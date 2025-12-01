Legendele sportului continuă să ne demonstreze că PUTEM!

Jurnalul.ro, 1 decembrie 2025 08:50

Banca Transilvania sărbătorește Ziua Națională printr-o inițiativă inedită, sub titulatura ”Povestea spune că PUTEM!”

Acum 10 minute
09:00
Mesajul transmis românilor de Donald Trump de Ziua Națională: „SUA și România au un parteneriat puternic și care crește” Jurnalul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a trimis României un mesaj elogios cu ocazia Zilei Naționale, a anunțat Administrația Prezidențială.
09:00
Criza apei suspendă cursurile în 13 localități din Prahova. Elevii vor face ore online Jurnalul.ro
Cursurile în unităţile de învăţâmânt din cele 13 localităţi prahovene afectate de criza apei de la acumularea Paltinu se vor derula în sistem online în perioada 2 - 5 decembrie, a anunţat Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova.
09:00
Marco Rubio: „Angajamentul României de a aloca 5% din PIB pentru apărare va consolida Alianța NATO” Jurnalul.ro
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României. Potrivit acestuia, parteneriatul dintre România și Statele Unite este în continuă creștere.
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:30
Grindeanu: România trebuie să arate public câți bani și ce resurse trimite Ucrainei și Republicii Moldova Jurnalul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că susține pe deplin transparentizarea ajutorului financiar și material pe care România îl acordă Ucrainei și Republicii Moldova, considerând că publicarea acestor date este „absolut necesară”.
08:10
Trucul simplu care reduce factura la încălzire: majoritatea românilor nu îl știu Jurnalul.ro
Pe măsură ce temperaturile scad și iarna își face simțită prezența, tot mai multe familii caută metode eficiente pentru a-și încălzi locuința fără ca facturile să explodeze.
08:10
La 107 ani, eroul care a luptat la Cotul Donului, Ion Vasile Banu, este decorat de președintele României Jurnalul.ro
Cu ocazia Zilei Naționale a României, președintele Nicușor Dan a acordat Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler veteranului de război colonel (r.) Ion Vasile Banu, unul dintre ultimii eroi în viață ai celui de-Al Doilea Război Mondial.
Acum 2 ore
07:50
Neptun Retrograd aduce vești excelente pentru 3 zodii, pe 1 decembrie 2025 Jurnalul.ro
Începând cu 1 decembrie 2025, trei zodii vor simți o bucurie pe care nu au mai trăit-o de mult timp.
07:40
Ziua Națională a României 2025: Ceremonii militare și religioase la Alba Iulia și București Jurnalul.ro
Mii de militari români și străini participă, luni, de Ziua României, la ceremonii militare organizate de Ministerul Apărării Naționale la Alba Iulia și București.
07:30
La mulţi ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni! 107 ani de la Marea Unire Jurnalul.ro
Este Ziua Naţională a României, un eveniment care marchează un moment important din istoria românilor, cel în care Marea Adunare de la Alba Iulia a votat unirea Transilvaniei cu România, în 1918.
07:30
Dispar voucherele de vacanţă? Hotelierii, acuzați că au oferit servicii proaste și nu au investit în turism Jurnalul.ro
Voucherele de vacanţă ar putea dispărea complet începând de anul viitor.
07:10
Cât câștigă un soldat român la început de carieră? Jurnalul.ro
Cu războiul în apropierea granițelor, Armata României accelerează procesul de recrutare. Din 2026, primii 2.000–3.000 de civili vor intra în programul noii armate de voluntari, proiect creat pentru a acoperi deficitul de personal.
Acum 4 ore
06:50
Când pică Paștele, Floriile și Rusaliile în 2026 Jurnalul.ro
Credincioșii pot afla încă de acum reperele esențiale ale noului an liturgic. Pentru 2026, Biserica Ortodoxă Română a stabilit deja temele centrale și datele marilor sărbători, iar calendarul este disponibil în format tipărit și online.
06:30
Mănâncă sănătos în decembrie! Păstârnacul, vedeta bucătăriei Jurnalul.ro
Luna decembrie vine cu tentații culinare, mese festive și multă poftă de gătit.
06:10
„OLX-ul ANAF”: cum va fi vândută online fiecare marfă confiscată Jurnalul.ro
ANAF pregătește o schimbare majoră în modul în care sunt valorificate bunurile confiscate, prin dezvoltarea unei platforme online dedicate, supranumită chiar de conducerea instituției „OLX-ul ANAF-ului”.
Acum 12 ore
00:50
Luni, de 1 Decembrie, Antena Stars sărbătoreşte România autentică Jurnalul.ro
De 1 Decembrie, Antena Stars îşi invită telespectatorii să sărbătorească împreună Ziua Națională printr-o serie de programe speciale, pline de emoție, tradiție și povești care vor scoate la lumină România autentică și oamenii ei minunați.
00:30
Horoscop special: Zodiile norocoase ale zilei de 1 decembrie 2025 Jurnalul.ro
Bine ai venit în luna decembrie! Odată cu începutul ultimei luni din an, Universul trimite energii puternice de vindecare și eliberare.
00:10
Magistrații, în topul pensiilor speciale: media lunară sare de 25.000 lei Jurnalul.ro
Numărul pensiilor de serviciu a continuat să crească în octombrie 2025, ajungând la 11.786 de beneficiari, cu 27 mai mulți față de luna precedentă, potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).
30 noiembrie 2025
23:50
Refuzul Japoniei de a legaliza căsătoriile între persoane de același sex, considerat constituțional Jurnalul.ro
Vineri, o instanță a decis că refuzul Japoniei de a legaliza căsătoria între persoanele de același sex este constituțională. Aceasta a fost ultima dintre cele șase cauze care ar putea fi aduse la Curtea Supremă din Tokio, pentru o hotărâre definitivă și irevocabilă, anul viitor.
23:30
Filmul „Rush Hour 4” va fi distribuit de Paramount, la cererea lui Trump Jurnalul.ro
După presupusa intervenție a președintelui Donald Trump, Paramount Pictures urmează să distribuie filmul „Rush Hour 4” (Ora de vârf 4) al lui Brett Ratner, un proiect pe care Hollywood-ul îl evitase după acuzațiile anterioare de abuz sexual la adresa regizorului.
23:10
Meta, anchetă antitrust: „Abuz de poziție dominantă pe WhatsApp&#34; Jurnalul.ro
Meta face obiectul unei anchete antitrust pentru presupuse încălcări ale normelor europene în materie de concurență.
23:00
FCSB a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 2-1 Jurnalul.ro
FCSB a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 2-1 (2-1), duminică seara, în deplasare, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 18-a a Superligii de fotbal.
23:00
IGSU distribuie apă potabilă și menajeră pentru mii de oameni din Prahova și Dâmbovița Jurnalul.ro
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat o amplă acțiune de sprijin pentru populația din județele Prahova și Dâmbovița, afectată de întreruperea alimentării cu apă potabilă.
22:50
Elena Lasconi, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Este produsul sistemului” Jurnalul.ro
Primarul municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, și fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a lansat duminică seara critici dure la adresa președintelui Nicușor Dan, în cadrul unei emisiuni difuzate de Digi24. Aceasta s-a declarat profund dezamăgită de modul în care șeful statului își exercită mandatul.
22:50
UK: Organizația Palestine Action contestă în instanță clasificarea ca grupare teroristă Jurnalul.ro
Organizația Palestine Action a dat în judecată guvernul britanic pentru calificarea ca grupare teroristă. Avocații grupului susțin că decizia guvernului a fost o exagerare a legislației antiteroriste și o restrângere a dreptului la protest.
22:40
Formula 1: Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Qatarului Jurnalul.ro
Max Verstappen câștigă Marele Premiu al Qatarului, iar lupta pentru titlul de campion F1 cu Norris și Piastri se mută în ultima cursă.
22:30
Directorul FBI le-a oferit cadou pistoale 3D unor oficiali din Noua Zeelandă Jurnalul.ro
Directorul FBI, Kash Patel, le-a oferit în dar pistoale printate cu tehnologie 3D unor înalți oficiali din Noua Zeelandă. Aceștia s-au văzut nevoiți să renunțe la ele.
22:10
Cum să previi diabetul de tip 2: Sfaturi utile pentru persoanele cu prediabet Jurnalul.ro
Pentru a ține glicemia sub control și a evita apariția diabetului de tip 2, specialiștii recomandă adoptarea unui stil de viață sănătos.
21:50
Horoscop chinezesc: Zi de noroc pentru aceste șase semne pe 1 decembrie 2025 Jurnalul.ro
Pe 1 decembrie 2025, șase semne din zodiacul chinezesc intră într-o perioadă puternică de noroc, claritate și abundență.
21:30
Salvamont Brașov avertizează turiștii: Evitați traseele de peste 1.800 de metri din cauza riscului de avalanșă Jurnalul.ro
Salvamont Brașov avertizează turiștii să evite toate traseele montane aflate la peste 1.800 de metri altitudine, unde stratul instabil de zăpadă, riscul ridicat de avalanșă și vremea schimbătoare pot transforma orice drumeție într-un pericol major.
21:10
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei Jurnalul.ro
Nutriționiștii dezvăluie alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei.
20:50
Elevii Şcolii de Poliţie Câmpina nu reiau cursurile marţi, din cauza crizei apei de la Paltinu Jurnalul.ro
Elevii Şcolii de Poliţie "Vasile Lascăr" din municipiul Câmpina nu vor reveni la cursuri marţi, în contextul crizei apei de la Paltinu care afectează şi acest oraş, potrivit autorităţilor locale.
20:50
Viața cu Vanessa Paradis, a fost ”fericire pură”, declară Johnny Depp Jurnalul.ro
Cu Vanessa Paradis, viața a fost ”fericire pură”, a declarat joi pentru AFP actorul american Johnny Depp, referindu-se la cântăreața franceză alături de care a trăit din 1998 până în 2012 și cu care are doi copii.
20:30
Topul orașelor din România cu cele mai multe locuri de muncă în acest moment Jurnalul.ro
București, Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara sunt orașele din România cu cele mai multe locuri de muncă disponibile în prezent.
20:10
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, acuză Occidentul că joacă murdar pe piața internațională de armament Jurnalul.ro
 Occidentul duce o luptă "murdară şi necompetitivă" împotriva Rusiei pe piaţa armamentului prin impunerea de sancţiuni, a acuzat duminică ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, transmite EFE.
Acum 24 ore
19:50
Un fiu al traficantului de droguri &#039;El Chapo&#039; se pregătește să pledeze vinovat în SUA Jurnalul.ro
Un fiu al cunoscutului narcotraficant mexican 'El Chapo', Joaquin Guzman Lopez, aflat în prezent în închisoare în Statele Unite, se pregătește să pledeze vinovat în fața justiției americane, conform documentelor judiciare publicate vineri, notează AFP.
19:30
Scădere alarmantă a populației României până în 2080 Jurnalul.ro
Populaţia României ar putea ajunge la 14,367 milioane de persoane în 2080, de la 19,036 milioane în 2025, ceea ce ar însemna o reducere cu 4,669 milioane de persoane, adică aproape un sfert din populaţie, arată datele unei analize realizate de Institutul Naţional de Statistică (INS) în lucrarea "Proiectarea populaţiei active a României la orizontul anului 2080".
19:20
Denunțătorul-cheie al lui Coldea, Mihai Guțanu, a murit. Este al doilea deces în dosarul foștilor generali SRI Jurnalul.ro
Dosarul care îi vizează pe foștii generali ai SRI este zguduit de un nou eveniment dramatic.
19:10
Volodimir Zelenski condamnă bombardamentul rus care a provocat un mort și 19 răniți în regiunea Kiev Jurnalul.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a condamnat duminică atacul Rusiei soldat cu cel puțin un mort și 19 răniți în localitatea Vișgorod din regiunea Kiev, potrivit bilanțului prezentat de șeful statului, informează EFE.
18:50
Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Loto 5/40 şi Super Noroc de duminică, 30 noiembrie 2025 Jurnalul.ro
Duminică au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat 27.520 de câştiguri în valoare totală de peste 1,58 milioane de lei.
18:50
Oana Gheorghiu, la o lună de mandat: Am pus bazele unui mod profesionist de lucru. Nu promit miracole Jurnalul.ro
Oana Gheorghiu, vicepremier, și-a prezentat duminică bilanțul la o lună de mandat. Ea afirmă că a pus bazele reformei companiilor de stat, a debirocratizării și a digitalizării, cu accent pe un proces riguros, coordonat și transparent, „fără promisiuni miraculoase, ci cu rezultate durabile”.
18:50
Prefectura Prahova a anunțat că va începe distribuirea apei îmbuteliate către populație Jurnalul.ro
Prefectura Prahova a anunțat, duminică seară, că va începe distribuirea apei îmbuteliate către populația afectată de problemele de la acumularea Paltinu, ca urmare a unei hotărâri a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.
18:30
Leonard Doroftei, despre întoarcerea în România: „Aici e casa mea!” Jurnalul.ro
După mai mulți ani petrecuți printre străini, după zile și nopți în sălile de antrenament și în ring, după lovituri primite din toate direcțiile, Leonard Doroftei a înțeles că cel mai bine îi este tot acasă. Și-a ridicat propria sală, "atelierul de box", cum îi spune, și a luat-o de la capăt, de această dată ca antrenor. Iar acum speră să descopere aici, în România, viitorul campion mondial.
18:10
Dieta de slăbit pe bază de carne la grătar și legume nu funcționează? O nutriționistă are soluția Jurnalul.ro
O nutriționistă din România are soluția pentru cei care se plâng că nu văd rezultatele dietei de slăbit pe bază de carne la grătar și legume. Soluția specialistei „deblochează metabolismul” și accelerează procesul de slăbire.
18:00
George Simion cere ca alegerea primarilor să se facă în două tururi Jurnalul.ro
Liderul AUR, George Simion, a reiterat, în timpul congresului formațiunii, prioritățile partidului său: „Guvernul să taie banii pentru partidele politice, să reducă numărul de parlamentari la 300, să revină la votarea primarilor în două tururi, să se întoarcă la democrație și la transparență”.
17:50
Cel mai lung traseu de telecabină din lume traversează mai multe insule, zone împădurite și marea Jurnalul.ro
Cel mai lung traseu de telecabină din lume traversează mai multe insule, plaje, zone împădurite și o porțiune a mării. Instalația spectaculoasă are 8 kilometri și se află în Vietnam. Telecabina a fost inclusă în Cartea Recordurilor.
17:30
Peste 3 milioane de locuri de muncă, în pericol din cauza evoluției AI Jurnalul.ro
Până la trei milioane de locuri de muncă s-ar putea pierde în următorul deceniu din cauza rolului tot mai mare al inteligenței artificiale (AI) și automatizării, a avertizat o importantă organizație de cercetare educațională, potrivit The Independent.
17:10
Cea mai norocoasă zi a lunii decembrie 2025 pentru fiecare zodie Jurnalul.ro
În cea mai norocoasă zi din decembrie pentru zodia ta, investește tot ce ai în a-ți transforma visele în realitate. Nu există scurtături pe calea către abundență. Pot apărea momente sau oportunități norocoase, dar cu cât investești mai mult în visele tale, cu atât mai multe astfel de situații se vor întâmpla. Universul nu este bătut în cuie, răspunde la energia ta.
16:50
Un jandarm român a interpretat imnul României în avion, la peste 10.000 de metri altitudine Jurnalul.ro
Un jandarm român a interpretat imnul României la peste 10.000 de metri altitudine. El a cântat la vioară într-un avion al companiei Tarom.
16:40
Diana Buzoianu: Localităţile din Prahova şi Dâmboviţa afectate de criza apei vor primi sprijin de la Guvern Jurnalul.ro
Toate nevoile primăriilor din localităţile afectate de criza apei generată de situaţia de la lacul de acumulare Paltinul vor fi centralizate şi se va organiza o şedinţă a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) pentru sprijinirea de la nivel de Guvern a localităţilor afectate de sistarea alimentării cu apă, a informat duminică ministrul Mediului, Diana Buzioanu.
