehicule, inclusiv motociclete. Cele mai noi cost...
15:30
Cum a ajuns văduva unui interlop român șefa unui clan mafiot care a terorizat Spania. Ce face acum # Newsweek.ro
O româncă a devenit "Regina din Madrid", șefa unui clan violent care a terorizat Spania după moartea...
15:10
Horoscop decembrie. Ce Sărbători vei avea? Pești, Balanță - probleme, Scopion - bani, Fecioară - confuzie # Newsweek.ro
Cum va arăta ultima lună a anului 2025 pentru tine? Horoscop decembrie. Ce final de an vei avea? Peș...
Ieri
14:50
Motivul pentru care trebuie să pui un castron cu apă în curte în luna decembrie. Trebuie să adaugi și o piatră # Newsweek.ro
În luna decembrie, când temperaturile scad brusc iar zăpada acoperă totul în jur, păsările rămân ade...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.