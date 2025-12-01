VIDEO Cum recunoști primele semne de burnout și ce trebuie să faci ca să nu clachezi?

Newsweek.ro, 1 decembrie 2025 07:20

Mulți oameni simt că sunt epuizați din cauza job-urilor multiple, dar și pentru că factorii de stres...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
07:30
3.000 lei amendă pentru persoanele care locuiesc la bloc. Ce NU trebuie să depozitezi în boxele din subsol Newsweek.ro
Locuitorii de bloc trebuie să fie atenți la ce depozitează în boxele din subsol, deoarece nerespecta...
Acum 30 minute
07:20
VIDEO Cum recunoști primele semne de burnout și ce trebuie să faci ca să nu clachezi? Newsweek.ro
Mulți oameni simt că sunt epuizați din cauza job-urilor multiple, dar și pentru că factorii de stres...
07:10
Horoscop 2 decembrie. Luna în Taur le face impulsive pe Fecioare. Vărsătorii trebuie să fie atenți la bani Newsweek.ro
Horoscop 2 decembrie. Luna în Taur le face impulsive pe Fecioare. Vărsătorii trebuie să fie atenți l...
Acum o oră
06:50
Sunt veniturile nepermanente trecute în cartea de muncă sau nu? Cum pot fi găsite datele în dosarul de pensie? Newsweek.ro
Sunt veniturile nepermanente trecute în cartea de muncă sau nu? Cum pot fi găsite datele în dosarul ...
06:40
Sărbătoare 2 decembrie, cruce neagră. Sf. Cuv. Cleopa și Paisie de la Sihăstria. Dezlegare la pește, ulei, vin Newsweek.ro
Sărbătoare 2 decembrie, cruce neagră. E zi cu dezlegare la pește, ulei, vin în Postul Crăciunului. A...
Acum 12 ore
20:50
Ministrul Sănătății: Sistemul sanitar intră într-o fază vizibilă de dezvoltare, cu proiecte PNRR în derulare Newsweek.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, anunţă că în ultimul an, sistemul de sănătate a intrat într...
20:40
Turiștii din județul Brașov, avertizați: risc de avalanșă la altitudini de peste 1800 metri după ninsori Newsweek.ro
Turiştii care în această perioadă se află la munte, în judeţul Braşov, sunt sfătuiţi să nu urce la a...
20:20
Contribuțiile la pensiile facultative au urcat cu 27%. Cu doar 171 lei pe lună îți construiești o pensie extra Newsweek.ro
Fondurile de pensii facultative din România au înregistrat active totale de 7,03 miliarde de lei la ...
20:10
Industria auto se îndreaptă cu pași repezi spre următoarea megacriză. Ce se va întâmpla la nivel mondial? Newsweek.ro
Producătorii europeni de automobile s-ar putea confrunta din nou cu probleme masive legate de semico...
19:50
Pensionar obligat să restituie 19.000€ din pensie după 30 ore de muncă. Cum a ajuns în situația disperată? Newsweek.ro
Un nou capitol se deschide în disputa care, de aproape doi ani, îi opune pe mai mulți pensionari ita...
19:50
Merkel vorbește deschis despre Ucraina: ‘Nu am putut preveni acest război’ și dezvăluie adevărul despre Putin Newsweek.ro
La televiziunea germană, fostul cancelar Merkel vorbește deschis despre eșecul diplomației și dă vin...
19:40
Atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale pot fi legate de colesterol. Ce nu descoperă analizele? Newsweek.ro
Se spune că colesterolul este responsabil pentru o treime din atacurile de cord și o cincime din acc...
19:20
Piața criptomonedelor sub presiune. Merită să mizezi pe Bitcoin sau pe aur? Un analist explică totul Newsweek.ro
Cei care au investit în Bitcoin au pierdut peste 10% de la începutul anului. Recent, prețurile și-au...
19:10
Patru mituri despre reciclare - ce este cu adevărat sustenabil. De câte ori pot fi sticlele reciclate? Newsweek.ro
Există mituri persistente în jurul subiectului ambalajelor de unică folosință și reutilizabile. Sunt...
Acum 24 ore
18:10
Cum se schimbă creierul de-a lungul vieții. Ce se produce la nivel neuronal după vârsta de 30 de ani? Newsweek.ro
Creierul uman se schimbă de-a lungul vieții în cinci faze distincte – cu momente de cotitură surprin...
18:10
Controlul Țânțarilor din Spațiu: Tehnologia care previne invaziile și riscurile de inundații Newsweek.ro
Fie că este vorba de o invazie de țânțari sau de o avertizare de inundații - cercetătorii europeni f...
18:10
Criză majoră a apei în Prahova: Buzoianu spune că responsabilii „nu au prevăzut nici ploaia” Newsweek.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, lansează acuzații dure la adresa instituțiilor responsabile, după...
18:10
VIDEO Ucraina a distrus uzina de reparații pentru avioanele strategice Tu-95 din Rusia și terminale petroliere Newsweek.ro
În noaptea de 29 noiembrie, forțele ucrainene au executat o serie de atacuri pe teritoriul rus, conf...
18:00
Aceste telefoane mobile fac cele mai bune fotografii și videoclipuri din lume Newsweek.ro
Huawei, Apple și Oppo produc în prezent cele mai bune telefoane cu cameră din lume. Chiar și modelel...
17:40
VIDEO Ucraina a atacat două petroliere ale Rusiei în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a Turciei Newsweek.ro
Două petroliere sancționate care transportau petrol rusesc au fost avariate în largul coastei Mării ...
17:10
România își ia navă de patrulare de 265.000.000 euro din Turcia. Cu ce arme este dotată Newsweek.ro
Planul României de a achiziționa o navă de patrulare offshore (OPV) din clasa Hisar, construită în T...
17:00
Cum prelungești viața centralei termice de acasă? Sfaturi esențiale pentru întreținere și siguranță Newsweek.ro
Centrala termică este un element vital al locuinței, fie că vorbim despre un apartament, o casă la m...
16:30
Motivul pentru care nu trebuie să lași pisica să doarmă direct pe calorifer. Pune o pătură moale în dulap Newsweek.ro
Motivul pentru care nu trebuie să lași pisica să doarmă direct pe calorifer. Pisica ta nu ar trebui ...
16:10
Pensie crescută cu 1.000 lei în decembrie și 12.000 lei bonus. Un pensionar a cerut recalcularea. Cât a muncit Newsweek.ro
Un pensionar va avea parte de sărbători minunate. În cazul lui vorbim de o pensie crescută cu 1.000 ...
15:50
INS: Populaţia României s-ar putea reduce cu aproape un sfert până în 2080 Newsweek.ro
Populaţia României ar putea ajunge la 14,367 milioane de persoane în 2080, de la 19,036 milioane în ...
15:30
Polonia:Preşedintele Nawrocki anulează o întâlnire cu premierul Viktor Orban după ce acesta a vizitat Rusia Newsweek.ro
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anulat o întâlnire cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban...
15:10
Tulcea: Avertizare RO-Alert de inundaţii pentru populaţia din şase comune Newsweek.ro
Populaţia din şase localităţi din judeţul Tulcea a fost avertizată, duminică, prin sistemul RO-Alert...
14:50
Patriarhul Daniel: Sfântul Apostol Andrei iubeşte poporul român şi îl ajută să păstreze credinţa apostolică Newsweek.ro
Sfântul Apostol Andrei iubeşte poporul român, ajută Biserica Ortodoxă Română şi pe românii de pretut...
14:30
Inundaţii în municipiul Piteşti, după ieşirea din matcă a Râului Doamnei Newsweek.ro
Mai multe curţi din municipiul Piteşti au fost inundate în cursul dimineţii de duminică, pe fondul i...
14:10
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, acuză Occidentul că joacă murdar pe piaţa internaţională de armament Newsweek.ro
Occidentul duce o luptă "murdară şi necompetitivă" împotriva Rusiei pe piaţa armamentului prin impun...
14:00
Incendiul din Hong Kong. Bilanţul victimelor a crescut la 146 de morţi Newsweek.ro
Bilanţul incendiului care a devastat un complex rezidenţial la Hong Kong săptămâna trecută a crescut...
13:50
SONDAJ Primăria București. 5 candidați, despărțiți de câteva procente. Se va câștiga cu 25% Newsweek.ro
SONDAJ Primăria București. 5 candidați sunt despărțiți de câteva procente. Scrutinul poate fi câștig...
13:40
Atac rusesc în regiunea Kiev. Volodimir Zelenski condamnă bombardamentul care a provocat un mort și 19 răniți Newsweek.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a condamnat duminică atacul Rusiei soldat cu cel puțin u...
13:20
Intervenție rapidă a pompierilor în Piatra-Neamț. O conductă de gaz a unei clădiri a luat foc Newsweek.ro
O țeavă de gaz de la un branșament amplasat pe o clădire de pe strada Piața Mihail Kogălniceanu din ...
13:00
Copil de 14 ani, prins la volan în Dolj. Autoturismul era radiat şi avea un număr fals de înmatriculare Newsweek.ro
Un copil de 14 ani a fost prins la volanul unui autoturism, pe o stradă din judeţul Dolj. Verificări...
12:40
Accident feroviar grav în Caraş Severin. Un tren de persoane a lovit o osie amplasată pe linia ferată Newsweek.ro
Un incident de siguranţă s-a produs, sâmbătă seară, pe calea ferată, în judeţul Caraş Severin, unde ...
12:20
Parada militară de 1 Decembrie. Restricții de trafic în București. Care sunt străzile închise? Newsweek.ro
Parada militară de 1 Decembrie va avea loc luni, în zona Pieței Arcul de Triumf, și va reuni peste 2...
12:00
Leguma care „merge” la orice ciorbă și pe care o puteți planta în grădină chiar în decembrie. Cum o „ajuți”? Newsweek.ro
Grădinarii au împărtășit sfaturi esențiale privind îngrijirea unei plante cultivate în mod obișnuit ...
11:50
METEO Județe întregi afectate de ploi și ninsoare. Unde ca 40 de litri de apă? Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de ploi moderate cantitativ în nord...
11:30
Șef la Consiliul Legislativ Florin Iordache respinge tăierea pensiilor speciale. Soția: 6.000€ pensie specială Newsweek.ro
Florin Iordache este șeful Consiliului Legislativ. El a dat aviz negativ pe tăierea pensiilor specia...
10:50
Un obicei foarte iubit te poate lăsa fără păr de Crăciun și de sărbători. Ce e interzis să faci iarna asta? Newsweek.ro
Experții avertizează: Un obicei foarte iubit te poate lăsa fără păr de Crăciun și de sărbători. Ce e...
10:20
Horoscop decembrie. Berbec, Leu, Gemeni în alertă. Care zodii vor avea noroc cu carul și care vor pierde tot? Newsweek.ro
Nu mai e niciun secret. Horoscop decembrie. Berbec, Leu, Gemeni în alertă. Care zodii vor avea noroc...
10:10
VIDEO Stare de urgență, în Sri Lanka. Ciclonului Ditwah a omorât cel puțin 159 de oameni Newsweek.ro
Autoritățile din Sri Lanka au declarat „Stare de urgență”. Ciclonului Ditwah a omorât cel puțin 159 ...
09:40
FOTO Un șofer de 38 de ani beat a făcut prăpăd într-o parcare din Satu Mare. A „rupt” un stâlp și 3 mașini Newsweek.ro
A fost alertă, aseară, în Satu Mare. Poliția și pompierii au intervenit la un accident produs de un ...
09:30
Vrei să investești în ceva sigur? Investitorii consultați de de Goldman Sachs spun că aurul va ajunge 5.000 $ Newsweek.ro
Preţul aurului a crescut cu 58,6% de la începutul anului şi a depăşit pragul istoric de 4.000 $. Iar...
09:00
Împușcături, la o sală de evenimente a unui restaurant din California: cel puțin 4 morți și 10 răniți Newsweek.ro
Cel puţin 4 persoane au murit şi alte 10 au fost rănite în urma unor împuşcături care au avut loc sâ...
08:50
VIDEO Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Circa 1.000.000 de români îşi sărbătoresc onomastica Newsweek.ro
Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României, este sărbătorit în ziua de 30 noiembr...
08:20
VIDEO Situație critică, la Barajul Paltinul! Apele Române recomandă „Stare de urgență”. Ce se întâmplă? Newsweek.ro
Apele Române recomandă „Stare de urgență” la Barajul Paltinul! Situația e critică. Orașele Câmpina, ...
08:00
Viața la pensie: ce trebuie să pui pe pâine dimineața pentru un mic dejun sănătos. Nici gem, nici miere Newsweek.ro
O alimentație sănătoasă și echilibrată este esențială pentru menținerea unei sănătăți bune, în speci...
07:50
Un soldat acuză că a făcut cancer după ce a luptat în Irak și Afganistan. Ministerul Apărării neagă fenomenul Newsweek.ro
Dragoș Ghiță este un militar român care a fost în Irak și Afganistan și care susține că a fost conta...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.