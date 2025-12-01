Daniel Rădulescu, sculptorul român care „îmblânzește” oțelul. Lucrările lui de zeci de mii de euro au ajuns pe 4 continente
StirileProtv.ro, 1 decembrie 2025 08:50
I se spune „îmblânzitorul oțelului” pentru că din foc și metal creează povești și opere care sunt împrăștiate acum în toată lumea.
Acum 10 minute
09:00
Armata din Mexic l-a ucis pe un important traficant căutat de SUA pentru „diverse crime” # StirileProtv.ro
Guvernul mexican a anunţat că armata a ucis un bărbat acuzat de trafic de fentanil şi cocaină, a cărui extrădare era solicitată de Statele Unite.
09:00
Fondatorul Dignitas a murit prin eutanasiere. Minelli și-a încheiat viața în mod ilegal, în Elveția # StirileProtv.ro
Fondatorul organizaţiei elveţiene Dignitas, care militează pentru dreptul la moarte, a decedat prin sinucidere asistată, la vârsta de 92 de ani, a anunţat organizaţia, potrivit BBC, preluat de News.ro.
Acum 30 minute
08:50
08:40
Mecanismul care ar putea înlocui plafonarea prețurilor la raft. Ministrul Agriculturii: „Practic, nu mai intervenim în piață” # StirileProtv.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, va propune introducerea unui mecanism care să activeze automat măsuri de protecţie pentru toate produsele agroalimentare atunci când inflaţia depăşeşte 5%, similar intervenţiilor BNR pe cursul valutar.
08:40
Ministrul chinez, întâlnire strategică în Rusia. Wang Yi: „Chestiuni importante de securitate ale ambelor țări” # StirileProtv.ro
Ministrul de externe chinez Wang Yi efectuează o vizită în Rusia, luni şi marţi, pentru a participa la cea de-a 20-a rundă de dialog strategic dintre Beijing şi Moscova, potrivit EFE, preluat de Agerpres.
Acum o oră
08:30
Preşedintele României a decorat un singur veteran de 1 Decembrie: „Avem o datorie faţă de cei care au apărat libertatea” # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a oferit o singură decoraţie cu ocazia Zilei Naţionale, veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu.
08:20
Grindeanu: „Ne-am făcut de râs cu dronele rusești. Am cerut premierului să vină în Parlament” # StirileProtv.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în privința doborârii dronelor rusești care au pătruns pe teritoriul României, „ne-am făcut de râs", adăugând că mecanismele care țin de aceste acțiuni ar trebui să funcționeze.
08:20
Moment spectaculos la peste 10.000 de metri altitudine. Un jandarm a interpretat la vioară imnul României | VIDEO # StirileProtv.ro
Un jandarm a interpretat la vioară imnul național într-un avion al companiei TAROM, la peste 10.000 de metri altitudine. Momentul a fost postat pe rețelele de socializare.
08:10
Elevii din 13 localități din județul Prahova vor face ore online. Măsura a fost luată pe fondul crizei apei potabile # StirileProtv.ro
Elevii din municipiul Câmpina şi din alte 12 localităţi ale judeţului Prahova vor face cursuri online, săptămâna viitoare.
08:10
Forţe britanice au ucis „băieţi cu vârste la care puteau să lupte”, în Afganistan. Ancheta dezvăluie o „politică deliberată” # StirileProtv.ro
O anchetă relevă faptul că, în rândul unor membri ai unei unităţi a forţelor speciale britanice din Afganistan, a existat o „politică deliberată” de ucidere a băieţilor care aveau vârsta la care ar fi putut să lupte.
Acum 2 ore
07:50
Trump rămâne optimist pentru un acord între Ucraina şi Rusia. Marco Rubio avertizează: „Mai sunt multe de făcut” # StirileProtv.ro
Donald Trump a declarat că există „şanse bune” pentru un acord care să pună capăt conflictului dintre Rusia şi Ucraina, după discuţiile dintre Washington şi Kiev, la finalul cărora şeful diplomaţiei americane s-a arătat mult mai prudent.
07:50
BBC: Autoritățile au folosit o armă chimică din Primul Război Mondial împotriva protestatarilor de anul trecut în Georgia # StirileProtv.ro
Autorităţile din Georgia au folosit o armă chimică din perioada Primului Război Mondial pentru a reprima protestatarii antiguvernamentali anul trecut, sugerează dovezile obţinute de BBC.
07:40
Povestea unui saxofonist român care cucerește lumea cu talentul său. De la străzile din Ferentari la marile scene ale lumii # StirileProtv.ro
Un saxofonist duce acordurile românești pe cele mai mari scene ale lumii alături de un celebru muzician - Ibrahim Maalouf.
07:40
Slujba de Te Durum va fi oficializată pe 1 Decembrie în biserici. Când începe slujba la Catedrala Națională # StirileProtv.ro
Slujba de Te Deum va fi oficiată luni, 1 Decembrie, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, lăcaşurile de cult parohiale şi cele mănăstireşti din ţară şi de peste hotare.
07:30
Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi la Alba Iulia de Ziua Naţională. Program amplu la 107 ani de la Marea Unire # StirileProtv.ro
Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi de Ziua Naţională la Alba Iulia, unde autorităţile au pregătit un program variat pentru a celebra împlinirea a 107 ani de la actul istoric din 1 Decembrie 1918.
07:20
Parada de 1 Decembrie 2025. Care este programul de Ziua Națională. Vor fi restricții de trafic # StirileProtv.ro
Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf, luni, de Ziua Naţională, la ceremonii urmând să fie prezenţi preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului și parlamentari.
07:20
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță” # StirileProtv.ro
Medicul Dragoș Zamfirescu este „ultima speranță” pentru sute de pacienți în fiecare an, oameni cărora alți doctori nu le dădeau șanse de vindecare.
07:20
Luni avem o zi mohorâtă în nord, în centru și în ținuturile estice, iar în Transilvania și în Moldova o să mai plouă puțin.
07:20
Opt mistreți cu suspiciuni de pestă porcină africană au fost descoperiți lângă Barcelona. Exporturile Spaniei, în pericol # StirileProtv.ro
Opt mistreţi cu suspiciuni de pestă porcină africană au fost identificaţi în apropiere de Barcelona.
Acum 12 ore
22:00
Zelenski, discuții-cheie cu Rutte și von der Leyen. „Sunt recunoscător pentru sprijin" # StirileProtv.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dezvăluit duminică, pe platforma X, convorbiri telefonice esențiale cu lideri europeni și NATO privind căile spre o soluție pașnică în conflictul cu Rusia.
21:50
Analiză: Victoria Rusiei ar costa Europa de două ori mai mult decât sprijinirea Ucrainei. Scenariile militare și economice # StirileProtv.ro
Un nou raport al experților norvegieni arată că Europa ar plăti de două ori mai mult dacă ar accepta cererile Rusiei pentru încheierea războiului, decât dacă ar continua să sprijine Ucraina.
21:50
Horoscop 1 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi de sărbătoare mare. O să avem grijă de ai noștri, o să trecem în revistă momentele festive din oraș și o să luăm parte la sărbătoarea noastră, a tuturor.
21:10
Barometrul vizibilității miniștrilor: Rogobete și Ivan în urcare, cine coboară semnificativ # StirileProtv.ro
Miniștrii Sănătății și Energiei, Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan, urcă pe locurile 2 și respectiv 4 în topul vizibilității membrilor Guvernului pe luna octombrie, unul de pe locul 4 și celălalt de pe locul 8, indică Barometrul vizibilității miniștrilor.
21:10
Opt persoane au fost rănite într-un accident grav la Azuga. Un tânăr de 23 de ani a intrat în stop cardio-respirator # StirileProtv.ro
Un grav accident rutier în care am fost implicate opt persoane s-a produs, duminică seară, pe raza oraşului Azuga, pe DN1, la limita dintre judeţele Prahova şi Braşov, un tânăr fiind în stare gravă.
20:50
Bolojan cere ca vinovații pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița să fie trași la răspundere. Anunţă măsuri urgente # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, duminică seară, că cei care au generat criza apei în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create.
20:50
Formula 1: Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a câştigat Marele Premiu al Qatarului # StirileProtv.ro
Pilotul olandez de Formula 1 Max Verstappen a triumfat duminică la Marele Premiu al Qatarului, devansându-l pe Oscar Piastri, care cu o zi în urmă își asigurase pole position-ul.
20:30
„Noile Drumuri ale Mătăsii”. Iran și Turcia construiesc legătura feroviară strategică de 1,6 miliarde USD între Europa-Asia # StirileProtv.ro
Iranul și Turcia s-au angajat duminică să demareze lucrări ale unei legături feroviare între cele două țări, care să devină o conexiune strategică a comerțului mondial între Europa și Asia.
20:30
George Simion, după ce a fost reales: În 2026 se poate întâmpla orice. De la a fi arestat până la a forma o guvernare cu AUR # StirileProtv.ro
Liderul AUR, George Simion, a declarat, duminică, după ce a fost reconfirmat în funcţia de preşedinte, că îşi începe mandatul "într-o situaţie cât se poate de incertă", în care se poate întâmpla orice, "de la a fi arestat până la a forma o guvernare".
20:20
Ucraina și Norvegia vor produce drone împreună din 2026. Vor colabora în cercetare și dezvoltare cu instituții de top # StirileProtv.ro
Ucraina şi Norvegia au convenit să producă împreună drone - începând din 2026 -, anunţă duminică, pe X, ministrul ucrainean al Apărării Denîs Şmîhal, precizând că a semnat un document în acest sens cu omologul său norvegian Tore Sandvik.
Acum 24 ore
20:00
30 de ani de PROTV. 2025 – Anul transformărilor profunde, alegeri tensionate, decizii politice majore # StirileProtv.ro
Ajungem la finalul campaniei noastre de 30 de zile, în care am trecut prin 30 de ani de știri, prin toate momentele care au schimbat România.
19:40
Încă un atac armat șochează America. O petrecere de copii din California s-a transformat într-o tragedie. Sunt patru morți # StirileProtv.ro
Încă un atac armat șochează America. O petrecere de copii s-a transformat într-o tragedie într-un orășel din California.
19:40
Târgurile de Crăciun din marile orașe și-au deschis porțile. „Eu vin din Elveția, splendid” # StirileProtv.ro
Spre încântarea copiilor, dar și a celor mari care n-au pierdut gustul poveștilor, târgurile de Crăciun din marile orașe și-au deschis porțile.
19:40
Zile decisive pentru pacea din Ucraina. În Florida se discută cele mai sensibile puncte ale acordului, după Geneva # StirileProtv.ro
Sunt zile decisive pentru un eventual acord de pace în Ucraina. O delegație a Kievului se întâlnește duminică în Florida cu oficiali de rang înalt ai administrației Trump.
19:40
Americanii, gata să folosească forța în Venezuela, pentru a răsturna regimul Maduro. Primul pas pe care îl vor face # StirileProtv.ro
Urmează o săptămână tensionată în Caraibe. Sunt tot mai multe semne că Statele Unite ar avea de gând să intensifice campania îndreptată împotriva Venezuelei.
19:30
Românii l-au sărbătorit pe Sfântul Andrei. Credincioșii s-au adunat la biserici și la Catedrala Națională # StirileProtv.ro
Peste o jumătate de milion de români își serbează duminică onomastica de Sfântul Andrei, Apostolul care a creștinat România. De dimineață, oamenii au venit în număr mare la bisericile cu acest hram, inclusiv la Catedrala Națională.
19:30
Ploile puternice din ultimele zile au produs inundații la ieșirea din Pitești. Pompierii au fost chemați să scoată apa din curți, inclusiv din cea a Direcției Sanitar-Veterinare și a noului sediu DNA aflat în construcție.
19:20
Doi bărbați s-au dat drept angajați ai unei companii de gaze și au furat zeci de mii de lei din casa unei vârstnice # StirileProtv.ro
Doi bărbaţi, unul din Bucureşti, celălalt din Reşiţa, au fost arestaţi preventiv după ce, pretinzând că sunt angajaţi ai unei companii furnizoare de gaze naturale, au intrat în locuinţa unei vârstnice din Braşov, de unde furat zeci de mii de lei.
19:20
Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni # StirileProtv.ro
100.000 de oameni din 13 localități au rămas fără apă curentă încă de vineri. La spitalul din Câmpina au fost sistate internările, iar școlile vor rămâne închise marți.
19:20
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 30 noiembrie 2025: PRO TV, 30 de ani.
19:10
Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane # StirileProtv.ro
O delegație ucraineană a început duminică negocieri cu oficiali americani de rang înalt la Shell Bay Club, în Florida, pentru a discuta un plan american destinat încetării războiului dintre Rusia și Ucraina, transmite AFP.
18:00
Paella este un preparat sățios, aromat și foarte versatil, asociat cu bucătăria spaniolă.
17:50
Creștere record pentru pensiile facultative: Active de 7,03 miliarde lei în octombrie # StirileProtv.ro
Fondurile de pensii facultative din România au înregistrat active totale de 7,03 miliarde de lei la sfârșitul lunii octombrie 2025, marcând un avans de 27% față de perioada similară din anul precedent.
17:40
Salvamont Brașov, apel către toți turiștii care urcă la altitudini mari. Esti risc de avalanșă în urma ninsorilor # StirileProtv.ro
Turiştii care în această perioadă se află la munte, în judeţul Braşov, sunt sfătuiţi să nu urce la altitudini mai mari de 1800 de metri, unde în urma ninsorilor recente s-a depus un strat de zăpadă, existând risc de avalanşă.
17:30
Elvețienii au respins, prin referendum, înlocuirea serviciului militar și taxa climatică pe moșteniri # StirileProtv.ro
Elveţienii au respins clar duminică înlocuirea serviciului militar cu unul civil obligatoriu pentru toţi, indiferent de sex, precum şi introducerea unei "taxe climatice" pe moştenirile celor mai bogaţi cetăţeni.
17:10
Toate nevoile primăriilor din localitățile afectate de criza apei generate de situația de la lacul de acumulare Paltinul vor fi centralizate.
17:00
Numele lui Nicușor Dan, huiduit îndelung la Alba Iulia, la depunerea coroanei de Ziua Națională # StirileProtv.ro
Huiduieli la Alba-Iulia, la momentul depunerii coroanei din partea președintelui Nicușor Dan. În mijlocul ceremoniilor solemne de Ziua Națională a României la Alba Iulia, un moment oficial s-a transformat în protest public.
16:40
Cum arată Nicole Scherzinger, fosta Pussycat Doll, la 47 de ani. Au venit rapid oferte de filme # StirileProtv.ro
Jamie Lloyd a încercat pentru prima dată cu ani în urmă să o convingă pe Nicole Scherzinger, fosta Pussycat Doll, să joace în „Evita”. Programul nu i-a permis atunci să accepte, însă colaborarea i-a rămas în minte.
16:40
Polonia, gata să doboare avioane de vânătoare ale Rusiei. Sistemele Patriot au fost activate # StirileProtv.ro
Unități ale forțelor armate ale Germaniei prezente în Polonia pentru a opera sistemele Patriot au fost activate vineri după ce au detectat în apropierea spațiului aerian polonez prezența unor avioane de vânătoare rusești care operau în vestul Ucrainei.
16:30
Lime – fructul care îți transformă mesele și starea de sănătate. Gust, beneficii și rețete # StirileProtv.ro
Lime-ul adaugă un plus de prospețime și savoare preparatelor, în timp ce oferă numeroase beneficii pentru sănătate. Gustul său acrișor și aromat îl face perfect atât în rețete dulci, cât și sărate, transformând fiecare masă într-o experiență plăcută.
16:20
Începe pilotul reformei pentru companiile de stat. Oana Gheorghiu: „Lista primelor 10 companii va fi finalizată” # StirileProtv.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat duminică bilanţul primei luni de mandat şi a anunţat că săptămâna viitoare va fi finalizată lista primelor 10 companii din energie şi transport care intră în procesul de reformă.
