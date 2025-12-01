Primarul din Alba Iulia, reacţie după ce Ilie Bolojan a fost huiduit: Organizatorii nu vor mai primi de Ziua Naţională aprobare să facă manifestări / E păcat de atâta lume frumoasă ca să auzim un cor de huiduieli

13:10

Președintele Nicușor Dan a făcut o baie de mulțime în București după ce s-a încheiat parada militară de Ziua Națională de la Arcul de Triumf, transmite reporterul G4Media. Șeful statului s-a îndreptat spre oamenii veniți în număr mare la paradă și a început să discute cu ei și să îi salute. La parada de la […] © G4Media.ro.