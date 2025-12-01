Surprize la FCSB! Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Vali Crețu și Dennis Politic
Sport.ro, 1 decembrie 2025 08:50
După victoria lui FCSB contra celor de la Farul Constanța, scor 2-1, Gigi Becali a anunțat mutările pe care le pregătește în fereastra de mercato din iarnă.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
09:00
Mondialul fetelor se dispută în Germania și Olanda.
Acum 30 minute
08:50
După victoria lui FCSB contra celor de la Farul Constanța, scor 2-1, Gigi Becali a anunțat mutările pe care le pregătește în fereastra de mercato din iarnă.
08:50
Tensiuni în vestiarul lui Inter? Cristi Chivu a intrat în direct și a dat cărțile pe față: ”Nu am nimic de negat!” # Sport.ro
Interul lui Cristi Chivu s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Pisa, în etapa cu numărul 13 din Serie A.
08:40
"Am norocul scris în frunte!" Petrecere cu manele în vestiarul FCSB după victoria de la Ovidiu # Sport.ro
FCSB a obținut un succes important la Ovidiu, 2-1 cu Farul, iar jucătorii campioanei au declanșat fiesta imediat după meci.
08:40
FCSB s-a impus în fața lui Farul, scor 2-1, într-un meci din etapa 18 din Superliga.
Acum o oră
08:20
Marica o înțeapă pe FCSB după eșecul Farului: "Nu se cade ca echipa campioană să facă asta" # Sport.ro
FCSB s-a impus la Ovidiu, contra celor de la Farul Constanța, scor 2-1, iar campioana a obținut o gură mare de oxigen în lupta pentru accederea în play-off.
08:10
El este jucătorul care a vrut să se retragă din tenis la începutul anului, dar termină 2025 pe locul 11 în clasamentul ATP # Sport.ro
După mulți ani de inconstanță, unul dintre marile talente ale circuitului ATP a confirmat, în 2025.
08:10
Aproape de faliment acum opt ani, formația cu doi antrenori principali a câștigat titlul după 34 de ani! FCSB o cunoaște foarte bine # Sport.ro
Viking Stavanger a scris istorie în Norvegia și a cucerit primul titlu după o pauză uriașă, de 34 de ani.
Acum 2 ore
08:00
Viața lui Adrian Diaconu în Canada: "Mă pasionează domeniul în care lucrez". "Rechinul", emoționat de amintirile din box: ”Mă recunoaște lumea, n-am trecut degeaba prin viață" # Sport.ro
Adrian Diaconu, fostul mare boxer al României, interviu pentru Sport.ro.
Acum 12 ore
23:50
FCSB a învins-o cu 2-1 pe Farul Constanța în etapa #18 din sezonul regulat al Superligii României.
23:50
FCSB a obținut o victorie uriașă la Constanța, 2-1 cu Farul, într-un meci care a contat enorm în lupta pentru play-off.
23:40
FCSB s-a impus cu 2-1 în deplasare împotriva Farului Constanța.
23:30
Etapa 18 se încheie luni, când se dispută meciurile Petrolul - Metaloglobus și U Cluj - Universitatea Craiova.
23:30
Probleme de sănătate pentru un fotbalist de la FCSB: ”Vom vedea cu staff-ul medical ce decizie vom lua” # Sport.ro
Farul Constanța - FCSB s-a terminat 1-2.
23:20
FCSB a învins-o cu 2-1 pe Farul Constanța în etapa #18 din sezonul regulat al Superligii României.
23:10
Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: ”E fotbalist de fotbalist, nu am nevoie să-l mai laud” # Sport.ro
FCSB a câștigat cu 2-1 în fața Farului Constanța.
23:10
FCSB a câștigat un meci uriaș pe terenul Farului, 2-1, și continuă cursa pentru play-off.
23:00
Farul a pierdut 1-2 cu FCSB în etapa #18 din sezonul regulat al Superligii României.
22:50
Gigi Becali a reacționat imediat după victoria cu Farul: ”I-am spus asta lui MM. La revedere!” # Sport.ro
FCSB a învins-o cu 2-1 pe Farul Constanța în etapa #18 din sezonul regulat al Superligii României.
22:50
FCSB a câștigat un meci uriaș în cursa pentru play-off.
22:40
FCSB a învins-o cu 2-1 pe Farul Constanța la Ovidiu.
22:20
Gafă a lui Ionuț Andrei Radu când ți-e lumea mai dragă! Notele românului după ce a primit golul înfrângerii pe final # Sport.ro
Celta Vigo a pierdut acasă în fața lui Espanyol, scor 0-1.
22:00
A fost nebunie la greci!
22:00
Cristi Chivu continuă să impresioneze în Italia.
21:50
”Dom' profesor” Flavius Stoican visează din nou la Superligă! Victorie în noroi și în inferioritate numerică # Sport.ro
Luptă strânsă pentru play-off în Liga 2.
21:40
Remarcații lui Ilie Dumitrescu după ce a urmărit primele 45 de minute din Farul - FCSB: ”Au fost la un nivel foarte bun” # Sport.ro
Farul Constanța - FCSB, LIVE TEXT - AICI.
21:40
Lamine Yamal uimește Europa la doar 18 ani.
21:30
Farul Constanța – FCSB se joacă în etapa cu numărul 18 din Superliga României.
21:20
Cine a câștigat Copa Libertadores: finala Palmeiras - Flamengo, cu 10 fotbaliști care au jucat în Serie A din Italia! # Sport.ro
Afacere 100% braziliană în ultimul act al Champions League din America de Sud.
21:10
Emisiunea ”Play-On Sport” poate fi urmărită LIVE pe VOYO în fiecare etapă din Premier League și Ligue 1.
21:10
Badass! Adrian Șut, replică pe măsură după toate declarațiile tăioase ale lui Gigi Becali # Sport.ro
Farul Constanța - FCSB, LIVE TEXT - AICI.
21:00
A vorbit sincer despre Cristi Chivu, după transferul de 20.000.000 €: „Mereu îmi spune asta” # Sport.ro
Inter și-a revenit după seria neagră și a câștigat la Pisa cu 2-0.
20:30
Conferința lui Chivu, întreruptă dintr-un motiv incredibil. Reacția românului, de pus în ramă # Sport.ro
Inter a câștigat la Pisa, scor 2-0, după „dubla” lui Lautaro Martinez.
20:30
Dinamo, la un punct de lider după o victorie convingătoare! Cum arată ”careul de ași” cu pretenții la titlu # Sport.ro
Se anunță un sezon palpitant în Divizia A1 de volei feminin.
20:30
Cu 1-0 s-au impus moldovenii duminică după-amiază.
20:20
Botoșani, lovită în plin înaintea meciului cu Rapid. Reacția dură a lui Leo Grozavu: "Pumn în gură! Ce să fac?" # Sport.ro
FC Botoșani a învins-o fără prea mari emoții pe Unirea Slobozia, 1-0 la Clinceni, a revenit pe locul al doilea al Superligii, dar a plătit scump succesul.
Acum 24 ore
20:00
Farul Constanța - FCSB e LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30.
20:00
Victorie marca Grozavu! Cum a redus-o FC Botoșani la tăcere pe Unirea Slobozia pentru a reveni pe locul al doilea # Sport.ro
FC Botoșani a oprit, duminică, la Clinceni, seria de trei meciuri fără victorie în Superliga.
20:00
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat duminică Marele Premiu al Qatarului şi titlul mondial se va decide în ultima cursă, la Abu Dhabi.
19:50
Meciul dintre Unirea Slobozia și FC Botoșani s-a încheiat cu victoria moldovenilor, scor 0-1, în etapa a 18-a din Superliga României.
19:50
Ronaldinho, plătit regește la Iași! Cât a încasat starul brazilian pentru meciul demonstrativ # Sport.ro
Ronaldinho a venit la Iași pentru un meci demonstrativ de gală, însă prezența superstarului brazilian nu a fost deloc ieftină pentru organizatori.
19:40
La 39 de ani, Dragoș Grigore face legea la noua echipă: dublă în 5 minute pentru fostul căpitan al naționalei! # Sport.ro
Experimentatul fundaș central își vede în continuare de treabă în fotbalul românesc.
19:30
Farul Constanța – FCSB se joacă în etapa cu numărul 18 din Superliga României. Meciul este programat în această seară, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.
19:20
Pas greșit făcut de echipa lui „Reghe”.
19:10
Inter a învins-o cu 2-0 pe Pisa în deplasare.
19:10
România - Danemarca, luni de la 21:30, la Campionatul Mondial de handbal feminin. "O ambiție greu de realizat la prima vedere" # Sport.ro
România joacă luni (21:30) contra Danemarcei ultima partidă din Grupa A a Campionatului Mondial de handbal feminin.
19:00
Premier League este transmis în exclusivitate de VOYO.
18:50
Marius Măldărășanu, nemilos după ce Hermannstadt a ajuns pe penultimul loc: „Suntem masochiști!” # Sport.ro
Hermannstadt continuă căderea liberă în Superligă, iar înfrângerea cu UTA, scor 1-2 la Sibiu, a aprins scânteia nemulțumirii în vestiar.
18:40
S-a încheiat turul Superligii masculine.
18:30
Fundașul a semnat cu FCSB la începutul anului 2025.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.