Ediţia 01 decembrie 2025 epaper

Polonia a câştigat războiul cu inflaţia. Dobânzile vor scădea, iar economia va creşte sănătos. Banca centrală poloneză a redus dobânzile de cinci ori anul acesta, cel mai recent cu 25 de puncte de bază în noiembrie. Dobânda de referinţă este de 4,25%. Analiştii spun că noile cifre despre inflaţie sunt „un mare şoc“ # Ziarul Financiar
Guvernul Ungariei ameninţă din nou marile lanţuri de retail. În ultimii ani, statul maghiar a introdus măsuri după măsuri pentru a penaliza companiile multinaţionale # Ziarul Financiar
În Ungaria, războiul lansat de guvern împotriva marilor lanţuri de retail odată cu reîntoarcerea la putere a premierului Viktor Orban în 2010 pare pe cale să se intensifice. Recent, ministrul economiei naţionale Marton Nagy a făcut declaraţii foarte critice la adresa lanţurilor de retail în contextul protejării producătorilor locali.
Frontul pentru supremaţia în inteligenţă artificială devine tot mai aglomerat: Avansul uriaş pe care OpenAI l-a avut la început în cursa pentru dominaţia AI se află sub cea mai mare presiune de la lansarea ChatGPT. Rivalii Google Gemini 3 şi Anthropic Claude au revenit în forţă. ”E o diferenţă uriaşă faţă de lumea de acum doi ani” # Ziarul Financiar
Business MAGAZIN. Când economia scade, poate este bine să apeşi pedala de acceleraţie pentru a câştiga teren. Ce spune Artesana, Merlins Beverages, North Bucharest Investments, Bridge-to-Information, Enevo, Eli Parks, AUMOVIO, Chic Bijoux, Neortic Motors, KPMG, 5 to go, şi Blue River # Ziarul Financiar
Ryanair a renunţat la programul de loialitate după doar opt luni după ce şi-a dat seama că pasagerii iau prea multe zboruri la preţ redus. Programul oferea acces anticipat la bilete reduse şi rezervări gratuite de locuri pentru până la 12 călătorii, pentru o taxă fixă de 79 de euro # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
Afacerile producătorului de ambalaje şi ţevi din polietilenă Goldplast din Bistriţa, controlat de antreprenorul Ioan Stejerean, au scăzut cu 7,8% în 2024, ajungând la aproape 14 mil. lei # Ziarul Financiar
Producătorul de ambalaje şi ţevi din polietilenă Goldplast din Bistriţa, controlat de antreprenorul Ioan Stejerean, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 14 mil. lei (2,8 mil. euro), în scădere cu 7,8% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 15,1 mil. lei (3 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Urbano Shopping & Living, centrul comercial de peste 100 de milioane de euro dezvoltat de Urbano Group în zona metropolitană Cluj, se deschide în primăvara anului viitor, cu principale ancore Hornbach şi Selgros # Ziarul Financiar
Urbano Shopping & Living, centrul comercial de peste 100 de milioane de euro dezvoltat de Urbano Group în zona metropolitană Cluj, se deschide în primăvara anului viitor, cu principale ancore Hornbach şi Selgros
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Piaţa de coworking din România a depăşit nivelul prepandemic, dar reprezintă doar 2% din stocul de birouri # Ziarul Financiar
Piaţa de coworking din România a revenit pe creştere după perioada dificilă generată de pandemie, înregistrând niveluri de eficienţă şi profitabilitate superioare celor din 2019, potrivit datelor prezentate de Tudor Popp, fondatorul Beyond Space, o companie de consultanţă specializată în spaţii flexibile de lucru. Din totalul de 3,3 milioane de metri pătraţi de birouri clasa A din Bucureşti, spaţiile de coworking reprezintă aproximativ 80.000 de metri pătraţi, adică doar circa 2% din piaţă, semnificativ sub nivelurile din capitalele vest-europene.
Criboser din Oradea, unul dintre cei mai dinamici transportatori rutieri de mărfuri: „Am cumpărat 30 de camioane noi şi la anul tot atâtea. Vom investi şi într-un depozit. Suntem cu 50% mai eficienţi“ # Ziarul Financiar
Criboser din Oradea, unul dintre cei mai dinamici transportatori rutieri de mărfuri după evoluţia cifrei de afaceri, a cumpărat 30 de camioane noi, iar anul viitor va investi tot în atâtea pentru reînnoirea parcului auto.
Ce face Altex cu banii de la Raiffeisen şi BERD? Dan Ostahie, Altex România: Finanţarea ne asigură resursele şi pentru a relua expansiunea Brico Dépôt şi pentru a cumpăra din magazinele existente care funcţionează cu chirie # Ziarul Financiar
La finalul anului trecut, Dan Ostahie, fondatorul retailerului electro-IT Altex şi unul dintre cei mai puternici antreprenori locali, a cumpărat reţeaua de magazine de bricolaj Brico Dépôt din România în schimbul sumei de 70 mil. euro, mutare prin care şi-a făcut intrarea pe un nou segment de retail.
ZF Live. Doru Lionăchescu, membru CA, Salt Bank şi preşedinte al BT Capital Partners: Catalogul ZF Top 100 cele mai valoroase companii este un produs unic. Rezistă de 20 de ani pe piaţă, foarte rar a fost contestată o valoare şi chiar de multe ori evaluările noastre au fost validate de piaţă # Ziarul Financiar
Într-o lume plină de clasamente şi topuri, catalogul „Top 100 cele mai valoroase companii din România“, care rezistă de 20 de ani pe piaţă şi care va lansa în perioada următoare o nouă ediţie tipărită, este cel mai valoros produs de acest tip, crede Doru Lionănescu, membru al consiliului de administraţie al Salt Bank şi preşedintele BT Capital Partners.
În condiţiile crizei ouălor, nu e cazul ca România să-şi folosească atuul - cel puţin 1,5 milioane de gospodării care îşi asigură consumul de ouă? Cum poate autoconsumul, privit ca o slăbiciune, să devină un avantaj? Cum a evoluat numărul de gospodării de până în 5 ha în România. România a pierdut în patru ani o treime din micile gospodării care creşteau găini # Ziarul Financiar
Criza europeană de ouă, cauzată de gripa aviară, aduce în discuţie ideea dacă o aparentă slăbiciune a economiei româneşti - ponderea mare a populaţiei din mediul rural, care încă-şi produce singură hrana - nu poate deveni un atu? În acest moment, în condiţiile în care jumătate din populaţie trăieşte în mediul rural, îşi produce ouă şi nu este dependentă de ce ajunge pe rafturile din retailul modern.
