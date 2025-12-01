Vremea va intra într-un proces treptat de încălzire în următoarele zile, temperaturile maxime ajung la 10 - 14 grade
Jurnalul.ro, 1 decembrie 2025 13:50
Vremea va intra într-un proces treptat de încălzire în următoarele zile iar temperaturile vor ajunge la 12 - 14 grade iar precipitaţii vor apărea în special către finalul acestei săptămâni, potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni, publicate luni de Administraţia Naţională de Meteorologie.
Avertisment pentru turiști: Risc de avalanșe însemnat în Bucegi, Făgăraș și Parâng-Șureanu # Jurnalul.ro
Riscul de avalanșe însemnat amenință masivele Bucegi, Făgăraș și Parâng-Șureanu până luni seara, din cauza vortexului polar.
Protestatarul care l-a trimis pe Călin Georgescu la Moscova susține că a fost bătut și lovit # Jurnalul.ro
Protestatarul care l-a trimis pe Călin Georgescu la Moscova susține că a fost bătut și lovit pentru că a îndrăznit să-și exprime opinia în mod civilizat. Georgescu manipulează oameni, a acuzat protestatarul.
Ultima lună din an vine cu vibrații puternice pentru trei semne ale zodiacului, care intră într-o perioadă ideală pentru creștere financiară.
OPEC+ a convenit în ultima zi din noiembrie să își mențină nivelurile de producție de petrol pentru primul trimestru al anului 2026, optând pentru stabilitate, deoarece grupul cântărește riscurile pieței și îngrijorările legate de un potențial exces de ofertă globală.
Patru județe din România se află sub cod galben de inundații de luni la prânz până marți la amiază.
Poliția din New South Wales a anunțat că a destructurat o rețea cu activitate în Sydney, suspectată că distribuia online materiale de abuz sexual asupra copiilor cu elemente ritualice sau satanice, patru bărbați australieni fiind puși sub acuzare, notează The Guardian.
Peste 600 de morți în zona de sud a Asiei după furtuni tropicale; milioane de oameni afectați # Jurnalul.ro
Bilanțul victimelor din Indonezia, Thailanda și Malaysia a urcat la peste 600 de morți, în urma inundațiilor și alunecărilor de teren provocate de ploi torențiale generate de o furtună tropicală rară formată în Strâmtoarea Malacca.
România întâlnește luni seară, de la ora 21:30, reprezentativa Danemarcei, într-un meci decisiv pentru primul loc în grupa A a Campionatului Mondial de handbal feminin. Partida se dispută în Rotterdam Ahoy.
Un bărbat extrem de periculos din Georgia, aflat în atenția SRI, a evadat din Centrul pentru Străini # Jurnalul.ro
Un bărbat originar din Georgia, considerat extrem de periculos și aflat în vizorul Serviciului Român de Informații (SRI), a evadat duminică seara din Centrul pentru Străini din Horia, județul Arad.
Ultimele date statistici ale Compartimentului pentru Monitorizarea și Evaluarea Infecției HIV/SIDA în România din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” arată că, între 1985 și 2025, în România au fost înregistrate 29.052 de persoane cu HIV/SIDA, cumulativ.
Sondaj cu rezultate surprinzătoare: cât de patrioți sunt simpatizanții partidelor politice # Jurnalul.ro
O cercetare sociologică are rezultate surprinzătoare în ceea ce privește patriotismul simpatizanților partidelor politice din România. La nivel declarativ, cei mai patrioți sunt membrii electoratului PSD. Pe locurile următoare sunt simpatizanții PNL, AUR și USR.
Tensiune la Alba Iulia. George Simion, supărat pentru că este plimbat prin șanțurile cetății # Jurnalul.ro
Tensiunea este în creștere la manifestațiile de la Alba Iulia dedicate Zilei Naționale. Potrivit lui George Simion, coloana organizată de AUR ar fi împiedicată să ajungă în zona în care are autorizație. Jandarmeria susține că este o dezinformare.
Panică în Japonia: Imagini false cu urși generate de AI pe fondul unui număr record de atacuri reale # Jurnalul.ro
În Japonia, o problemă îngrijorătoare a luat amploare: răspândirea rapidă pe platformele de social media a imaginilor și clipurilor video false cu urși, generate prin inteligență artificială. Acest fenomen amplifică panica și confuzia.
Horoscop zilnic, 2 decembrie 2025: Săgetătorii au o zi grozavă, iar Leii găsesc soluții pentru toate problemele # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 2 decembrie 2025: Vărsătorii sunt convingători, Balanțele sunt romantice, iar Taurii sunt sinceri cu propria persoană.
Militari români și străini din structurile NATO defilează pe sub Arcul de Triumf, de Ziua Națională # Jurnalul.ro
Parada militară organizată la București cu prilejul Zilei Naționale a României se desfășoară luni, începând cu ora 11:00, în Piața Arcului de Triumf.
Cum prepari pâinea tradițională de la Mănăstirea Vladimirești pentru masa din Ajunul Crăciunuluiu # Jurnalul.ro
Pâinea de la Mănăstirea Vladimirești a devenit o adevărată tradiție pe masa din Ajunul Crăciunului, simbolizând belșugul și începutul unui an nou plin de speranță.
Familiile celor doi membri ai Gărzii Naționale împușcați în Washington D.C, invitate la Casa Albă # Jurnalul.ro
Președintele Donald Trump a anunțat duminică că i-a invitat la Casa Albă pe părinții celor doi membri ai Gărzii Naționale împușcați săptămâna trecută în Washington D.C., după ce una dintre victime, Sarah Beckstrom, a murit, iar colegul ei, Andrew Wolfe, rămâne în stare critică.
Mesaj delirant al lui Călin Georgescu, la Alba Iulia: „Astăzi nu simt bucurie, ci durere” # Jurnalul.ro
Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a transmis un mesaj de Ziua Națională a României, de la Alba Iulia, spunând că azi, la 107 ani de la Marea Unire, nu simte bucurie, ci durere: „Sufletul și sufletul românesc, în special, nu este de vânzare!”, a spus Georgescu.
Dimineața acestei zile de sărbătoare m-a găsit, ca în fiecare an, cu o emoție puternică în suflet, dar și cu mândria profundă de a mă fi născut român.
Trump respinge acuzațiile potrivit cărora Secretarul Apărării Pete Hegseth ar fi ordonat uciderea a doi supraviețuitori ai unui atac naval, în timp ce membrii ai Congresului cer investigații.
Incident la Alba Iulia, de Ziua Națională: Un bărbat i-a strigat lui Georgescu „Marș la Moscova” # Jurnalul.ro
Un bărbat a venit de la București la Alba Iulia pentru a merge la mitingul organizat în Cetatea Unirii de fostul candidat Călin Georgescu și a strigat către acesta „Marș la Moscova”.
Decembrie 2025 vine cu schimbări importante în plan sentimental pentru toate zodiile.
Compania de explorare minerală Varvara Development Group Ltd. (Vavara), cu sediul în Columbia Britanică, a achiziționat proiectul aurifer de la Certej, județul Hunedoara, dezvoltat de către canadienii de la Eldorado Gold Corporation (Eldorado).
Președintele Ucrainei, Volodmir Zelenski, a transmis un mesaj președintelui Nicușor Dan, de Ziua Națională a României.
Ardeii umpluți sunt unul dintre acele preparate care îți aduc instant aminte de copilărie.
Schisma suveranistă: George Simion și Călin Georgescu, mitinguri separate la Alba Iulia, de Ziua Națională # Jurnalul.ro
George Simion și Călin Georgescu organizează mitinguri separate, luni, de Ziua Națională, la Alba Iulia. Georgescu a întârziat la miting mai bine de 15 minute, iar Simion a început manifestarea cu 6 minute mai devreme.
A mai rămas mai puțin de o lună până la Crăciun, iar în piețe, supermarketuri și magazinele de bricolaj au apărut deja primii brazi.
În limbajul de zi cu zi, mai ales atunci când vorbim despre evenimente, concerte sau competiții culturale, auzim adesea forma „festivale”.
Începând cu 1 decembrie 2025, trei zodii trăiesc o bucurie pe care nu au mai simțit-o de mult timp.
Mesajul transmis românilor de Donald Trump de Ziua Națională: „SUA și România au un parteneriat puternic și care crește” # Jurnalul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a trimis României un mesaj elogios cu ocazia Zilei Naționale, a anunțat Administrația Prezidențială.
Criza apei suspendă cursurile în 13 localități din Prahova. Elevii vor face ore online # Jurnalul.ro
Cursurile în unităţile de învăţâmânt din cele 13 localităţi prahovene afectate de criza apei de la acumularea Paltinu se vor derula în sistem online în perioada 2 - 5 decembrie, a anunţat Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova.
Marco Rubio: „Angajamentul României de a aloca 5% din PIB pentru apărare va consolida Alianța NATO” # Jurnalul.ro
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României. Potrivit acestuia, parteneriatul dintre România și Statele Unite este în continuă creștere.
Banca Transilvania sărbătorește Ziua Națională printr-o inițiativă inedită, sub titulatura ”Povestea spune că PUTEM!”
Grindeanu: România trebuie să arate public câți bani și ce resurse trimite Ucrainei și Republicii Moldova # Jurnalul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că susține pe deplin transparentizarea ajutorului financiar și material pe care România îl acordă Ucrainei și Republicii Moldova, considerând că publicarea acestor date este „absolut necesară”.
Pe măsură ce temperaturile scad și iarna își face simțită prezența, tot mai multe familii caută metode eficiente pentru a-și încălzi locuința fără ca facturile să explodeze.
La 107 ani, eroul care a luptat la Cotul Donului, Ion Vasile Banu, este decorat de președintele României # Jurnalul.ro
Cu ocazia Zilei Naționale a României, președintele Nicușor Dan a acordat Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler veteranului de război colonel (r.) Ion Vasile Banu, unul dintre ultimii eroi în viață ai celui de-Al Doilea Război Mondial.
Începând cu 1 decembrie 2025, trei zodii vor simți o bucurie pe care nu au mai trăit-o de mult timp.
Ziua Națională a României 2025: Ceremonii militare și religioase la Alba Iulia și București # Jurnalul.ro
Mii de militari români și străini participă, luni, de Ziua României, la ceremonii militare organizate de Ministerul Apărării Naționale la Alba Iulia și București.
La mulţi ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni! 107 ani de la Marea Unire # Jurnalul.ro
Este Ziua Naţională a României, un eveniment care marchează un moment important din istoria românilor, cel în care Marea Adunare de la Alba Iulia a votat unirea Transilvaniei cu România, în 1918.
Dispar voucherele de vacanţă? Hotelierii, acuzați că au oferit servicii proaste și nu au investit în turism # Jurnalul.ro
Voucherele de vacanţă ar putea dispărea complet începând de anul viitor.
Cu războiul în apropierea granițelor, Armata României accelerează procesul de recrutare. Din 2026, primii 2.000–3.000 de civili vor intra în programul noii armate de voluntari, proiect creat pentru a acoperi deficitul de personal.
Credincioșii pot afla încă de acum reperele esențiale ale noului an liturgic. Pentru 2026, Biserica Ortodoxă Română a stabilit deja temele centrale și datele marilor sărbători, iar calendarul este disponibil în format tipărit și online.
Luna decembrie vine cu tentații culinare, mese festive și multă poftă de gătit.
ANAF pregătește o schimbare majoră în modul în care sunt valorificate bunurile confiscate, prin dezvoltarea unei platforme online dedicate, supranumită chiar de conducerea instituției „OLX-ul ANAF-ului”.
De 1 Decembrie, Antena Stars îşi invită telespectatorii să sărbătorească împreună Ziua Națională printr-o serie de programe speciale, pline de emoție, tradiție și povești care vor scoate la lumină România autentică și oamenii ei minunați.
Bine ai venit în luna decembrie! Odată cu începutul ultimei luni din an, Universul trimite energii puternice de vindecare și eliberare.
Numărul pensiilor de serviciu a continuat să crească în octombrie 2025, ajungând la 11.786 de beneficiari, cu 27 mai mulți față de luna precedentă, potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).
Refuzul Japoniei de a legaliza căsătoriile între persoane de același sex, considerat constituțional # Jurnalul.ro
Vineri, o instanță a decis că refuzul Japoniei de a legaliza căsătoria între persoanele de același sex este constituțională. Aceasta a fost ultima dintre cele șase cauze care ar putea fi aduse la Curtea Supremă din Tokio, pentru o hotărâre definitivă și irevocabilă, anul viitor.
După presupusa intervenție a președintelui Donald Trump, Paramount Pictures urmează să distribuie filmul „Rush Hour 4” (Ora de vârf 4) al lui Brett Ratner, un proiect pe care Hollywood-ul îl evitase după acuzațiile anterioare de abuz sexual la adresa regizorului.
