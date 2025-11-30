Fintech-ul românesc Symphopay a investit 375.000 de euro în platforma ONE, dedicată băncilor. Daniel Nicolescu, CEO: Soluţia Symphopay se adresează exclusiv băncilor şi marilor comercianţi, unde viteza de procesare, stabilitatea, rezilienţa şi securitatea sunt esenţiale

00:15

Tekuni este un program de mentorat pentru tinerii la început de drum, care îşi desfăşoară activitatea în Timişoara, şi a strâns deja 150 de participanţi la a doua sesiune de formare, mai mult decât triplu faţă de prima, când au venit 40 de participanţi, pentru că îi învaţă cum să-şi facă un start-up, cum să atragă finaţare în start-up şi chiar să devină unicorn în domeniul tehnologiei până la a face exit din business, potrivit lui Avi Cicirean, antreprenor în cadrul Fundaţiei Business World, care a făcut acest proiect. El a fost prezent la emisiunea de business ZF Live.