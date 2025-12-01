Nicușor Dan: Anularea alegerilor prezidențiale “a creat un dubiu cu privirea la democrația din România”, dar avem “multe dovezi că alegerile au fost influențate în mod nelegal”
CaleaEuropeana, 1 decembrie 2025 22:20
Președintele Nicușor Dan a abordat luni, în primul său discurs de Ziua Națională în calitate de șef al statului rostit la Palatul Cotroceni, tema alegerilor anulare din anul precedent și impactul acestui episod asupra încrederii cetățenilor și a partenerilor externi. Șeful statului a subliniat că lipsa unui raport complet rămâne o vulnerabilitate majoră, deși există
Acum o oră
22:20
Acum 2 ore
21:50
Nicușor Dan: România nu are “o adevărată politică economică”, dar “autoritățile statului au reușit să păstreze calendarul de aderare la OCDE” # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a pus accent, în primul său discurs de Ziua Națională, pe evoluțiile economice ale țării și pe menținerea parcursului către aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), pe care o consideră o ancoră strategică pentru România. Șeful statului a explicat că „avem o economie privată foarte dinamică și meritoasă, care
21:30
Nicușor Dan avertizează asupra “României corupte” și a “sistemului de educație slab spre foarte slab”, în discursul de Ziua Națională: Trăim mai prost ca anul trecut, dar mult mai bine ca acum 20 de ani # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a transmis luni un mesaj puternic despre vulnerabilitățile fundamentale ale statului român, vorbind deschis despre corupție, educație și sănătate în discursul susținut la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale a României. Șeful statului a subliniat că România este „o țară coruptă", că sistemul de învățământ „este slab spre foarte slab" și că
Acum 8 ore
15:20
În perioada 1-9 decembrie, ministrul de Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, efectuează o vizită în SUA pentru a discuta despre atragerea investițiilor americane și extinderea cooperării economice # CaleaEuropeana
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii în perioada 1-9 decembrie. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, acesta va avea întrevederi cu reprezentanți ai Congresului SUA, Casei Albe, Consiliului Național de Securitate și Departamentului de Stat. Discuțiile vor
15:10
SIPRI: Principalii producători de armament din Rusia și-au majorat veniturile cu 23% în ciuda sancțiunilor occidentale # CaleaEuropeana
Industria de apărare a Rusiei a înregistrat o creștere substanțială a veniturilor anul trecut, în ciuda sancțiunilor occidentale și a prăbușirii exporturilor, susține raportul publicat luni de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI). Creșterea vine pe fondul cererii explozive din partea armatei ruse, care alimentează războiul din Ucraina. Potrivit raportului, „cele
Acum 12 ore
14:30
Regatul Unit trebuie „să confrunte realitatea” că Brexitul „a afectat semnificativ economia noastră”, afirmă Keir Starmer # CaleaEuropeana
Regatul Unit trebuie „să confrunte realitatea" că Brexitul „a afectat semnificativ economia noastră", a declarat luni premierul britanic Keir Starmer, potrivit The Guardian. „Trebuie să confruntăm realitatea că Brexitul a afectat semnificativ economia noastră", a afirmat premierul Regatului Unit într-un discurs dedicat situației economice. El a insistat că țara trebuie să facă pași către o
14:00
Europa are tot ce îi trebuie pentru a prospera, dar trebuie eliminate principalele obstacole care împiedică dezvoltarea companiilor și a investitorilor noștri, subliniază Ursula von der Leyen # CaleaEuropeana
Europa are tot ce îi trebuie pentru a prospera într-o lume „mult mai conflictuală pe plan economic", în care „unii dintre concurenții noștri sunt gata să utilizeze orice mijloace pentru a obține un avantaj", a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen în cadrul unui mesaj video transmis la Plenara Conferinței comisiilor pentru afaceri
13:30
Împăratul Japoniei, scrisoare de felicitare către Nicușor Dan de Ziua Națională a României: Cele mai sincere urări de prosperitate pentru poporul român # CaleaEuropeana
Împăratul Japoniei, Naruhito, a transmis un mesaj oficial de felicitare președintelui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Naționale sărbătorite pe 1 Decembrie. În scrisoarea sa, suveranul nipon adresează urări cordiale șefului statului român și poporului român. „Cu ocazia Zilei Naționale a României, am deosebita plăcere de a vă transmite, Excelența Voastră, felicitările mele călduroase și cele
13:30
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, se întâlnește marți cu Vladimir Putin pentru a avansa planul american de încetare a războiului din Ucraina # CaleaEuropeana
Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, va avea marți după-amiază o întâlnire la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, în cadrul eforturilor diplomatice ale Washingtonului de a promova un plan de pace pentru Ucraina, a anunțat luni Kremlinul, citat de AFP și Reuters, preluat de Agerpres. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse,
13:20
Uniunea Europeană și Singapore discută despre consolidarea cooperării digitale prin intermediul Consiliului Parteneriatului digital # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană și Singapore au organizat luni cea de a doua reuniune a Consiliului Parteneriatului digital la Bruxelles, reiterând intenția lor de a coopera într-o serie de domenii digitale, de la inteligența artificială (IA) la securitatea cibernetică și dincolo de aceasta. Potrivit comunicatului oficial, ambele părți și-au reafirmat intenția de a spori competitivitatea reciprocă, de
13:10
Regele Charles al III-lea salută legăturile puternice și prietenia româno-britanică într-o scrisoare transmisă lui Nicușor Dan de Ziua Națională # CaleaEuropeana
Regele Charles al III-lea al Regatului Unit i-a transmis președintelui Nicușor Dan o scrisoare cu Zilei Naționale, în care subliniază legăturile solide dintre cele două state și exprimă dorința de colaborare pe teme de interes global, precum schimbările climatice și protecția mediului. „Soția mea și cu mine suntem încântați să transmitem Excelenței Voastre și poporului
13:10
Sondaj INSCOP: Marea majoritate a românilor (88,2%) declară că iubesc România și sunt mândri de țara lor # CaleaEuropeana
Marea majoritate a românilor – 88,2% – declară că iubesc România și sunt mândri de țara lor și doar 5,7% sunt în dezacord cu această afirmație, arată barometrul Informat.ro realizat de INSCOP. Mai precis, 75% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația „Iubesc România și sunt mândru de țara mea", 13.2% sunt de acord
12:50
Eurodeputatul Dan Motreanu: Dacă vom da dovadă de profesionalism și solidaritate, România își poate regăsi măreția obținută prin Marea Unire din 1918 # CaleaEuropeana
Ziua Națională este sărbătoarea de suflet a tuturor românilor,a transmis luni eurodeputatul Dan Motreanu, subliniind că aceasta este ocazia în care „rememorăm cu preţuire şi respect actul istoric de la 1 Decembrie 1918, momentul în care idealul unirii a devenit realitate". „Marea Unire nu a fost un cadou oferit românilor, ci a venit după suferința
12:40
Comisia Europeană: Politicile UE de reducere a poluării aerului funcționează, dar unele state riscă să rateze țintele pentru 2030 # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană a reușit să reducă semnificativ poluarea aerului în ultimele două decenii, însă o parte dintre statele membre nu sunt pe drumul cel bun pentru a-și îndeplini angajamentele de reducere a emisiilor până în 2030, arată evaluarea Directivei privind angajamentele naționale de reducere a emisiilor (NEC), publicată astăzi de Comisia Europeană. Prezentând concluziile la
12:30
Franța este un aliat de încredere pentru apărarea teritoriului României, îi asigură Macron pe Nicușor Dan și pe români de Ziua Națională # CaleaEuropeana
Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, i-a adresat președintelui Nicușor Dan un mesaj oficial cu ocazia Zilei Naționale, în care reafirmă legăturile istorice și strategice dintre cele două state și subliniază importanța cooperării în domeniul securității și apărării. În scrisoarea transmisă omologului român cu ocazia împlinirii la 107 ani de la Marea Unire, președintele francez subliniază
12:20
Săptămâna aceasta se anunță „crucială” pentru Ucraina, afirmă Kaja Kallas: Este clar că Rusia nu dorește pace. Trebuie să facem Ucraina cât mai puternică posibil # CaleaEuropeana
Săptămâna ce începe se anunță „crucială" pentru Ucraina, a afirmat luni Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitatee, Kaja Kallas, înainte de începutul unei reuniuni a miniștrilor apărării ai țărilor din UE, la Bruxelles, informează AFP, potrivit Agerpres. „Aceasta ar putea fi o săptămână crucială pentru diplomație. Am auzit ieri că
12:10
Președintele Consiliului European dorește să îi convoace pe liderii din UE într-o reuniune informală pentru a discuta despre competitivitatea Europei. Întâlnirea ar urma să aibă loc în luna februarie, în zona rurală a Belgiei # CaleaEuropeana
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, intenționează să convoace liderii UE la o reuniune informală în zona rurală a Belgiei, în luna februarie a anului viitor, pentru a discuta despre competitivitatea Europei. Reuniunea șefilor de stat și de guvern ai blocului va avea loc pe 12 februarie la Castelul Alden Biesen, un complex din secolul al
11:50
Macron efectuează o vizită de stat în China între 3 și 5 decembrie. Beijingul dorește „consolidarea comunicării strategice” cu Franța # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron va efectua o vizită de stat în China în perioada 3–5 decembrie, la invitația omologului său Xi Jinping, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, potrivit Euronews. Este a patra vizită de acest nivel pentru liderul francez și vine ca răspuns la deplasarea oficială pe
11:40
Rubio dă asigurări, în cadrul unor negocieri cu Umerov, că obiectivul SUA este garantarea unui viitor sigur pentru Ucraina: „Miza este ca războiul să se încheie în condiții care să lase Ucraina suverană” # CaleaEuropeana
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, în cadrul rundelor de negocieri desfășurate duminică în Florida, că obiectivul Washingtonului nu este doar încheierea războiului, ci și garantarea unui viitor sigur și prosper pentru Ucraina. Negocierile au reunit delegația ucraineană condusă de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, și reprezentanți
11:40
Zelenski, scrisoare pentru Nicușor Dan de Ziua Națională: Ucrainenii sunt recunoscători României pentru contribuția la apărarea Ucrainei și a securității Europei # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis președintelui Nicușor Dan un mesaj oficial de felicitare cu ocazia Zilei Naționale, în care subliniază sprijinul esențial acordat de România Ucrainei în contextul războiului declanșat de Rusia. „În numele poporului Ucrainei și al meu personal, vă adresez felicitări cu prilejul Zilei Naționale a României", își începe Zelenski scrisoarea adresată
11:30
Maia Sandu: Datoria noastră este să apărăm moștenirea deciziei istorice de la Alba Iulia și să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis luni un mesaj de Ziua Națională a României, îndemnând la apărarea moștenirii Unirii pentru ca "și noi, la rândul nostru, să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale". „Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1
11:30
Roxana Mînzatu prezintă bilanțul primului an de mandat în funcția de vicepreședinte executiv al Comisiei Europene: Povestea lui 2025 nu se încheie. Am plantat semințele acțiunii și rezultatelor din anii ce vin # CaleaEuropeana
Roxana Mînzatu a prezentat bilanțul primului an de mandat în funcția de vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, anunțând că „povestea lui 2025 nu se încheie" pentru că a „plantat semințele acțiunii și rezultatelor din anii ce vin". „Un an cat douăzeci și șapte,
11:00
Trump, scrisoare adresată lui Nicușor Dan de Ziua Națională: SUA și România au un parteneriat solid și în creștere. Îmi propun să consolidez relația noastră apropiată și istoria comună # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a adresat președintelui Nicușor Dan o scrisoare cu prilejul Zilei Naționale, în care subliniază relația strânsă dintre cele două țări și rolul strategic al României în regiunea Mării Negre. „Am onoarea de a vă transmite cele mai bune urări din partea poporului Statelor Unite cu ocazia celebrării a 107 ani
10:40
Ilie Bolojan: Marea Unire din 1918 este temelia României de azi, oferindu-ne dreptul de a fi o națiune întreagă și datoria de a munci pentru bunăstarea națională # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis un mesaj public cu ocazia Zilei Naționale a României, subliniind importanța istorică a Marii Uniri și responsabilitățile pe care aceasta le implică pentru generațiile de astăzi. „Marea Unire din 1918 este, cred eu, cel mai frumos moment al istoriei noastre naționale. E temelia României de azi, e amintirea marilor sacrificii
10:30
Alexandru Rogobete anunță că sunt în derulare peste 3.190 de contracte doar pe PNRR: Sistemul de sănătate a intrat într-o etapă în care investițiile nu doar că sunt aprobate, ci avansează rapid # CaleaEuropeana
În ultimul an, sistemul de sănătate a intrat într-o etapă în care investițiile nu doar că sunt aprobate, ci se văd, se simt și avansează în ritm rapid, a transmis duminică ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Ministrul Sănătății a explicat că plățile prin PNRR au crescut constant în ultimii ani: de la 108 milioane lei în
10:10
UE îi transmite lui Trump: Ar fi „o greșeală istorică” dacă am șterge „cu buretele crimele” comise de Rusia în Ucraina. Am semăna semințele următoarei invazii # CaleaEuropeana
Eforturile lui Donald Trump de a asigura pacea în Ucraina nu trebuie să-l scutească pe Vladimir Putin de răspunderea pentru crimele de război comise de forțele ruse, a avertizat un înalt oficial al UE, stabilind efectiv o nouă linie roșie pentru un acord. Într-un interviu acordat Politico, Michael McGrath, comisarul european pentru justiție și democrație,
Acum 24 ore
08:30
SUA felicită România de Ziua Națională: Avem un parteneriat “puternic și în creștere, construit pe interese strategice comune de securitate, energie și comerț” # CaleaEuropeana
Statele Unite ale Americii au transmis un mesaj oficial de felicitare României cu ocazia Zilei Naționale, printr-o declarație publicată pe 1 decembrie de secretarul de Stat Marco Rubio, în care oficialul american subliniază soliditatea relației bilaterale și rolul strategic al României în regiunea Mării Negre. „În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul României cu
08:20
Ziua Națională a României: Președintele Nicușor Dan l-a decorat pe veteranul care “a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941” # CaleaEuropeana
Cu ocazia Zilei Naționale a României, președintele Nicușor Dan a anunțat că l-a decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. În mesajul public, șeful statului a subliniat exemplul de devotament și patriotism oferit de veteranul în vârstă de 107 ani. „La 107 ani, domnul
Ieri
16:40
Președintele Poloniei anulează o întâlnire cu Viktor Orban după vizita acestuia la Moscova: Securitatea Europei depinde de acțiunea solidară, inclusiv în domeniul energiei # CaleaEuropeana
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anunlat o întâlnire cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, după ce acesta din urmă s-a întâlnit vineri, la Moscova, cu Vladimir Putin, anunță
14:20
Oana Țoiu transmite un mesaj de sprijin pentru o „pace justă și durabilă” în Ucraina: Ucraina negociază pentru pace, în vreme ce Rusia întreține un război nedrept și neprovocat # CaleaEuropeana
Ministrul de Externe Oana Țoiu a transmis un mesaj de sprijin pentru Ucraina și pentru eforturile de a aduce o pace justă și durabilă în această țară distrusă de războiul ilegal și neprovocat al Rusiei. „În momentul în care ne culcăm copiii în seara aceasta, în siguranță și protejați de orice rău, trebuie să ne […] The post Oana Țoiu transmite un mesaj de sprijin pentru o „pace justă și durabilă” în Ucraina: Ucraina negociază pentru pace, în vreme ce Rusia întreține un război nedrept și neprovocat appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
Ministrul francez de Externe, mesaj către Vladimir Putin: Trebuie să accepte armistițiul sau să se resemneze cu faptul că expune Rusia la noi sancțiuni care îi vor paraliza economia # CaleaEuropeana
Vladimir Putin „trebuie să accepte armistițiul sau să se resemneze expunând Rusia unor noi sancțiuni care îi vor paraliza economia, precum și unui sprijin european reînnoit pentru Ucraina”, a transmis ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, prin intermediul unui interviu acordat publicației La Tribune Dimanche, citată de Agerpres. Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des […] The post Ministrul francez de Externe, mesaj către Vladimir Putin: Trebuie să accepte armistițiul sau să se resemneze cu faptul că expune Rusia la noi sancțiuni care îi vor paraliza economia appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Emmanuel Macron îl primește pe Volodimir Zelenski, luni, la Paris, pentru a discuta despre „situația și condițiile pentru o pace justă și durabilă” # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron îl va primi luni la Paris pe omologul ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat Palatul Élysée, informează AFP, citat de Agerpres. „Cei doi lideri vor discuta despre situația și condițiile pentru o pace justă și durabilă, în continuitatea discuțiilor de la Geneva și a planului american și în strânsă consultare cu partenerii […] The post Emmanuel Macron îl primește pe Volodimir Zelenski, luni, la Paris, pentru a discuta despre „situația și condițiile pentru o pace justă și durabilă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
UE califică drept „inacceptabile” încălcările spațiului aerian al R. Moldova de către dronele rusești: În acest an, investim 20 de milioane de euro în apărarea aeriană a acestei țări # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană, prin Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, califică drept „inacceptabile” încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești. Capitala Ucrainei a fost atacată din nou de drone și rachete rusești în primele ore ale zilei de sâmbătă. Principalele ținte au fost infrastructura energetică și clădirile de […] The post UE califică drept „inacceptabile” încălcările spațiului aerian al R. Moldova de către dronele rusești: În acest an, investim 20 de milioane de euro în apărarea aeriană a acestei țări appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Volodimir Zelenski anunță că o delegație ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru a discuta despre planul de pace american: Sarcina este clară: să elaborăm rapid și concret pașii necesari pentru a pune capăt războiului # CaleaEuropeana
O delegație formată din înalți oficiali ai guvernului ucrainean se îndeaptă spre Statele Unite pentru a purta discuții cu omologii americani, duminică, cu privire la un plan de pace propus pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează Politico Europe. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă într-o postare pe X că Rustem Umerov, secretarul […] The post Volodimir Zelenski anunță că o delegație ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru a discuta despre planul de pace american: Sarcina este clară: să elaborăm rapid și concret pașii necesari pentru a pune capăt războiului appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
Ministrul ucrainean de Externe acuză Rusia că își continuă „planul de război” în pofida eforturilor de pace și critică vizita lui Viktor Orban la Moscova: Putin l-a folosit din nou drept complice la teroarea sa # CaleaEuropeana
Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha a acuzat Rusia că își continuă „planul de război în două puncte – de a distruge și de a ucide”– într-un context în care „toată lumea discută despre punctele planurilor de pace”. „În timp ce toată lumea discută despre punctele planurilor de pace, Rusia continuă să-și ducă la îndeplinire […] The post Ministrul ucrainean de Externe acuză Rusia că își continuă „planul de război” în pofida eforturilor de pace și critică vizita lui Viktor Orban la Moscova: Putin l-a folosit din nou drept complice la teroarea sa appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Space Rider, primul sistem spațial european reutilizabil, realizat cu o contribuție esențială din partea României prin INCAS # CaleaEuropeana
La mijlocul lunii octombrie, INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” a livrat Centrului Italian de Cercetare Aerospațială (CIRA) demonstratorul tehnologic Space Rider – Descent and Landing Test Model (DLTM), marcând un pas esențial în dezvoltarea de către Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a primului sistem spaţial reutilizabil realizat pe continentul nostru. Programat să […] The post Space Rider, primul sistem spațial european reutilizabil, realizat cu o contribuție esențială din partea României prin INCAS appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Emmanuel Macron dorește ca instanțele să acționeze rapid pentru a bloca știrile false: Ne va ataca Rusia mâine? Nu, dar ne confruntăm într-adevăr cu un război informațional # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a lansat vineri un îndemn la adresa guvernului de a dezvolta un cadru legislativ care să permită instanțelor să acționeze rapid în blocarea știrilor false sau informațiilor care „atacă” demnitatea umană, anunță EFE, citat de Agerpres. În egală măsură, liderul francez și-a exprimat sprijinul pentru interzicerea telefoanelor mobile în licee începând […] The post Emmanuel Macron dorește ca instanțele să acționeze rapid pentru a bloca știrile false: Ne va ataca Rusia mâine? Nu, dar ne confruntăm într-adevăr cu un război informațional appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
Miniștrii de Finanțe din Grecia și Belgia își dispută funcția de președinte al Eurogrupului # CaleaEuropeana
Doi miniștri și-au depus candidatura pentru funcția de președinte al Eurogrupului, după ce Paschal Donohoe a renunțat la această responsabilitate pentru o poziție de conducere la Banca Mondială. Potrivit unui comunicat, cei doi miniștri care își dispută funcția sunt: Kyriakos Pierrakakis, ministrul economiei și finanțelor din Grecia. Potrivit CV-ului său, în cadrul funcției sale actuale, […] The post Miniștrii de Finanțe din Grecia și Belgia își dispută funcția de președinte al Eurogrupului appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Reuniunea miniștrilor Culturii din UE: România subliniază necesitatea consolidării competențelor media și digitale, esențiale pentru formarea gândirii critice și pentru participarea democratică # CaleaEuropeana
România, Italia, Slovenia și Spania solicită o implicare reală a statelor membre în implementarea programului AgoraEU 2028–2034, prin reintroducerea unui comitet de program și a unor proceduri clare de analiză, pentru o guvernanță europeană transparentă și participativă. Programul din viitorul cadru financiar multianual se ridică la o valoare de 8,6 miliarde de euro și va […] The post Reuniunea miniștrilor Culturii din UE: România subliniază necesitatea consolidării competențelor media și digitale, esențiale pentru formarea gândirii critice și pentru participarea democratică appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Turcia solicită acces la programul SAFE, evidențiind experiența și capacitatea industriei de apărare. Germania sprijină acest apel # CaleaEuropeana
Ministrul turc de Externe Hakan Fidan a insistat vineri că și țara sa este afectată de dezbaterea actuală privind arhitectura de securitate a Uniunii Europene și a NATO în contextul invaziei Rusiei în Ucraina și, prin urmare, a solicitat accesul la fondul european de apărare SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, o […] The post Turcia solicită acces la programul SAFE, evidențiind experiența și capacitatea industriei de apărare. Germania sprijină acest apel appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:00
Friedrich Merz, ironic la adresa vizitei lui Viktor Orban la Moscova: S-a prezentat la Kremlin “fără un mandat european” # CaleaEuropeana
Liderii europeni au criticat vizita premierului ungar Viktor Orbán la Moscova, care a avut loc vineri și în cadrul căreia s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin, anunțând că Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia și că Budapesta rămâne pregătită să găzduiască negocieri de pace ruso-ucrainene. Într-o conferință de presă susținută la Berlin […] The post Friedrich Merz, ironic la adresa vizitei lui Viktor Orban la Moscova: S-a prezentat la Kremlin “fără un mandat european” appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:50
Suedia anunță, în limba rusă, că a efectuat exercițiu de simulare de război, cu participarea forțelor armate, a familiei regale și a decidenților politici # CaleaEuropeana
Guvernul suedez a anunțat vineri, într-un comunicat tradus în limba rusă, că a efectuat un exercițiu de simulare de război la care au luat parte, pe lângă forțele armate, regele Suediei, prințesa moștenitoare și mai mulți aleși. “În această săptămână, Guvernul a organizat un exercițiu bazat pe un scenariu de securitate care implică război și […] The post Suedia anunță, în limba rusă, că a efectuat exercițiu de simulare de război, cu participarea forțelor armate, a familiei regale și a decidenților politici appeared first on caleaeuropeana.ro.
28 noiembrie 2025
19:10
Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa (European Best Destinations) # CaleaEuropeana
Craiova a obținut anul acesta locul I în competiția celor mai frumoase târguri de Crăciun organizată anual de European Best Destinations, site turistic partener oficial al Comisiei Europene. Anunțul a fost făcut joi după-amiază când s-a și încheiat procesul de vot în urma căruia Târgul de Crăciun din Craiova s-a clasat pe podiumul celor mai […] The post Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa (European Best Destinations) appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:00
Nicușor Dan a semnat decretul decretele prin care ia act de demisia ministrului apărării și îl desemnează interimar pe ministrul economiei # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretele referitoare la schimbări în cadrul Guvernului, respectiv demisia din funcție a ministrului apărării naționale, Ionuț Moșteanu, și preluarea interimatului acestei poziții de către Radu Miruță, ministru al economiei. Primul decret prevede că șeful statului „ia act de demisia domnului Liviu-Ionuț Moșteanu, viceprim-ministru, ministrul apărării naționale, şi se constată […] The post Nicușor Dan a semnat decretul decretele prin care ia act de demisia ministrului apărării și îl desemnează interimar pe ministrul economiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
Un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina devine „din ce în ce mai urgent”, își arată nerăbdarea Friedrich Merz în fața opoziției Belgiei: Ucraina are nevoie de sprijinul nostru # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a evidențiat că un acord la nivelul UE privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina devine „din ce în ce mai urgent”. În cadrul unei conferințe de presă comună cu premierul Sloveniei, Robert Golob, Merz a trădat nerăbdarea față de această temă și a evidențiat că „Ucraina are nevoie […] The post Un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina devine „din ce în ce mai urgent”, își arată nerăbdarea Friedrich Merz în fața opoziției Belgiei: Ucraina are nevoie de sprijinul nostru appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
China este un partener important pentru România, îi transmite Nicușor Dan noului ambasador chinez la București, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan i-a primi în această săptămână, la Palatul Cotroceni, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare, pe ambasadorul agreat al Muntenegrului – Danilo Brajovic, ambasadorul agreat al Republicii Arabe Egipt – Mohamed Moustafa Kamal Orfy, ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze – Chen Feng, ambasadorul agreat al Republicii Italiene – Laura Aghilarre, ambasadorul agreat al […] The post China este un partener important pentru România, îi transmite Nicușor Dan noului ambasador chinez la București, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
De la Moscova, Orbán anunță că Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia și că Budapesta rămâne pregătită să găzduiască negocieri de pace ruso-ucrainene # CaleaEuropeana
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a anunțat vineri, în timpul întâlnirii cu președintele rus Vladimir Putin la Kremlin, că Ungaria va continua să achiziționeze hidrocarburi de la Rusia și în viito relatează AFP, potrivit Agerpres. „Vreau să reafirm că aprovizionarea cu energie din Rusia constituie în prezent baza aprovizionării cu energie a Ungariei și va rămâne […] The post De la Moscova, Orbán anunță că Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia și că Budapesta rămâne pregătită să găzduiască negocieri de pace ruso-ucrainene appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
„Lupta împotriva corupției este un element cheie pentru aderarea unei țări la UE”, reacționează Comisia Europeană în contextul scandalului de corupție din Ucraina: Perchezițiile arată că organismele abilitate își fac treaba # CaleaEuropeana
UE va „urmări situația foarte atent”, dar perchezițiile arată că agențiile anticorupție „continuă să lucreze”, a reacționat Comisia Europeană la situația din Ucraina, unde autoritățile ucrainene de combatere a corupției au efectuat o descindere la sediul principalului consilier al președintelui Volodimir Zelenski, Andriy Yermak, într-o evoluție surprinzătoare a unei anchete privind corupția care a luat […] The post „Lupta împotriva corupției este un element cheie pentru aderarea unei țări la UE”, reacționează Comisia Europeană în contextul scandalului de corupție din Ucraina: Perchezițiile arată că organismele abilitate își fac treaba appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
România rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european, le transmite Nicușor Dan noilor soldați profesioniști care au depus jurământul militar # CaleaEuropeana
Țara noastră rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european și un membru responsabil și respectat al Uniunii Europene și NATO, care, alături de aliați și parteneri, contribuie la consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul estic, a afirmat, vineri, președintele Nicușor Dan. Președintele a transmis un mesaj cu prilejul depunerii jurământului […] The post România rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european, le transmite Nicușor Dan noilor soldați profesioniști care au depus jurământul militar appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
UE și partenerii din sudul Mediteranei lansează Pactul pentru Mediterana: Importanța geopolitică a Mediteranei este mai evidentă ca niciodată # CaleaEuropeana
Miniștrii din statele membre ale UE și din țările partenere din sudul Mediteranei s-au reunit la Barcelona pentru a lansa împreună Pactul pentru Mediterana: un moment istoric pentru cooperarea mai strânsă a UE cu țările din regiunea mediteraneană. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, lansarea a avut loc cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a […] The post UE și partenerii din sudul Mediteranei lansează Pactul pentru Mediterana: Importanța geopolitică a Mediteranei este mai evidentă ca niciodată appeared first on caleaeuropeana.ro.
