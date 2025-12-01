Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere. Când se va răci din nou

12:10

Călin Georgescu și-a chemat susținătorii la Alba Iulia, separat față de „protejatul său mai tânăr”, George Simion. Cei doi și-au organizat alaiuri diferite, iar evenimentul ce ar fi trebuit să fie un tribut pentru eroii căzuți pentru Marea Unire s-a transformat rapid în scene parcă demne de Coreea de Nord cu scandări de tipul „Călin, te iubim”. Printre românii prezenți la manifestații s-a aflat și un bărbat din București care i-a strigat fostului candidat „marș la Moscova”. Susținătorii lui Georgescu au reacționat extrem de violent și, după cum spune bărbatul pe rețelele sociale, l-ar fi bătut pentru îndrăzneala de a-l deranja pe cel pentru care venise la Alba Iulia.