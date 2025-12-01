Croația – banalizarea ultra-naționalismului și ascensiunea revizionismului

14:00

Nicola Pietrangeli, fostul legendar jucător italian de tenis, a murit luni, la vârsta de 92 de ani, transmite Gazzetta dello Sport. De-a lungul carierei, Pietrangeli a cucerit de două ori titlul de la Roland Garros, la edițiile din 1959 și 1960. Este primul italian din istorie care s-a impus la un Grand Slam. A câștigat […] © G4Media.ro.