VIDEO: Drumul lui Tibi Uşeriu de la închisoare la o carieră de campion, inspiraţie de Ziua Naţională

17:30

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă, într-un mesaj de Ziua Naţională, că într-o lume marcată de incertitudini şi zgomot, de conflicte la graniţă şi de transformări rapide 1 Decembrie le reaminteşte tuturor românilor cine sunt, dar şi că nu sunt singuri. Ţoiu mai spune că, deşi ştie că mulţi români privesc „cu îngrijorare” spre ce se întâmplă în jur, mesajul său este unul „despre încrederea” că românii pot „depăşi orice obstacol” aşa cum au mai făcut-o în istorie. „România nu a fost niciodată mai protejată decât este acum. Apartenenţa noastră la Uniunea Europeană, la NATO cât şi parteneriatul strategic cu Statele Unite nu sunt simple tratate semnate pe hârtie. Ele sunt scutul care ne garantează libertatea, securitatea şi ne asigură un viitor liniştit pentru copiii noştri”, afirmă ministrul de Externe.