Grindeanu își bate joc de votanții USR: ”Poate e o surpriză pentru fanaticii votanți USR. I-au fraierit, că sunt din spuma mării, că sunt oameni noi”

21:20

Un număr de 12 localități, între care municipiul Câmpina și două orașe, nu au apă potabilă de circa 20 de ore, din cauza nivelului ridicat de turbiditate a apei din Barajul Paltinu. Conform operatorului Hidro Prahova, oprirea furnizării apei are legătură exclusiv cu problemele apărute la nivelul sursei de apă administrate de Apele Române și […]