Planurile lui Simion pentru a obține peste 50% pentru AUR: "Să înlăturăm acești diavoli"
Aktual24, 30 noiembrie 2025 22:10
Liderul AUR, George Simion, duminică, în cadrul congresului de la Alba Iulia, că este nevoie ca formaţiunea să crească şi să îşi ia rolul de „partid mare” în serios, adăugând că perioada romantică a partidului a trecut. „Lucrurile se schimbă, beneficiem de încrederea oamenilor şi nu avem voie să le înşelăm aşteptările. Perioada noastră romantică, […]
• • •
Acum 10 minute
22:40
Zelenski: ”Am vorbit cu secretarul general al NATO, acestea sunt zile importante şi multe se pot schimba” # Aktual24
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat duminică pe reţeaua X că a discutat cu şefii Comisiei Europene şi NATO despre eforturile actuale de a se ajunge la o soluţie de pace în Ucraina, au consemnat dpa şi Reuters, citate de Agerpres. „Am vorbit cu (secretarul general al NATO) Mark Rutte şi ne vom continua conversaţia […]
Acum o oră
22:10
Liderul AUR, George Simion, duminică, în cadrul congresului de la Alba Iulia, că este nevoie ca formaţiunea să crească şi să îşi ia rolul de „partid mare" în serios, adăugând că perioada romantică a partidului a trecut. „Lucrurile se schimbă, beneficiem de încrederea oamenilor şi nu avem voie să le înşelăm aşteptările. Perioada noastră romantică, […]
22:10
Grindeanu își bate joc de votanții USR: ”Poate e o surpriză pentru fanaticii votanți USR. I-au fraierit, că sunt din spuma mării, că sunt oameni noi” # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat duminică seară noi atacuri la adresa partenerilor de guvernare, PNL și USR, fără însă a pomeni nimic despre extremiștii de la AUR. Grindeanu a amenințat din nou că PSD ar putea pleca de la guvernare. „Pare ciudat ce se întâmplă. Ciudat e puțin spus. Eu am trăit cu impresia […]
Acum 2 ore
21:40
Florida: Au început negocierile între Ucraina și SUA privind ”planul de pace” al lui Trump # Aktual24
În Florida au început duminică dimineaţa (ora locală) negocieri între o delegaţie ucraineană şi înalţi oficiali americani pentru a discuta planul SUA de a soluţionare a războiului cu Rusia, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres. La discuţii iau parte o delegaţie ucraineană condusă de negociatorul şef Rustem Umerov, precum şi secretarul de stat american […]
21:10
Rusia a avut în ultimii aproape 4 ani un instrument puternic pentru evitarea sancțiunilor. Flota-fantomă, cu ajutorul căruia transportă produse petroliere pe care le vinde în alte state. Acum Ucraina atacă și acest instrument al Rusiei. Două nave din această flotă au fost lovite pe 28 noiembrie de către Ucraina, cel mai probabil cu drone […]
Acum 4 ore
20:40
Schimbările climatice devin una dintre cele mai mari amenințări la adresa economiei Spaniei: ”Valurile de căldură extreme vor continua să se intensifice” # Aktual24
Spania este îndemnată să își consolideze rezistența la schimbările climatice și să își intensifice eforturile de decarbonizare pentru a-și proteja economia. Un nou studiu al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a constatat că economia spaniolă a rezistat „remarcabil de bine” în urma unei redresări lente după pandemia de COVID-19, relatează Euronews. În ultimii […]
20:10
Strategie șocantă a Rusiei: Trupe trimise la atac ca soldați de unică folosință, fără căști sau veste antiglonț – The Telegraph # Aktual24
Trupele rusești desfășoară atacuri fără căști sau veste antiglonț în direcția Lyman, transmite presa din Marea Birtanie. Noi imagini de pe frontul din Donețk arată soldați ruși atacând poziții ucrainene fără protecție de bază, majoritatea murind înainte de a ajunge la liniile forestiere sau la tranșee, relatează The Telegraph. Ihor Komok, comandant adjunct al Batalionului […]
19:40
Referendumul privind impozitarea super-bogaților și datoria civică se îndreaptă spre înfrângere în Elveția # Aktual24
Potrivit lui Lukas Golder de la Institutul de cercetare gfs.bern, aproximativ 84% dintre alegători au spus ”nu” propunerii privind datoria civică, în timp ce aproximativ 76% au respins inițiativa privind impozitul pe avere, cu o marjă de eroare de trei puncte procentuale. Pentru susținătorii unei noi propuneri de impozit pe succesiune pentru bogați, aceasta urma […]
19:40
George Simion, reales candidat unic la conducerea AUR: „Ori voi fi arestat, ori ajungem la guvernare” # Aktual24
George Simion a fost reales, duminică, președinte al AUR în cadrul Congresului desfășurat la Alba Iulia, unde a fost candidatul unic pentru șefia formațiunii. Moțiunea sa a fost adoptată cu 991 de voturi „pentru” și 17 „împotrivă”, dintr-un total de 1.008 voturi exprimate. După anunțarea rezultatului, Simion a declarat că reconfirmarea sa în funcție reprezintă, […]
19:10
Economia Indiei crește spectaculos cu 8,2%, mai rapid decât se aștepta, în trimestrul al treilea # Aktual24
Într-un trimestru parțial afectat de tarifele americane de 50%, economia indiană a crescut mai rapid decât se aștepta, cu o rată anuală de 8,2% în trimestrul care se încheie în septembrie. Creșterea a reprezentat o accelerare față de 7,8% în trimestrul precedent, relatează CNBC. Un sondaj Reuters în rândul economiștilor a estimat produsul intern brut […]
Acum 6 ore
18:40
Regizorul Radu Mihăileanu către americani: „Nu lăsați un trădător să distrugă valorile democratice ale Occidentului” – Presshub # Aktual24
Regizorul franco-român Radu Mihăileanu lansează un apel public adresat republicanilor americani, exprimându-și îngrijorarea față de direcția politică a Statelor Unite și de vulnerabilitatea ordinii democratice occidentale. Mesajul, publicat pe contul său de Facebook, are un ton profund personal și reflectă experiențele sale de copil crescut într-o dictatură comunistă, dar și îngrijorările sale geopolitice actuale. Mihăileanu […]
18:10
Netanyahu, soluție pentru a scăpa de justiție. El i-a cerut președintelui să-l grațieze ”în numele interesului public” # Aktual24
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a solicitat oficial o graţiere prezidenţială în procesul său de corupţie, explicând că speră astfel să pună capăt divizărilor pe care problemele sale juridice le-au cauzat în ţară, relatează duminică AFP şi Reuters, citate de Agerpres. Netanyahu, care neagă orice nereguli, este vizat de cel puţin trei proceduri judiciare separate, în […]
17:30
AUR a trimis deja huiduitori la Alba Iulia. Membri AUR au zbierat la o ceremonie solemnă în momentul în care s-a anunțat o coroană din partea președintelui Dan # Aktual24
Mai multe persoane care participă, duminică, la ceremoniile dedicate Zilei Naţionale a României, la Alba Iulia, au huiduit în momentul în care s-a depus coroana de flori din partea preşedintelui Nicuşor Dan, la ansamblul monumental din faţa Catedralei Încoronării, a transmis news.ro. Un moment solemn programat în cadrul ceremoniilor dedicate Zilei Naţionale a României, depunerea […]
17:10
Sondaje dezastruoase pentru Trump. Rata de aprobare a președintelui SUA a scăzut la cel mai scăzut nivel de la începutul mandatului # Aktual24
Rata de aprobare a președintelui american Donald Trump a scăzut la 36%, un nou minim în timpul celui de-al doilea mandat, potrivit unui sondaj Gallup publicat pe 29 noiembrie. În același timp, 60% dintre americani au declarat că dezaprobă performanța lui Trump ca președinte. Chiar și în iulie, ratingul era cu un punct mai mare, […]
Acum 8 ore
16:40
Portul rusesc Novorossiisk, lovit „la infinit”. Dronele ucrainene i-au închis din nou terminalul de petrol # Aktual24
Drone navale au lovit terminalul marin al Consorțiului Conductei Caspice din portul rusesc Novorossiisk, pe 29 noiembrie, forțând instalația să suspende livrările de petrol, a anunțat compania. Atacul a avariat grav punctul de acostare numărul doi (SMP-2), determinând autoritățile portuare să oprească toate operațiunile de încărcare și să ordone petrolierele să părăsească acvatoriul portuar, informează […]
16:10
Autoritățile turce nu au putut remorca tancul petrolier Kairos, din „flota fantomă” a Rusiei – pata de petrol lăsată de acesta în Marea Neagră se întinde pe 16 kilometri # Aktual24
O criză ecologică de proporții se profilează în apele Mării Negre, după ce tancul petrolier Kairos, parte a flotei „umbră” rusești, a fost atacat de drone navale ucrainene vineri seară. Vasul, avariat grav și incapabil să fie remorcat, a ajuns la 18 kilometri nord de coasta Turciei, lăsând în urmă o pată de petrol de […]
15:40
Fiul lui Gușă a fost ales vicepreședinte al AUR, fiind susținut de Simion. Cozmin Gușă, una dintre trompetele stridente ale Rusiei în România: ”Mă declar pro-rus în interes național” # Aktual24
Fiul propagandistului pro-rus Cozmin Gușă, Andrei Gușă, a fost ales vicepreședinte al AUR, a anunțat formațiunea într-un comunicat oficial. „În urma votului intern, membrii AUR au ales noua conducere: președintele CNC și vicepreședinții partidului. În urma procesului intern de vot desfășurat în aceste zile prin intermediul platformei electronice AUR, noul președinte al Consiliului Național de […]
15:10
Emisarul SUA a oferit Ucrainei tarife vamale zero din partea SUA în loc de rachete Tomahawk – Wall Street Journal # Aktual24
Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, ar fi convins Ucraina în negocieri că ar fi mult mai profitabil pentru Kiev să primească zero tarife din partea SUA decât rachete Tomahawk. Publicația The Wall Street Journal amintește de un episod din octombrie când Trump era aproape de a decide să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk – […]
Acum 12 ore
14:40
Alba: Încă un individ a fost reținut pentru că și-a agresat partenera de viață. Acesta consumase alcool # Aktual24
Un bărbat în vârstă de 58 de ani, din judeţul Alba, a fost reţinut de poliţişti, după ce şi-ar fi agresat partenera de viaţă, au transmis, duminică, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba. Potrivit acestora, bărbatul ar fi consumat alcool împreună concubina sa, iar pe fondul unor discuţii contradictorii ar fi agresat-o fizic pe […]
14:40
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut oficial grațierea în procesul său de corupție de lungă durată, argumentând că acest lucru este în „interesul public”. Într-o scrisoare adresată președintelui Isaac Herzog, Netanyahu a scris că procesul său a devenit „un punct focal al unei controverse aprinse”, pentru care poartă „o largă responsabilitate publică și mai mult […]
14:10
Președintele Poloniei refuză să se întâlnească cu Orban după ce premierul ungar a vizitat Moscova: ”Securitatea Europei depinde de solidaritate” # Aktual24
Președintele polonez Karol Nawrocki a decis să anuleze întâlnirea cu premierul ungar Viktor Orbán din cauza vizitei acestuia din urmă la Moscova unde a avut o întâlnire cu Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut duminică dimineață pe rețeaua de socializare X de către șeful Biroului de Politică Internațională al Cabinetului Președintelui Poloniei, Marcin Przydach, relateaz […]
13:40
Piperea se retrage, s-a supărat că nu a fost ales în conducerea AUR: ”Lucrurile, în ce mă privește, se îndreaptă abrupt către revenirea la matca mea de avocat, profesor și om simplu, neimplicat politic” # Aktual24
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a anunțat, duminică, că nu mai vera să aibă de a face cu conducerea partidului și că rămâne simplu membru de partid. În urmă cu două zile, Piperea a pierdut alegerile din AUR pentru funcția de președinte al Consiliului Național de Conducere în fața lui Petrișor Peiu. ”Lucrurile, în ce mă […]
12:10
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a efectuat o vizită controversată la Moscova, unde s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin pentru discuții privind livrările de energie și colaborarea bilaterală, într-un moment în care Uniunea Europeană menține o linie dură față de Rusia și susține Ucraina în războiul declanșat de Kremlin. În cursul întrevederii de trei ore […]
12:00
Un tânăr de 18 ani este cercetat penal după ce ar fi agresat, duminică dimineaţă, un alt tânăr în faţa unui club din municipiul Bistriţa, se arată într-un comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bistriţa Năsăud. Potrivit sursei citate, în scandal au fost implicate patru persoane, dintre care două au încercat să […]
12:00
Ministerul Transporturilor din Turcia a declarat că unul dintre cele două petroliere goale lovite de explozii în Marea Neagră, vineri noapte, a fost atacat din nou sâmbătă dimineață, dând vina pe un vehicul maritim fără echipaj uman. „Virat, despre care s-a spus anterior că a fost atacat de vehicule maritime fără echipaj uman la aproximativ […]
11:40
Donald Trump, ultimatum către președintele Nicolas Maduro: „Pleacă de bunăvoie din Venezuela sau te scoatem cu forța” # Aktual24
Președintele american Donald Trump i-ar fi transmis direct omologului său venezuelean, Nicolás Maduro, într-un apel telefonic din 22 noiembrie, un ultimatum fără precedent: demisionează voluntar și acceptă exilul într-o țară terță (cu garanții pentru tine și familia ta) sau pregătește-te pentru „calea grea” – intervenție militară americană. Informația a apărut în exclusivitate în ediția de […]
11:40
Daniel Ghiță desființează Târgul de Crăciun de la Craiova: ”Serios? Chiar credeți că noi nu am văzut Europa? Cele adevărate abia se deschid acum: Nürnberg, Viena, Strasbourg, Praga” # Aktual24
Daniel Ghiță, fost deputat PSD, a dat publicității două atacuri dure la adresa propagandei care înconjoară Târgul de Crăciun de la Craiova, organizat de primăria condusă de Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte al PSD. Reamintim că soțul Liei Olguța Vasilescu, Claudiu Manda, este secretar general al PSD. Ghițp subliniază că evenimentul de la Craiova nu are […]
11:10
Olanda, în stare de șoc: o tânără siriană de 18 ani, ucisă de tatăl și frații ei pentru că „aducea rușine familiei” # Aktual24
O tânără siriană de doar 18 ani, Rayan Al-Najjar, a fost găsită moartă în luna octombrie într-o mlaștină din apropierea Amsterdamului, cu gura lipită cu bandă adezivă și mâinile legate. Parchetul olandez a clasificat cazul drept „crimă de onoare”, concluzionând că fata a fost ucisă pentru că adoptase un stil de viață occidental și avea […]
10:40
Întâlnire crucială în Florida: Marco Rubio, Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, vor avea discuții cu o delegație ucraineană # Aktual24
Duminică, 30 noiembrie 2025, la reședința prezidențială Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, va avea loc una dintre cele mai importante întâlniri diplomatice de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump. Secretarul de Stat Marco Rubio, emisarul special pentru Ucraina și Rusia Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui și consilier informal, se […]
10:10
Trump a găsit „dușmanii poporului”: Casa Albă a alcătuit o „listă a rușinii”, incluzând cele mai reputate canale media: Associated Press, Washington Post, New York Times sau CNN # Aktual24
Administrația Trump a trecut la un nivel fără precedent în războiul său cu mass-media: pe site-ul oficial whitehouse.gov a apărut secțiunea „Media Offenders – Hall of Shame for Offenders”, cu sloganul „Misleading. Biased. Exposed.” (Înșelător. Părtinitor. Demascat.). Lista include aproape toate marile publicații americane: The Washington Post (actualul lider al clasamentului), CNN, The New York […]
Acum 24 ore
09:40
Tragedie la o petrecere aniversară în California: peste zece răniți și patru morți, dintre care cel puțin un copil, atacatorul este încă în libertate # Aktual24
O petrecere de ziua de naștere a unui copil s-a transformat sâmbătă seara într-un coșmar cu sânge în orașul Stockton, la 80 km est de San Francisco. În jurul orei 18:00, un bărbat înarmat cu o pușcă semiautomată a deschis focul într-o sală de banchete din centrul comercial de pe Lucile Avenue, omorând patru persoane […]
09:10
Jumătate din Kiev a rămas fără curent electric după cel mai mare bombardament rusesc din ultimul an # Aktual24
Capitala Ucrainei a fost noaptea trecută ținta celui mai intens atac combinat cu rachete și drone din ultimele luni. Potrivit Kyiv Independent, Rusia a lansat 596 de drone Shahed și drone-momeală și 36 de rachete de diferite tipuri, inclusiv hipersonice Kinzhal, asupra regiunii Kiev. Apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare 558 de drone și […]
08:40
Budapesta sfidează (iar) UE: „Nu avem nevoie de permisiunea cuiva ca să vorbim cu Moscova” spune ministrul de externe, Peter Szijjártó # Aktual24
Ungaria a transmis un nou mesaj tăios Uniunii Europene: politica sa externă nu se supune nici Berlinului, nici Bruxellesului. Ministrul de externe Peter Szijjártó a reacționat sâmbătă dimineață la criticile cancelarului german Friedrich Merz, care reproșase premierului Viktor Orbán că a mers la Moscova vineri „fără mandat european”. „Noi, maghiarii, nu avem nevoie de permisiunea […]
08:10
Candidata stângii la alegerile din Honduras denunță amestecul lui Donald Trump: acesta a promis sprijin economic doar dacă va câștiga candidatul dorit de el # Aktual24
Cu doar câteva ore înainte de deschiderea secțiilor de votare, alegerile prezidențiale din Honduras s-au transformat într-un ring geopolitic în care Donald Trump lovește direct și fără mănuși. Sâmbătă seară, Rixi Moncada, candidata stângii și ministru de finanțe în guvernul Xiomara Castro, a denunțat public două acțiuni pe care le-a calificat drept „ingerință grosolană, cinică […]
07:10
Reacția Venezuelei după ce a Trump a anunțat că îi închide spațiul aerian: ”Nu acceptăm ordine” # Aktual24
Guvernul de la Caracas consideră afirmaţia de sâmbătă a preşedintelui american Donald Trump despre închiderea spaţiului aerian venezuelean o „ameninţare colonialistă” incompatibilă cu legislaţia internaţională, transmite Reuters, citată de Agerpres. Trump a scris pe platforma sa Truth Social că trebuie considerat complet închis atât spaţiul aerian de deasupra Venezuelei, cât şi cel din proximitate, şi […]
29 noiembrie 2025
23:50
Departamentul de Stat încetează procesarea vizelor pentru afgani inclusiv pentru cei care au ajutat SUA în timpul ocupației din țara lor # Aktual24
Administrația președintelui american Donald Trump a ordonat diplomaților săi din întreaga lume să oprească procesarea vizelor pentru cetățenii afgani, potrivit unei telegrame a Departamentului de Stat văzută de Reuters, suspendând efectiv programul special de imigrare pentru afganii care au ajutat Statele Unite în timpul ocupației de 20 de ani a țării lor de origine. Nota, […]
23:40
Săptămâna în care Europa a realizat că rămâne singură în fața expansionismului rus – Analiză The Guardian # Aktual24
Tensiunile dintre Statele Unite și Europa privind războiul din Ucraina au atins în această săptămână cel mai ridicat nivel de până acum, după ce a devenit public un plan americano-rus de „pace” despre care liderii europeni spun că ar fi legitimat agresiunea Rusiei și ar fi pus sub semnul întrebării securitatea continentului. Dezvăluirile au marcat […]
23:30
Hong Kong deplânge victimele incendiului care a ucis 128 de persoane. Numărul victimelor probabil va continua să crească în condițiile în care alte 200 de persoane sunt încă date dispărute # Aktual24
Sâmbătă, Hong Kong a deplâns cele 128 de persoane despre care se știe că au murit în incendiul de la un complex de apartamente înalt, un număr care probabil va crește, deoarece alte 200 de persoane sunt încă date dispărute la câteva zile după dezastru. Autoritățile au arestat 11 persoane în legătură cu cel mai […]
23:30
Numărul morților în ofensiva Israelului în Fâșia Gaza a depășit pragul de 70.000, a anunțat sâmbătă Ministerul Sănătății din enclavă. Un total de 301 de persoane au fost adăugate la bilanț de joi, ajungând la 70.100, a adăugat ministerul. Două persoane au murit în recentele atacuri israeliene, restul au fost identificate din rămășițele îngropate o […]
23:00
Partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania își înființează noua aripă de tineret în timp ce mii de oameni protestează # Aktual24
Organizația de extremă dreapta, Alternativa pentru Germania, și-a înființat sâmbătă noua organizație de tineret, chiar dacă mii de protestatari s-au adunat în orașul Giessen, din vestul țării, unde partidul și-a ținut întâlnirea, unii dintre ei ciocnindu-se cu poliția. Convenția partidului anti-imigrație a început cu o întârziere de peste două ore, după ce grupuri de protestatari […]
Ieri
22:20
Sediul din Paris al televiziunii publice franceze, evacuat timp de aproape două ore din cauza unei alerte cu bombă # Aktual24
Sediul France Télévisions, postul public de televiziune din Paris, a fost evacuat, sâmbătă după-amiază după ce autoritățile au avertizat în legătură cu o alertă cu bombă. Poliția și o unitate canină au fost trimise la fața locului. După verificări, angajaților li s-a permis să se întoarcă în clădire la scurt timp după ora 19:00. Postul […]
22:00
Ucraina lovește cu drone două petroliere rusești din flota din umbră” în apropierea strâmtorii Bosfor. Au fost lansate operațiuni de salvare pentru cei aflați la bord # Aktual24
Ucraina a lovit două petroliere folosite de Rusia pentru exportul de petrol, în Marea Neagră, a declarat sâmbătă un oficial al serviciului de securitate SBU. Operațiunea comună de lovire a așa-numitelor nave ale „flotei din umbră” a fost condusă de SBU și marina ucraineană, a declarat oficialul sub condiția anonimatului, informează Reuters. Autoritățile turce au […]
21:50
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că spațiul aerian de deasupra și din jurul Venezuelei va fi închis în întregime, potrivit Reuters. „Tuturor companiilor aeriene, piloților, traficanților de droguri și persoanelor, vă rugăm să considerați SPAȚIUL AERIAN DE DEASUPRA ȘI DIN JURUL VENEZUELEI CA FIIND ÎNCHIS ÎN TOTALITATE”, a scris Trump într-o postare pe […]
21:40
Acțiunile de căutare a tânărului britanic dispărut în urmă cu o săptămână în Munții Bucegi au continuat și sâmbătă, fiind mobilizați peste 20 de salvatori montani. Echipele Salvamont au verificat mai multe zone, au reluat traseele parcurse anterior și au efectuat noi căutări în zona inițială, însă nu au fost descoperite noi elemente, se arată […]
21:20
Un număr de 12 localități, între care municipiul Câmpina și două orașe, nu au apă potabilă de circa 20 de ore, din cauza nivelului ridicat de turbiditate a apei din Barajul Paltinu. Conform operatorului Hidro Prahova, oprirea furnizării apei are legătură exclusiv cu problemele apărute la nivelul sursei de apă administrate de Apele Române și […]
21:10
Dispozitiv care verifică funcționarea detectoarelor de victime în avalanșă purrtate de practicanții sporturilor de iarnă, montat la Bâlea Lac # Aktual24
Salvamont Sibiu a montat, la Bâlea Lac, un dispozitiv destinat verificării rapide a funcționării dispozitivelor de tip DVA (Detector de Victime în Avalanșă) purtate de practicanții sporturilor de iarnă, anunță reprezentanții instituției, pe pagina de Facebook. Dispozitiv de tip ARVA Check Point permite utilizatorilor să afle instant dacă dispozitivul lor emite corect semnalul, contribuind astfel […]
19:10
Analiză: o victorie militară a Rusiei în Ucraina ar implica pentru Europa costuri de două ori mai mari decât o victorie ucraineană # Aktual24
O victorie militară rusă în Ucraina ar implica pentru Europa costuri de două ori mai mari decât un scenariu în care Ucraina câștigă războiul, potrivit unui studiu publicat de Corisk și Institutul Norvegian de Afaceri Internaționale. Studiul analizează două scenarii, militar și economic, pentru evoluția războiului și evidențiază opțiunile pe care le are Europa, în […]
18:10
Surpriză pentru Viktor Orban. Opoziția și-a stabilit candidații, aproape toși provin din afara politicii. Pe listele opoziției se află și fostul şef al Statului Major al armatei, Romulusz Ruszin-Szendi # Aktual24
Principalul reprezentant al opoziţiei ungare, Peter Magyar, a dezvăluit vineri aproape toţi cei 103 candidaţi direcţi pentru alegerile legislative din aprilie, rezultaţi în urma unui vot online desfăşurat în două tururi, informează dpa, citată de Agerpres. Limitat iniţial la membrii Partidului Tisza al lui Peter Magyar, votul a fost ulterior deschis tuturor alegătorilor eligibili din […]
17:10
Numărul deceselor militare ruse verificate în Ucraina a ajuns la cel puțin 152.142, potrivit unei numărători realizate de BBC Russian și Mediazona, anunță The Moscow Times. Numărul se bazează pe rapoarte din surse deschise verificate, precum necrologuri și documente judiciare, și include doar cetățeni ai Federației Ruse. Luptătorii din autoproclamatele republici Donețk și Lugansk nu […]
16:40
Drulă: ”Dacă de la Daniel Băluță nu am așteptări, de la Ciprian Ciucu aveam. Bucureștiul nu are nevoie de un primar laș” # Aktual24
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, i-a cerut sâmbătă contracandidatului liberal Ciprian Ciucu să accepte organizarea unor dezbateri publice în ultima săptămână de campanie electorală. Drulă afirmă că refuzul participării la dezbateri reprezintă o lipsă de respect față de alegători și pune sub semnul întrebării onestitatea celor care evită confruntarea de idei. „Intrăm în […]
