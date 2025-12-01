Databricks, compania AI fondată de doi români, negociază o finanțare uriașă de 5 miliarde de dolari

12:00

Gabriela Ruse a înregistrat un salt important de 18 locuri în ierarhia de simplu după ce a câștigat turneul ITF de la Trnava. Urcarea din clasament este evidențiată și pe site-ul WTA. Ruse ocupă un loc de cinste la „cea mai spectaculoasă urcare” din ierarhie pe site-ul WTA. Gabriela este acompaniată de Aryna Sabalenka (lidera […] © G4Media.ro.