Președintele Dan, mesaj către alegătorii lui Georgescu: ”Avem multe dovezi ale faptului că alegerile de anul trecut au fost influențate în mod nelegal și multe dovezi că în ultimii 10 ani avem o campanie de dezinformare și manipulare dusă de Rusia în România”
Aktual24, 1 decembrie 2025 19:20
În discursul susținut luni seara, la Palatul Cotroceni, la recepția oficială de Ziua Națională a României, președintele Nicușor Dan a făcut referire și la algerile anulate de anul trecut și la campaniile extrem de agresive ale susțănătorilor lui Călin Georgescu și George Simion. ”Acum un an România a anulat alegeri prezidențiale și asta a creat […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum o oră
19:20
Președintele Dan, mesaj către alegătorii lui Georgescu: ”Avem multe dovezi ale faptului că alegerile de anul trecut au fost influențate în mod nelegal și multe dovezi că în ultimii 10 ani avem o campanie de dezinformare și manipulare dusă de Rusia în România” # Aktual24
În discursul susținut luni seara, la Palatul Cotroceni, la recepția oficială de Ziua Națională a României, președintele Nicușor Dan a făcut referire și la algerile anulate de anul trecut și la campaniile extrem de agresive ale susțănătorilor lui Călin Georgescu și George Simion. ”Acum un an România a anulat alegeri prezidențiale și asta a creat […]
Acum 2 ore
18:50
Sărbătorim Ziua Națională a României pentru că pe 1 decembrie 1918, fruntașii românilor de peste munți au decis Unirea cu România la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Printre ei regăsim unele dintre figurile remarcabile ale istoriei românești. Cu mici excepții, cei mai mulți dintre cei care au condus acest proces care mai erau […]
18:40
Rusia se pregătește de război lung: Putin semnează bugetul pentru 2026, finanțare record pentru armată și forțele de securitate # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a semnat bugetul pentru 2026, care alocă cheltuieli record războiului, reducând în același timp drastic programele sociale și bunăstarea cetățenilor, relatează Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina, într-o sinteză. „Faptul că aproape 40% din totalul cheltuielilor din bugetul federal pe 2026 sunt direcționate către armată și sectorul de securitate reprezintă o […]
18:10
Poliția din Georgia a folosit împotriva demonstranților pro-UE o substanță chimică neurotoxică folosită în Primul Război Mondial # Aktual24
Poliția georgiană a folosit o substanță chimică extrem de periculoasă în timpul protestelor antiguvernamentale din toamna anului 2024. Substanța se spune că este un agent neurotoxic care fusese deja folosit în Primul Război Mondial. Acest lucru este conform unui material al postului de televiziune britanic BBC, care citează medici, declarații ale martorilor și foști membri […]
18:00
Olanda a promis, pe 1 decembrie, că va cumpăra armament american pentru Kiev în valoare de 250 de milioane de euro (290 de milioane de dolari) prin intermediul listei de cerințe prioritare pentru Ucraina (Prioritized Ukraine Requirements List – PURL). Inițiativa PURL, lansată la începutul acestui an, le permite aliaților NATO să achiziționeze armament american […]
Acum 4 ore
17:40
UE pune condiții: planul de pace al lui Trump nu trebuie să-l grațieze pe Putin pentru crimele de război # Aktual24
Planul de pace al lui Donald Trump pentru Ucraina nu trebuie să conducă la evitarea răspunderii președintelui rus Vladimir Putin pentru presupusele crime de război, a declarat un înalt oficial al Uniunii Europene. Michael McGrath, comisarul european pentru justiție și democrație, a declarat luni pentru Politico că negociatorii ar trebui să se asigure că orice […]
17:20
Panică la Moscova după ce NATO a anunțat posibile ”lovituri preventive” contra Rusiei: ”Pas extrem de iresponsabil, care indică voinţa alianţei de a merge în continuare în direcţia escaladării” # Aktual24
NATO ar putea lua în considerare posibile „lovituri preventive” împotriva Rusiei, ca urmare a „războiului hibrid” dus de aceasta, a declarat într-un interviu pentru Financial Times preşedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, declaraţie catalogată de Moscova drept una „extrem de iresponsabilă” şi o încercare de subminare a eforturilor menite să încheie […]
17:00
Sondaj stupefiant AtlasIntel: Anca Alexandrescu se apropie de primul loc, diferență foarte mică de primul clasat # Aktual24
Anca Alexandrescu ajunge la egalitate cu Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei, arată un studiu AtlasIntel realizat pentru HotNews, în perioada 27–30 noiembrie. Candidata susținută de AUR se află la doar 0,1% în urma lui Daniel Băluță, candidatul PSD, iar Ciprian Ciucu (PNL) s-a apropiat la 1,5% de cei doi. Potrivit cercetării, Daniel Băluță […]
16:40
Anchetele lui Koveși au aprins focul revoltelor în Grecia. Ciocniri între fermieri revoltați și polițiști în Grecia # Aktual24
Ministrul Dezvoltării Rurale și Alimentației, Kostas Tsiaras, a cerut luni fermierilor protestatari să se angajeze în dialog cu guvernul, declarând că oficialii folosesc toate măsurile fiscale disponibile pentru a-i sprijini pe cei care lucrează în sectorul primar. Fermierii au folosit tractoare pentru a bloca autostrăzi cheie, inclusiv principala rută Atena-Salonic, în apropierea orașului Larissa din […]
16:10
Miliardari apropiați de Putin au purtat discuții secrete cu miliardari americani privind acorduri miniere și energetice # Aktual24
Oligarhi ruși apropiați de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar fi purtat discuții secrete cu personalități din lumea afacerilor americane despre potențiale acorduri miniere și energetice, parte a diplomației americane din culise, menită să pună capăt războiului Moscovei în Ucraina. Oligarhii Ghenadi Timcenko, Iuri Kovalciuk și frații Arkadi și Boris Rotenberg – toți sancționați […]
Acum 6 ore
15:10
„Ne vom asigura că își ispășește pedeapsa”. Israelienii protestează împotriva grațierii solicitate de Netanyahu # Aktual24
Proteste au izbucnit duminică, 30 noiembrie, la Tel Aviv, Israel, în urma cererii de grațiere a prim-ministrului Benjamin Netanyahu din partea președintelui Isaac Herzog în procesul său de corupție. Mii de oameni s-au adunat seara pentru a demonstra în fața reședinței prezidențiale. Unii purtau măști cu chipurile celor doi politicieni, în timp ce alții fluturau […]
14:50
Nicușor Dan, baie de mulțime la Arcul de Triumf. Selfie-uri cu participanți timp de aproape două ore # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat şi a făcut selfie-uri cu zeci de persoane, luni, după ce a asistat la parada militară de Ziua Naţională. După încheierea ceremoniei oficiale de la Arcul de Triumf, şeful statului s-a îndreptat spre oamenii care au urmărit defilarea tradiţională. Rând pe rând, a început să facă fotografii cu adulţi, copii […]
14:40
India are în prezent în flota sa aeriană 200 de avioane de vânătoare rusești și mai multe baterii de sisteme de rachete antiaeriene S-400. India intenționează să încheie un nou acord major de achiziții de arme din Rusia în timpul vizitei lui Vladimir Putin de săptămâna viitoare, în ciuda faptului că administrația Trump încearcă să […]
14:40
Cine l-a huiduit pe Bolojan la Alba Iulia: persoane cu însemnele AUR. Au huiduit și în timpul intonării imnului României – VIDEO # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, luni, la Alba Iulia, de persoane cu însemnele AUR. Acestea au huiduit chiar și în momentul intonării Imnului Național, relatează presa locală. Premierul Ilie Bolojan a sosit la Alba Iulia cu puțin înainte de ora 14.00, pentru a participa la tradiționala paradă militară. În clipa în care a coborât […]
14:20
Cine este Andrei Băzăvan, românul care l-a înfruntat pe Georgescu. I-au astupat gura, acum vin amenințările: ”O cauți cu lumânarea” – VIDEO # Aktual24
Tânărul care a strigat ”Marș la Moscova” în momentul în care pro-rusul Călin Georgescu a ajuns la Alba Iulia este Adrian Băzăvan. El anunță acum că a fost agresat după ce a fost îndepărtat forțat de oamenii lui Georgescu. ”Am fost bătut si lovit pentru ca am îndrăznit să-mi exprim opinia, civilizat: călin georgescu este […]
14:10
Hong Kong: 13 persoane arestate pentru incendiul din turnurile de apartamente, acuzând antrepenorii de utilizare a unor materiale de renovare de calitate inferioară # Aktual24
Autoritățile din Hong Kong au anunțat luni că au reținut 13 persoane pentru presupusă omucidere din culpă, într-o anchetă privind cel mai grav incendiu din oraș din ultimele decenii, acuzând antrepenorii că au folosit materiale de renovare de calitate inferioară care au alimentat un incendiu care a făcut cel puțin 146 de victime. Poliția a […]
Acum 8 ore
13:40
Activitatea fabricilor din China s-a contractat neașteptat în noiembrie, potrivit unui sondaj privat publicat luni, deoarece cererea internă slabă a continuat să frâneze a doua cea mai mare economie a lumii. Indicele PMI general pentru producția manufacturieră RatingDog China, realizat de S&P Global, a scăzut la 49,9 în noiembrie, neatingând așteptările analiștilor de 50,5 dintr-un […]
13:10
Zeci de mii de spanioli participă la proteste antiguvernamentale și cer alegeri anticipate # Aktual24
Zeci de mii de oameni s-au adunat duminică în jurul Templului Debod, din Madrid, pentru a participa la o demonstrație, convocată de Partidul Popular (PP), împotriva guvernului, la câteva zile după ce fostul ministru socialist José Luis Ábalos și fostul său consilier Koldo García au fost arestați preventiv în cadrul anchetei judiciare privind presupusa schemă […]
12:40
Haos cu Georgescu la Alba Iulia. Presa locală: ”Este pentru prima dată, de 1 Decembrie, când lucrurile au scăpat de sub control în curtea Catedralei Reîntregirii” – VIDEO # Aktual24
Călin Georgescu a plecat de la Alba Iulia cu puțin timp înainte de ora 11.00, după ce a susținut un nou discurs delirant cu tentă legionaroidă. El a evitat vizibil să se întâlnească cu ”protejatul mai tânăr”, George Simion, aflat și în marș prin zonă. Prezența lui Georgescu a fost marcată de scandaluri și urlete, […]
12:40
Marea paradă militară de la Arcul de Triumf. Au participat și 240 de militari străini, în cadrul unor detaşamente din Franţa, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA – VIDEO # Aktual24
Parada militară de Ziua Naţională, ce a reunit aproximativ 3.000 de militari români şi străini din structurile NATO, în zona Arcului de Triumf din Capitală, s-a încheiat. Au fost prezenţi la ceremonie preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan, preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, fostul preşedinte Traian Băsescu, mai mulţi membri ai […]
12:10
O lecție pentru „suveraniști”: Un bătrân de 76 de ani din Bihor nu lipsește de la Alba Iulia de Ziua Națională: „Așa îi respectăm pe cei care s-au sacrificat, nu cu «Huoo»!” # Aktual24
În timp ce mii de oameni începeau să umple străzile și Cetatea Alba Carolina, un bătrân de 76 de ani din comuna Dușești, județul Bihor, a atras din nou toate privirile. Îmbrăcat în port popular complet, cu opinci și cu o pancartă confecționată de mâna lui, Vasile Torj a venit și anul acesta la Alba […]
Acum 12 ore
11:40
Statul eșuat: Câteva zeci de persoane l-au comemorat la Tâncăbești pe șeful Legiunii, Corneliu Zelea Codreanu, și au ridicat o cruce nouă, după distrugerea troiței # Aktual24
Aproximativ 50–60 de persoane au participat duminică, 30 noiembrie, în pădurea Tâncăbești (Ilfov), la tradiționala comemorare a lui Corneliu Zelea Codreanu, liderul Mișcării Legionare asasinat în noaptea de 29–30 noiembrie 1938 împreună cu alți 13 legionari. Evenimentul, desfășurat anual începând din 1994, a avut loc în condiții de securitate sporită: jandarmeria a montat garduri metalice […]
11:40
Mesajul lui Trump pentru Nicușor Dan de Ziua Națională a României: ”Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat solid și în continuă dezvoltare” # Aktual24
Cu ocazia Zilei Naționale a României, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis un mesaj oficial adresat președintelui Nicușor Dan, în care laudă parteneriatul strategic dintre cele două țări și rolul României în securitatea regională. Mesajul, publicat de Antena 3 în urma unei solicitări către Administrația Prezidențială, conține aprecieri pentru contribuția României la NATO și […]
11:30
Cărtărescu, mesaj dur către votanții lui Georgescu din diaspora: ”Au început să-i invidieze pe românii rămași în țară, atunci când aceștia au început să câștige mai mulți bani decât ei” # Aktual24
Scriitorul Mircea Cărtărescu a acordat un amplu interviu publicației britanice The Guardian, cu ocazia lansării în Marea Britanie a volumului „Aripa stângă”, prima parte a trilogiei „Orbitor”. În dialogul cu jurnalistul britanic, autorul vorbește despre literatură, identitate și transformările societății românești, însă cele mai puternice reacții le-au trezit declarațiile sale despre schimbarea de atitudine a […]
11:20
”Marș la Moscova”. Explicațiile protestatarului care a stricat sosirea lui Georgescu la Alba Iulia: ”Un trădator de țară, manipulează niște oameni care au poate cele mai bune intenții, dar îi păcălește, îi minte” – VIDEO # Aktual24
Protestatarul care îndrăznit să strige la Alba Iulia, la venirea lui Călin Georgescu, ”Marș la Moscova”, afirmă că astfel a dorit să scoată în evidență că extremistul pro-rus îi ”minte și manipulează” pe oameni. ”Am venit să-mi exprim și eu un mesaj față de președintele ales (ton ironic – n.red.) așa-zis, că nu-i ales de […]
11:20
Calendarul alegerilor din Ucraina, abordat la discuțiile din Florida – Wall Street Journal # Aktual24
Calendarul alegerilor din Ucraina este unul dintre subiectele pe care delegațiile ucraineană și americană le-a discutat duminică în Florida în cadrul negocierilor privind planul de pace în conflictul din Ucraina. Potrivit unui înalt oficial al administrației americane, negocierile se referă, printre altele, la programul alegerilor din Ucraina, relatează The Wall Street Journal. În plus, se […]
11:10
Jandarmeria îl acuză pe George Simion că dezinformează, după ce acesta a susținut că a fost plimbat „prin șanțurile cetății”: „Traseul a fost stabilit prin protocolul agreat de el” # Aktual24
Un nou conflict deschis între liderul AUR, fost lider de galerie de fotbal, George Simion, și Jandarmeria Română, a avut loc în timpul marșului organizat astăzi de partidul său. Simion a acuzat forțele de ordine că deviază în mod deliberat coloana de manifestanți pentru a-i împiedica să ajungă la Catedrala Națională. „Ne plimbă Jandarmeria prin […]
10:50
Diana Șoșoacă amenințări mafiote la adresa politicienilor de la conducerea țării: „Să nu vină la Alba Iulia, va ieși foarte urât” # Aktual24
Lidera partidului SOS România, Diana Șoșoacă, a lansat un avertisment dur la adresa conducerii țării, în contextul ceremoniilor de Ziua Națională de la Alba Iulia. Într-un interviu pentru publicația Clu24.ro, Șoșoacă a susținut că prezența politicienilor aflați la guvernare ar putea genera tensiuni, având în vedere nemulțumirile sociale și economice ale populației. „Aș vrea să […]
10:40
Călin Georgescu face din nou apologia legionarilor, ținând la Alba Iulia un discurs presărat cu citate din Zelea Codreanu: „Sufletul românesc se afundă în mlaștina disperării” # Aktual24
De Ziua Națională a României, Călin Georgescu, autoproclamatul lider al mișcării „suveraniste” și fost candidat independent la alegerile prezidențiale din 2024 (anulate ulterior), a ținut un discurs delirant în fața miilor de oameni adunați în cetatea Alba Iulia. Deși trimis în judecată pentru că a promovat în public persoane vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de […]
10:30
Eșec la Alba Iulia, Georgescu a fost așteptat doar de câteva sute de oameni. ”Marș la Moscova”, a strigat un român. Georgescu: ”Corabia România se scufundă” # Aktual24
Extremistul Călin Georgescu a fost așteptat la Alba Iulia doar de vreo 200 de oameni, luni dimineață, în condițiile în care venirea sa a fost masiv promovată de conturi pro-ruse pe TikTok. Unul dintre cei aflați la fața locului i-a strigat ”Marș la Moscova”. Conform presei locale, Georgescu a fost așteptat cu steaguri, cu icoane […]
10:20
Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research pentru platforma Informat.ro, patriotismul rămâne o valoare puternică în rândul românilor, 88,2% dintre respondenți afirmând că iubesc România și sunt mândri de țara lor. Studiul, efectuat între 20 și 26 iunie 2025 pe un eșantion de 1.150 de persoane, relevă că doar 5,7% se declară în dezacord cu […]
10:10
George Simion, cu copilul în brațe la marșul AUR de la Alba Iulia, a refuzat să spună dacă se va vedea cu Călin Georgescu: „Acolo ne vom întâlni toți patrioții” # Aktual24
Ziua Națională a României a început tensionat la Alba Iulia, unde George Simion, liderul AUR, a ales să boicoteze manifestările oficiale organizate de autorități În schimb, acesta a condus un marș propriu, la care susține că participă, la această oră, aproximativ 10.000 – 11.000 de simpatizanți veniți din toată țara. Simion s-a întâlnit cu susținătorii […]
09:50
Tensiunile dintre Călin Georgescu și George Simion au atins apogeul luni, la Alba Iulia, unde cei doi lideri suveraniști au organizat manifestații separate cu ocazia Zilei Naționale. Deși fiecare tabără a revendicat o susținere puternică, atmosfera din oraș a fost dominată de rivalitatea deschisă dintre cele două grupuri, alimentată și de mesajele transmise de posturile […]
09:40
La București va avea loc pe 1 Decembrie una dintre cele mai mari parade militare din ultimii ani – 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf # Aktual24
Bucureștiul găzduiește luni, de Ziua Națională a României, una dintre cele mai ample parade militare din ultimii ani, aproape 3.000 de militari urmând să defileze pe sub Arcul de Triumf, în fața președintelui Nicușor Dan, a premierului Ilie Bolojan, a membrilor Guvernului și a numeroșilor invitați oficiali și diplomatici. Ministerul Apărării Naționale a pregătit o […]
09:20
Suveraniști, suveraniști, dar fiecare pe cont propriu: George Simion, Călin Georgescu și Diana Șoșoacă nu au vrut să participe la o manifestație comună la Alba Iulia # Aktual24
Primarul municipiului Alba Iulia, Gheorghe Pleșa, a explicat luni, într-o intervenție la Antena 3 CNN, de ce a emis autorizații separate pentru manifestațiile organizate de grupările suveraniste care au ales să își desfășoare acțiunile în oraș cu ocazia Zilei Naționale. Edilul a precizat că George Simion și Călin Georgescu au solicitat locații diferite pentru evenimentele […]
09:10
Spre deosebire de președinții precedenți, care decorau cohorte de generali, Nicușor Dan a decorat de 1 Decembrie un singur om – colonelul veteran de război Ion Banu, în vârstă de 107 ani # Aktual24
Veteranul de război Ion Vasile Banu, colonel în rezervă și unul dintre ultimii martori ai celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost decorat luni de președintele României, Nicușor Dan, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. Distincția a fost acordată chiar de Ziua Națională, constituind singura decorație oferită de șeful statului cu ocazia zilei […]
08:50
Elena Lasconi se răzbună pe Moșteanu: „A luat bani și funcții pentru CV-ul măscărit! Să-și ia iahtul și să se ducă!” # Aktual24
Fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, continuă să fie în centrul unui scandal politic amplu, după ce neconcordanțele din CV-ul său oficial au dus la demisia sa din Guvern și au provocat reacții puternice în interiorul USR. Elena Lasconi, fost candidat la președinție și una dintre cele mai vizibile figuri ale partidului în ultimul an, […]
08:40
Financial Times: NATO analizează opțiunea unui „atac preventiv” împotriva Rusiei în fața intensificării războiului hibrid de către aceasta # Aktual24
NATO analizează posibilitatea adoptării unei abordări mai proactive în fața intensificării războiului hibrid purtat de Rusia, potrivit unui interviu acordat publicației Financial Times de amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al Alianței. Oficialul a declarat că statele membre discută despre moduri mai ferme de răspuns la atacurile cibernetice, sabotajele și încălcările spațiului aerian atribuite […]
08:10
L-a abandonat Putin și pe Maduro? Rusia a început evacuarea urgentă a cetățenilor săi din Venezuela, înaintea unei posibile invazii americane # Aktual24
Rusia a anunțat duminică, 30 noiembrie 2025, că va organiza zboruri charter speciale pentru a-și scoate cetățenii din Venezuela „în cel mai scurt timp posibil”. Decizia vine la doar câteva ore după ce președintele Donald Trump a declarat spațiul aerian venezuelean „complet închis” și a ordonat intensificarea operațiunilor navale americane în Caraibe. Asociația Operatorilor de […]
07:40
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, referindu-se la incidentele recente cu drone intrate în spațiul aerian al României, că „Traian Băsescu a avut dreptate” când a spus că situația a devenit ridicolă. „Ne-am făcut de râs. Cum e posibil să îți intre pe la Tulcea, după aceea face o curbă, intră pe la Galați, […]
07:10
Grindeanu vrea să scape de Oana Gheorghiu din Guvern: ”Nu se califică. Imaginea guvernului este praf, ea mă face de râs” # Aktual24
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că munca pe care a făcut-o ca ONG-istă Oana Gheorghiu este lăudabilă, dar asta nu o califică să fie vicepremier în Guvernul României şi să restructureze companiile de stat. „Cred că s-au făcut lucruri bune prin construcţia acelui corp de spital. (…) S-au construit şi în această perioadă în […]
Acum 24 ore
23:40
Bolojan, reacție în cazul crizei de apă de la Paltinu: ”Trebuie să răspundă cei care au creat această situație” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a transmis, duminică seară, că cei care au generat criza apei în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create. „Este nevoie să tragem învăţămintele necesare, pentru ca astfel de situaţii să nu se mai repete. După reluarea cât mai urgentă a alimentării cu apă, cei care au generat această […]
22:40
Zelenski: ”Am vorbit cu secretarul general al NATO, acestea sunt zile importante şi multe se pot schimba” # Aktual24
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat duminică pe reţeaua X că a discutat cu şefii Comisiei Europene şi NATO despre eforturile actuale de a se ajunge la o soluţie de pace în Ucraina, au consemnat dpa şi Reuters, citate de Agerpres. „Am vorbit cu (secretarul general al NATO) Mark Rutte şi ne vom continua conversaţia […]
22:10
Liderul AUR, George Simion, duminică, în cadrul congresului de la Alba Iulia, că este nevoie ca formaţiunea să crească şi să îşi ia rolul de „partid mare” în serios, adăugând că perioada romantică a partidului a trecut. „Lucrurile se schimbă, beneficiem de încrederea oamenilor şi nu avem voie să le înşelăm aşteptările. Perioada noastră romantică, […]
22:10
Grindeanu își bate joc de votanții USR: ”Poate e o surpriză pentru fanaticii votanți USR. I-au fraierit, că sunt din spuma mării, că sunt oameni noi” # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat duminică seară noi atacuri la adresa partenerilor de guvernare, PNL și USR, fără însă a pomeni nimic despre extremiștii de la AUR. Grindeanu a amenințat din nou că PSD ar putea pleca de la guvernare. „Pare ciudat ce se întâmplă. Ciudat e puțin spus. Eu am trăit cu impresia […]
21:40
Florida: Au început negocierile între Ucraina și SUA privind ”planul de pace” al lui Trump # Aktual24
În Florida au început duminică dimineaţa (ora locală) negocieri între o delegaţie ucraineană şi înalţi oficiali americani pentru a discuta planul SUA de a soluţionare a războiului cu Rusia, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres. La discuţii iau parte o delegaţie ucraineană condusă de negociatorul şef Rustem Umerov, precum şi secretarul de stat american […]
21:10
Rusia a avut în ultimii aproape 4 ani un instrument puternic pentru evitarea sancțiunilor. Flota-fantomă, cu ajutorul căruia transportă produse petroliere pe care le vinde în alte state. Acum Ucraina atacă și acest instrument al Rusiei. Două nave din această flotă au fost lovite pe 28 noiembrie de către Ucraina, cel mai probabil cu drone […]
20:40
Schimbările climatice devin una dintre cele mai mari amenințări la adresa economiei Spaniei: ”Valurile de căldură extreme vor continua să se intensifice” # Aktual24
Spania este îndemnată să își consolideze rezistența la schimbările climatice și să își intensifice eforturile de decarbonizare pentru a-și proteja economia. Un nou studiu al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a constatat că economia spaniolă a rezistat „remarcabil de bine” în urma unei redresări lente după pandemia de COVID-19, relatează Euronews. În ultimii […]
20:10
Strategie șocantă a Rusiei: Trupe trimise la atac ca soldați de unică folosință, fără căști sau veste antiglonț – The Telegraph # Aktual24
Trupele rusești desfășoară atacuri fără căști sau veste antiglonț în direcția Lyman, transmite presa din Marea Birtanie. Noi imagini de pe frontul din Donețk arată soldați ruși atacând poziții ucrainene fără protecție de bază, majoritatea murind înainte de a ajunge la liniile forestiere sau la tranșee, relatează The Telegraph. Ihor Komok, comandant adjunct al Batalionului […]
Ieri
19:40
Referendumul privind impozitarea super-bogaților și datoria civică se îndreaptă spre înfrângere în Elveția # Aktual24
Potrivit lui Lukas Golder de la Institutul de cercetare gfs.bern, aproximativ 84% dintre alegători au spus ”nu” propunerii privind datoria civică, în timp ce aproximativ 76% au respins inițiativa privind impozitul pe avere, cu o marjă de eroare de trei puncte procentuale. Pentru susținătorii unei noi propuneri de impozit pe succesiune pentru bogați, aceasta urma […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.