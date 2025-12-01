UFC: Tom Aspinall, diagnosticat cu o afecţiune oculară rară
News.ro, 1 decembrie 2025 18:30
Luptătorul englez de UFC Tom Aspinall a fost diagnosticat cu o afecţiune rară la ambii ochi şi nu este încă sigur că va reveni în ring - la mai mult de o lună după ce a suferit o accidentare în meciul în care îşi apăra titlul la categoria grea, la UFC 321.
Acum 10 minute
18:40
Furnizarea apei în localităţile din Prahova şi Dâmboviţa nu va fi reluată înainte de luni, anunţă autorităţile # News.ro
Furnizarea de apă potabilă către cei peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa care nu primesc apă, de vineri seară, din cauza unor probleme apărute la barajul Paltinu s-ar putea relua de săptămâna viitoare. Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova a anunţat, luni, că, deşi de marţi se va relua furnizarea apei din lacul de acumulare, aceasta nu va ajunge la consumatorul final „mai devreme de luni”, pentru că staţiile de tratare trebuie amorsate, iar instalaţiile trebuie umplute cu apă. Prefectul de Prahova anunţă că va cere Guvernului să asigure necesarul de apă potabilă pentru populaţia afectată.
Acum 30 minute
18:30
Două tramvaie s-au ciocnit în Bucureşti / Un minor a fost rănit uşor, fiind transportat la spital # News.ro
Două tramvaie s-au ciocnit, luni seară, în Bucureşti, la intersecţia dintre bd. Doinea Cornea şi Splaiul Independenţei. În urma impactului cu minor a fost transportat la spital.
18:30
18:30
Nicuşor Dan, la recepţia de la Cotroceni de Ziua Naţională: România e o ţară coruptă, iar românii au dreptate când spun că nu văd o voinţă a statului român de a lupta cu corupţia - VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni seară, la recepţia de la Palatul Cotroceni, de Ziua Naţională, că România este o ţară coruptă, iar românii au dreptate când spun că nu văd o voinţă a statului român de a lupta cu corupţia şi mai au dreptate când sunt revoltaţi că oameni corupţi vin şi le dau lecţii de moralitate la televizor. „Totuşi suntem mai puţin corupţi decât acum 20 de ani”, a adăugat şeful statului, subliniind că este adevărat şi că toată corupţia din toată această perioadă „ne-a ţinut înapoi” şi că România putea fi „mult mai departe”, iar românii puteau trăi „mult mai bine” faţă de cum trăiesc azi.
18:20
Cel puţin patru morţi şi 40 de răniţi în Ucraina, într-un atac rus cu rachetă la Dnipro. O staţie de alimentare cu carburant şi întreprinderi, avariate în cursul unor negocieri de pace cu Rusia # News.ro
Cel puţin patru persoane au fost ucise, iar alte 40 au fost rănite într-un atac rus cu rachetă, la Dnipro, un oraş important situat în partea central-estică a Ucrainei, a anunţat guvernatorul regiunii Vladîslav Gaivanenko, relatează AFP.
Acum o oră
18:10
Echipa ploieşteană Petrolul a învins, luni, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 18-a din Superligă.
18:10
18:00
Nicuşor Dan: Astăzi, la Arcul de Triumf, m-au impresionat bucuria şi numărul atât de mare al românilor care au venit să trăiască împreună emoţia paradei/ Ce le transmite preşedintele „românilor de pretutindeni” - FOTO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, că de Ziua Naţională l-au impresionat, la Arcul de Triumf, „bucuria şi numărul atât de mare al românilor care au venit să trăiască împreună emoţia paradei”, adăugând că „în fiecare privire” a văzut „respect” pentru valorile, pentru istoria şi pentru simbolurile care îi ţin uniţi pe români. Şeful statului mai spune că 1 Decembrie este „deopotrivă” şi „sărbătoarea românilor de pretutindeni”, cărora le transmite că şi-ar dori ca „mulţi dintre ei să găsească drumul înapoi spre ţară”. „Am avut onoarea de a mă întâlni online cu câteva sute dintre cei aflaţi în diaspora şi m-a emoţionat cât de profund sunt legaţi de casă, de familie şi de tot ceea ce înseamnă România. Ştiu că statul român are încă multe de îmbunătăţit pentru ei”, mai spune şeful statului.
17:50
VIDEO: Drumul lui Tibi Uşeriu de la închisoare la o carieră de campion, inspiraţie de Ziua Naţională # News.ro
Cel mai cunoscut alergător român de anduranţă, fondator al Via Transilvanica, Tibi Uşeriu povesteşte, de Ziua Naţională a României, cum sportul l-a ajutat să iasă dintr-o spirală a distrugerii de sine şi cum voinţa şi încrederea i-au adus nu doar vindecare, ci şi performanţe remarcabile şi succes în proiectele începute.
17:50
Acum 2 ore
17:40
17:40
Primarul din Alba Iulia, reacţie după huiduieli: Organizatorii nu vor mai primi de Ziua Naţională aprobare să facă manifestări. E păcat de atâta lume frumoasă ca să auzim un cor de huiduieli sau chestiuni de genul acesta # News.ro
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa, a reacţionat după ce, în capitala Marii Uniri, premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, iar momentele în care au fost depuse coroane de flori din partea preşedintelui Nicuşor Dan au fost, de asemenea, primite cu dezaprobare. Pleşa susţine că cei care au huiduit nu sunt localnicii, ci persoane „aduse, se va vedea de către cine”. Edilul anunţă că organizatorii unor manifestaţii nu vor mai primi aprobări pentru ca acestea să se desfăşoare de Ziua Naţională la Alba Iulia.
17:40
Argeş: Tânăr arestat preventiv, după ce şi-a agresat familia în timpul unei înmormântări. El a venit pe un scuter cu care şi-a acroşat tatăl şi sora, apoi şi-a lovit mama # News.ro
Un tânăr din judeţul Argeş a fost arestat preventiv, după ce a făcut scandal la o înmormântare, unde şi-a agresat fizic părinţii şi sora. El şi-a făcut apariţia la evenimentul funerar pe un scuter, cu care şi-a acroşat tatăl şi sora, apoi şi-a lovit mama. După ce familia l-a reclamat, tânărul s-a ales cu dosar penal.
17:30
Oana Ţoiu, de Ziua Naţională: Într-o lume marcată de incertitudini şi zgomot, de conflicte la graniţa noastră şi de transformări rapide, acest 1 Decembrie ne reaminteşte cine suntem dar şi că nu suntem singuri # News.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă, într-un mesaj de Ziua Naţională, că într-o lume marcată de incertitudini şi zgomot, de conflicte la graniţă şi de transformări rapide 1 Decembrie le reaminteşte tuturor românilor cine sunt, dar şi că nu sunt singuri. Ţoiu mai spune că, deşi ştie că mulţi români privesc „cu îngrijorare” spre ce se întâmplă în jur, mesajul său este unul „despre încrederea” că românii pot „depăşi orice obstacol” aşa cum au mai făcut-o în istorie. „România nu a fost niciodată mai protejată decât este acum. Apartenenţa noastră la Uniunea Europeană, la NATO cât şi parteneriatul strategic cu Statele Unite nu sunt simple tratate semnate pe hârtie. Ele sunt scutul care ne garantează libertatea, securitatea şi ne asigură un viitor liniştit pentru copiii noştri”, afirmă ministrul de Externe.
17:20
Lamine Yamal a vorbit, într-un interviu acordat emisiunii 60 minute, despre alegerea sa de a juca pentru Spania. Atacantul FC Barcelona a vorbit şi despre faima sa şi originile sale.
17:20
Trump anunţă că se va informa cu privire la o presupusă dublă lovitură în Caraibe dezvăluită de presă, dar că-l crede pe Hegseth, care susţine că ”n-a existat” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă că vrea să se informeze cu privire la dezvăluiri de presă despre o dublă lovitură mortală împotriva unei ambarcaţiuni la Marea Caraibilor, dar anunţă că crede versiunea prezentată de şeful Pentagonului Pete Hegseth, relatează AFP.
17:10
Bărbatul care i-a transmis lui Călin Georgescu „Marş la Moscova” a depus plângere după ce a fost agresat de susţinătorii fostului candidat la Preşedinţie # News.ro
Adrian Băzăvan, bărbatul care luni a mers la Alba Iulia cu mesajul ”Marş la Moscova” adresat lui Călin Georgescu, a depus plângere după ce a fost agresat de câţiva susţinători ai acestuia. În urma incidentului, se fac cercetări în cadrul unui dosar care vizează infracţiunea de lovire sau alte violenţe.
17:10
Sondaj AtlasIntel - Primele două poziţii în topul intenţiilor de vot, ocupate de Daniel Băluţă şi de Anca Alexandrescu, la diferenţă de 0,1% # News.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, şi candidata independentă susţinută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intenţiile de vot ale bucureştenilor (separaţi de 0,1%), urmaţi foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian Ciucu, arată datele unui sondaj de opinie realizat de către institutul AtlasIntel pentru HotNews. Într-un sondaj AtlasIntel din urmă cu două săptămâni, Ciucu deschidea clasamentul, Băluţă era pe 2, iar Alexandrescu era pe locul 3.
17:10
Preşedintele israelian Isaac Herzog afirmă că va ţine cont „numai de binele statului” în cazul cererii de graţiere a lui Benjamin Netanyahu # News.ro
Isaac Herzog, preşedintele israelian, a declarat luni că va lua în considerare „numai binele statului şi al societăţii” pentru a decide dacă să-l graţieze sau nu pe premierul Benjamin Netanyahu în procesul său pentru corupţie, relatează AFP.
17:00
Ministrul interimar al Apărării, întrevedere cu omologul său moldovean, de Ziua Naţională/ Discuţiile au vizat, printre altele, securitatea regională în contextul războiului de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei # News.ro
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a discutat, luni, de Ziua Naţională, cu omologul său moldovean, Anatolie Nosatîi, despre securitatea regională şi consecinţele asupra României şi Republicii Moldova ale războiului de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării şi despre sprijinul oferit Republicii Moldova la nivel regional, NATO şi UE.
16:50
IGSU: Pompierii continuă să distribuie apă menajeră şi baxuri cu apă potabilă populaţiei afectate de lipsa apei, în judeţele Prahova şi Dâmboviţa # News.ro
Pompierii continuă luni să distribuie apă menajeră şi baxuri cu apă potabilă populaţiei din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, afectată de lipsa apei ca urmare a scăderii semnificative a nivelului apei în barajul de la Paltinu, informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).
Acum 4 ore
16:40
Tadjikistanul anunţă că cinci chinezi au fost ucişi şi mai mulţi răniţi la graniţa cu Afganistanul # News.ro
Cinci cetăţeni chinezi au fost ucişi şi mai mulţi răniţi săptămâna trecută în zonele montane de la frontiera cu Afganistanul, potrivit unui bilanţ prezentat luni de autorităţile din Tadjikistan, o ţară din Asia Centrală în care lucrează mulţi chinezi şi care are relaţii tensionate cu regimul talibanilor, relatează AFP.
16:30
Risc însemnat de avalanşe în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu/ Avertismentul salvamontiştilor # News.ro
Salvamontiştii avertizează că în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu este risc însemnat de avalanşe, în condiţiile în care în ultimele zile a nins mult la peste 1.800 de metri altitudine şi s-a aşternut un strat de zăpadă proaspătă de peste 20-30 de centimetri, iar pe alocuri de peste 40 de centimetri, în toate masivele.
16:20
16:20
Airbus anunţă o „problemă de calitate” la modelele de avioane A320, care a fost „identificată” şi „limitată” # News.ro
Airbus a anunţat luni că a întâmpinat „probleme de calitate” la panourile metalice produse de unul dintre subcontractorii săi pentru modelul său de succes A320, afirmând că acest incident a fost „identificat” şi „limitat”, informează AFP.
16:10
VIDEO: Gheorghe Hagi - Cel mai greu moment din carieră depăşit, inspiraţie de Ziua României # News.ro
Cea mai mare fotbalist român, Gheorghe Hagi, povesteşte, de Ziua Naţională a României, cum a depăşit un moment extrem de dificil, care i-ar fi putut întrerupe complet cariera, atunci când a fost suspendat un an.
16:00
Premierul Netanyahu s-a prezentat în faţa instanţei după ce a cerut graţierea, demers susţinut de Trump # News.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a prezentat luni în faţa instanţei pentru prima dată de când a cerut preşedintelui ţării graţierea în procesul său de corupţie de lungă durată, o mişcare susţinută de aliatul său apropiat, preşedintele american Donald Trump, relatează Reuters.
16:00
Box office de Ziua Recunoştinţei - „Zootopia 2” a dominat cu încasări de 156 de milioane de dolari/ VIDEO # News.ro
„Zootopia 2” şi „Wicked: For Good”, două filme lansate de Ziua Recunoştinţei, au umplut sălile de cinema în weekend. Continuarea filmului de animaţie al Disney, „Zootopia 2”, a dominat box-office-ul intern cu încasări impresionante de 156 de milioane de dolari din 4.000 de săli de cinema începând de miercuri, inclusiv 96,8 milioane de dolari în weekendul tradiţional, potrivit Variety.
15:40
15:40
Parada automobilelor de epocă, de Ziua Naţională, la Arad/ Cele mai vechi modele de maşini participante sunt din perioada interbelică - FOTO # News.ro
Peste 40 de autoturisme de epocă au participat, luni, de Ziua Naţională, la o paradă inedită orgganizată la Arad de Retromobil Club România şi de Consiliul Judeţean. Potrivit autorităţilor locale, manifestarea s-a dorit a fi „un semnal” că nu a fost uitat rolul Aradului în înfăptuirea Marii Uniri de la 1918. Cele mai vechi modele de masini care au participat la paradă sunt din perioada interbelică.
15:20
VIDEO: Nadia Comăneci, pe bârnă cu mâna accidentată pentru salvarea echipei, inspiraţie de Ziua Naţională # News.ro
Nadia Comăneci, cea mai cunoscută gimnastă a României, o legendă a sportului mondial, povesteşte, de Ziua Naţională a României, cum a trecut peste durerea fizică şi a concurat accidentată pentru a ajuta echipa ţării să obţină cea mai mare performanţă de până atunci.
15:10
Rusia consideră „iresponsabile şi agresive” declaraţiile NATO despre un eventual atac preventiv împotriva Moscovei # News.ro
Rusia a declarat luni că afirmaţiile şefului Comitetului militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, militarul cu cel mai înalt rang, potrivit căruia alianţa militară condusă de Statele Unite ar putea lua în considerare un „atac preventiv” ca răspuns la războiul hibrid al Rusiei, sunt extrem de iresponsabile şi constituie o încercare de escaladare, relatează Le Figaro.
14:50
Nou val de huiduieli la Alba Iulia, în lipsă, la adresa lui Nicuşor Dan. Publicul a fluierat în momentul în care a fost depusă o coroană din partea preşedintelui FOTO VIDEO # News.ro
Oamenii prezenţi luni, la ceremoniile organizate de Ziua Naţională a României la Alba Iulia au huiduit, din nou, în momentul în care, în cadrul ceremoniilor oficiale, a fost depusă o coroană de flori din partea preşedintelui României.
14:50
Fundaţia Conservation Carpathia, distinsă cu Ordinul de Merit al Germaniei pentru proiectul de conservare din Munţii Făgăraş/ VIDEO # News.ro
Fundaţia Conservation Carpathia a primit o recunoaştere internaţională importantă pentru proiectul de conservare din Munţii Făgăraş. Directorii executivi ai fundaţiei, Barbara şi Christoph Promberger, au fost distinşi cu Ordinul de Merit al Republicii Federale Germania, acordat de preşedintele Frank-Walter Steinmeier în cadrul ceremoniei oficiale de la Schloss Bellevue care a avut loc la 1 decembrie.
14:50
Oligarhul Ilan Şor anunţă închiderea „proiectelor sociale” din Republica Moldova. Ce înseamnă aceasta # News.ro
Oligarhul fugar Ilan Şor, refugiat în Rusia după ce a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani în dosarul „Frauda bancară”, a anunţat luni că îşi închide „proiectele sociale” din Republica Moldova. Fostul deputat, care a încercat să intervină în alegerile din Republica Moldova prin interpuşi şi prin cumpărare de voturi, susţine că a luat această decizie întrucât preşedinta Maia Sandu şi partidul de guvernământ PAS „au blocat toate posibilităţile tehnice de a ajuta oamenii”.
Acum 6 ore
14:30
14:30
Ziua Naţională - Scurtă defilare la Timişoara, la care a fost prezentat şi un drapel al României, vechi de peste 100 de ani - FOTO # News.ro
Ziua Naţională a fost marcată luni, la Timişoara, printr-o scurtă defilare, fără tehnică de luptă, dar la care au fost prezenţi, pe lângă militari, jandarmi, pompieri şi poliţişti, ansambluri folclorice, şi reprezentanţi ai Asociaţiei de Reconstituiri Istorice care au prezentat un drapel vechi de peste 100 de ani.
14:30
Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa îşi majorează cheltuielile de natură salarială cu 1,45 milioane lei, după ce a angajat 27 de persoane # News.ro
Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa şi-a planificat cheltuieli de natură salarială în valoare de 170,65 milioane lei, în acest an, în creştere cu 1,45 milioane lei, ca urmare a creşterii numărului de personal, de la 996 persoane la 1.023 persoane, respectiv cu 27 persoane, arată un proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2025 al companiei, publicat în dezbatere de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
14:20
14:20
Nicuşor Dan, după baia de mulţime, la finalul Paradei de Ziua Naţională: Unii mi-au transmis să am grijă de ţara asta şi în special de copii. Asta e important / Îi invit să continue să creadă în ţara asta, pentru că are un mare potenţial - FOTO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni, după baia de mulţime pe care a făcut-o la finalul Paradei de Ziua Naţională, de la Arcul de Triumf, că unii români i-au transmis să aibă grijă de ţara asta şi în special de copii şi asta e important. El i-a invitat pe cetăţeni să continue să creadă în ţara asta, pentru că are un mare potenţial. Şeful statului a fost întrebat şi despre faptul că nu avem ministru al Apărării, după demisia lui Ionuţ Moştean, el afirmând că ministrul Economiei, Radu Miruţă e interimar şi să nu stricăm această sărbătoare naţională.
14:20
Meciul Ajax-Groningen, oprit din cauza fumigenelor aprinse în memoria unui suporter, se va relua fără spectatori # News.ro
După doar cinci minute de joc, meciul din etapa a 14-a a Eredivisie dintre Ajax Amsterdam şi FC Groningen a fost întrerupt duminică, când scorul era egal (0-0) pe Johan-Cruyff Arena. Federaţia Olandeză de Fotbal (KNVB) a anunţat că meciul va fi reluat, marţi, la ora 15:30, fără spectatori.
14:20
Premierul Ilie Bolojan, huiduit îndelung de suveraniştii prezenţi la Alba Iulia FOTO VIDEO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a ajuns, luni după-amiază, la Alba Iulia, unde participă la parada militară organizată de Ziua Naţională, el fiind întâmpinat cu un val de huiduieli ;i cu cererea de a-şi da demisia din funcţie.
14:20
14:10
14:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, a confirmat că a vorbit cu preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, dar nu a oferit detalii despre discuţia dintre ei, relatează Reuters.
13:40
Diana Şoşoacă, cu crucea în mână în fruntea susţinătorilor ei, în marş prin Cetatea Alba Iulia - FOTO, VIDEO # News.ro
Preşedinta şi fondatoarea SOS România, europarlamentarul Diana Şoşoacă, a pornit in marş, luni, la Alba Iulia, conducându-şi susţinătorii, cu o cruce în mână şi cu un buchet de flori în cealaltă, prin cetatea Marii Uniri.
13:40
13:40
Ziua Naţională - Paradă militară şi ceremonii religioase la Buzău. Candidaţii la şefia CJ, prezenţi în mulţime - FOTO # News.ro
Buzăul a marcat luni, 1 Decembrie, Ziua Naţională a României printr-o ceremonie desfăşurată pe Calea Eroilor din municipiu, la care au participat oficialităţi locale, reprezentanţi ai instituţiilor publice şi militari din Garnizoana Buzău. Evenimentul a atras un număr mare de buzoieni veniţi să asiste la ceremonialul militar şi religios, precum şi la defilarea trupelor.
13:20
13:20
Franţa vrea să pună capăt asistenţei medicale gratuite pentru pensionarii străini din afara UE. Măsura i-ar afecta în special pe americani # News.ro
Franţa doreşte ca pensionarii din afara Uniunii Europene, care beneficiază în prezent de sistemul public de sănătate, să înceapă să plătească pentru acesta. Este o măsură care i-ar afecta în special pe pensionarii americani, care au migrat în unul dintre cele mai generoase state sociale din Europa nu numai pentru mâncare, peisaje şi cultură, ci şi, în unele cazuri, pentru asistenţa medicală gratuită de nivel mondial, relatează POLITICO.
