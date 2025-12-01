Alertă alimentară în magazinele din țară: File de somon marinat, retras de pe piață din cauza contaminării cu Listeria Monocytogenes

20:00

O prezentatoare radio din Africa de Sud a fost arestată după ce ar fi recrutat mai mulți bărbați pentru a lupta de partea Rusiei în războiul din Ucraina. Poliția susține că trei dintre recruți au fost opriți pe aeroport în timp ce încercau să zboare spre Rusia, iar un al patrulea ar fi ajuns deja acolo, fiind atrași în schemă prin promisiuni false de muncă și instruire, scrie Euronews.