Caroline Fernolend, salvatoarea satului Viscri. De trei decenii protejează patrimoniul și atrage turiști din întreaga lume
StirileProtv.ro, 1 decembrie 2025 13:50
De trei decenii este salvatoarea satului natal - Viscri, dar și a unui uriaș patrimoniu arhitectural din Transilvania.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 10 minute
14:00
Ziua Națională a României, sărbătorită la Seul. Oamenii au făcut o horă pe stradă și au mâncat sarmale # StirileProtv.ro
În cartierul Hongdae din Seul, cunoscut pentru atmosfera sa vibrantă, au răsunat melodii românești, iar limba noastră s-a făcut auzită peste tot.
14:00
Femeie imobilizată de jandarmi la parada de 1 Decembrie de la Constanța. Devenise recalcitrantă # StirileProtv.ro
O femeie a fost scoasă din mulțime și imobilizată de jandarmi în timpul paradei militare de Ziua Națională, organizată pe Bulevardul Tomis din Constanța, după ce a devenit recalcitrantă.
Acum 30 minute
13:50
Tânărul comediant care umple cinematografele din România. Cum a devenit Mircea Bravo un fenomen în peisajul artistic # StirileProtv.ro
Mircea Bravo, așa cum îl știe toată lumea, ne arată cum umorul și creativitatea transformă visele mici în fenomene mari.
13:50
Caroline Fernolend, salvatoarea satului Viscri. De trei decenii protejează patrimoniul și atrage turiști din întreaga lume # StirileProtv.ro
De trei decenii este salvatoarea satului natal - Viscri, dar și a unui uriaș patrimoniu arhitectural din Transilvania.
13:40
Românul care a proiectat zgârie-nori și aeroporturi. Arhitectul Dorin Ştefan a scos Capitala din griul monoton din comunism # StirileProtv.ro
Este unul dintre cei mai importanţi arhitecţi ai României. Şi printre cei care, după Revoluţie, au scos Bucureştiul din gri şi a adus modernismul în România.
13:40
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Temperaturile urcă treptat, cu maxime spre 14 grade # StirileProtv.ro
Vremea va intra într-un proces treptat de încălzire în următoarele zile iar temperaturile vor ajunge la 12 - 14 grade iar precipitaţii vor apărea în special către finalul acestei săptămâni, potrivit prognozei ANM pentru următoarele două săptămâni.
Acum o oră
13:30
Campionul la nataţie David Popovici a transmis un mesaj de Ziua Naţională a României, sărbătorită luni.
Acum 2 ore
13:00
Oșenii au ridicat o „Românie” la marginea Parisului. „Ne-am schimbat. Ne-am franțuzit” # StirileProtv.ro
Oșenii care au plecat din țară în urmă cu 20 de ani și și-au construit o Românie departe, în Franța. S-au stabilit la periferia Parisului și sunt ilustrarea expresiei „omul sfințește locul" și cei care au schimbat percepția francezilor despre România.
12:40
Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie” # StirileProtv.ro
La 30 de ani de la prima emisie PRO TV, Andreea Esca își amintește emoția de la pupitrul știrilor, golul din stomac și sentimentul că făcea parte dintr-un moment care va rămâne în istorie - jurnalul din seara de 1 decembrie 1995.
12:20
Un șofer român de TIR a pus în pericol traficul pe o autostradă din Germania. Alți șoferi au sunat la 112 pentru ajutor # StirileProtv.ro
Un șofer român de TIR, aflat sub influența alcoolului, a pus în pericol mai mulți participanți la trafic sâmbătă la prânz, pe autostrada B300, lângă orașul Schrobenhausen, Germania.
12:10
UE avertizează că Rusia trebuie să răspundă pentru crimele din Ucraina. Trump prezintă un plan de pace controversat # StirileProtv.ro
Eforturile lui Trump de a asigura pacea în Ucraina nu trebuie să-l scape pe Putin de răspunderea pentru crimele de război, a avertizat comisarul UE pentru justiţie, stabilind o nouă linie roşie pentru europeni într-un eventual acord de pace.
12:10
Mircea Cărtărescu, pe rafturile librăriilor din Marea Britanie cu „The Left Wing”: „E o răzbunare literară” # StirileProtv.ro
La 69 de ani, Mircea Cărtărescu rămâne unul dintre cei mai fascinanți exploratori ai minții umane, un scriitor care transformă absurdul cotidian în poezie cosmică, îl laudă jurnaliștii de la „The Guardian”.
Acum 4 ore
11:50
Ce le urează politicienii românilor. Nicușor Dan a făcut un ”gest simbolic”. Ilie Bolojan: ”Putem trece peste greutăți” # StirileProtv.ro
Președinții principalelor partide parlamentare din România, cu câteva excepții, au transmis, luni, 1 decembrie, mesaje de ”La mulți ani”, cu ocazia Zilei Naționale.
11:30
Un georgian periculos a evadat dintr-un centru de străini, la Arad. E căutat în toată țara # StirileProtv.ro
Un cetățean georgian, etichetat extrem de periculos și monitorizat de SRI, a evadat duminică seară din Centrul pentru Străini din Horia, județul Arad.
11:30
Marius Pintea, directorul anului pentru inovare. A transformat liceul din Teiuș într-un hub cu realitate augmentată și cloud # StirileProtv.ro
Marius Pintea din Teiuș a fost desemnat directorul anului pentru inovare în 2025, după ce a transformat un liceu într-un veritabil HUB educațional.
11:20
Când vor fi unite prin autostrăzi provinciile României. Stadiul drumurilor care leagă Moldova, Muntenia și Ardealul # StirileProtv.ro
La 107 ani de la Marea Unire, infrastructura rutieră rămâne una dintre marile provocări ale României moderne. Până în acest moment, țara noastră a reușit să construiască peste 1.000 kilometri de autostradă și drum expres.
11:00
În fiecare an, din 1990 încoace, România sărbătorește pe 1 decembrie Ziua Națională. Data marchează momentul din 1918, când la Alba Iulia a fost votată unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România și formarea României Mari.
10:50
Mai mulţi componenţi ai echipei naţionale a României au transmis un mesaj, luni, de Ziua Naţională a României.
10:40
Din umbra tatălui la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii PAOK, după succesul din Asia # StirileProtv.ro
Este unul dintre cei mai de succes antrenori români ai momentului. Venerat în Salonic și temut în Atena, Răzvan Lucescu a schimbat istoria fotbalului elen, destinul clubului PAOK și a câștigat respectul unei națiuni.
10:30
NATO analizează „o lovitură preventivă” împotriva războiului hibrid rusesc. Amiralul Dragone a identificat problemele # StirileProtv.ro
NATO ia în considerare un răspuns mai ferm la operațiunile cibernetice, sabotajele și încălcările spațiului aerian ale Rusiei, a declarat cel mai înalt oficial al structurii, amiralul Giuseppe Cavo Dragone.
10:30
Mesaje de Ziua Națională a României ale liderilor mondiali. Ce au transmis Trump, Macron și Zelenski # StirileProtv.ro
De Ziua Națională a României, lideri din întreaga lume au transmis mesaje pentru poporul român.
10:30
Incident la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a spus lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova” # StirileProtv.ro
Un incident a avut loc, luni, la Alba Iulia, după ce fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a ajuns la Monumentul Unirii.
10:30
Două cutremure cu magnitudini de 3,8 şi, respectiv, 3,3 s-au produs luni dimineaţa în zona seismică Vrancea, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
10:20
Mesajul lui Donald Trump pentru România, de Ziua Națională: „Apreciez leadershipul României ca aliat NATO” # StirileProtv.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj de apreciere României cu ocazia Zilei Naționale, potrivit Administrației Prezidențiale.
Acum 6 ore
10:00
Povestea Andreei și a lui Mihai, tinerii care au readus viața și tradiția într-o fermă cu 1.300 de animale, în Cârțișoara # StirileProtv.ro
El este inginer agronom, ea avocat. Au copilărit la țară și astăzi sunt fermieri de soi, la Cârțișoara, la poalele munților Făgăraș.
09:40
Veste proastă pentru utilizatorii ChatGPT. Se va face o mare schimbare a chatbot-ului # StirileProtv.ro
O serie de fragmente de cod din versiunea beta de ChatGPT sugerează că chatbot-ul va avea, în curând, reclame.
09:30
Omul din spatele lui Celentano. Adrian Văncică dezvăluie un un hobby ținut ascuns ani de zile # StirileProtv.ro
De 14 ani îl joacă pe Celentano în Las Fierbinți, serialul de comedie care de 28 de sezoane este cel mai îndrăgit din România.
09:20
Secretele succesului Innei. Cum a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți artiști din lume. „Spun peste tot: sunt din România” # StirileProtv.ro
Este unul dintre cei mai cunoscuți artiști la nivel internațional și își poartă pe scenă originile cu mândrie.
09:20
Petrom, motorul financiar al OMV. Presa austriacă scrie că 60% din profitul grupului vine din România # StirileProtv.ro
Petrom a devenit motorul financiar al grupului OMV, potrivit presei austriace. În prezent, „60% din profitul OMV provine din România”, iar directorul Alfred Stern tratează Petrom drept un pilon strategic.
09:10
Ultimatumul lui Trump către Maduro: pleacă acum sau nu supraviețuiește. Doar așa îi garantează „libera trecere” # StirileProtv.ro
Președintele Trump i-a dat președintelui venezuelean Nicolás Maduro un ultimatum ferm, pe fondul tensiunilor crescânde cu această țară sud-americană, cerându-i să demisioneze și să plece. Doar așa îi garantează siguranța.
09:10
Administrația Trump, mesaj pentru România de Ziua Națională: Angajamentul de 5% din PIB pentru apărare va consolida NATO # StirileProtv.ro
Administrația Trump, prin Marco Rubio, a transmis un mesaj de Ziua Națională a României. Washingtonul laudă țara noastră pentru angajamentul de a investi 5% din PIB în Apărare.
09:00
Armata din Mexic l-a ucis pe un important traficant căutat de SUA pentru „diverse crime” # StirileProtv.ro
Guvernul mexican a anunţat că armata a ucis un bărbat acuzat de trafic de fentanil şi cocaină, a cărui extrădare era solicitată de Statele Unite.
09:00
Fondatorul Dignitas a murit prin eutanasiere. Minelli și-a încheiat viața în mod ilegal, în Elveția # StirileProtv.ro
Fondatorul organizaţiei elveţiene Dignitas, care militează pentru dreptul la moarte, a decedat prin sinucidere asistată, la vârsta de 92 de ani, a anunţat organizaţia, potrivit BBC, preluat de News.ro.
08:50
Daniel Rădulescu, sculptorul român care „îmblânzește” oțelul. Lucrările lui de zeci de mii de euro au ajuns pe 4 continente # StirileProtv.ro
I se spune „îmblânzitorul oțelului” pentru că din foc și metal creează povești și opere care sunt împrăștiate acum în toată lumea.
08:40
Mecanismul care ar putea înlocui plafonarea prețurilor la raft. Ministrul Agriculturii: „Practic, nu mai intervenim în piață” # StirileProtv.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, va propune introducerea unui mecanism care să activeze automat măsuri de protecţie pentru toate produsele agroalimentare atunci când inflaţia depăşeşte 5%, similar intervenţiilor BNR pe cursul valutar.
08:40
Ministrul chinez, întâlnire strategică în Rusia. Wang Yi: „Chestiuni importante de securitate ale ambelor țări” # StirileProtv.ro
Ministrul de externe chinez Wang Yi efectuează o vizită în Rusia, luni şi marţi, pentru a participa la cea de-a 20-a rundă de dialog strategic dintre Beijing şi Moscova, potrivit EFE, preluat de Agerpres.
08:30
Preşedintele României a decorat un singur veteran de 1 Decembrie: „Avem o datorie faţă de cei care au apărat libertatea” # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a oferit o singură decoraţie cu ocazia Zilei Naţionale, veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu.
08:20
Grindeanu: „Ne-am făcut de râs cu dronele rusești. Am cerut premierului să vină în Parlament” # StirileProtv.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în privința doborârii dronelor rusești care au pătruns pe teritoriul României, „ne-am făcut de râs", adăugând că mecanismele care țin de aceste acțiuni ar trebui să funcționeze.
08:20
Moment spectaculos la peste 10.000 de metri altitudine. Un jandarm a interpretat la vioară imnul României | VIDEO # StirileProtv.ro
Un jandarm a interpretat la vioară imnul național într-un avion al companiei TAROM, la peste 10.000 de metri altitudine. Momentul a fost postat pe rețelele de socializare.
08:10
Elevii din 13 localități din județul Prahova vor face ore online. Măsura a fost luată pe fondul crizei apei potabile # StirileProtv.ro
Elevii din municipiul Câmpina şi din alte 12 localităţi ale judeţului Prahova vor face cursuri online, săptămâna viitoare.
08:10
Forţe britanice au ucis „băieţi cu vârste la care puteau să lupte”, în Afganistan. Ancheta dezvăluie o „politică deliberată” # StirileProtv.ro
O anchetă relevă faptul că, în rândul unor membri ai unei unităţi a forţelor speciale britanice din Afganistan, a existat o „politică deliberată” de ucidere a băieţilor care aveau vârsta la care ar fi putut să lupte.
Acum 8 ore
07:50
Trump rămâne optimist pentru un acord între Ucraina şi Rusia. Marco Rubio avertizează: „Mai sunt multe de făcut” # StirileProtv.ro
Donald Trump a declarat că există „şanse bune” pentru un acord care să pună capăt conflictului dintre Rusia şi Ucraina, după discuţiile dintre Washington şi Kiev, la finalul cărora şeful diplomaţiei americane s-a arătat mult mai prudent.
07:50
BBC: Autoritățile au folosit o armă chimică din Primul Război Mondial împotriva protestatarilor de anul trecut în Georgia # StirileProtv.ro
Autorităţile din Georgia au folosit o armă chimică din perioada Primului Război Mondial pentru a reprima protestatarii antiguvernamentali anul trecut, sugerează dovezile obţinute de BBC.
07:40
Povestea unui saxofonist român care cucerește lumea cu talentul său. De la străzile din Ferentari la marile scene ale lumii # StirileProtv.ro
Un saxofonist duce acordurile românești pe cele mai mari scene ale lumii alături de un celebru muzician - Ibrahim Maalouf.
07:40
Slujba de Te Durum va fi oficializată pe 1 Decembrie în biserici. Când începe slujba la Catedrala Națională # StirileProtv.ro
Slujba de Te Deum va fi oficiată luni, 1 Decembrie, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, lăcaşurile de cult parohiale şi cele mănăstireşti din ţară şi de peste hotare.
07:30
Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi la Alba Iulia de Ziua Naţională. Program amplu la 107 ani de la Marea Unire # StirileProtv.ro
Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi de Ziua Naţională la Alba Iulia, unde autorităţile au pregătit un program variat pentru a celebra împlinirea a 107 ani de la actul istoric din 1 Decembrie 1918.
07:20
Parada de 1 Decembrie 2025. Care este programul de Ziua Națională. Vor fi restricții de trafic # StirileProtv.ro
Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf, luni, de Ziua Naţională, la ceremonii urmând să fie prezenţi preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului și parlamentari.
07:20
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță” # StirileProtv.ro
Medicul Dragoș Zamfirescu este „ultima speranță” pentru sute de pacienți în fiecare an, oameni cărora alți doctori nu le dădeau șanse de vindecare.
07:20
Luni avem o zi mohorâtă în nord, în centru și în ținuturile estice, iar în Transilvania și în Moldova o să mai plouă puțin.
07:20
Opt mistreți cu suspiciuni de pestă porcină africană au fost descoperiți lângă Barcelona. Exporturile Spaniei, în pericol # StirileProtv.ro
Opt mistreţi cu suspiciuni de pestă porcină africană au fost identificaţi în apropiere de Barcelona.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.