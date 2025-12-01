Nicușor Dan: Anularea alegerilor prezidențiale “a creat un dubiu cu privirea la democrația din România”, dar avem “multe dovezi că alegerile au fost influențate în mod nelegal”

15:30

Cancelarul german Friedrich Merz a evidențiat că un acord la nivelul UE privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina devine „din ce în ce mai urgent". În cadrul unei conferințe de presă comună cu premierul Sloveniei, Robert Golob, Merz a trădat nerăbdarea față de această temă și a evidențiat că „Ucraina are nevoie […]