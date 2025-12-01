Ordine schimbată între primii trei clasați în ultimul sondaj pentru alegerile de la Primăria Capitalei

18:40

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis luni, într-un mesaj pe Facebook, că de Ziua Naţională l-au impresionat, la Arcul de Triumf, „bucuria şi numărul atât de mare al românilor care au venit la paradă”. Şeful statului mai spune că 1 Decembrie este şi „sărbătoarea românilor de pretutindeni”, cărora le transmite că şi-ar dori ca „mulţi dintre ei să găsească drumul înapoi spre ţară”.