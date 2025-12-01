Databricks, compania AI fondată de doi români, negociază o finanțare uriașă de 5 miliarde de dolari
1 decembrie 2025
Compania de inteligenţă artificială şi analiză de date Databricks este pe punctul de a finaliza o rundă de finanţare în valoare 5 miliarde de dolari, transmite News.ro.
Databricks, compania AI fondată de doi români, negociază o finanțare uriașă de 5 miliarde de dolari
Compania de inteligenţă artificială şi analiză de date Databricks este pe punctul de a finaliza o rundă de finanţare în valoare 5 miliarde de dolari, transmite News.ro. © G4Media.ro.
România, la fel ca restul continentului, se confruntă cu un pericol mortal: extremismul de dreapta. Acesta reprezintă înainte de toate o amenințare majora la modelul pe care s-a clădit democrația de tip occidental, in special democrația liberală. Fac parte din generația născută în comunismul cenușiu, dominat de simboluri sovietice, copilăria petrecută în bezna dictaturii lui […]
Noi tratative între SUA şi Ucraina în Florida / Zelenski şi Macron au discutat cu emisarul special Witkoff
Emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, are luni noi discuţii în Florida cu negociatorul-şef ucrainean Rustem Umerov, la o zi după negocierile dintre delegaţiile lor privind planul Washingtonului de a pune capăt războiului ruso-ucrainean, transmite agenția de știri AFP. „Umerov şi Witkoff se întâlnesc din nou chiar acum", au declarat pentru AFP […]
Oligarhul fugar Ilan Șor anunță că își închide proiectele sociale din Republica Moldova. El a finanțat cumpărarea de voturi pentru partidele pro-ruse și protestele violente împotriva puterii pro-europene
Oligarhul moldovean Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălarea banilor în dosarul „Frauda bancară" și fugit la Moscova, a anunțat luni pe Telegram că-și închide „proiectele sociale" din Republica Moldova, transmite Ziarul de Gardă. Reamintim că Șor este unul din principalele instrumente ale Rusiei pentru manipularea opiniei publice în Republica […]
Premierul Netanyahu s-a prezentat în faţa instanţei după ce a cerut graţierea, demers susţinut de Trump
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a prezentat luni în faţa instanţei pentru prima dată de când a cerut preşedintelui ţării graţierea în procesul său de corupţie de lungă durată, o mişcare susţinută de aliatul său apropiat, preşedintele american Donald Trump, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro. Politicienii din opoziţie s-au pronunţat împotriva cererii premierului, […]
Măști hidratante cu panda, unicorni sau Barbie pe ambalaj: tot mai multe companii de cosmetice țintesc o generație de copii crescută cu rutine de beauty de pe rețelele sociale, expunându-i la produse inutile și, uneori, potențial dăunătoare, avertizează dermatologii, scrie Fashion Network. Ca multe alte vedete, actrița canadiană Shay Mitchell a anunțat la începutul lui […]
Bucătăria românească, între nostalgia lui Celibidache și șprițul nostru cel de toate zilele: „Ceva de care eu m-am despărțit foarte greu este șueta românească. Să stai la un șpriț și la o fleică"
Am văzut, recent, o filmare de acum 31 de ani cu Sergiu Celibidache, povestindu-le unor tineri coriști studenți la Conservatorul din Iași, veniţi să îl viziteze în Germania, unde maestrul era stabilit, despre bunătățile bucătăriei românești. Cu o candoare copilărească şi înghiţind în sec, îi întreabă, la un moment dat, pe artiştii români dacă ştiu […]
VIDEO 35 de ani de la un moment rușinos: Huiduielile la Alba Iulia de Ziua Națională împotriva lui Corneliu Coposu instrumentate de regimul neocomunist condus de Ion Iliescu și Petre Roman
Pe 1 decembrie s-au împlinit 35 de ani de la un moment rușinos al istoriei recente. În 1990, liderul opoziției democratice de la acel moment, Corneliu Coposu, fost deținut politic, a fost huiduit copios de mulțimea adusă de regimul neocomunist la evenimentele de celebrare a Marii Uniri. Momentul a fost păstrat parțial în arhiva youtube […]
Aproape toate mașinile noi vândute în Norvegia în noiembrie sunt electrice / Vânzările Tesla scad în restul Europei
Piața auto din Norvegia are parte de o creștere de 70% în luna noiembrie față de aceeași perioadă a anului trecut. Din toate vehiculele noi vândute, 97,6% dintre ele sunt complet electrice, cu crossover-ul electric Tesla Model Y conducând clasamentul vânzărilor, potrivit Economica.net.
Ce este „Vortexul Polar" despre care vorbește toată lumea / Un vortex puternic aduce o iarnă mai blândă în Europa
De câțiva ani, aproape în fiecare iarnă, titlurile sună apocaliptic: „Vortexul polar lovește România!", „Vine gerul siberian!", „Europa, înghețată de vortexul polar!". Paradoxal când vortexul polar este puternic atunci în zona noastră iarna este în medie mai blândă, transmite MEDIAFAX. „Vortexul polar" sună a ceva nou, misterios și extrem de periculos. Dar, în realitate, „vortexul […]
Un pastor, o mireasă și domnișoarele de onoare, răpiți în cele mai recente atacuri din Nigeria
Oameni înarmați au răpit cel puțin 20 de persoane, printre care un pastor și o mireasă proaspăt căsătorită, în două atacuri separate, în cadrul ultimelor răpiri din Nigeria, potrivit BBC. Atacatorii au luat cu asalt, duminică, o biserică recent înființată, în statul central Kogi, trăgând focuri de armă și forțând enoriașii să fugă în panică. […]
Amenințări cu moartea pentru Antonelli, iar Helmut Marko își cere scuze pentru că l-a acuzat de „blat"
Helmut Marko l-a atacat pe Kimi Antonelli după ce italianul a fost depășit pe finalul cursei din Qatar de către Lando Norris. La câteva zeci de ore distanță, oficialul celor de la RedBull și-a cerut scuze pentru că l-a acuzat pe pilotul Mercedes de „blat" în favoarea liderului mondial din Formula 1. În penultimul tur […]
CEO-ul Gunvor a demisionat și a acceptat să-și vândă participația în companie, în urma acuzațiilor de legături cu Rusia
Principalul proprietar și CEO al Gunvor Group, Torbjön Törnqvist, a demisionat și a acceptat să-și vândă participația actualilor angajați, potrivit unui comunicat pe site-ul web al companiei, scrie BBC. „În conformitate cu acordul încheiat, proprietarul majoritar Torbjön Törnqvist va vinde toate activele sale unui grup de angajați actuali, care vor continua să dețină compania. Nu […]
Administraţia Porturilor Maritime Constanţa îşi majorează cheltuielile de natură salarială cu 1,45 milioane lei, după ce a angajat 27 de persoane
Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime" SA Constanţa şi-a planificat cheltuieli de natură salarială în valoare de 170,65 milioane lei, în acest an, în creştere cu 1,45 milioane lei, ca urmare a creşterii numărului de personal, de la 996 persoane la 1.023 persoane, respectiv cu 27 persoane, arată un proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de […]
Anul în care animalele de companie din România au cucerit Europa și lumea: Iată campionii care ne-au făcut mândri (FOTO)
Cu ocazia Zilei Naționale a României, realizăm o retrospectivă a anului 2025, prin care observăm cum s-au făcut remarcate animalele de companie. De la campionate europene, târguri și un campionat mondial, pisicile și câinii au reușit să-și facă mândri stăpânii.
Bizareriile "suveraniștilor" la Alba Iulia: Susținătorii lui George Simion i-au cântat "Călin Georgescu președinte" / Șoșoacă și-a pictat tricolorul pe unghii / Au huiduit imnul
Mii de susținători ai celor patru grupări extremiste – AUR, SOS, POT și Călin Georgescu – s-au strâns luni la Alba Iulia pentru mitinguri și proteste chiar de Ziua Națională a României. Momentele bizare au abundat în timpul evenimentelor organizate de cele patru grupuri distincte. Cel care a dat tonul evenimentelor a fost George Simion, […]
Autosport anunță că Isack Hadjar va fi noul coechipier al lui Max Verstappen în sezonul 2026 al Formulei 1. O altă mutare importantă: Yuki Tsunoda va rămâne fără un loc în Marele Circ pentru stagiunea următoare: la Racing Bulls va fi promovat Arvid Lindblad. Isack Hadjar va fi coechipierul lui Max Verstappen la RedBull RedBull […]
Numărul de posturi ocupate în instituţiile şi autorităţile publice a scăzut cu 3.956 în septembrie 2025, potrivit Ministerului Finanţelor
Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în septembrie 2025, de 1.264.845, cu 3.956 mai puţine comparativ cu luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), consultate de Agerpres. Raportat la ianuarie 2025, numărul posturilor ocupate a fost în septembrie mai mic cu 47.663 posturi. Peste 63% dintre posturile […]
Ilie Bolojan, huiduit puternic la Alba Iulia, unde sunt mii de susținători AUR și ai lui Georgescu / Scandări în timpul intonării imnului de stat
Premierul Ilie Bolojan a sosit, luni, puțin înainte de ora 14.00, la Alba Iulia, unde urmează să asiste la parada militară. La sosire, premierul a fost huiduit puternic. Amintim că la Alba Iulia sunt mii de susținători partidului extremist AUR și ai pro-rusului Călin Georgescu. S-a scandat „Demisia!" la începutul intonării imnului de stat.
„Un joc cu două tăișuri": UE pregătește o nouă „interdicție ascunsă" pentru mașinile pe benzină / Electrificarea rent-a-car și a vehiculelor de serviciu până în 2030
Comisia Europeană intenționează să impună electrificarea piețelor de închiriere auto și de mașini de serviciu până în 2030, într-o mișcare pe care directorii din industrie au criticat-o ca fiind „o interdicție ascunsă" a mașinilor pe benzină, relatează Financial Times.
Trump îl crede "100%" pe secretarul Apărării, Pete Hegseth
Președintele Donald Trump a declarat că are „mare încredere” că secretarul apărării Pete Hegseth nu a dat ordinul verbal de a ucide toți membrii echipajului unei nave suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibelor în septembrie, potrivit The Washington Post. Trump a spus, duminică, că Hegseth i-a transmis „că nu a spus asta, și […] © G4Media.ro.
Nicola Pietrangeli, fostul legendar jucător italian de tenis, a murit luni, la vârsta de 92 de ani, transmite Gazzetta dello Sport. De-a lungul carierei, Pietrangeli a cucerit de două ori titlul de la Roland Garros, la edițiile din 1959 și 1960. Este primul italian din istorie care s-a impus la un Grand Slam. A câștigat […] © G4Media.ro.
VIDEO | Fasole cu cârnați, slană și afumătură, ca la mama acasă, pentru masa de 1 Decembrie și nu numai # G4Media
De 1 decembrie a intrat în mentalul colectiv tradiția prânzului cu fasole așa că am pregătit și noi astăzi o fasole cu slană, kaiser, cârnați și scăricică afumată, totul fiert câteva ore la temperatură mică, lângă care au venit și niște ciolane coapte și murături din producția proprie. © G4Media.ro.
Uniunea Europeană are un nou sistem de indicaţii geografice pentru produsele artizanale şi industriale # G4Media
Sticlarii, olarii, tăietorii, bijutierii şi alţi producători europeni îşi vor putea înregistra denumirile de produse în cadrul noului sistem al UE de indicaţii geografice (IG) pentru produsele artizanale şi industriale, începând cu 1 decembrie 2025, a anunţat luni Comisia Europeană, transmite Agerpres. Aceasta marchează prima dată când protecţia indicaţiilor geografice, utilizată de mult timp pentru […] © G4Media.ro.
BREAKING Rusia pregătește un dezastru ecologic în Herson, cu efecte devastatoare asupra României – presa ucraineană # G4Media
Un ordin de luptă al armatei ruse interceptat de grupul de hackeri 256 CyberShturm și prezentat de publicația ucraineană Kanal24 arată că o unitate a armatei ruse se pregătește să intensifice crimele de război pe scară largă în Herson. Documentul, găsit în corespondența unui ofițer al Diviziei 98 Aeropurtate, indică faptul că obiectivul Kremlinului nu […] © G4Media.ro.
VIDEO&FOTO Cum au petrecut românii din Castellon de la Plana de Ziua Națională / Orașul spaniol s-a umplut duminică de steaguri, cântece și mâncare tradițională românească # G4Media
Românii din Spania au profitat de acest weekend pentru a sărbători, în avans, Ziua Națională a României. În Castellón de la Plana, primăria locală a organizat, în colaborare cu asociațiile românești, un eveniment în onoarea uneia dintre cele mai numeroase și înrădăcinate comunități de străini din regiune. Trebuie amintit că în provincia valenciană Castellón locuiesc […] © G4Media.ro.
Franţa vrea să pună capăt asistenţei medicale gratuite pentru pensionarii străini din afara UE / Măsura i-ar afecta în special pe americani # G4Media
Franţa doreşte ca pensionarii din afara Uniunii Europene, care beneficiază în prezent de sistemul public de sănătate, să înceapă să plătească pentru acesta. Este o măsură care i-ar afecta în special pe pensionarii americani, care au migrat în unul dintre cele mai generoase state sociale din Europa nu numai pentru mâncare, peisaje şi cultură, ci […] © G4Media.ro.
Comisia Europeană stimulează interconectivitatea energetică prin sprijinirea a 235 de proiecte transfrontaliere # G4Media
Comisia Europeană a acordat luni unui număr de 235 de proiecte energetice transfrontaliere statutul de proiecte de interes comun (PIC) şi de proiecte de interes reciproc (PIC), a doua astfel de listă de la lansarea iniţiativei, în 2023, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, transmite Agerpres. Proiectele selectate vor fi eligibile pentru a solicita […] © G4Media.ro.
Criză politică în Marea Britanie: ministra finanțelor e acuzată că ar fi mințit în legătură cu deficitul bugetar # G4Media
Ministra finanțelor din Marea Britanie, Rachel Reeves, este acuzată că dezinformat guvernul și parlamentul cu privire la starea finanțelor publice înaintea prezentării proiectului de buget pe anul viitor în Camera Comunelor, transmite RFI România. Reeves a menționat o gaură neagră în finanțele publice când de fapt exista un surplus. Guvernul laburist tocmai a introdus noi […] © G4Media.ro.
Dennis Deletant, istoric: „Teroriştii de la Revoluţie au existat şi erau români, n-a fost operaţiune sovietică” / Despre anularea alegerilor prezidențiale: „Atâta incompetență în structurile de Securitate ale României…” # G4Media
Revoluţia din decembrie 1989 a fost făcută de poporul român, care l-a răsturnat pe dictatorul Nicolae Ceauşescu, iar teroriştii au fost cât se poate de reali, ei fiind români din rândurile Securităţii, afirmă istoricul britanic Dennis Deletant într-un interviu acordat News.ro. Profesorul, care a predat peste 10 ani la Universitatea Georgetown din Statele Unite, califică […] © G4Media.ro.
METEO Vremea va intra într-un proces treptat de încălzire în următoarele zile / Temperaturile maxime ajung la 10 -14 grade # G4Media
Vremea va intra într-un proces treptat de încălzire în următoarele zile iar temperaturile vor ajunge la 12 – 14 grade iar precipitaţii vor apărea în special către finalul acestei săptămâni, potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni, publicate luni de Administraţia Naţională de Meteorologie, transmite Agerpres. În Banat, vremea va intra într-un proces treptat de încălzire […] © G4Media.ro.
Președintele Nicușor Dan a făcut o baie de mulțime în București după ce s-a încheiat parada militară de Ziua Națională de la Arcul de Triumf, transmite reporterul G4Media. Șeful statului s-a îndreptat spre oamenii veniți în număr mare la paradă și a început să discute cu ei și să îi salute. La parada de la […] © G4Media.ro.
Donald Trump, cu ocazia Zilei Naţionale a României: SUA şi România împărtăşesc un parteneriat puternic şi în creştere. Ne aşteptăm să extindem oportunităţile de comerţ, investiţii şi inovare # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a transmis că SUA şi România împărtăşesc un parteneriat puternic şi în creştere. Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precizând că ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români şi apreciază cu sinceritate poziţia fermă a BucureştiuIui în sprijinuł suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale Ucrainei, în contextul războiului brutal declanşat de Rusia, transmite News.ro. Volodimir Zelenski: […] © G4Media.ro.
VIDEO Copii puși să recite poezii patriotice în fața autorităților la parada de 1 decembrie de la Constanța # G4Media
În timpul marșului militar, în mulțime a fost fluturat și lupul dacic, alături de drapelul național, scrie info-sud-est.ro. Copii puși să recite poezii patriotice în fața autorităților locale, o mulțime mai mică decât în anii precedenți și lupul dacic fluturat pe străzi, alături de drapelul României: Așa a arătat parada militară de Ziua Națională, la […] © G4Media.ro.
Ungaria introduce amenzi rutiere majorate pentru camioane din ianuarie 2026. Prim-ministrul Viktor Orbán a semnat decretul guvernamental. Măsura vizează protejarea drumurilor secundare din Ungaria, transmite MEDIAFAX. Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial, potrivit Világgazdaság. Amenzile pentru utilizarea neautorizată a drumurilor cresc cu aproximativ 30%. Prima abatere va costa între 48.000 și 91.000 de forinți (între […] © G4Media.ro.
Mircea Cărtărescu pentru publicația The Guardian: „M-am răzbunat stilistic şi literar pe oamenii care mi-au furat tinereţea” # G4Media
Mircea Cărtărescu vorbeşte, într-un interviu pentru The Guardian, cu prilejul lansării în Marea Britanie a primei părţi a apreciatei sale trilogii „Orbitor”, despre comunism, religie şi zvonurile privind Premiul Nobel, transmite News.ro. Trilogia „Orbitor” a fost descrisă ca fiind pentru Bucureşti ceea ce „Ulysses” al lui James Joyce a fost pentru Dublin, transformând oraşul natal […] © G4Media.ro.
Riscul de avalanșe însemnat amenință masivele Bucegi, Făgăraș și Parâng-Șureanu până luni seara, din cauza vortexului polar, transmite MEDIAFAX. ANM a emis o avertizare de nivel 3 din 5 pentru aceste zone montane. Risc de avalanșe moderat (nivel 2) persistă și în Munții Țarcu-Godeanu și Carpații Orientali, afectați de vortexul polar. Ultimele ninsori generate de […] © G4Media.ro.
Partidul german de extremă dreapta AfD încearcă să se rebranduiască, pe măsură ce puterea reală devine accesibilă # G4Media
Înainte de a deveni una dintre figurile de frunte ale extremei drepte germane, Leif-Erik Holm era DJ la un post de radio matinal din statul său natal din estul Germaniei, apreciat de postul său pentru „cele mai bune glume din zonă”. Înaintea alegerilor regionale din Germania de anul viitor, Holm, în vârstă de 55 de […] © G4Media.ro.
McLaren s-a faultat singură cu o strategie falimentară în Qatar, iar Max Verstappen s-a apropiat amenințător la doar 12 puncte de liderul Lando Norris. Campionul mondial en-titre râde de rivalii „papaya” și recunoaște că are șanse mari să triumfe pentru a cincea coroană consecutivă doar pentru că McLaren comite greșeli copilărești. Eroarea de strategie McLaren […] © G4Media.ro.
Preşedintele american Donald Trump crede că vastul scandal de corupţie din Ucraina „nu ajută” negocierile de pace aflate în prezent în curs de desfăşurare, transmite News.ro. „Ucraina are câteva mici probleme dificile”, a declarat preşedintele american, duminică, la bordul Air Force One, la câteva ore după negocierile din Florida dintre o delegaţie americană şi una […] © G4Media.ro.
Steag cu portretul criminalului legionar Corneliu Zelea Codreanu la Alba Iulia, unde are loc mitingul AUR # G4Media
O femeie a apărut luni la Alba Iulie în apropierea mitingului AUR cu un steag tricolor ce avea în centru portretul criminalului legionar Corneliu Zelea Codreanu, după cum arată o imagine postată pe rețelele sociale. Partidul extremist AUR a organizat luni un miting cu mii de participanți la Alba Iulia. La miting s-a strigat constant […] © G4Media.ro.
Un nou studiu arată că mașinile electrice nu emit radiații periculoase / Însă o funcție prezentă pe majoritatea mașinilor ridică semne de întrebare # G4Media
O cercetare amplă efectuată de ADAC arată că șoferii de vehicule electrice sunt în siguranță. © G4Media.ro.
Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu 17,6% în octombrie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 671,2 milioane de lei, de la 814,5 milioane de lei în septembrie, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), consultate de Agepres. Arieratele de peste 90 de zile s-au redus cu 24,44%, de la 258,6 milioane lei, […] © G4Media.ro.
Organizarea de alegeri prezidențiale în Ucraina, discutată de negociatorii americani și ucraineni. Tema e susținută puternică de Putin pentru a scăpa de Zelenski # G4Media
Negociatorii americani și ucraineni au descris pentru Wall Street Journal drept ” productivă” întâlnirea de patru ore de duminică, axată pe găsirea unei soluții pentru încheierea războiului cu Rusia. Discuțiile, conduse de partea americană de Secretarul de Stat Marco Rubio, de trimisul special Steve Witkoff și de ginerele președintelui Trump, Jared Kushner, au vizat posibilitatea […] © G4Media.ro.
Gabriela Ruse, vedeta săptămânii pe site-ul WTA: Urcare spectaculoasă în ierarhia mondială # G4Media
Gabriela Ruse a înregistrat un salt important de 18 locuri în ierarhia de simplu după ce a câștigat turneul ITF de la Trnava. Urcarea din clasament este evidențiată și pe site-ul WTA. Ruse ocupă un loc de cinste la „cea mai spectaculoasă urcare” din ierarhie pe site-ul WTA. Gabriela este acompaniată de Aryna Sabalenka (lidera […] © G4Media.ro.
O tânără cercetătoare a obținut o sumă astronomică de la UE pentru a afla ce gândesc cele mai subestimate păsări de companie: găinile. În ce constă studiul de 4 milioane de euro # G4Media
O cercetătoare italiană de la Universitatea din Padova a câștigat grantul Synergy din partea Consiliului European de Cercetare şi a primit o finanţare de 4 milioane de euro pentru a studia comportamentul şi psihologia găinii şi a păsării rinocer. © G4Media.ro.
Nu poţi să-l ierţi pe Putin pentru crimele de război din Ucraina, îi transmite lui Trump comisarul Uniunii Europene pentru justiţie # G4Media
Eforturile lui Donald Trump de a asigura pacea în Ucraina nu trebuie să-l scape pe Vladimir Putin de răspunderea pentru crimele de război comise de forţele ruse, a avertizat comisarul UE pentru justiţie, Michael McGrath, stabilind o nouă linie roşie pentru europeni într-un eventual acord de pace, transmite News.ro. Într-un interviu acordat POLITICO, Michael McGrath, […] © G4Media.ro.
VIDEO Susținătorii lui George Simion scandează „Nicușor, demisia!” în curtea catedralei ortodoxe din Alba Iulia / Zeci de mii de participanți # G4Media
Susținătorii liderului partidului extremist AUR, George Simion, scandează „Nicușor, demisia!” în curtea catedralei ortodoxe din Alba Iulia. Zeci de mii de oameni au participat la marșul organizat, luni, de AUR în cetatea Alba Carolina. La finalul marșului, George Simion a mers la catedrala ortodoxă, în timp ce manifestanții scandau „Unitate”. George Simion a intrat în […] © G4Media.ro.
Pentru tricolorele pregătite de Ovidiu Mihăilă urmează luni duelul cu puternica națională de handbal feminin a Danemarcei. Meciul face parte din Grupa A de la Campionatul Mondial și va stabili echipa care încheia pe locul întâi înainte de parcursul din Grupa Principală a întrecerii. Meciul dintre România și Danemarca de la Campionatul Mondial de handbal […] © G4Media.ro.
Trei oameni de afaceri puternici – doi americani și un rus – s-au aplecat asupra unui laptop în Miami Beach luna trecută, aparent pentru a elabora un plan de încheiere a războiului lung și sângeros dintre Rusia și Ucraina. Dar, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, citate de The Wall Street Journal, amploarea proiectului lor […] © G4Media.ro.
