Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere. Când se va răci din nou
Digi24.ro, 1 decembrie 2025 13:50
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza sa pentru intervalul 1-14 decembrie. Astfel, în majoritatea regiunilor țării vor urma câteva zile de încâlzire cu temperaturi maxime de până la 14 grade, urmate de o perioadă de răcire. De asemenea sunt prognozate precipitații.
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica sa nu a recunoscut unirea Basarabiei cu țara # Digi24.ro
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a transmis felicitări poporului român cu ocazia Zilei Naționale a României, a informat agenția de presă BelTA, citând serviciul de presă al șefului statului belarus.
Mesajul lui David Popovici de Ziua Națională a României: „Mândru să te reprezint!”. Rezultatele care i-au marcat anul # Digi24.ro
David Popovici, unul dintre cei mai performanți sportivi ai României, a marcat Ziua Națională cu un mesaj scurt și emoționant. Înotătorul a transmis „La mulți ani, România! Mândru să te reprezint!”, într-un an în care a revenit puternic pe podiumurile internaționale și a stabilit noi recorduri.
Ucraina anunță linia roșie peste care nu va trece în negocierile de pace: „Nu ne permite Constituția” # Digi24.ro
Reprezentanții Ucrainei la negocierile cu SUA din Florida au declarat că retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului pentru încheierea păcii este imposibilă, au declarat surse informate pentru RBC-Ucraina. Potrivit acestora, discuțiile din cadrul întâlnirii s-au concentrat pe „aspectele problematice” ale unui potențial acord de pace, în special pe teritoriile disputate. În același timp, partea americană a comunicat delegației ucrainene poziția Rusiei, care cere retragerea completă a forțelor ucrainene din Donbass.
Pilonul II a ajuns la active de 191,3 miliarde de lei. Expert: „Avansul de 27% este determinat de contribuții și profituri record” # Digi24.ro
Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) au ajuns la active totale de 191,3 miliarde de lei la finalul lunii octombrie 2025, în creștere cu 27% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). George Moț, expert în pensii private, a explicat pentru Digi24.ro de unde vine această creștere: „Avansul de 27% este determinat atât de contribuțiile plătite de participanți, cât și de profitul obținut din investiții. Ambele componente au avut o evoluție remarcabilă în 2025.”
Cistectomia radicală este intervenția chirurgicală prin care se îndepărtează vezica urinară în forme avansate de cancer vezical, fiind o soluție terapeutică esențială în cazurile cu risc crescut. Aflăm mai mult despre această procedură de chirurgie urologică de la Dr. Bogdan Pârlițeanu, medic primar urologie.
Uniunea Europeană către Trump: „Nu poţi să-l ierţi pe Putin pentru crimele de război din Ucraina, ar fi o greşeală istorică” # Digi24.ro
Eforturile lui Donald Trump de a asigura pacea în Ucraina nu trebuie să-l scape pe Vladimir Putin de răspunderea pentru crimele de război comise de forţele ruse, a avertizat comisarul UE pentru justiţie, Michael McGrath, stabilind o nouă linie roşie pentru europeni într-un eventual acord de pace.
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia # Digi24.ro
Fostul comandant general al Armatei SUA în Europa, generalul Ben Hodges, a avertizat că bătrânul continent „începe să conștientizeze treptat” că nu poate conta pe SUA ca partener echitabil, relatează Euronews.
Mitul despre întemeierea Orașului Etern se bazează pe Lupa Capitolina, lupoaica ce i-a hrănit pe Romului și Remus. Din ea avea să crească o mare putere a lumii antice.
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale # Digi24.ro
Călin Georgescu și-a chemat susținătorii la Alba Iulia, separat față de „protejatul său mai tânăr”, George Simion. Cei doi și-au organizat alaiuri diferite, iar evenimentul ce ar fi trebuit să fie un tribut pentru eroii căzuți pentru Marea Unire s-a transformat rapid în scene parcă demne de Coreea de Nord cu scandări de tipul „Călin, te iubim”. Printre românii prezenți la manifestații s-a aflat și un bărbat din București care i-a strigat fostului candidat „marș la Moscova”. Susținătorii lui Georgescu au reacționat extrem de violent și, după cum spune bărbatul pe rețelele sociale, l-ar fi bătut pentru îndrăzneala de a-l deranja pe cel pentru care venise la Alba Iulia.
Vânzări record anul trecut pentru producătorii de armament. Patru din zece sunt americani. „E cel mai mare nivel înregistrat vreodată” # Digi24.ro
Alimentate de conflictele din Ucraina şi Gaza, vânzările celor mai mari 100 de producători de arme din lume au atins un nou record în 2024, în ciuda problemelor de producţie care au afectat livrările, potrivit unui raport publicat luni de Institutul Internaţional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI), informează AFP.
ANAF pregătește o platformă online pentru vânzarea bunurilor confiscate. „Vom transparentiza absolut tot procesul” # Digi24.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește lansarea unei platforme online complet transparente pentru vânzarea bunurilor confiscate, denumită intern „OLX-ul ANAF-ului”, un proiect finanțat prin PNRR, potrivit președintelui instituției, Adrian Nicușor Nica.
Mesajul președintelui SUA Donald Trump de Ziua Națională : „Apreciez rolul de lider al României în cadrul NATO” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis, luni, cu ocazia Zilei Naționale a României, „cele mai bune urări în numele poporului Statelor Unite”. „Apreciez rolul de lider al României în cadrul NATO și ca pilon al securității regionale și încurajez continuarea acestui rol în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre”, mai transmite acesta.
Mesajul lui Emmanuel Macron adresat Președintelui României: „Franța este un aliat de încredere și statornic” # Digi24.ro
Cu ocazia Zilei Naționale a României președintele Franței, Emmanuel Macron, a adresat sincere felicitări românilor.
NATO vrea să reacționeze mai agresiv la războiul hibrid al Rusiei. Ce spune amiralul Giuseppe Cavo Dragone despre o lovitură preventivă # Digi24.ro
NATO ia în considerare măsuri mai proactive ca răspuns la escaladarea războiului hibrid al Rusiei, inclusiv atacuri cibernetice, operațiuni de sabotaj și încălcări ale spațiului aerian — măsuri care ar putea ajunge până la ceea ce oficialii descriu ca un potențial „atac preventiv” asupra țintelor rusești, relatează Kyiv Post.
Mesajul regelui Charles al III-lea pentru România, de Ziua Națională: „Vă transmitem cele mai calde urări” # Digi24.ro
Ambasada Regatului Unit la București a transmis un mesaj de felicitări Administrației Prezidențiale și Ministerului de Externe, din partea regelui Charles al III-lea, cu ocazia Zilei Naționale a României.
Marea majoritate a românilor, 88,2%, declară că iubesc România și sunt mândri de țara lor (Sondaj INSCOP) # Digi24.ro
Marea majoritate a românilor, 88,2%, declară că iubesc România și sunt mândri de țara lor și doar 5,7% sunt în dezacord cu această afirmație, potrivit Barometrului Informat.ro realizat de INSCOP Research.
Avertismentul Maiei Sandu de Ziua Națională: „Aceste valori sunt amenințate mai mult ca oricând” # Digi24.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis luni un mesaj cu ocazia Zilei Naţionale a României, subliniind importanţa momentului istoric de la 1 decembrie 1918, care a deschis drumul spre pace, libertate şi democraţie pentru poporul român. Şefa statului vecin avertizează, într-o postare pe Facebook, că aceste valori sunt, în prezent, "ameninţate mai mult ca oricând".
Ilie Bolojan a descris ce înseamnă pentru el „o formă reală de patriotism”: „Să avem încredere în România și în noi înșine” # Digi24.ro
„Românii pot și România poate să treacă peste greutăți, să urce mai sus, să construiască un viitor mai bun”, a îndemnat prim-ministrul Ilie Bolojan în mesajul transmis cu ocazia Zilei Naționale a României. În același timp, premierul a descris ce presupune „o formă reală de patriotism” în viziunea lui.
Două cutremure cu magnitudini de 3,8 şi, respectiv, 3,3 au avut loc luni dimineaţa în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Volodimir Zelenski, felicitări cu ocazia Zilei Naționale a României: Ucrainenii sunt recunoscători pentru ajutorul acordat # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de felicitare președintelui Nicușor Dan, cu ocazia Zilei Naționale a României.
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează” # Digi24.ro
Un scandal a izbucnit luni la Monumentul Unirii din Alba Iulia, unde Călin Georgescu, inculpat în două dosare penale, inclusiv pentru tentativă la lovitură de stat, s-a întâlnit cu sute de simpatizanţi. Un bărbat i-a strigat „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”, fiind imediat îmbrâncit de susţinători. Escortat de bodyguarzi şi primit cu pâine şi sare, fostul candidat la prezidențiale a ajuns cu dificultate la scenă, unde a fost aclamat de participanți, înainte de a rosti un discurs amplu despre Marea Unire, condiţia României şi responsabilitate.
Înainte de furtul tezaurului dacic, Muzeul Drents a fost atenționat despre probleme de securitate: Rezistenţa la efracţie este scăzută # Digi24.ro
Apar noi detalii în cazul furtului mediatizat al Coifului de la Coţofeneşti şi al brăţărilor de aur dacice din Muzeul Drents. Muzeul a fost atenționat cu privire la probleme în materie de securitate înainte de jaf. Asiguratorii au atras atenția că sticla vitrinelor nu este destul de rezistentă pentru a suporta loviturile cu ciocanul, relatează RTL Nieuws pe baza fotografiilor și documentelor, conform News.ro.
Comisia Europeană va prezenta un plan pentru a reduce dependența de pământuri rare din China. „Au fost prea lenţi” # Digi24.ro
Comisia Europeană va prezenta în această săptămână un set de măsuri menit să diminueze dependenţa regiunii de materiile prime critice provenite din China, pe fondul unei competiţii globale tot mai dure cu Statele Unite şi Asia, transmite Reuters.
Un politician numit Adolf Hitler a fost reales în Namibia, dar a declarat că, recent, a fost obligat să-și schimbe numele din cauza atenției nedorite pe care acesta o atrage.
Sorin Grindeanu, de Ziua Națională: „Sărbătorim nu doar istoria şi eroii trecutului, ci şi pe oamenii prezentului” # Digi24.ro
1 Decembrie este ziua în care România îşi priveşte cu demnitate trecutul şi cu încredere viitorul, a transmis, luni, preşedintele Camerei Deputaţilor și liderul PSD, Sorin Grindeanu.
„Am fost înfrânt”. Sute de palestinieni riscă cel mai mare val de evacuări din 1967 încoace # Digi24.ro
Un val de evacuări lovește cartierul palestinian Batn al Hawa din Ierusalimul de Est, unde sute de persoane riscă să își piardă locuințele după o serie de decizii ale instanțelor israeliene. Locuitorii spun că războiul din Gaza a creat „o atmosferă de ură” care permite accelerarea preluării caselor de către organizațiile de coloniști.
Diplomat american, avertisment după negocierile de la Miami: SUA nu vor ajunge nicăieri dacă nu vor începe să preseze Moscova # Digi24.ro
Administrația americană a considerat că reuniunea de cinci ore de duminică din Florida cu înalți oficiali ucraineni reprezintă un alt pas către ceea ce președintele Donald Trump consideră a fi o posibilitate reală: „Există șanse mari să ajungem la un acord”, relatează Kyiv Post.
Marco Rubio, mesaj de Ziua Națională: SUA şi România împărtăşesc un parteneriat solid şi în continuă dezvoltare # Digi24.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio afirmă, în mesajul transmis cu ocazia Zilei Naţionale a României, că angajamentul țării de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035 va consolida NATO şi va pune bazele unei prosperităţi în creştere pentru anii ce vor urma, adăugând că Statele Unite aşteaptă cu interes continuarea cooperării în domeniul apărării, precum şi dezvoltarea comerţului şi a investiţiilor care aduc beneficii ambelor popoare.
Nicu Ştefănuţă: „Este sfârșitul păcii. Europa se trezește mult prea încet, iar istoria nu așteaptă după nehotărâți” # Digi24.ro
Vicepreşedintele Parlamentului European Nicu Ştefănuţă a reacţionat pe Facebook și a a enunțat câteva idei privitoare la negocierile de pace din Ucraina. Europa se trezește mult prea încet crede europarlamentarul român.
Taxele masive pe averile superbogaților au fost respinse de elvețieni. „Ei moştenesc miliarde, noi moştenim crizele” # Digi24.ro
Elveţia a respins categoric, duminică, o propunere de taxare cu 50% a moştenirilor mai mari de 50 de milioane de franci elveţieni (62 de milioane de dolari), 78% dintre votanţi fiind împotrivă, un rezultat chiar mai amplu decât estimările sondajelor, care sugerau o opoziţie de două treimi, relatează Reuters.
Forţe speciale britanice au aplicat în Afganistan o „politică deliberată” de „ucidere a băieţilor care ar fi putut lupta” (Sky News) # Digi24.ro
O anchetă relevă faptul că a existat în rândul unor membri ai unei unităţi a forţelor speciale britanice din Afganistan o „politică deliberată” de „ucidere a băieţilor care aveau vârsta la care ar fi putut să lupte... chiar şi atunci când aceştia nu reprezentau o ameninţare”, relatează Sky News.
Nicuşor Dan a oferit o singură decoraţie cu ocazia Zilei Naţionale: „Reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de țară” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a oferit o singură decoraţie cu ocazia Zilei Naţionale, veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu primind Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.
„Viața era mai bună sub Franco”: De ce tot mai mulți tineri din Spania l-ar prefera pe fostul dictator în locul guvernului actual # Digi24.ro
La o jumătate de secol de la moartea generalului Francisco Franco, tot mai mulți tineri din Spania au ajuns să îl vadă pe sângerosul dictator într-o lumină pozitivă, considerând că realizările sale sunt mai importante decât faptul că a aruncat țara într-un război civil devastator, urmat apoi de ani grei de represiune.
Amintirile unui premier despre cea mai gravă criză recentă a țării sale: „Putin a spus că ar prefera să dea banii unui orfelinat” # Digi24.ro
Fostul prim-ministru grec de stânga Alexis Tsipras și-a lansat memoriile luni, 24 noiembrie. În carte, politicianul revine asupra perioadei în care Atena se afla la marginea prăpastiei zonei euro și îl critică dur pe fostul său ministru de finanțe, Yanis Varoufakis, scrie Politico. Volumul intitulat „Ithaki” (Itaca) are 762 de pagini, iar în el Tsipras își povestește parcursul politic, își apără alegerile politice și încearcă să facă o auto-reflecție.
Ziua Națională a României: Care este semnificația istorică a zilei de 1 Decembrie
Parada militară de 1 Decembrie, de la ora 11.00: defilează 2.900 de militari, tehnică militară de infanterie și 45 de aeronave # Digi24.ro
Parada militară, organizată cu ocazia zilei de 1 Decembrie, începe la ora 11:00, marcând deschiderea tuturor activităților dedicate Zilei Naționale a României. MApN a anunțat că la eveniment vor fi trase 21 de salve de tun, și peste 2.900 de militari şi specialişti, tehnică militară şi 45 de aeronave vor defila în zona Arcul de Triumf.
1 Decembrie tensionat la Alba Iulia: „Ar putea ieși urât”. Ce politicieni și-au anunțat prezența luni în „Orașul Marii Uniri” # Digi24.ro
Politicieni de la Putere și din Opoziție și-au anunțat prezența la Alba Iulia pentru a sărbători Ziua Națională a României. Ilie Bolojan va ajunge în Orașul Marii Uniri după ce va participa dimineață la parada militară din București. Seara, premierul va reveni în Capitală pentru a fi prezent la recepția oferită de Administrația Prezidențială. La Alba Iulia se vor afla și suveraniștii George Simion, Călin Georgescu și Diana Șoșoacă. Șefa partidului SOS i-a avertizat pe liderii Puterii că „ar putea ieși urât” dacă vor participa la evenimentele din oraș.
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce sărbătorim, de fapt, de 1 Decembrie? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu # Digi24.ro
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce sărbătorim, de fapt, de 1 Decembrie? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
Pe linia fierbinte a frontului din Ucraina, unele femei luptă pilotând drone de atac: „Suntem vânate. Simți asta din prima zi” # Digi24.ro
Pe măsură ce războiul din Ucraina continuă, tot mai multe femei preiau roluri esențiale pe front, operând drone aproape de pozițiile rusești. În contextul în care forțele armate se confruntă cu lipsuri de personal, prezența lor a crescut semnificativ, mai ales în unitățile de atac FPV (first person view), relatează The Guardian. Orele lungi de muncă, pericolul constant și pierderile mari fac parte din rutina zilnică a femeilor, care spun că nu este vorba despre a demonstra ceva, ci despre necesitate.
Calendar ortodox pentru decembrie 2025: Cele mai importante sărbători cu cruce roșie prăznuite în ultima lună din an # Digi24.ro
În luna decembrie 2025, calendarul ortodox aduce în prim-plan unele dintre cele mai importante sărbători ale iernii, pline de semnificații spirituale. De la prăznuirea Sfântului Nicolae, ocrotitorul celor nevoiași, și a Sfintei Filofteia, până la slăvitul praznic al Nașterii Domnului
Omorâți și tranșați în ritualuri de magie neagră: Cine sunt practicanții de „juju” care vânează oameni pentru organe în Sierra Leone # Digi24.ro
Multe familii din Sierra Leone au rămas traumatizate după ce rudele lor au fost ucise de persoane care fac trafic de organe și alte părți ale corpului uman folosite, apoi, în așa-numite ritualuri de magie neagră („juju”), în timp ce criminalii scapă de cele mai multe ori nepedepsiți.
Cum transformă extremiștii violenți cuvintele în arme și cele șase tactici pe care le folosesc # Digi24.ro
Cuvintele sunt instrumente puternice. Extremiștii violenți știu acest lucru foarte bine, alegând adesea cu mare atenție formulările pentru a-și fideliza adepții. Atunci când sunt folosite în acest mod, cuvintele pot provoca daune enorme, scrie, în The Conversation, Awni Etaywe, lingvist criminalist care analizează terorismul cibernetic, comunicările amenințătoare și incitarea la violență și cercetător media care investighează modul în care limbajul modelează pacea, compasiunea și empatia, în cadrul Universității Charles Darwin din Australia.
O armă chimică din Primul Război Mondial a fost folosită asupra protestatarilor în Georgia (BBC) # Digi24.ro
Autorităţile din Georgia au folosit o armă chimică din perioada Primului Război Mondial pentru a reprima protestatarii antiguvernamentali anul trecut, sugerează dovezile obţinute de BBC, potrivit News.ro.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 1 decembrie
Donald Trump este optimist cu privire la un acord între Ucraina şi Rusia. Emisarul SUA, Steve Witkoff, este așteptat la Moscova # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că există „şanse bune” pentru un acord care să pună capăt conflictului dintre Rusia şi Ucraina, după discuţiile dintre Washington şi Kiev, la finalul cărora şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, s-a arătat mult mai prudent, potrivit AFP.
Lasconi, convinsă că ar fi ajuns președinte: Sistemul a pus întâi presiune pe mine, apoi a găsit metoda mizerabilă de a anula alegerile # Digi24.ro
Fostul candidat la președinție și actualul primar al municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, a declarat, duminică seară, în cadrul emisiunii „Briefing”, în direct la Digi24, că ar fi câștigat alegerile prezidențiale din 2024, însă „după ce sistemul a încercat să-mi găsească de toate - toate mizeriile inventate - și a pus presiune pe mine, a găsit cea mai mizerabilă metodă, cea de anulare a alegerilor”.
Criza apei în Prahova și Dâmbovița. Buzoianu: Știm că în acele instituții numirile au fost politice, oamenii nu sunt cei mai competenți # Digi24.ro
Scandalul apei din Prahova și Dâmbovița continuă între autorități. În timp ce ministrul Mediului acuză instituțiile din subordine de lipsă de profesionalism, directorul general de la Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) vorbește de presiuni. Între timp, situația în zonă se agravează. Peste 100 de mii de oameni nu au apă de două zile, cursurile s-au mutat în online timp de o săptămână, iar un spital a sistat internările.
Sorin Grindeanu este de acord cu publicarea datelor despre ajutorul oferit Ucrainei și Republicii Moldova: „Da, fără nuanţe” # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, despre transparentizarea sumelor oferite ca ajutor statului ucrainean şi statulul moldovean, că este de acord, fără nuanţe, mai ales în acest moment, după ce toată lumea spune că e bine să ştim aceste lucruri şi toate ţările fac acest lucru, Statele Unite, Polonia, toate ţările din Uniunea Europeană, din NATO.
