Parada militară de 1 Decembrie – 2025 | Galeria Foto
Basilica.ro, 1 decembrie 2025 15:20
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a participat luni, 1 decembrie 2025, la manifestările prilejuite cu ocazia Zilei Naționale a României la Arcul de Triumf din București. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 30 minute
15:20
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a participat luni, 1 decembrie 2025, la manifestările prilejuite cu ocazia Zilei Naționale a României la Arcul de Triumf din București. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Acum o oră
15:00
IPS Ioachim: Roadele lucrării Sfântului Andrei se văd în credința vie a poporului român # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a subliniat, duminică, roadele lucrării Sfântului Apostol Andrei de pe teritoriul actual al României. În ziua sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, PS Teofil Trotușanul a săvârșit Sfânta Liturghie la Paraclisul din incinta reședinței arhiepiscopale din Roman în prezența IPS Ioachim. În cuvântul de învățătură, IPS Ioachim a subliniat faptul…
14:50
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat luni, 1 decembrie 2025, slujba de Te Deum oficiată în cinstea Zilei Naționale a României la Catedrala Mântuirii Neamului. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Acum 4 ore
13:30
PS Paisie Sinaitul: Unitatea națională este simbolul cel mai prețios al demnității poporului român # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a afirmat, luni, la Catedrala Națională, că „Marea Unire nu a fost rodul unui eveniment spontan, ci al unui ideal împlinit cu multe jertfe, minuțios pregătit și mult aşteptat”. În mesajul ocazionat de slujba de Te Deum oficiată în cinstea Zilei Naționale a României la Catedrala Mântuirii Neamului,…
12:10
Mitropolitul Basarabiei, mesaj de Ziua Națională a României: Această zi este mai mult decât un act istoric # Basilica.ro
Ziua Națională a României este mai mult decât comemorarea unui act istoric, ci este respirația unui ideal mai vechi a spus Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, în mesajul ocazionat de sărbătoarea națională a României. Pentru basarabeni, Ziua Națională are o încărcătură deosebită, a adăugat Mitropolitul. „În această zi binecuvântată de 1 Decembrie, când întreg sufletul…
Acum 6 ore
10:50
Ziua Națională a României este sărbătorită în fiecare an la 1 Decembrie, dată care marchează momentul în care, în 1918, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a adoptat rezoluția unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Alegerea acestei zile păstrează vie amintirea actului ce a încheiat procesul unirii tuturor provinciilor istorice românești. În…
Acum 24 ore
00:00
Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna; Sf. Proroc Naum; Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv (Te Deum) # Basilica.ro
Calendar ortodox 1 decembrie Sfânta Anastasia, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei Fericita Anastasia s-a născut în anul 1785 din părinți binecredincioși, aromâni din Macedonia, veniți pentru a face negoț la Mișcolț, în Ungaria. Primind creștere bună, în frica de Dumnezeu, în cinste și în credința ortodoxă, s-a căsătorit cu un fiu de negustor,…
30 noiembrie 2025
19:30
Mitropolitul Clujului și Episcopul Covasnei își cinstesc ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Apostol Andrei # Basilica.ro
Doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române își cinstesc ocrotitorul spiritual cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei. IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sătmarului Înaltpreasfințitul Părinte Andrei s-a născut în data de 24 ianuarie 1949 în Oarța de Sus, județul Maramureș, la botez primind numele de Ioan. A…
19:20
Emoție la 10.000 de metri: Un jandarm a interpretat Imnul de stat la vioară pentru a marca Ziua Națională a României # Basilica.ro
Jandarmeria Română a ales un mod cu totul inedit și emoționant de a marca Ziua Națională a României, oferind un moment de neuitat pasagerilor unui zbor TAROM. Duminică, la bordul unei aeronave a companiei aeriene naționale, la o altitudine de peste 10.000 de metri, un jandarm a interpretat la vioară Imnul Național, „Deșteaptă-te, române!”. Momentul…
18:10
Mitropolitul Clujului și Episcopul Covasnei și Harghitei își cinstesc ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Apostol Andrei # Basilica.ro
Doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române își cinstesc ocrotitorul spiritual cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei. IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sătmarului Înaltpreasfințitul Părinte Andrei s-a născut în data de 24 ianuarie 1949 în Oarța de Sus, județul Maramureș, la botez primind numele de Ioan. A…
17:40
IPS Teofan: Sfântul Andrei este chipul omului care Îl caută pe Dumnezeu și Îl descoperă, iar inima sa devine plină de lumină # Basilica.ro
Sfântul Apostol Andrei reprezintă chipul omului care Îl caută pe Dumnezeu și Îl descoperă, a spus, duminică, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Catedrala Mitropolitană din Iași. Și viața noastră trebuie să fie asemenea Sfântului Apostol Andrei, consideră IPS Teofan. „Sfântul Apostol Andrei, apostol atât de important pentru creștinătate, dar în mod special…
17:00
Ziua Națională a României, sărbătorită la Cahul printr-un concert al Grupului psaltic „Tronos” # Basilica.ro
Ziua Națională a României a fost sărbătorită la Cahul, în Republica Moldova, printr-un concert al Grupului psaltic „Tronos” al Patriarhiei Române, eveniment desfășurat vineri la Palatul de Cultură „Nicolae Botgros” din localitate. Manifestarea a debutat oficial cu intonarea Imnului României, urmat de Imnul Republicii Moldova. Momentul a subliniat respectul reciproc și legătura culturală dintre cele…
16:30
Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, hramul de toamnă al Catedralei Naționale, a fost sărbătorit duminică, printr-un program duhovnicesc desfășurat la noua Catedrală Patriarhală. Sărbătoarea a început cu slujbele Miezonopticii, Utreniei și Ceasurilor, urmată de Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințiții Părinți Episcopi Vicari Varlaam Ploieşteanul, Paisie Sinaitul și Timotei Prahoveanul. Cu această ocazie,…
15:50
Preasfințiții Părinți Episcopi Vicari Varlaam Ploieşteanul, Paisie Sinaitul și Timotei Prahoveanul au oficiat duminică, 30 noiembrie 2025, Sfânta Liturghie cu ocazia hramului de toamnă al Catedralei Naționale. La finalul slujbei, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit cuvântul de învățătură, unde a vorbit despre dragostea Sfântului Apostol Andrei pentru poporul român. Foto credit: Mircea Florescu / Basilica…
Ieri
15:00
Patriarhul Daniel: Sărbătoarea Sfântului Andrei este confirmarea credinţei apostolice a poporului român # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a vorbit despre dragostea Sfântului Apostol Andrei pentru poporul român pe care l-a adus la Hristos acum 2000 de ani. Patriarhul a explicat că Sfântul Apostol Andrei a predicat în Dobrogea de azi, unde a găsit „un amestec de popoare”, între care și strămoșii nostri, geto-dacii și romanii.…
00:10
†) Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, episcopul Etiopiei (Dezlegare la peşte) # Basilica.ro
Calendar ortodox, 30 noiembrie Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României Sfântul Andrei s-a născut în Betsaida, orăşel pe malul lacului Ghenizaret din Galileea, fiind fiul lui Iona şi fratele lui Simon-Petru. Înainte de a fi Apostol al Domnului, Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Dar, dacă a auzit, a doua zi…
29 noiembrie 2025
20:10
Arhim. Clement Haralam: Prin tot ce a făcut, Sfântul Andrei poate fi pildă pentru orice om de bună credință # Basilica.ro
Viața Sfântului Apostol Andrei poate fi pildă pentru orice persoană de bună credință, a spus Arhimandritul Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale din București, la Slujba Privegherii, oficiată sâmbătă, pentru Sfântul Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României. Din felul în care a trăit Sfântul Apostol Andrei înțelegem cât de simplă și puternică este chemarea…
19:10
În Duminica a 30-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie de la Catedrala Naţională. Slujba va fi săvârșită de Preasfințiții Părinți Episcopi Vicari Varlaam Ploieşteanul, Paisie Sinaitul și…
16:40
Ziua Unirii Bucovinei cu România, sărbătorită la Mănăstirea Putna: Avem datoria să ne rugăm pentru sfânt-strămoșii noștri # Basilica.ro
Ziua Unirii Bucovinei cu România a fost sărbătorită, vineri, la Mănăstirea Putna, în contextul în care, în acest an, s-au împlinit 107 ani de la unirea acestei provincii cu țara mamă. Evenimentele au început la ora 14:00, cu o slujbă de Te Deum, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru darul unirii și pentru a cinsti…
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Muzeul Mitropolitan din Iași a găzduit, vineri, vernisajul expoziției de fotografie „Inedit. Athos și Meteora acum 100 de ani”, în prezența Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Expoziția reunește imagini documentare surprinse în Sfântul Munte Athos și Meteora la începutul secolului 20, oferind o oportunitate rară de a explora viața monahală din…
13:30
Ziua Națională a României, marcată la Belgrad de PS Ieronim și Familia Regală a Serbiei # Basilica.ro
Ziua Națională a României a fost sărbătorită, joi, la Belgrad, de către Ambasada României din țara vecină, printr-o recepție la care a fost prezent și Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix. Momentul festiv a fost onorat de prezența unor invitați din mediul diplomatic, cultural și de membri ai Casei Regale a Serbiei. Au fost prezenți…
04:10
Fiecare viață este un dar: mărturia Părintelui Dragoș Bălinișteanu despre Ioana, fetița care a trăit doar patru ore după naștere # Basilica.ro
Părintele Dragoș Bălinișteanu este tată a șapte copii, dintre care unul în cer. La scurt timp după ce părintele și doamna preoteasă Otilia au aflat că li se va naște al treilea copil, medicii le-au dat o veste dificilă: fetița lor, Ioana, avea acranie. Li s-a spus să renunțe, dar ei au ales viața. Ioana…
00:00
Calendar ortodox 29 noiembrie Sf. Mc. Paramon şi Filumen Sfântul Mucenic Paramon († 250) a pătimit în timpul împăratului Deciu (249-251), din porunca lui Aquilin, conducătorul Nicomidiei. Aquilin întemnițase 370 de creștini. Aceștia au fost duși la templul zeului Poseidon și obligați să jertfească acestei zeități greco-romane. Paramon văzând cum atâți creștini își așteptau sfârșitul…
28 noiembrie 2025
22:10
Fiecare viață este un dar: mărturia Părintelui Dragoș Bălinișteanu despre Ioana, fetița care a trăit doar patru ore după naștere # Basilica.ro
Părintele Dragoș Bălinișteanu este tată a șapte copii, dintre care unul în cer. La scurt timp după ce părintele și doamna preoteasă Otilia au aflat că li se va naște al treilea copil, medicii le-au dat o veste dificilă: fetița lor, Ioana, avea acranie. Li s-a spus să renunțe, dar ei au ales viața. Ioana…
19:20
Zi de rugăciune și slujire la sinaxa monahală din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului # Basilica.ro
Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” Scărișoara Nouă, județul Satu Mare, a găzduit joi sinaxa monahală din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, desfășurată sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. În deschidere, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Episcop vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie, alături de un sobor de stareți și duhovnici din…
18:40
Primul proiect filantropic al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord s-a încheiat cu succes # Basilica.ro
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord a anunțat joi încheierea, cu succes, a primului său proiect filantropic. Proiectul a fost dedicat susținerii a 821 de copii din 40 de centre de plasament din cinci județe din țară: Constanța, Buzău, Călărași, Ialomița și Botoșani. Fiecare beneficiar a primit un pachet care a constat într-o pereche…
17:10
175 de ani de la înființarea Colegiului Național Andrei Șaguna: O școală care modelează inimi și caractere # Basilica.ro
Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov a sărbătorit, săptămâna aceasta, împlinirea a 175 de ani de la înființare, prilej cu care Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a oferit o gramată mitropolitană instituției de învățământ. În mesajul său, IPS Laurențiu a subliniat rolul important al acestei instituții în istoria educației din Transilvania. „Colegiul Național „Andrei Șaguna”…
16:20
Simpozion dedicat Zilei Naționale și Zilei Bucovinei la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava # Basilica.ro
Seria manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, Zilei Bucovinei și sărbătorii Sfântului Apostol Andrei a început joi, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu Simpozionul „1 Decembrie – Ziua Națională a României, Sfântul Apostol Andrei și Ziua Bucovinei”. Programul a debutat cu rugăciunea „Tatăl nostru” și intonarea Imnului Național, urmate de mesajul prof. Nicolae…
15:50
Noua biserică de la Mănăstirea Prislop va primi moaștele Sfântului Arsenie, spune Mitropolitul Laurențiu # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a anunțat că, după finalizarea lucrărilor la noua biserică mare a Mănăstirii Prislop, lăcașul de cult va primi spre ocrotire moaștele Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie. Mitropolitul Ardealului a subliniat că ridicarea noii biserici a întâmpinat numeroase încercări, însă lucrarea continuă cu nădejde și binecuvântare. „Ne rugăm Bunului Dumnezeu să îi…
15:50
IPS Irineu: Colindul rămâne, an după an, aceeași vestire proaspătă și potrivită sufletului omenesc # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a participat la a 16-a ediție a concertului caritabil „ColinDAR”, desfășurată joi la Casa de Cultură a Studenților din Craiova, ocazie cu care a vorbit despre virtuțile colindelor. Mitropolitul a spus că emoțiile trăite în preajma Praznicului Nașterii Domnului sunt cele mai curate și mai puternice pe care le poate…
15:30
Românii din Ungaria s-au reunit joi la Giula pentru a sărbători Ziua Națională. La eveniment au participat membri ai comunității locale, reprezentanți ai administrației ungare, oficiali ai statului român și invitați din diferite regiuni. La manifestarea organizată de Consulatul General al României la Giula a participat și o delegație a Episcopiei Ungariei, condusă de Preasfințitul…
15:30
Canonizările recente, mărturii că Biserica noastră este vie și sfințitoare: Mitropolitul Laurențiu la Mănăstirea Prislop # Basilica.ro
Cei 16 sfinți din secolul trecut a căror canonizare a fost proclamată în 2025, Anul Centenar al Patriarhiei Române, sunt tot atâtea „mărturii că Biserica noastră este o Biserică vie, este o biserică sfințitoare, care dă sfinți”, a spus Mitropolitul Laurențiu al Ardealului vineri, cu prilejul proclamării locale a canonizării Sf. Cuv. Arsenie de la…
15:20
PS Damaschin Dorneanul, mesaj către tineri: Curăția inimii, în această lume, se păstrează cu greu, dar nu este imposibil # Basilica.ro
„Curăția inimii, în această lume, se păstrează cu greu, dar nu este imposibil”, a afirmat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, într-un interviu acordat Ziarului Lumina, vorbind despre provocările tinerilor în societatea contemporană. Preasfinția Sa a subliniat că, în ciuda avalanșei de stimuli digitali și tentații care fragmentează viața interioară,…
14:10
Mitropolitul Irineu: Sf. Arsenie de la Prislop L-a urmat pe Mântuitorul Hristos, Care este Calea, Adevărul și Viața # Basilica.ro
„Cu adevărat, Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop L-a urmat pe Mântuitorul Hristos, Care este Calea, Adevărul și Viața. Pentru aceasta, Dumnezeu l-a preamărit pe el și i-a dat un nume pe care noi astăzi îl avem în calendar, pe care noi îl cinstim”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, vineri, în cuvântul de…
13:50
Românii din Catania au participat la Sfânta Liturghie, în cripta Sfântului Nicolae de la Bari # Basilica.ro
Parohia românească din Catania a participat la Sfânta Liturghie ortodoxă oficiată la Bari în cripta Sfântului Nicolae. Potrivit Episcopiei Italiei, enoriașii din Catania au îmbrăcat straiele de sărbătoare și au călătorit 500 de kilometri pentru a participa la sfânta slujbă. Alături de părintele Mihai Gabriel Ichim, parohul bisericii „Sfânta Muceniță Agata” din Catania, la Sfânta…
12:30
August a devenit, după canonizările recente, luna cu cele mai multe sărbători ale sfinților români. Încă din anul 1950 până în prezent, calendarul Bisericii Ortodoxe Române s-a îmbogățit cu aproape 200 de noi sfinți, mulți dintre aceștia fiind de neam român. „Sfinţii români se împart în două categorii mari: cei din secolele 3-6, numiţi protoromâni,…
12:30
Românii din jurul granițelor încep Postul Crăciunului: Mesajul Mitropolitului Basarabiei # Basilica.ro
O mare parte din românii din jurul granițelor – mai precis cei care urmează calendarul nerevizuit – încep vineri Postul Crăciunului. Românii care țin postul conform calendarului nerevizuit – pe stil vechi – vor celebra în 4 decembrie Intrarea în biserică a Maicii Domnului și în 19 decembrie îl vor pomeni pe Sf. Ier. Nicolae.…
12:20
Bucovina, spațiu al prezenței lui Dumnezeu: Mesajul Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților de Ziua Bucovinei # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Bucovinei, îndemnându-i pe credincioși să privească acest ținut ca pe „un spațiu al prezenței lui Dumnezeu”. Ierarhul a oferit zece îndemnuri duhovnicești prin care cheamă la prețuirea Bucovinei ca pe un spațiu al credinței, al identității și al continuității istorice. Înaltpreasfinția…
11:40
Un secol de la nașterea arhim. Andrei Scrima va fi marcat printr-o conferință omagială la București # Basilica.ro
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București va găzdui marți, 2 decembrie, o conferință omagială dedicată marcării a 100 de ani de la nașterea arhimandritului Andrei Scrima. Conferința, intitulată „Arhim. Andrei Scrima – mistică, erudiție, dialog”, va avea loc, de la ora 17:00, în Amfiteatrul „I.G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă din București.…
11:20
Mii de credincioși au participat joi la procesiunea dedicată Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul Galațiului și al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, potrivit TVR. Procesiunea „Călători pe cărările sfinților” a deschis programul zilelor dedicate ocrotitorului spiritual al Galațiului. Anul acesta este cu semnificație specială. Se împlinesc 33 de ani de când Sfântul Apostol Andrei a fost proclamat…
11:00
Conferință interdisciplinară despre implicațiile tehnologiei în viața adolescenților la Facultatea de Teologie din București # Basilica.ro
A doua ediție a conferinței naționale interdisciplinare „Provocări și oportunități contemporane”, desfășurată joi la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, a avut tema „Implicații ale tehnologiei în viața adolescenților și tipuri de impact în sănătate, familie și societate”. Prima sesiune a fost moderată de părintele conf. univ. dr. Gheorghe Holbea, prodecanul…
09:40
Ziua Bucovinei: Cu 107 ani în urmă, la Cernăuți, bucovinenii se pronunțau pentru unirea cu România # Basilica.ro
Ziua Bucovinei este marcată anual pe 28 noiembrie, dată la care, în urmă cu 107 ani, Congresul General al Bucovinei a votat în unanimitate unirea provinciei istorice cu Regatul României. Ziua a fost instituită în 2015 în amintirea momentului din 28 noiembrie 1918. Acest eveniment istoric a avut loc în sala sinodală de la Palatul…
09:40
Fotogeografica 2025 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca: Societatea de Geografie din România împlinește 150 de ani # Basilica.ro
Salonul Național de Fotografie „FOTOGEOGRAFICA 2025” va fi vernisat marți, 2 decembrie 2025, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Evenimentul face parte din seria de manifestări dedicată aniversării a 150 de ani de la înființarea Societății de Geografie din România, partener onorific al evenimentului. Expoziția aduce în fața publicului o selecție realizată din peste 1.800 de…
08:50
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Moaștele Sfintei Paraschevi vor fi aduse la hramul Bisericii „Sf. Gheorghe” – Nou din Capitală Moaștele Sfintei Paraschevi vor fi aduse pentru prima dată la București cu ocazia hramului Bisericii „Sf. Gherghe” – Nou, anunță parohia de la kilometrul zero. Citește mai mult. Sfântul Dumitru Stăniloae…
00:00
Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop; Sf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh # Basilica.ro
Calendar Ortodox 28 noiembrie Sf. Cuv. Mărturisitor Arsenie de la Prislop Cuviosul Părinte Arsenie s-a născut în ziua de 29 septembrie 1910, în satul Vața de Sus, din județul Hunedoara, primind la botez numele de Zian-Vălean. În casa părinților săi, Iosif-Petru și Creștina Boca, oameni simpli și mult ostenitori, Cuviosul a crescut în frica lui…
27 noiembrie 2025
20:20
Gala „Bucuria Vindecării”, ediția a V-a, desfășurată duminică la Ateneul Român, a adus împreună aproape 900 de pacienți oncologici și susținători ai acestora, într-un eveniment dedicat vindecării, solidarității și recunoștinței. La eveniment au avut acces gratuit pacienții oncologici și susținătorii acestora, pe baza unui document medical oficial. Gala a reunit artiști îndrăgiți, precum Eliza Băleanu,…
20:10
Preoții români din Midlands, Marea Britanie, în ședință de lucru cu Arhiepiscopul Atanasie # Basilica.ro
Preoții români din Protopopiatul Midlands s-au reunit luni. Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a prezidat ședința protopopială dedicată coordonării și întăririi activității pastorale din regiune. Întâlnirea s-a desfășurat la Parohia „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina” din Wellingborough. Pe agenda ședinței s-au aflat aspecte legate de buna rânduială administrativă, coerența slujirii liturgice…
20:00
Românii din Voivodina au celebrat luni Ziua Națională a României în cadrul recepției oficiale organizate la Consulatul General al României la Vârșeț. Evenimentul a reunit peste 350 de români din regiunea Voivodina și reprezentanți ai autorităților române și sârbe, precum și ai Episcopiei Daciei Felix. Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a subliniat importanța momentelor…
19:30
Episcopul Ioan Casian al Canadei a slujit duminică în mijlocul credincioșilor Misiunii „Sf. Ier. Nectarie de Eghina” din Kelowna, provincia British-Columbia, unde a îndemnat la o raportare corectă asupra bogăției. „Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Stăniloae spune că tendința omului de a-și umple viața cu bunuri materiale este, de fapt, o formă căzută a dorului natural…
19:10
Sf. Cuvios Arsenie de la Prislop a fost evocat de preoții de caritate din Sectorul 1 al Capitalei # Basilica.ro
Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop a fost evocat de preoții de caritate din Sectorul 1 al Capitalei în cadrul reuniunii desfășurate joi la Centrul de îngrijire Luxab. Diaconul Teodor Sandu a prezentat o lucrare despre Sfântul Arsenie de la Prislop, în contextul apropierii zilei de prăznuire a sfântului, în data de 28 noiembrie.…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.