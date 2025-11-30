Ediţia 01 decembrie 2025 epaper

Ziarul Financiar, 30 noiembrie 2025 22:00

Ediţia 01 decembrie 2025 epaper

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 30 minute
22:00
Ediţia 01 decembrie 2025 epaper Ziarul Financiar
Acum 2 ore
20:45
Polonia a câştigat războiul cu inflaţia. Dobânzile vor scădea, iar economia va creşte sănătos. Banca centrală poloneză a redus dobânzile de cinci ori anul acesta, cel mai recent cu 25 de puncte de bază în noiembrie. Dobânda de referinţă este de 4,25%. Analiştii spun că noile cifre despre inflaţie sunt „un mare şoc“ Ziarul Financiar
20:45
Guvernul Ungariei ameninţă din nou marile lanţuri de retail. În ultimii ani, statul maghiar a in­trodus măsuri după măsuri pentru a penaliza companiile multinaţio­nale Ziarul Financiar
În Ungaria, războiul lansat de guvern împotriva marilor lanţuri de retail odată cu reîntoarcerea la pu­tere a premierului Viktor Orban în 2010 pare pe cale să se intensifice. Recent, ministrul economiei naţio­nale Marton Nagy a făcut declaraţii foarte critice la adresa lanţurilor de retail în contextul protejării produ­cătorilor locali.
Acum 4 ore
19:00
Săptămână decisivă pentru războiul ruso-ucrainean: Ucraina a început duminică discuţiile cu echipa de negociere a lui Donald Trump în Florida Ziarul Financiar
19:00
Frontul pentru supremaţia în inteligenţă artificială devine tot mai aglomerat: Avansul uriaş pe care OpenAI l-a avut la început în cursa pentru dominaţia AI se află sub cea mai mare presiune de la lansarea ChatGPT. Rivalii Google Gemini 3 şi Anthropic Claude au revenit în forţă. ”E o diferenţă uriaşă faţă de lumea de acum doi ani” Ziarul Financiar
Acum 6 ore
18:15
Business MAGAZIN. Cine este Daniel Basalău, cel care la 38 de ani conduce restaurantele Taco Bell din România, un business de 24 mil. lei: Nu poţi ajunge un CEO de succes dacă nu scoţi antreprenorul din tine la suprafaţă Ziarul Financiar
Acum 8 ore
16:15
Ar lupta gen Z pentru România? Ziarul Financiar
16:15
Hidro Prahova spune că întreruperea furnizării apei potabile în 12 localităţi din judeţ nu a fost cauzată de funcţionarea sistemelor companiei Ziarul Financiar
15:30
Business MAGAZIN. Când economia scade, poate este bine să apeşi pedala de acceleraţie pentru a câştiga teren. Ce spune Artesana, Merlins Beverages, North Bucharest Investments, Bridge-to-Information, Enevo, Eli Parks, AUMOVIO, Chic Bijoux, Neortic Motors, KPMG, 5 to go, şi Blue River Ziarul Financiar
15:30
Dormind sub aurore boreale, plutind pe ape îngheţate: Cabana plutitoare din Groenlanda care te izolează complet de lume şi te lasă să experimentezi frumuseţea nordului îndepărtat. Singura legătură cu exteriorul e un telefon conectat la satelit Ziarul Financiar
15:15
Incident grav în Caraş-Severin. Un tren al CFR a lovit un echipament feroviar. Autorităţile au deschis o anchetă deoarece utilajul nu trebuia să se afle pe şine Ziarul Financiar
Acum 12 ore
12:15
Business MAGAZIN. Cum a ajuns Dana Sîntejudean directorul Edenred pentru Europa, Orientul Mijlociu, şi America Hispanică Ziarul Financiar
11:30
România produce companii puternice, dar fără prea mulţi campioni naţionali care să treacă graniţele. Ce îi împiedică pe antreprenori să cucerească regiunea şi să facă valuri pe pieţele externe ? VIDEO Ziarul Financiar
10:30
Febra taxării ”bogaţilor” a cuprins Europa: Elveţia votează duminică dacă să impună o taxă pe moştenire de 50% pentru super-bogaţi, în contextul în care guvernele din întreaga lume se confruntă cu dilema modului în care ar trebui taxaţi milionarii şi miliardarii Ziarul Financiar
10:15
Business MAGAZIN. Cum a ajuns inteligenţa artificială să rescrie regulile pe piaţa muncii? Generaţia Z resimte deja primele efecte Ziarul Financiar
10:15
Ar lupta gen Z pentru România? Ziarul Financiar
10:15
Ce contează cel mai mult pentru Gen Z atunci când aleg cu ce să se îmbrace? Ziarul Financiar
Acum 24 ore
06:15
Zeci de mii de oameni au rămas fără apă potabilă în Prahova, iar situaţia ar putea dura încă trei zile. Administraţia Naţională „Apele Române” cere declararea stării de urgenţă Ziarul Financiar
01:30
Oana Ioniţă, ZF: Hustle culture ne-a vândut iluzia succesului prin epuizare. Career minimalism ne arată că succesul poate însemna să munceşti mai puţin, dar cu sens Ziarul Financiar
00:15
Zeci de mii de oameni au rămas fără apă potabilă în Prahova, iar situaţia ar putea dura încă trei zile. Administraţia Naţională „Apele Române” cere declararea stării de urgenţă Ziarul Financiar
Ieri
20:15
Business MAGAZIN. Cine este Gabriel Apostol, directorul diviziei clienţi companii multinaţionale pentru operaţiunile din România ale gigantului bancar american Citi. Cum să ajungi bancher în vremurile de astăzi? Ziarul Financiar
20:00
Investiţie americană în presa românească: Grupul care deţine HotNews atrage o investiţie din partea organizaţiei nonprofit americane MDIF Ziarul Financiar
19:15
Best of Business şi marketing în fotbal. Viorel Ruse, directorul de marketing al Salt Bank: „Îmi place ce se întâmplă la Dinamo, mi se pare că există un proiect corect”. VIDEO Ziarul Financiar
19:15
Investiţie americană în presa din România: Grupul care deţine StartupCafe şi HotNews atrage o investiţie din partea americanilor de la MDIF Ziarul Financiar
18:30
Ryanair a renunţat la programul de loialitate după doar opt luni după ce şi-a dat seama că pasagerii iau prea multe zboruri la preţ redus. Programul oferea acces anticipat la bilete reduse şi rezervări gratuite de locuri pentru până la 12 călătorii, pentru o taxă fixă de 79 de euro Ziarul Financiar
18:15
Ploi, lapoviţă şi ninsoare în aproape toată ţara. Judeţele aflate sub cod galben Ziarul Financiar
17:45
Supliment ZF 27 de ani. Cum a fost anul 2025 în business (II) Ziarul Financiar
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
17:45
Supliment ZF 27 de ani. Cum a fost anul 2025 în business (I) Ziarul Financiar
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
17:45
Revin la modă naţionalizările în Europa? Parlamentarii francezi au votat pentru naţionalizarea operaţiunilor locale cu probleme ale ArcelorMittal. Gigantul are în Franţa 15.000 de angajaţi Ziarul Financiar
15:15
Supliment ZF 27 de ani. Cum a fost anul 2024 în business Ziarul Financiar
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
14:15
Best of Business şi marketing în fotbal. Dan Şucu, investitor la cluburile de fotbal Rapid Bucureşti şi Genoa din Italia: „Performanţa sportivă rămâne cheia succesului financiar”. VIDEO Ziarul Financiar
12:00
Supliment ZF 27 de ani. Cum a fost anul 2023 în business Ziarul Financiar
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
11:45
De la tată la fiică: Cum încearcă Marta Ortega, moştenitoarea imperiului Inditex, să transforme Zara într-un brand premium fără a renunţa la modelul fast-fashion care a fost baza poveştii de succes pe care Armancio Ortega a creat-o Ziarul Financiar
09:45
Mersul la sală, noul ceas de lux? Wellbeing-ul, de la beneficiu la necesitate Ziarul Financiar
09:30
Noi probleme pentru traficul global aerian: Peste 6.000 de avioane Airbus A320 trebuie să primească urgent o actualizare de software pentru a remedia potenţiale probleme Ziarul Financiar
09:30
Scandalul de corupţie din administraţia ucraineană se extinde: Puternicul şi controversatul său de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, şi-a dat demisia după ce oficiali anticorupţie i-au percheziţionat locuinţa şi birourile mai devreme în acea zi Ziarul Financiar
09:15
Best of Business şi marketing în fotbal. Valeriu Iftime, patronul FC Botoşani: „Fotbalul te poate fura, te poate duce peste măsură, ca un joc de noroc. Dacă merge, bine, dacă nu, nu tragem nimic în jos. Asta e regula noastră”. VIDEO Ziarul Financiar
09:15
De cât timp ai nevoie pentru ca de la 100 de lei pe lună să îţi iei o garsonieră nouă? Ziarul Financiar
09:15
Europa se prăbuşeşte demografic: Cum declinul natalităţii, îmbătrânirea forţei de muncă şi blocajul reformelor ameninţă să reducă nivelul de trai şi să rescrie harta economică a continentului până în 2050 Ziarul Financiar
09:15
Supliment ZF 27 de ani. Cum a fost anul 2022 în business Ziarul Financiar
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
00:15
Afacerile producătorului de ambalaje şi ţevi din polietilenă Goldplast din Bistriţa, controlat de antreprenorul Ioan Stejerean, au scăzut cu 7,8% în 2024, ajungând la aproape 14 mil. lei Ziarul Financiar
Producătorul de ambalaje şi ţevi din polietilenă Goldplast din Bistriţa, controlat de antreprenorul Ioan Stejerean, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 14 mil. lei (2,8 mil. euro), în scădere cu 7,8% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 15,1 mil. lei (3 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
00:15
Urbano Shopping & Living, centrul comercial de peste 100 de milioane de euro dezvoltat de Urbano Group în zona metropolitană Cluj, se deschide în primăvara anului viitor, cu principale ancore Hornbach şi Selgros Ziarul Financiar
Urbano Shopping & Living, centrul comercial de peste 100 de milioane de euro dezvoltat de Urbano Group în zona metropolitană Cluj, se deschide în primăvara anului viitor, cu principale ancore Hornbach şi Selgros
00:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Piaţa de coworking din România a depăşit nivelul prepandemic, dar reprezintă doar 2% din stocul de birouri Ziarul Financiar
Piaţa de coworking din România a revenit pe creştere după perioada dificilă generată de pandemie, înregistrând niveluri de eficienţă şi profitabilitate superioare celor din 2019, po­tri­vit datelor prezentate de Tudor Popp, fon­da­torul Beyond Space, o companie de consul­tan­ţă specializată în spaţii flexibile de lucru. Din totalul de 3,3 milioane de metri pătraţi de bi­ro­uri clasa A din Bucureşti, spaţiile de coworking reprezintă aproximativ 80.000 de metri pătraţi, adică doar circa 2% din piaţă, semnificativ sub nivelurile din capitalele vest-europene.
00:15
Criboser din Oradea, unul dintre cei mai dinamici transportatori rutieri de mărfuri: „Am cumpărat 30 de camioane noi şi la anul tot atâtea. Vom investi şi într-un depozit. Suntem cu 50% mai eficienţi“ Ziarul Financiar
Criboser din Oradea, unul dintre cei mai dinamici transportatori rutieri de mărfuri după evoluţia cifrei de afaceri, a cumpărat 30 de camioane noi, iar anul viitor va investi tot în atâtea pentru reînnoirea parcului auto.
00:15
Ce face Altex cu banii de la Raiffeisen şi BERD? Dan Ostahie, Altex România: Finanţarea ne asigură resursele şi pentru a relua expansiunea Brico Dépôt şi pentru a cumpăra din magazinele existente care funcţionează cu chirie Ziarul Financiar
La finalul anului trecut, Dan Ostahie, fondatorul retailerului electro-IT Altex şi unul dintre cei mai puternici antreprenori locali, a cumpărat reţeaua de magazine de bricolaj Brico Dépôt din România în schimbul sumei de 70 mil. euro, mutare prin care şi-a făcut intrarea pe un nou segment de retail.
00:15
ZF Live. Doru Lionăchescu, membru CA, Salt Bank şi preşedinte al BT Capital Partners: Catalogul ZF Top 100 cele mai valoroase companii este un produs unic. Rezistă de 20 de ani pe piaţă, foarte rar a fost contestată o valoare şi chiar de multe ori evaluările noastre au fost validate de piaţă Ziarul Financiar
Într-o lume plină de clasamente şi topuri, catalogul „Top 100 cele mai valoroase companii din România“, care rezistă de 20 de ani pe piaţă şi care va lansa în perioada următoare o nouă ediţie tipărită, este cel mai valoros produs de acest tip, crede Doru Lionănescu, membru al consiliului de administraţie al Salt Bank şi preşedintele BT Capital Partners.
28 noiembrie 2025
23:15
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Hai România! O ţară este puternică şi respectată dacă are fabrici, uzine şi combinate Ziarul Financiar
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Cum poţi găsi un angajator care să îţi ofere şi flexibilitate, dar şi un salariu bun? Ziarul Financiar
20:15
Memorandum de la Finanţe: Transporturile au undă verde pentru Autostrada Timişoara–Moraviţa şi pentru mai multe noduri rutiere pe A1. DOCUMENT Ziarul Financiar
20:15
În condiţiile crizei ouălor, nu e cazul ca România să-şi folosească atuul - cel puţin 1,5 milioane de gospodării care îşi asigură consumul de ouă? Cum poate autoconsumul, privit ca o slăbiciune, să devină un avantaj? Cum a evoluat numărul de gospodării de până în 5 ha în România. România a pierdut în patru ani o treime din micile gospodării care creşteau găini Ziarul Financiar
Criza europeană de ouă, cau­zată de gripa aviară, aduce în discuţie ideea dacă o apa­ren­tă slăbiciune a economiei româneşti - ponderea mare a populaţiei din mediul rural, care încă-şi produce singu­ră hrana - nu poate deve­ni un atu? În acest mo­ment, în condiţiile în care jumătate din populaţie trăieşte în mediul rural, îşi produce ouă şi nu este dependentă de ce ajunge pe raf­tu­rile din retailul modern.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.