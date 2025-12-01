Tensiuni în vestiarul lui Inter? Cristi Chivu a intrat în direct și a dat cărțile pe față: ”Nu am nimic de negat!”

Sport.ro, 1 decembrie 2025 08:50

Interul lui Cristi Chivu s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Pisa, în etapa cu numărul 13 din Serie A.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 10 minute
09:00
Feroe a dat lovitura la Campionatul Mondial de handbal! Performanță magnifică Sport.ro
Mondialul fetelor se dispută în Germania și Olanda.
Acum 30 minute
08:50
Surprize la FCSB! Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Vali Crețu și Dennis Politic Sport.ro
După victoria lui FCSB contra celor de la Farul Constanța, scor 2-1, Gigi Becali a anunțat mutările pe care le pregătește în fereastra de mercato din iarnă.
08:50
Tensiuni în vestiarul lui Inter? Cristi Chivu a intrat în direct și a dat cărțile pe față: ”Nu am nimic de negat!” Sport.ro
Interul lui Cristi Chivu s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Pisa, în etapa cu numărul 13 din Serie A.
08:40
"Am norocul scris în frunte!" Petrecere cu manele în vestiarul FCSB după victoria de la Ovidiu Sport.ro
FCSB a obținut un succes important la Ovidiu, 2-1 cu Farul, iar jucătorii campioanei au declanșat fiesta imediat după meci.
08:40
Discurs fără ocolișuri al lui Ișfan după Farul - FCSB 1-2: „Cred că merităm” Sport.ro
FCSB s-a impus în fața lui Farul, scor 2-1, într-un meci din etapa 18 din Superliga.
Acum o oră
08:20
Marica o înțeapă pe FCSB după eșecul Farului: "Nu se cade ca echipa campioană să facă asta" Sport.ro
FCSB s-a impus la Ovidiu, contra celor de la Farul Constanța, scor 2-1, iar campioana a obținut o gură mare de oxigen în lupta pentru accederea în play-off.
08:10
El este jucătorul care a vrut să se retragă din tenis la începutul anului, dar termină 2025 pe locul 11 în clasamentul ATP Sport.ro
După mulți ani de inconstanță, unul dintre marile talente ale circuitului ATP a confirmat, în 2025.
08:10
Aproape de faliment acum opt ani, formația cu doi antrenori principali a câștigat titlul după 34 de ani! FCSB o cunoaște foarte bine Sport.ro
Viking Stavanger a scris istorie în Norvegia și a cucerit primul titlu după o pauză uriașă, de 34 de ani. 
Acum 2 ore
08:00
Viața lui Adrian Diaconu în Canada: "Mă pasionează domeniul în care lucrez". "Rechinul", emoționat de amintirile din box: ”Mă recunoaște lumea, n-am trecut degeaba prin viață" Sport.ro
Adrian Diaconu, fostul mare boxer al României, interviu pentru Sport.ro.
Acum 12 ore
23:50
OUT de la FCSB?! Gigi Becali îi pregătește un înlocuitor: ”Doarme pe teren” Sport.ro
FCSB a învins-o cu 2-1 pe Farul Constanța în etapa #18 din sezonul regulat al Superligii României.
23:50
Darius Olaru a revăzut faza controversată din Farul - FCSB și a reacționat imediat Sport.ro
FCSB a obținut o victorie uriașă la Constanța, 2-1 cu Farul, într-un meci care a contat enorm în lupta pentru play-off. 
23:40
Elias Charalambous, veste bună după victoria de la Ovidiu: ”Asta am simțit astăzi!” Sport.ro
FCSB s-a impus cu 2-1 în deplasare împotriva Farului Constanța.
23:30
Avem golgheter nou în Superligă! Cum arată topul celor mai buni marcatori Sport.ro
Etapa 18 se încheie luni, când se dispută meciurile Petrolul - Metaloglobus și U Cluj - Universitatea Craiova.
23:30
Probleme de sănătate pentru un fotbalist de la FCSB: ”Vom vedea cu staff-ul medical ce decizie vom lua” Sport.ro
Farul Constanța - FCSB s-a terminat 1-2.
23:20
Becali a dezvăluit de ce nu a jucat Ngezana în Farul - FCSB 1-2: ”Bravo lui!” Sport.ro
FCSB a învins-o cu 2-1 pe Farul Constanța în etapa #18 din sezonul regulat al Superligii României.
23:10
Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: ”E fotbalist de fotbalist, nu am nevoie să-l mai laud” Sport.ro
FCSB a câștigat cu 2-1 în fața Farului Constanța.
23:10
Gigi Becali a numit echipa care se bate cu FCSB la titlu: „Așa cred” Sport.ro
FCSB a câștigat un meci uriaș pe terenul Farului, 2-1, și continuă cursa pentru play-off. 
23:00
Farul a înțepat-o pe FCSB imediat după eșecul de la Ovidiu Sport.ro
Farul a pierdut 1-2 cu FCSB în etapa #18 din sezonul regulat al Superligii României.
22:50
Gigi Becali a reacționat imediat după victoria cu Farul: ”I-am spus asta lui MM. La revedere!” Sport.ro
FCSB a învins-o cu 2-1 pe Farul Constanța în etapa #18 din sezonul regulat al Superligii României.
22:50
Adrian Șut le dă peste nas „dușmanilor”: „Nu vreau să-i bag în seamă” Sport.ro
FCSB a câștigat un meci uriaș în cursa pentru play-off. 
22:40
Pe ce loc a urcat FCSB în Superliga României după victoria cu Farul Sport.ro
FCSB a învins-o cu 2-1 pe Farul Constanța la Ovidiu.
22:20
Gafă a lui Ionuț Andrei Radu când ți-e lumea mai dragă! Notele românului după ce a primit golul înfrângerii pe final Sport.ro
Celta Vigo a pierdut acasă în fața lui Espanyol, scor 0-1.
22:00
Meci nebun pentru PAOK-ul lui Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat în Grecia Sport.ro
A fost nebunie la greci!
22:00
Un fost antrenor din Serie A, dat pe spate de Cristi Chivu: „Viitor strălucit” Sport.ro
Cristi Chivu continuă să impresioneze în Italia. 
21:50
”Dom' profesor” Flavius Stoican visează din nou la Superligă! Victorie în noroi și în inferioritate numerică Sport.ro
Luptă strânsă pentru play-off în Liga 2.
21:40
Remarcații lui Ilie Dumitrescu după ce a urmărit primele 45 de minute din Farul - FCSB: ”Au fost la un nivel foarte bun” Sport.ro
Farul Constanța - FCSB, LIVE TEXT - AICI.
21:40
Concurență pentru Lamine Yamal! Barcelona și-a făcut lista de transferuri pentru vară Sport.ro
Lamine Yamal uimește Europa la doar 18 ani.
21:30
Faza controversată și penalty pentru Farul! Jucătorii FCSB-ului au protestat vehement Sport.ro
Farul Constanța – FCSB se joacă în etapa cu numărul 18 din Superliga României.
21:20
Cine a câștigat Copa Libertadores: finala Palmeiras - Flamengo, cu 10 fotbaliști care au jucat în Serie A din Italia! Sport.ro
Afacere 100% braziliană în ultimul act al Champions League din America de Sud.
21:10
Costin Ștucan, cu tricoul Rapidului în direct: ”Am făcut un pariu” Sport.ro
Emisiunea ”Play-On Sport” poate fi urmărită LIVE pe VOYO în fiecare etapă din Premier League și Ligue 1.
21:10
Badass! Adrian Șut, replică pe măsură după toate declarațiile tăioase ale lui Gigi Becali Sport.ro
Farul Constanța - FCSB, LIVE TEXT - AICI.
21:00
A vorbit sincer despre Cristi Chivu, după transferul de 20.000.000 €: „Mereu îmi spune asta” Sport.ro
Inter și-a revenit după seria neagră și a câștigat la Pisa cu 2-0.
20:30
Conferința lui Chivu, întreruptă dintr-un motiv incredibil. Reacția românului, de pus în ramă Sport.ro
Inter a câștigat la Pisa, scor 2-0, după „dubla” lui Lautaro Martinez.
20:30
Dinamo, la un punct de lider după o victorie convingătoare! Cum arată ”careul de ași” cu pretenții la titlu Sport.ro
Se anunță un sezon palpitant în Divizia A1 de volei feminin.
20:30
Cum a reacționat Unirea Slobozia după eșecul cu FC Botoșani Sport.ro
Cu 1-0 s-au impus moldovenii duminică după-amiază.
20:20
Botoșani, lovită în plin înaintea meciului cu Rapid. Reacția dură a lui Leo Grozavu: "Pumn în gură! Ce să fac?" Sport.ro
FC Botoșani a învins-o fără prea mari emoții pe Unirea Slobozia, 1-0 la Clinceni, a revenit pe locul al doilea al Superligii, dar a plătit scump succesul. 
Acum 24 ore
20:00
De ce nu a fost inclus Daniel Bîrligea în lot cu Farul. Vești îngrijorătoare pentru FCSB Sport.ro
Farul Constanța - FCSB e LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30.
20:00
Victorie marca Grozavu! Cum a redus-o FC Botoșani la tăcere pe Unirea Slobozia pentru a reveni pe locul al doilea Sport.ro
FC Botoșani a oprit, duminică, la Clinceni, seria de trei meciuri fără victorie în Superliga.
20:00
Max Verstappen s-a impus în Marele Premiu al Qatarului! Când se va decide titlul mondial Sport.ro
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat duminică Marele Premiu al Qatarului şi titlul mondial se va decide în ultima cursă, la Abu Dhabi.
19:50
Cum arată clasamentul după Unirea Slobozia - FC Botoșani Sport.ro
Meciul dintre Unirea Slobozia și FC Botoșani s-a încheiat cu victoria moldovenilor, scor 0-1, în etapa a 18-a din Superliga României.
19:50
Ronaldinho, plătit regește la Iași! Cât a încasat starul brazilian pentru meciul demonstrativ Sport.ro
Ronaldinho a venit la Iași pentru un meci demonstrativ de gală, însă prezența superstarului brazilian nu a fost deloc ieftină pentru organizatori. 
19:40
La 39 de ani, Dragoș Grigore face legea la noua echipă: dublă în 5 minute pentru fostul căpitan al naționalei! Sport.ro
Experimentatul fundaș central își vede în continuare de treabă în fotbalul românesc.
19:30
Surpriză uriașă la FCSB pentru meciul cu Farul: e OUT din lot! Sport.ro
Farul Constanța – FCSB se joacă în etapa cu numărul 18 din Superliga României. Meciul este programat în această seară, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.
19:20
Scandal uriaș la meciul lui Laurențiu Reghecampf din Liga Campionilor! Ce s-a întâmplat Sport.ro
Pas greșit făcut de echipa lui „Reghe”.
19:10
”Fanii ți-au scandat numele. Cum te simți?” Cristi Chivu, răspuns de mare antrenor Sport.ro
Inter a învins-o cu 2-0 pe Pisa în deplasare.
19:10
România - Danemarca, luni de la 21:30, la Campionatul Mondial de handbal feminin. "O ambiție greu de realizat la prima vedere" Sport.ro
România joacă luni (21:30) contra Danemarcei ultima partidă din Grupa A a Campionatului Mondial de handbal feminin.
19:00
Aston Villa - Wolverhampton, decis de Boubacar Kamara! Meciul a fost LIVE pe VOYO Sport.ro
Premier League este transmis în exclusivitate de VOYO.
18:50
Marius Măldărășanu, nemilos după ce Hermannstadt a ajuns pe penultimul loc: „Suntem masochiști!” Sport.ro
Hermannstadt continuă căderea liberă în Superligă, iar înfrângerea cu UTA, scor 1-2 la Sibiu, a aprins scânteia nemulțumirii în vestiar. 
18:40
Așa da derby! Condusă de Rapid, Dinamo s-a desprins decisiv în finalul meciului Sport.ro
S-a încheiat turul Superligii masculine.
18:30
A semnat cu FCSB și a rămas cu gura căscată: „Era ceva wow!” Sport.ro
Fundașul a semnat cu FCSB la începutul anului 2025.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.