#RomâniaNeUnește | Românul de 10 care a pus România pe harta olimpică: aur și argint la Geografie
1 decembrie 2025
David Mihai Dumitrescu este elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Carol I” din Craiova, iar în 2024 și 2025 a fost medaliat cu aur, respectiv argint la Olimpiada Internațională de Geografie.
• • •
Planul american de pace în Ucraina, perceput de mulți drept concesiv față de Vladimir Putin, a eșuat. Dar pentru numeroase capitale europene, momentul a marcat și un semnal de alarmă: dependența de protecția Statelor Unite ar putea fi pe punctul de a se sfârși.
David Mihai Dumitrescu este elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Carol I” din Craiova, iar în 2024 și 2025 a fost medaliat cu aur, respectiv argint la Olimpiada Internațională de Geografie.
#RomâniaNeUnește | Ce înseamnă cu adevărat patriotismul. Mesajul transmis de un general român decorat de SUA, NATO și ONU # Adevarul.ro
Generalul (r) Dan Grecu este președinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. A fost în Afganistan, Irak, Eritreea și Etiopia și a fost decorat pe rând de Statele Unite ale Americii, ONU și NATO. Acesta explică, pentru „Adevărul”, ce înseamnă patriotismul în viziunea sa.
Radiografia României Mari un vis românesc îngropat în dezamăgire. Câteva dintre momentele care au definit cele două decenii de existență # Adevarul.ro
România Mare a fost un vis împlinit al românilor de la începutul secolului al XX lea și totodată un proiect politic care și astăzi stârnește mândrie națională. A rezistat doar două decenii și a fost marcat de evenimente care au influențat decisiv istoria și mentalitățile românești.
De ce Rusia și China nu intervin în tensiunile dintre Venezuela și administrația Trump? # Adevarul.ro
„Axa autoritară” pare slăbită de războiul din Ucraina și concentrată pe propriile negocieri comerciale, scrie The Wall Street Journal.
Ce înseamnă salarii „mici” și „mari” pentru români și ce meserii le aduc venituri decente # Adevarul.ro
Numeroși români consideră salariul minim pe economie ca fiind unul foarte mic în comparațiile cu așteptările lor, iar un venit lunar de aproximativ 10.000 de lei este considerat, în general, ca fiind unul decent.
Cât pierde din valoare în 5 ani un BMW X5 sau un iPhone. Provocări pentru colecționari și investitori # Adevarul.ro
Adesea, ne răsplătim reușitele prin achiziții scumpe, însă peste câțiva ani ajungem să fim dezamăgiți de cât de mult s-au devalorizat. Și cu cât facem mai multe astfel de cumpărături, cu atât contribuim mai mult la prosperitatea producătorilor, ale căror acțiuni cresc considerabil în valoare.
Cum ar putea fi primit Steve Witkoff la Moscova și ce așteptări există de la această vizită # Adevarul.ro
Când reprezentantul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, va sosi zilele următoare la Moscova pentru discuții, este posibil să beneficieze de o primire cordială, însă de puțină disponibilitate din partea Rusiei de a face concesii, notează The Times.
Noile poduri construite în România fac furori. Investițiile majore au devenit emblemele unor orașe # Adevarul.ro
Două poduri noi au fost construite în ultimii ani peste Dunăre, iar câteva orașe din România au beneficiat și ele de astfel de proiecte, spectaculoase, dar costisitoare pentru bugetele locale. În următoarele luni trei poduri noi vor fi inaugurate.
#RomâniaNeUnește? Doar pe hârtie. Liderii politici, față în față de 1 Decembrie, la Alba Iulia # Adevarul.ro
Atât Puterea, cât și Opoziția, vor fi prezente, luni, 1 decembrie, la manifestațiile de 1 decembrie organizate la Alba Iulia.
Ce strategie urmărește Rusia în politica externă? „Teoria haosului”, spune politologul Anton Barbașin # Adevarul.ro
Mult timp, abordarea Rusiei în politica externă a fost explicată prin ideea multipolarității – convingerea că dominația globală a Statelor Unite trebuie contrabalansată.
#RomâniaNeUnește | Echipa „Adevărul”, despre ce ne ține împreună – umorul, nostalgiile și dragostea tăcută de țară # Adevarul.ro
Într-o perioadă în care părem tot mai dezbinați, echipa „Adevărul” vă invită, de Ziua Națională, să reflectăm împreună la ceea ce încă ne unește.
Roș-albaștrii s-au impus greu pe terenul Farului.
1 decembrie, Ziua națională a României. Ce alte evenimente importante au avut loc în această zi # Adevarul.ro
Ziua națională a României este sărbătorită în fiecare an pe 1 decembrie, data la care în 1918 Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a hotărât Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul Român.
#RomâniaNeUnește | Din inimă pentru țară: mesaje, gânduri și emoții de la români care o iubesc necondiționat # Adevarul.ro
De Ziua Națională, într-o perioadă în care părem tot mai dezbinați, „Adevărul” a lansat provocarea de a căuta în noi răspunsul la întrebări simple: ce ne unește și ce ne leagă de România? Vă invităm să descoperiți răspunsul oferit de personalități din domenii diverse.
Când viața devine un to-do list. Cum ajungi să te epuizezi urmărind „autoperfecționarea” # Adevarul.ro
Presiunea de a fi mereu „pozitiv” și productiv, promovată agresiv online, generează un nou tip de burnout. Chiar și activitățile „sănătoase” duc la epuizare emoțională și anxietate, arată specialiștii. Ce-i de făcut?
Semnificația zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Ce s-a întâmplat în această zi în 1918 # Adevarul.ro
Românii sărbătoresc Ziua Națională pe data de 1 decembrie. În istoria noastră ziua de 1 decembrie are o semnificație aparte. Deși nu a marcat constituirea politică a României Mari, cum mulți cred, a reflectat totuși dorința profundă de unire a românilor – fundamentul esențial al Marii Uniri.
Depozitele de legume promise producătorilor români, în așteptarea banilor. Proiectele pot începe în primăvară, dar finanțarea lipsește # Adevarul.ro
Promise deja de peste doi ani, centrele de colectare-depozitare-distribuție legume revin în discuțiile publice. Directorul Casei Unirea le-a prezentat legumicultorilor date noi despre proiectele în care puțini fermieri mai cred.
În ce condiții se pot pensiona magistrații din România, în comparație cu cei din alte țări UE # Adevarul.ro
În ultimele luni, condițiile de pensionare ale magistraților din România au reintrat în atenția publică, însă nu sunt o temă nouă. De-a lungul anilor, atât vârsta la care aceștia se pot retrage din activitate, cât și pensiile pe care le primesc au stârnit controverse.
Zelenski a discuta cu șefii Comisiei Europene și NATO. „Acestea sunt zile importante şi multe se pot schimba” # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunţat duminică, 30 noiembrie, că a discutat cu şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre eforturile actuale de a se ajunge la o soluţie de pace în Ucraina.
Un bărbat de 72 de ani din comuna Domaşnea a decedat, duminică seara, după ce a fost lovit de un tren în gara Mehadia, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Caraş-Severin.
Accident teribil în zona Azuga: opt persoane implicate, un tânăr se află în stare gravă # Adevarul.ro
Un accident în care am fost implicate opt persoane s-a produs, duminică seară, pe raza oraşului Azuga, pe DN1, la limita dintre judeţele Prahova şi Braşov. Un tânăr se află în stare gravă.
Astrologul Lorina vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 1 decembrie.
Premierul Bolojan, avertisment pentru cei care au generat criza apei potabile în Prahova și Dâmbovița: „Trebuie să răspundă pentru neajunsurile create” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, duminică seară, că cei care au generat criza apei în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create.
Elevii Școlii de Poliție din Câmpina vor sta acasă și pe 2 decembrie în contextul crizei apei de la Paltinu # Adevarul.ro
Elevii Școlii de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina nu vor reveni la cursuri marţi, 2 decembrie, în contextul crizei apei de la Paltinu. Potrivit primarului orașului Câmpina, este vorba de aproximativ 1.300 de elevi.
Președintele ANAF anunță un fel de „OLX al statului”, de unde românii să cumpere marfa confiscată. Cum îi prinde Fiscul pe evazioniștii de pe OnlyFans # Adevarul.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica, pregătește cea mai amplă platformă publică de vânzare a bunurilor confiscate, un fel de „OLX al statului”, de unde românii pot cumpăra marfa confiscată în urma controalelor.
Ultimele cuvinte rostite de celebrul criminal în serie Ion Râmaru, „asasinul blondelor”, în fața plutonului de execuție # Adevarul.ro
Ion Râmaru, supranumit „vampirul din Bucureşti” sau „criminalul blondelor”, a fost cel mai odios asasin în serie din România.
Ce le-a spus colegilor de celulă Gheorghe Dincă, „Monstrul din Caracal”, despre crimele pentru care a primit 30 de ani de închisoare # Adevarul.ro
Deși a fost condamnat la ani grei de închisoare pentru că a răpit, violat și omorât două adolescente, Gheorghe Dincă încă neagă din spatele gratiilor faptele sale.
Zeci de mii de oameni au protestat la Madrid. Manifestanții au cerut alegeri anticipate în urma acuzațiilor de corupție din Guvernul Sánchez # Adevarul.ro
Zeci de mii de oameni au participat, duminică, la o manifestație antiguvernamentală la Madrid. Protestatarii cer alegeri generale anticipate, în timp ce premierul socialist al țări încearcă să facă față unei serii de acuzații de corupție care implică familia, partidul și administrația sa.
TEST DRIVE Mercedes-Maybach: perfuzii cu regalitate. Cum se schimbă luxul când este propulsat exclusiv electric # Adevarul.ro
Categoric, principala provocare în cazul acestui test a fost reprezentată de a nu te lăsa intimidat de statutul acestui agregat – și apoi să ai răbdarea să-l descoperi, pentru că aici primează alte valori.
Ministrul Sănătății anunță că sunt în derulare peste 3.190 de contracte doar pe PNRR. „Nu sunt simple cifre. Este dovada unui ritm constant” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică, 30 noiembrie, că în prezent, 3.190 de contracte PNRR sunt în derulare, iar „17 spitale noi sunt, în acest moment, în construcție”.
Un tablou al marelui pictor Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, a fost vândut la licitație cu aproape 3 milioane de euro # Adevarul.ro
Un tablou "Hristos pe cruce" al renumitului pictor flamand Peter Paul Rubens (1577-1640), dispărut din 1613 și recent redescoperit, a fost vândut duminică la o licitație la Versailles (lângă Paris) pentru aproape trei milioane de euro, inclusiv taxe.
Casa Albă a lansat un site care detectează „știrile false”. Platforma, oprită temporar după ce Fox News a fost inclus în lista „infractorilor” # Adevarul.ro
Casa Albă a lansat un site menit să urmărească ceea ce numește „biased media” (media părtinitoare) și inexactități. Noua pagină „Media Bias” a fost activată vineri, 28 noiembrie, Casa Albă susținând că va ajuta la expunerea „știrilor false”.
Tesla Cybertruck, mașina interzisă în Europa, văzută pe străzile din Craiova. Internauții au ironizat autoturismul care costă o avere # Adevarul.ro
Mașina nu poate fi înmatriculată legal în statele membre ale Uniunii Europene, tocmai din cauza design-ului, care nu respectă normele de siguranță pentru pietoni în caz de impact.
Rusia a mutat 16 bombardiere și rachetele lor de șase tone mai aproape de Ucraina. Care va fi misiunea lor? # Adevarul.ro
Există tot mai multe semne că bombardierele rusești Tu-22M Backfire și rachetele lor de șase tone ar putea reveni în prim-planul operațiunilor împotriva Ucrainei.
Kazahstanul cere Ucrainei să oprească atacurile cu drone asupra terminalelor petroliere din Marea Neagră # Adevarul.ro
Kazahstanul a criticat duminică, 30 noiembrie, Ucraina pentru un atac cu dronă asupra terminalului de la Marea Neagră al Caspian Pipeline Consortium (CPC).
Elvețienii au fost chemați în acest weekend la urne, pentru a vota dacă se vor impune noi taxe asupra celor mai bogați cetățeni pentru a finanța lupta împotriva schimbărilor climatice.
Doi escroci care s-au dat drept „angajați la gaze” au fost arestați după ce au furat zeci de mii de lei din casa unei bătrâne # Adevarul.ro
Doi bărbaţi, unul din Bucureşti, celălalt din Reşiţa, au fost arestaţi preventiv după ce, pretinzând că sunt angajaţi ai unei companii furnizoare de gaze naturale, au intrat în locuinţa unei vârstnice din Braşov, de unde furat zeci de mii de lei.
Fostul ambasador al Ucrainei în SUA, numit consilier al lui Zelenski pe probleme de reconstrucție # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică numirea fostei ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite, Oksana Markarova, în postul de consilieră în domeniul reconstrucției și investițiilor, relatează AFP.
Programul evenimentelor din Capitală. Peste 2.900 de militari participă la parada de Ziua Națională a României, de la Arcul de Triumf # Adevarul.ro
Parada militară de 1 Decembrie se va desfășura luni, în zona Pieței Arcul de Triumf și va reuni peste 2.900 de militari, peste 200 de mijloace tehnice și 45 de aeronave.
Un tânăr beat a făcut circ într-o intersecție din Bacău. A blocat circulația și s-a urcat pe mașină ca să citească o carte # Adevarul.ro
Un tânăr de 23 de ani, din municipiul Bacău, a fost depistat conducând sub influența băuturilor alcoolice, după ce a făcut circ într-o intersecție din oraș.
Fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei conturează cel mai probabil scenariu privind încheierea războiului # Adevarul.ro
Fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei și actualul ambasador al Ucrainei în Marea Britanie, Valeri Zalujnii, a declarat într-o analiză publicată de LIGA.net că războiul ruso-ucrainean este puțin probabil să se încheie brusc.
#RomâniaNeUnește | Locurile în care românii se întorc de 1 Decembrie. Sunt destinații simbolice ale minivacanței începutului de iarnă # Adevarul.ro
Ziua Națională a României aduce o minivacanță de trei zile, în care este celebrată Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Sunt deschise târguri de iarnă, începe sezonul în unele stațiuni montane, iar aproape un milion de români sunt sărbătoriți, pe 30 noiembrie, odată cu Sfântul Andrei.
Într-o lume în care libertatea și competența sunt puse sub semnul întrebării, „Doctorul” nevoit să lupte pentru a-și apăra reputația, integritatea și chiar viața poate fi, la un moment dat, oricare dintre noi.
Vicepremierul Oana Gheorghiu explică ce a făcut în prima lună de mandat. „Nu promit miracole peste noapte” # Adevarul.ro
Oana Gheorghiu a explicat duminică, 30 noiembrie, ce a făcut în prima lună de când a preluat mandatul de viceprim-ministru.
Moment emoționant la bordul unui avion Tarom. Un jandarm interpretează la vioară imnul României, la peste 10.000 metri altitudine # Adevarul.ro
Un jandarm român a interpretat imnul României la peste 10.000 de metri altitudine. El a cântat la vioară într-un avion al companiei Tarom.
Un incident s-a produs vineri, în timpul unui exercițiu NATO desfășurat în Lituania, în urma căruia un soldat a fost rănit, iar ulterior a murit la spital din cauza rănilor.
A mai murit un personaj din dosarul lui Florian Coldea. Afaceristul Mihai Guțanu avea calitatea de denunțător # Adevarul.ro
Mihai Guțanu, afaceristul care avea calitatea de denunțător în dosarul lui Florian Coldea, a decedat la spital, unde era internat de câteva săptămâni în stare gravă.
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea își anunță retragerea din politică și revenirea la „matca de avocat, profesor și om simplu” # Adevarul.ro
În ziua Congresului AUR de la Alba Iulia, europarlamentarul Gheorghe Piperea a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, lăsând de înțeles că se va retrage din politică după finalizarea mandatului.
Oficiali ucraineni și americani, întâlnire în Florida pentru a discuta propunerile de a pune capăt războiului provocat de Putin # Adevarul.ro
Marco Rubio, Steve Witkoff și Jared Kushner sunt așteptați să se întâlnească cu delegația de la Kiev, după un nou weekend de atacuri rusești mortale în Ucraina.
