Săptămâna aceasta se anunță „crucială” pentru Ucraina, afirmă Kaja Kallas: Este clar că Rusia nu dorește pace. Trebuie să facem Ucraina cât mai puternică posibil

Ucraina are nevoie de forțe armate puternice și de garanții de securitate solide după orice acord de pace convenit cu Rusia și nu ar trebui să fie nevoită să predea teritorii, a menționat joi cancelarul german Friedrich Merz, conform Reuters, citat de Agerpres. „Ucraina are nevoie de forțe armate puternice și, dacă se ajunge la