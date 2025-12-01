Stegarul Dac, proaspăt eliberat, s-a urcat pe o macara și strigă: Turul doi înapoi
Jurnalul.ro, 1 decembrie 2025 17:50
Cezar Cătălin Avrămuță, cunoscut ca „Stegarul Dac”, s-a urcat din nou pe o macara, de această dată în zona poligonului Ilioara din Sectorul 3.
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 32,4%, în primele zece luni din 2025, până la 46.917, față de 35.436 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).
Boala vărsăturilor de iarnă, cunoscută și sub numele de infecție cu norovirus, este una dintre cele mai frecvente afecțiuni digestive din sezonul rece.
NATO: Alianța ia în considerare o abordare „mai agresivă” împotriva războiului hibrid al Rusiei # Jurnalul.ro
NATO ia în considerare o abordare mai fermă față de acțiunile hibride comise de Rusia, a declarat pentru Financial Times un înalt oficial militar al alianței.
Câteva muzee importante din București și din țară oferă gratuitate cu ocazia Zilei Naționale a României, iar expozițiile, cu adevărat remarcabile, merită vizitate.
Ce este „Vortexul Polar” despre care vorbește toată lumea. Cum influențează vortexul vremea # Jurnalul.ro
De câțiva ani, aproape în fiecare iarnă, titlurile sună apocaliptic: „Vortexul polar lovește România!”, „Vine gerul siberian!”, „Europa, înghețată de vortexul polar!”. Paradoxal când vortexul polar este puternic atunci în zona noastră iarna este în medie mai blândă.
Prima țară din lume unde copiii sub 16 ani NU mai au voie pe rețelele sociale. Amenzi uriașe pentru platformele care nu respectă legea # Jurnalul.ro
O țară va interzice accesul minorilor sub 16 ani pe rețelele sociale din 10 decembrie 2025.uriașe.
Un cunoscut jurnalist a murit pe 1 Decembrie: „A inspirat nenumărați oameni și a schimbat destine” # Jurnalul.ro
Jurnalistul Mihai Stegerean a murit pe 1 Decembrie la vârsta de 50 de ani. De astăzi, Mihai rămâne doar o amintire… de fapt, multe, au scris apropiații pe Facebook. A inspirat nenumărați oameni și a schimbat destine în presa românească, mai scrie pe rețeaua de socializare.
Un living modern poate fi transformat radical prin adăugarea unui singur element decorativ bine ales.
Noul serial turcesc Cealaltă soție, povestea unei iubiri răvășitoare, marcate de săvârșirea unei crime și vrajba dintr-o puternică familie, de azi, la Happy Channel # Jurnalul.ro
Când dragostea neașteptată, dar profundă, înfiripată între Ceylan și Karan se ridică precum o forță nevăzută împotriva planurilor familiilor lor, lucrurile încep să ia o turnură periculoasă.
Simion susține că nu au fost incidente între suveraniști la Alba Iulia. Explicația liderului AUR # Jurnalul.ro
Președintele AUR, George Simion, a susținut că nu au fost incidente între suveraniști la Alba Iulia. Nu ne-au lăsat să fim toți laolaltă, a spus Simion. El și Călin Georgescu au organizat manifestații separate la Alba Iulia, de Ziua Națională.
Criza apei afectează și luni județele Prahova și Dâmbovița, unde pompierii continuă acțiunile de distribuție.
Nicușor Dan a făcut fotografii cu participanții la Ziua Națională. El a dezvăluit ce i-au spus oamenii # Jurnalul.ro
Nicușor Dan a făcut fotografii cu participanții la ceremoniile din București de Ziua Națională. Ședința foto a ținut două ore la finalul ceremoniilor. Nicușor Dan a dezvăluit ce i-au spus oamenii cu care s-a fotografiat.
Spectacol în ediția Chefi la cuțite de 1 decembrie: audițiile aduc al patrulea cuțit de aur al sezonului. Chef Sautner: ”N-am avut așa emoții de când sunt jurat aici!” # Jurnalul.ro
Victorie pentru Chef Richard Abou Zaki aseară la Chefi la cuțite – juratul și-a adjudecat amuleta care îi oferă puterea de a salva de la eliminare un concurent din orice echipă.
Oamenii care se simt epuizați de zgomotele cotidiene, cum ar fi mestecatul, ticăitul ceasului sau respirația celor din jur, ar putea suferi de misofonie. Aceasta este tulburare încă nerecunoscută oficial în manualele de diagnostic internaționale.
Premierul Ilie Bolojan a fost fluierat la Alba Iulia, când a primit onorul la Alba Iulia, de Ziua Națională a României. Mulțimea a strigat „Demisia”, însă strigătele au fost acoperite de fanfara militară care a intonat Imnul Național.
Unele zile din luna decembrie sunt considerate norocoase pentru decorarea bradului de Crăciun. Acestea pot aduce bani, fericire și energie pozitivă în casă.
Vremea va intra într-un proces treptat de încălzire în următoarele zile, temperaturile maxime ajung la 10 - 14 grade # Jurnalul.ro
Vremea va intra într-un proces treptat de încălzire în următoarele zile iar temperaturile vor ajunge la 12 - 14 grade iar precipitaţii vor apărea în special către finalul acestei săptămâni, potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni, publicate luni de Administraţia Naţională de Meteorologie.
Avertisment pentru turiști: Risc de avalanșe însemnat în Bucegi, Făgăraș și Parâng-Șureanu # Jurnalul.ro
Riscul de avalanșe însemnat amenință masivele Bucegi, Făgăraș și Parâng-Șureanu până luni seara, din cauza vortexului polar.
Protestatarul care l-a trimis pe Călin Georgescu la Moscova susține că a fost bătut și lovit # Jurnalul.ro
Protestatarul care l-a trimis pe Călin Georgescu la Moscova susține că a fost bătut și lovit pentru că a îndrăznit să-și exprime opinia în mod civilizat. Georgescu manipulează oameni, a acuzat protestatarul.
Ultima lună din an vine cu vibrații puternice pentru trei semne ale zodiacului, care intră într-o perioadă ideală pentru creștere financiară.
OPEC+ a convenit în ultima zi din noiembrie să își mențină nivelurile de producție de petrol pentru primul trimestru al anului 2026, optând pentru stabilitate, deoarece grupul cântărește riscurile pieței și îngrijorările legate de un potențial exces de ofertă globală.
Patru județe din România se află sub cod galben de inundații de luni la prânz până marți la amiază.
Poliția din New South Wales a anunțat că a destructurat o rețea cu activitate în Sydney, suspectată că distribuia online materiale de abuz sexual asupra copiilor cu elemente ritualice sau satanice, patru bărbați australieni fiind puși sub acuzare, notează The Guardian.
Peste 600 de morți în zona de sud a Asiei după furtuni tropicale; milioane de oameni afectați # Jurnalul.ro
Bilanțul victimelor din Indonezia, Thailanda și Malaysia a urcat la peste 600 de morți, în urma inundațiilor și alunecărilor de teren provocate de ploi torențiale generate de o furtună tropicală rară formată în Strâmtoarea Malacca.
România întâlnește luni seară, de la ora 21:30, reprezentativa Danemarcei, într-un meci decisiv pentru primul loc în grupa A a Campionatului Mondial de handbal feminin. Partida se dispută în Rotterdam Ahoy.
Un bărbat extrem de periculos din Georgia, aflat în atenția SRI, a evadat din Centrul pentru Străini # Jurnalul.ro
Un bărbat originar din Georgia, considerat extrem de periculos și aflat în vizorul Serviciului Român de Informații (SRI), a evadat duminică seara din Centrul pentru Străini din Horia, județul Arad.
Ultimele date statistici ale Compartimentului pentru Monitorizarea și Evaluarea Infecției HIV/SIDA în România din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” arată că, între 1985 și 2025, în România au fost înregistrate 29.052 de persoane cu HIV/SIDA, cumulativ.
Sondaj cu rezultate surprinzătoare: cât de patrioți sunt simpatizanții partidelor politice # Jurnalul.ro
O cercetare sociologică are rezultate surprinzătoare în ceea ce privește patriotismul simpatizanților partidelor politice din România. La nivel declarativ, cei mai patrioți sunt membrii electoratului PSD. Pe locurile următoare sunt simpatizanții PNL, AUR și USR.
Tensiune la Alba Iulia. George Simion, supărat pentru că este plimbat prin șanțurile cetății # Jurnalul.ro
Tensiunea este în creștere la manifestațiile de la Alba Iulia dedicate Zilei Naționale. Potrivit lui George Simion, coloana organizată de AUR ar fi împiedicată să ajungă în zona în care are autorizație. Jandarmeria susține că este o dezinformare.
Panică în Japonia: Imagini false cu urși generate de AI pe fondul unui număr record de atacuri reale # Jurnalul.ro
În Japonia, o problemă îngrijorătoare a luat amploare: răspândirea rapidă pe platformele de social media a imaginilor și clipurilor video false cu urși, generate prin inteligență artificială. Acest fenomen amplifică panica și confuzia.
Horoscop zilnic, 2 decembrie 2025: Săgetătorii au o zi grozavă, iar Leii găsesc soluții pentru toate problemele # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 2 decembrie 2025: Vărsătorii sunt convingători, Balanțele sunt romantice, iar Taurii sunt sinceri cu propria persoană.
Militari români și străini din structurile NATO defilează pe sub Arcul de Triumf, de Ziua Națională # Jurnalul.ro
Parada militară organizată la București cu prilejul Zilei Naționale a României se desfășoară luni, începând cu ora 11:00, în Piața Arcului de Triumf.
Cum prepari pâinea tradițională de la Mănăstirea Vladimirești pentru masa din Ajunul Crăciunuluiu # Jurnalul.ro
Pâinea de la Mănăstirea Vladimirești a devenit o adevărată tradiție pe masa din Ajunul Crăciunului, simbolizând belșugul și începutul unui an nou plin de speranță.
Familiile celor doi membri ai Gărzii Naționale împușcați în Washington D.C, invitate la Casa Albă # Jurnalul.ro
Președintele Donald Trump a anunțat duminică că i-a invitat la Casa Albă pe părinții celor doi membri ai Gărzii Naționale împușcați săptămâna trecută în Washington D.C., după ce una dintre victime, Sarah Beckstrom, a murit, iar colegul ei, Andrew Wolfe, rămâne în stare critică.
Mesaj delirant al lui Călin Georgescu, la Alba Iulia: „Astăzi nu simt bucurie, ci durere” # Jurnalul.ro
Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a transmis un mesaj de Ziua Națională a României, de la Alba Iulia, spunând că azi, la 107 ani de la Marea Unire, nu simte bucurie, ci durere: „Sufletul și sufletul românesc, în special, nu este de vânzare!”, a spus Georgescu.
Dimineața acestei zile de sărbătoare m-a găsit, ca în fiecare an, cu o emoție puternică în suflet, dar și cu mândria profundă de a mă fi născut român.
Trump respinge acuzațiile potrivit cărora Secretarul Apărării Pete Hegseth ar fi ordonat uciderea a doi supraviețuitori ai unui atac naval, în timp ce membrii ai Congresului cer investigații.
Incident la Alba Iulia, de Ziua Națională: Un bărbat i-a strigat lui Georgescu „Marș la Moscova” # Jurnalul.ro
Un bărbat a venit de la București la Alba Iulia pentru a merge la mitingul organizat în Cetatea Unirii de fostul candidat Călin Georgescu și a strigat către acesta „Marș la Moscova”.
Decembrie 2025 vine cu schimbări importante în plan sentimental pentru toate zodiile.
Compania de explorare minerală Varvara Development Group Ltd. (Vavara), cu sediul în Columbia Britanică, a achiziționat proiectul aurifer de la Certej, județul Hunedoara, dezvoltat de către canadienii de la Eldorado Gold Corporation (Eldorado).
Președintele Ucrainei, Volodmir Zelenski, a transmis un mesaj președintelui Nicușor Dan, de Ziua Națională a României.
Ardeii umpluți sunt unul dintre acele preparate care îți aduc instant aminte de copilărie.
Schisma suveranistă: George Simion și Călin Georgescu, mitinguri separate la Alba Iulia, de Ziua Națională # Jurnalul.ro
George Simion și Călin Georgescu organizează mitinguri separate, luni, de Ziua Națională, la Alba Iulia. Georgescu a întârziat la miting mai bine de 15 minute, iar Simion a început manifestarea cu 6 minute mai devreme.
A mai rămas mai puțin de o lună până la Crăciun, iar în piețe, supermarketuri și magazinele de bricolaj au apărut deja primii brazi.
În limbajul de zi cu zi, mai ales atunci când vorbim despre evenimente, concerte sau competiții culturale, auzim adesea forma „festivale”.
Începând cu 1 decembrie 2025, trei zodii trăiesc o bucurie pe care nu au mai simțit-o de mult timp.
Mesajul transmis românilor de Donald Trump de Ziua Națională: „SUA și România au un parteneriat puternic și care crește” # Jurnalul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a trimis României un mesaj elogios cu ocazia Zilei Naționale, a anunțat Administrația Prezidențială.
Criza apei suspendă cursurile în 13 localități din Prahova. Elevii vor face ore online # Jurnalul.ro
Cursurile în unităţile de învăţâmânt din cele 13 localităţi prahovene afectate de criza apei de la acumularea Paltinu se vor derula în sistem online în perioada 2 - 5 decembrie, a anunţat Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova.
Marco Rubio: „Angajamentul României de a aloca 5% din PIB pentru apărare va consolida Alianța NATO” # Jurnalul.ro
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României. Potrivit acestuia, parteneriatul dintre România și Statele Unite este în continuă creștere.
