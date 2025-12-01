George Simion a ajuns cu susţinătorii săi la Alba Iulia, dar spune că nu va participa la ceremonia oficială
Adevarul.ro, 1 decembrie 2025 10:30
George Simion, a mers luni în mijlocul simpatizanților adunați la Alba Iulia, unde a condus un marș spre Cetatea Alba Carolina.
Acum 15 minute
10:30
10:30
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că fostul președinte Traian Băsescu a avut dreptate când a criticat lipsa de reacție a MApN în cazul dronelor rusești, afirmând că ”e important să punem la punct şi mecanismele care funcţionează, mai ales din punct de vedere al securităţii naţionale”.
Acum 30 minute
10:15
#RomâniaNeUnește | Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European: „Avem nevoie de solidaritate și respect” # Adevarul.ro
România este membră a Uniunii Europene de peste 18 ani, iar la ultimele alegeri pentru Parlamentul European, peste 8 milioane de români au votat, ceea ce arată maturizarea democratică a țării, cât și o așteptare clară: „Europa trebuie să livreze soluții”, spune Victor Negrescu.
Acum o oră
10:00
Cine a primit singura decoraţie oferită de Nicușor Dan de Ziua Națională. „Reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a oferit o singură decoraţie cu ocazia Zilei Naţionale de anul acesta, veteranul de război colonel Ion Vasile Banu primind Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.
09:45
#RomâniaNeUnește | „I’m Romanian, of course“. Povestea tânărului care face țara vizibilă din New York # Adevarul.ro
Stabilit în Statele Unite ale Americii de peste două decenii, Eduard Ilie, cunoscut online ca @edsta, creează clipuri despre România pentru milioane de urmăritori. Prin umor, imagini și sinceritate, el a devenit un ambasador digital al țării în care nu a mai trăit din copilărie.
09:45
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat o avere ca să-i înfrunte pe Mitic, Stanca și pe Mihalache # Adevarul.ro
Ronaldinho, 45 de ani, este fost câștigător al „Balonului de Aur”.
09:45
Sorin Grindeanu, mesaj special de Ziua Națională a României. „Să facem din România o țară modernă, respectată și puternică” # Adevarul.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a transmis luni, 1 decembrie, un mesaj special cu ocazia Zilei Naționale a României, în care a vorbit despre moștenirea istorică a țării noastre, dar și despre modernizare.
09:45
#RomâniaNeUnește | Cum arăta în realitate costumul autentic al țăranului român. De ce era diferit de ceea ce credem astăzi că este tradițional # Adevarul.ro
Straiele țăranului român de odinioară erau destul de diferite de ceea ce înțelegem astăzi prin port popular românesc. În primul rând fiindcă aveau mai mult decât un rol vestimentar fiind decorat după reguli stricte cu simboluri magico-religioase.
Acum 2 ore
09:30
Liderii internaționali au transmis mesaje de Ziua Națională a României. Rubio: „SUA aşteaptă cu interes continuarea cooperării” # Adevarul.ro
Liderii din SUA, Europa, dar și din Asia au transmis mesaje României de Ziua Națională, evidențiind parteneriatele strategice, sprijinul în regiune și relațiile istorice de prietenie.
09:30
Denis Alibec (34 de an) este legitimat la FCSB.
09:15
Cea mai nouă inițiativă a Băncii Transilvania, lansată cu ocazia zilei României, le propune românilor un mesaj inspirațional și aspirațional, binevenit în perioada dificilă pe care o traversăm.
09:15
Nebunie în Formula 1: titlul se decide în ultima cursă a sezonului. Iată toate calculele # Adevarul.ro
Titlul în Formula 1 se va decide se va decide în cursa de la Abu Dhabi, programată în week-endul 5 și 7 decembrie.
09:00
Donald Trump, mesaj de Ziua Națională. Pentru ce a lăudat România în scrisoarea trimisă lui Nicușor Dan # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a transmis un mesaj special cu ocazia Zilei Naționale a României, într-o scrisoare adresată omologului său român Nicușor Dan, afirmând că Statele Unite ale Americii au un parteneriat „puternic, în creștere” cu România.
Acum 4 ore
08:30
Lasconi, sigură că ea ar fi câștigat alegerile de anul trecut. „Pe mine sistemul m-a doborât” # Adevarul.ro
Elena Lasconi susține că ar fi câștigat alegerile prezidențiale din 2024 și acuză sistemul că i-ar fi inventat „mizerii”, ar fi pus presiune pe ea și ar fi recurs la anularea scrutinului pentru a o împiedica să ajungă președinte.
08:15
În România, teama că „nu suntem pregătiți” e aproape un truism. Un adevăr care circulă din gură în gură, rostit în autobuze, în redacții, la talk-show-uri de seară și pe rețelele sociale. Că Statul nu este în stare. Că politicienii sunt corupți sau incapabili.
08:00
Ziua Națională la Alba Iulia: Ceremonii militare și demonstrație de forță a liderilor suveraniști # Adevarul.ro
Alba Iulia găzduiește, și în acest an, principalele evenimente ale Zilei Naționale. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va fi prezent la Parada Militară, în timp ce AUR a ales acest oraș pentru organizarea Congresului. De la evenimente nu vor lipsi nici Călin Georgecu sau Diana Șoșoacă.
07:15
#RomâniaNeUnește | BalkAndreea, fata care a cucerit internetul cântând după ureche. „«Ciocârlia» ne arată cât de zbuciumați suntem“ # Adevarul.ro
Andreea Gheorghiță, cunoscută pe internet drept BalkAndreea sau #fatacuacordeonul, a descoperit muzica pe când avea doar 5 ani, iar acordeonul a fermecat-o. Nu a luat niciodată lecții de specialitate, dar încă de mică a participat la concursuri și festivaluri.
Acum 6 ore
06:15
Planul american de pace în Ucraina, perceput de mulți drept concesiv față de Vladimir Putin, a eșuat. Dar pentru numeroase capitale europene, momentul a marcat și un semnal de alarmă: dependența de protecția Statelor Unite ar putea fi pe punctul de a se sfârși.
05:45
#RomâniaNeUnește | Românul de 10 care a pus România pe harta olimpică: aur și argint la Geografie # Adevarul.ro
David Mihai Dumitrescu este elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Carol I” din Craiova, iar în 2024 și 2025 a fost medaliat cu aur, respectiv argint la Olimpiada Internațională de Geografie.
05:15
#RomâniaNeUnește | Ce înseamnă cu adevărat patriotismul. Mesajul transmis de un general român decorat de SUA, NATO și ONU # Adevarul.ro
Generalul (r) Dan Grecu este președinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. A fost în Afganistan, Irak, Eritreea și Etiopia și a fost decorat pe rând de Statele Unite ale Americii, ONU și NATO. Acesta explică, pentru „Adevărul”, ce înseamnă patriotismul în viziunea sa.
04:45
Radiografia României Mari un vis românesc îngropat în dezamăgire. Câteva dintre momentele care au definit cele două decenii de existență # Adevarul.ro
România Mare a fost un vis împlinit al românilor de la începutul secolului al XX lea și totodată un proiect politic care și astăzi stârnește mândrie națională. A rezistat doar două decenii și a fost marcat de evenimente care au influențat decisiv istoria și mentalitățile românești.
Acum 8 ore
04:30
De ce Rusia și China nu intervin în tensiunile dintre Venezuela și administrația Trump? # Adevarul.ro
„Axa autoritară” pare slăbită de războiul din Ucraina și concentrată pe propriile negocieri comerciale, scrie The Wall Street Journal.
03:45
Ce înseamnă salarii „mici” și „mari” pentru români și ce meserii le aduc venituri decente # Adevarul.ro
Numeroși români consideră salariul minim pe economie ca fiind unul foarte mic în comparațiile cu așteptările lor, iar un venit lunar de aproximativ 10.000 de lei este considerat, în general, ca fiind unul decent.
03:15
Cât pierde din valoare în 5 ani un BMW X5 sau un iPhone. Provocări pentru colecționari și investitori # Adevarul.ro
Adesea, ne răsplătim reușitele prin achiziții scumpe, însă peste câțiva ani ajungem să fim dezamăgiți de cât de mult s-au devalorizat. Și cu cât facem mai multe astfel de cumpărături, cu atât contribuim mai mult la prosperitatea producătorilor, ale căror acțiuni cresc considerabil în valoare.
03:00
Cum ar putea fi primit Steve Witkoff la Moscova și ce așteptări există de la această vizită # Adevarul.ro
Când reprezentantul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, va sosi zilele următoare la Moscova pentru discuții, este posibil să beneficieze de o primire cordială, însă de puțină disponibilitate din partea Rusiei de a face concesii, notează The Times.
02:45
Noile poduri construite în România fac furori. Investițiile majore au devenit emblemele unor orașe # Adevarul.ro
Două poduri noi au fost construite în ultimii ani peste Dunăre, iar câteva orașe din România au beneficiat și ele de astfel de proiecte, spectaculoase, dar costisitoare pentru bugetele locale. În următoarele luni trei poduri noi vor fi inaugurate.
Acum 12 ore
02:15
#RomâniaNeUnește? Doar pe hârtie. Liderii politici, față în față de 1 Decembrie, la Alba Iulia # Adevarul.ro
Atât Puterea, cât și Opoziția, vor fi prezente, luni, 1 decembrie, la manifestațiile de 1 decembrie organizate la Alba Iulia.
01:45
Ce strategie urmărește Rusia în politica externă? „Teoria haosului”, spune politologul Anton Barbașin # Adevarul.ro
Mult timp, abordarea Rusiei în politica externă a fost explicată prin ideea multipolarității – convingerea că dominația globală a Statelor Unite trebuie contrabalansată.
00:30
#RomâniaNeUnește | Echipa „Adevărul”, despre ce ne ține împreună – umorul, nostalgiile și dragostea tăcută de țară # Adevarul.ro
Într-o perioadă în care părem tot mai dezbinați, echipa „Adevărul” vă invită, de Ziua Națională, să reflectăm împreună la ceea ce încă ne unește.
00:30
Roș-albaștrii s-au impus greu pe terenul Farului.
00:15
1 decembrie, Ziua națională a României. Ce alte evenimente importante au avut loc în această zi # Adevarul.ro
Ziua națională a României este sărbătorită în fiecare an pe 1 decembrie, data la care în 1918 Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a hotărât Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul Român.
00:15
#RomâniaNeUnește | Din inimă pentru țară: mesaje, gânduri și emoții de la români care o iubesc necondiționat # Adevarul.ro
De Ziua Națională, într-o perioadă în care părem tot mai dezbinați, „Adevărul” a lansat provocarea de a căuta în noi răspunsul la întrebări simple: ce ne unește și ce ne leagă de România? Vă invităm să descoperiți răspunsul oferit de personalități din domenii diverse.
30 noiembrie 2025
23:45
Când viața devine un to-do list. Cum ajungi să te epuizezi urmărind „autoperfecționarea” # Adevarul.ro
Presiunea de a fi mereu „pozitiv” și productiv, promovată agresiv online, generează un nou tip de burnout. Chiar și activitățile „sănătoase” duc la epuizare emoțională și anxietate, arată specialiștii. Ce-i de făcut?
23:15
Semnificația zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Ce s-a întâmplat în această zi în 1918 # Adevarul.ro
Românii sărbătoresc Ziua Națională pe data de 1 decembrie. În istoria noastră ziua de 1 decembrie are o semnificație aparte. Deși nu a marcat constituirea politică a României Mari, cum mulți cred, a reflectat totuși dorința profundă de unire a românilor – fundamentul esențial al Marii Uniri.
22:45
Depozitele de legume promise producătorilor români, în așteptarea banilor. Proiectele pot începe în primăvară, dar finanțarea lipsește # Adevarul.ro
Promise deja de peste doi ani, centrele de colectare-depozitare-distribuție legume revin în discuțiile publice. Directorul Casei Unirea le-a prezentat legumicultorilor date noi despre proiectele în care puțini fermieri mai cred.
22:15
În ce condiții se pot pensiona magistrații din România, în comparație cu cei din alte țări UE # Adevarul.ro
În ultimele luni, condițiile de pensionare ale magistraților din România au reintrat în atenția publică, însă nu sunt o temă nouă. De-a lungul anilor, atât vârsta la care aceștia se pot retrage din activitate, cât și pensiile pe care le primesc au stârnit controverse.
22:00
Zelenski a discuta cu șefii Comisiei Europene și NATO. „Acestea sunt zile importante şi multe se pot schimba” # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunţat duminică, 30 noiembrie, că a discutat cu şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre eforturile actuale de a se ajunge la o soluţie de pace în Ucraina.
22:00
Un bărbat de 72 de ani din comuna Domaşnea a decedat, duminică seara, după ce a fost lovit de un tren în gara Mehadia, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Caraş-Severin.
21:45
Accident teribil în zona Azuga: opt persoane implicate, un tânăr se află în stare gravă # Adevarul.ro
Un accident în care am fost implicate opt persoane s-a produs, duminică seară, pe raza oraşului Azuga, pe DN1, la limita dintre judeţele Prahova şi Braşov. Un tânăr se află în stare gravă.
21:45
Astrologul Lorina vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 1 decembrie.
Acum 24 ore
21:30
Premierul Bolojan, avertisment pentru cei care au generat criza apei potabile în Prahova și Dâmbovița: „Trebuie să răspundă pentru neajunsurile create” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, duminică seară, că cei care au generat criza apei în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create.
21:15
Elevii Școlii de Poliție din Câmpina vor sta acasă și pe 2 decembrie în contextul crizei apei de la Paltinu # Adevarul.ro
Elevii Școlii de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina nu vor reveni la cursuri marţi, 2 decembrie, în contextul crizei apei de la Paltinu. Potrivit primarului orașului Câmpina, este vorba de aproximativ 1.300 de elevi.
21:00
Președintele ANAF anunță un fel de „OLX al statului”, de unde românii să cumpere marfa confiscată. Cum îi prinde Fiscul pe evazioniștii de pe OnlyFans # Adevarul.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica, pregătește cea mai amplă platformă publică de vânzare a bunurilor confiscate, un fel de „OLX al statului”, de unde românii pot cumpăra marfa confiscată în urma controalelor.
21:00
Ultimele cuvinte rostite de celebrul criminal în serie Ion Râmaru, „asasinul blondelor”, în fața plutonului de execuție # Adevarul.ro
Ion Râmaru, supranumit „vampirul din Bucureşti” sau „criminalul blondelor”, a fost cel mai odios asasin în serie din România.
20:45
Ce le-a spus colegilor de celulă Gheorghe Dincă, „Monstrul din Caracal”, despre crimele pentru care a primit 30 de ani de închisoare # Adevarul.ro
Deși a fost condamnat la ani grei de închisoare pentru că a răpit, violat și omorât două adolescente, Gheorghe Dincă încă neagă din spatele gratiilor faptele sale.
20:30
Zeci de mii de oameni au protestat la Madrid. Manifestanții au cerut alegeri anticipate în urma acuzațiilor de corupție din Guvernul Sánchez # Adevarul.ro
Zeci de mii de oameni au participat, duminică, la o manifestație antiguvernamentală la Madrid. Protestatarii cer alegeri generale anticipate, în timp ce premierul socialist al țări încearcă să facă față unei serii de acuzații de corupție care implică familia, partidul și administrația sa.
20:30
TEST DRIVE Mercedes-Maybach: perfuzii cu regalitate. Cum se schimbă luxul când este propulsat exclusiv electric # Adevarul.ro
Categoric, principala provocare în cazul acestui test a fost reprezentată de a nu te lăsa intimidat de statutul acestui agregat – și apoi să ai răbdarea să-l descoperi, pentru că aici primează alte valori.
20:30
Ministrul Sănătății anunță că sunt în derulare peste 3.190 de contracte doar pe PNRR. „Nu sunt simple cifre. Este dovada unui ritm constant” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică, 30 noiembrie, că în prezent, 3.190 de contracte PNRR sunt în derulare, iar „17 spitale noi sunt, în acest moment, în construcție”.
20:00
Un tablou al marelui pictor Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, a fost vândut la licitație cu aproape 3 milioane de euro # Adevarul.ro
Un tablou "Hristos pe cruce" al renumitului pictor flamand Peter Paul Rubens (1577-1640), dispărut din 1613 și recent redescoperit, a fost vândut duminică la o licitație la Versailles (lângă Paris) pentru aproape trei milioane de euro, inclusiv taxe.
19:30
Casa Albă a lansat un site care detectează „știrile false”. Platforma, oprită temporar după ce Fox News a fost inclus în lista „infractorilor” # Adevarul.ro
Casa Albă a lansat un site menit să urmărească ceea ce numește „biased media” (media părtinitoare) și inexactități. Noua pagină „Media Bias” a fost activată vineri, 28 noiembrie, Casa Albă susținând că va ajuta la expunerea „știrilor false”.
