„Cel mai greu an” David Popovici, mesaj de impact: „Nu vorbește suficientă lume despre asta”
Golazo.ro, 1 decembrie 2025 20:40
David Popovici (21 de ani) a avut un discurs de impact, în care a vorbit despre cele mai grele momente din carieră.
• • •
Acum o oră
20:40
Acum 2 ore
20:20
Pe picior de plecare O echipa din Liga 1 a mers fără antrenor la meciul din Cupa României! # Golazo.ro
Marius Măldărășanu (50 de ani) este foarte aproape plecarea de la Hermannstadt.
20:10
„Situație delicată” Depresia îl macină în continuare pe unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1: „Lucruri pe care nu le putem controla” # Golazo.ro
Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul celor de la Oțelul Galați, a dat detalii despre situația lui Ștefan Bană (21 de ani), fotbalist împrumutat de la Universitatea Craiova.
20:10
Fenerbahce - Galatasaray, scene violente VIDEO S-au încăierat de la încălzire + jucătorii de la U19 s-au bătut și ei. Cine a fost cel mai huiduit jucător din derby # Golazo.ro
Înainte de derby-ul dintre Fenerbahce și Galatasaray din această seară, la Istanbul au avut loc momente incredibile, care s-au lăsat cu altercații între jucătorii celor două grupări.
19:30
„Cîrjan le-a închis gura contestatarilor” Andrei Nicolescu, mesaj amplu după victoria lui Dinamo cu Oțelul: „Ăsta e cuvântul de bază” # Golazo.ro
DINAMO - OȚELUL 1-0. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor”, a transmis un mesaj amplu prin intermediul rețelelor de socializare.
Acum 4 ore
19:10
Comentariu inedit Cum a transmis un tânăr de 15 ani finala Copa Libertadores » Momentul a devenit viral # Golazo.ro
Cliver Huaman (15 ani), un tânăr peruan pasionat de fotbal, a realizat un comentariu inedit la finala Copa Libertadores, meci jucat la Lima, între Palmeiras și Flamengo, scor 0-1.
18:30
„Este uluitor” Mihai Stoica, despre penalty-ul comis de Târnovanu cu Farul Constanța: „Face asta intenționat” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, și-a exprimat opinia față de penalty-ul comis de Ștefan Târnovanu (25 de ani), la partida cu Farul Constanța, scor 2-1.
18:10
Ngezana, convocat la națională Stoperul de la FCSB va participa la Cupa Africii » Cât va lipsi din lotul campioanei # Golazo.ro
Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul celor de la FCSB, a fost convocat la naționala Africii de Sud, pentru Cupa Africii pe Națiuni.
18:10
Doncic scrie istorie în NBA Superstarul lui Los Angeles Lakers, lângă Lebron James și Kobe Bryant, după ultima performanță reușită # Golazo.ro
Luka Doncic (26 de ani) traversează o formă de invidiat în startul noului sezon din NBA.
17:40
Andre Duarte, prezentat oficial Ce număr va purta prima achiziție realizată de FCSB în această iarnă # Golazo.ro
Andre Duarte (28 de ani) este noul jucător al celor de la FCSB.
Acum 6 ore
17:10
Soluție pentru Târnovanu Portarul de la FCSB, sfătuit după erorile din acest sezon: „Ar fi benefic pentru el” # Golazo.ro
Răzvan Stanca (45 de ani) a analizat situația lui Ștefan Târnovanu (25 de ani) din acest sezon.
17:00
Tudorie rămâne fără echipă Atacantul român pleacă din China » Mesajul postat după un an la Wuhan Three Towns # Golazo.ro
Alexandru Tudorie se va despărți de la Wuhan Three Towns la finalul acestui an.
16:40
Când revine Bîrligea Anunțul făcut de patronul FCSB: „Acolo o să fie” + Cum vede acum șansele la titlu # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a anunțat care va fi momentul revenirii lui Daniel Bîrligea în formația celor de la FCSB.
16:30
„Sperietoarea” din Liga 1 Echipa care i-a impresionat pe Basarab Panduru și Marius Baciu: „Te ucide dacă nu ești atent!” # Golazo.ro
FC Botoșani s-a impus duminică în fața Unirii Slobozia, scor 1-0, și își menține poziția secundă în clasamentul din Liga 1.
16:20
Leo Grozavu iese la atac Antrenorul de la FC Botoșani, enervat de ce s-a întâmplat în etapa #18: „Mi s-a părut că avea ceva cu noi” # Golazo.ro
Unirea Slobozia - FC Botoșani 0-1. Leo Grozavu, antrenorul oaspeților, a criticat dur arbitrajul lui Szabolcs Kovacs din meciul din etapa #18 din Liga 1.
16:00
Coleg nou pentru Verstappen Pilotul care îl va înlocui pe Yuki Tsunoda la Red Bull: „Vom anunța marți” » Ce se întâmplă cu japonezul # Golazo.ro
Colegul lui Max Verstappen la Red Bull în sezonul viitor va fi Isack Hadjar. Pilotul francez cu origini algeriene îl va înlocui pe Yuki Tsunoda.
Acum 8 ore
15:20
„Nu avem, din atâția români, un antrenor?” Patronul FCSB se opune posibilei numiri a lui Zeljko Kopic ca selecționer: „Națiune de doi lei!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre posibila preluare a poziției de selecționer de către croatul Zeljko Kopic.
15:00
Dispare încă o echipă? Situație critică pentru clubul din România: „Principalii finanțatori și-au retras integral sprijinul” # Golazo.ro
FC Olimpia Satu Mare, echipă din Liga 3, a anunțat că principalii finanțatori și-au retras integral sprijinul financiar față de club.
14:30
Danemarca - România LIVE de la 21:30, în ultimul meci al grupei preliminare de la CM 2025 » Ovidiu Mihăilă vrea „surpriza” # Golazo.ro
România și Danemarca se întâlnesc astăzi, de la ora 21:30, în ultimul meci al grupei preliminare de la CM 2025. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
14:20
„Tadici mi-a abuzat fata, a batjocorit-o” Un tată face acuzații-șoc: „Copilul meu a ajuns la psihiatru din cauza lui Tadici. A înfometat-o, i-a falsificat semnătura” # Golazo.ro
Marian Bălan, tatăl handbalistei Francesca Bălan, povestește cum fata lui a cedat psihic din cauza comportamentului barbar al lui Tadici: „A intrat în depresie, doar psihiatrul a putut să o salveze”.
14:20
Ajax - Groningen, suspendat VIDEO: Scene incredibile pe stadionul „Johan Cruyff” » Arbitrul a oprit de două ori meciul din cauza fanilor! Decizia Federației # Golazo.ro
Meciul dintre Ajax și Groningen de duminică a fost suspendat definitiv după ce fanii gazdelor au aprins torțe și au aruncat cu artificii pe teren.
13:40
Lyuboslav Penev, în stare gravă Bulgarul care i-a antrenat Daniel Pancu și Florentin Petre se luptă din nou cu o boală gravă » Mesajul lui Georgi Milanov # Golazo.ro
Lyuboslav Penev (59 de ani), fostul atacant de la CSKA Sofia și Valencia, se confruntă cu boală care i-ar putea pune viața în pericol.
Acum 12 ore
12:50
A murit Nicola Pietrangeli Legenda tenisului italian avea 92 de ani » A câștigat de două ori Roland Garros și a scris istorie în Cupa Davis # Golazo.ro
Nicola Pietrangeli, legendă a tenisului italian, a decedat luni la vârsta de 92 de ani.
12:30
Ionuț Radu, vinovat pentru înfrângere FOTO+VIDEO: Spaniolii nu au avut milă de portarul român, după gafa decisivă din La Liga: „Asta trebuia să facă” # Golazo.ro
Celta Vigo - Espanyol 0-1. Ionuț Radu, portarul gazdelor, a avut o greșeală imensă la golul victoriei reușit de Kike Garcia.
12:00
„«Legea Novak» nu va trece” Fostul șef de club explică: „Sancțiuni aspre din partea UE!” + Alternativa găsită: „Să fie ca în Ungaria” # Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani) a vorbit pe tema subiectului care stârnit multiple discuții în ultimele săptămâni, în sportul românesc.
11:20
Marica, dezamăgit de FCSB Oficialul Farului, acuzații după înfrângere: „M-a lăsat cu un gust amar! Nu se cade la o echipă campioană” # Golazo.ro
Farul - FCSB 1-2. Ciprian Marica, acționarul constănțenilor, a vorbit despre înfrângerea din etapa #18 și s-a declarat dezamăgit de atitudinea adversarilor.
11:10
Răzvan Marin, eliminat în derby FOTO: Mijlocașul român a stat doar 35 de minute pe teren! O putea costa victoria pe AEK # Golazo.ro
Panathinaikos - AEK Atena 2-3. Răzvan Marin, mijlocașul oaspeților, a fost eliminat după ce a primit două cartonașe galbene în doar 35 de minute.
10:40
FCSB, fără mai mulți titulari la Arad Patronul anunță schimbări în primul „11” la meciul cu UTA din Cupa României: „Nu vor face deplasarea” # Golazo.ro
Farul - FCSB 1-2. Gigi Becali (67 de ani) a anunțat că, în partida din Cupa României cu UTA Arad, echipa campioană nu se va baza pe mai mulți jucători din primul „11” obișnuit.
10:20
Duarte, pregătit pentru FCSB VIDEO: Prima reacție a portughezului la revenirea în România # Golazo.ro
Andre Duarte (28 de ani) a ajuns în România pentru a oficializa transferul la FCSB.
10:00
Ratează Derby de România FOTO: A fost decisiv pentru FCSB în două meciuri cu Dinamo din 2025, dar nu va putea juca împotriva rivalei în etapa #19 # Golazo.ro
Farul - FCSB 1-2. Campioana s-a impus la limită în deplasarea de la Constanța, însă a pierdut un jucător important.
10:00
Scandal cu arbitrul polițist! Lucescu a răzbufnit pe teren după jocul lui PAOK, urlând la fanii adverși și protestând contra arbitrului # Golazo.ro
Răzvan Lucescu s-a înfuriat la ultimul meci al lui PAOK, duminică seară, după ce a câștigat cu 3-2 pe terenul lui Levadiakos
09:40
Semnează cu FCSB Patronul a luat o decizie importantă după victoria cu Farul: „Face banda, tată!” # Golazo.ro
Farul - FCSB 1-2. Gigi Becali, patronul campioanei, a declarat că se gândește să-i prelungească contractul lui Valentin Crețu.
09:00
Luka Modric, 40 de ani, poartă Milan spre titlu în Serie A. Toate meciurile, aproape toate minutele și o influență colosală în jocul rossonero
Acum 24 ore
00:00
Chivu, conferință cu bucluc Antrenorul lui Inter a glumit cu jurnaliștii: „Cineva fumează, nu eu” # Golazo.ro
PISA - INTER 0-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurrilor, s-a confruntat cu o situație inedită la conferința de presă de la finalul partidei.
30 noiembrie 2025
23:50
„Ne-am recăpătat spiritul” Elias Charalambous, fericit după victoria cu Farul Constanța: „Ce s-a întâmplat nu a fost ușor” # Golazo.ro
FARUL - FCSB 1-2. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei, a comentat victoria de la Ovidiu.
23:30
„Ne înjură de ne rup” Adrian Șut, după victoria cu Farul: „Mi-am pus mâinile la urechi” + Ce spune Miculescu # Golazo.ro
FARUL - FCSB 1-2. David Miculescu (24 de ani) și Adrian Șut (26 de ani) au vorbit despre partida câștigată de „roș-albaștrii” la Ovidiu.
23:20
„Finala Cupei Mondiale” Patronul FCSB și-a schimbat discursul după victoria campioanei la Constanța: „Titlul este la noi! # Golazo.ro
FARUL - FCSB 1-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, s-a arătat încântat de victoria echipei sale la Ovidiu.
23:10
Florin Tănase, unul dintre cei mai importanți jucători ai FCSB are o problemă de imagine. Are sau sunt doar răutăți ale galeriilor care îl acuză că este omul lui Becali în vestiar? Ar fi greșit dacă Tănase s-ar disocia de aceste alegații?
22:50
Popovici, invitat la Monaco Campionul olimpic a luat masa cu familia regală, la Monte Carlo: „Vorbim chestii de tocilari” # Golazo.ro
David Popovici (21 de ani), campion olimpic la Paris, a fost invitat de familia regală la Monte Carlo și a oferit un interviu pentru Monaco TV.
22:30
„Minte de îngheață apa sub cloșcă” Valeriu Iftime, caracterizări dure pentru Anca Alexandrescu, Călin Georgescu și votanții AUR # Golazo.ro
Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), afacerist român și patron al celor de la FC Botoșani, și-a exprimat părerea cu privire la partidul AUR.
22:20
„Evident că ni-l dorim” Un internațional român, ținta lui Dinamo pentru perioada de mercato din iarnă: „Încercăm”. Îl vrea și FCSB # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre posibilitatea unui transfer al lui Lisav Eissat (20 de ani).
22:10
Titlul se decide în ultima etapă Formula 1 » Norris putea deveni campion mondial azi, dar Verstappen a câștigat în Qatar # Golazo.ro
Max Verstappen (28 de ani), pilotul celor de la Red Bull, a câștigat Marele Premiu din Qatar, iar lupta pentru titlul mondial se va decide în ultima etapă, la Abu Dhabi, duminica viitoare.
21:50
Umbra lui Messi peste Barcelona Ce făceau toți directorii catalani: „M-am culcat sperând că va spune da”. Totul depindea de el # Golazo.ro
Leo Messi, care tocmai a devenit cel mai bun pasator din istorie, controla tot ce mișca în perioada când juca pentru Barcelona
21:30
Florin Tănase, ținta jignirilor VIDEO. Jucătorul de la FCSB a intrat în gura fanilor Farului: „Sifonule! Suzeto!” # Golazo.ro
Florin Tănase a avut parte de un tratament ostil la Farul - FCSB, fiind fluierat la fiecare atingere de balon și luat în colimator de galerie încă din primele minute.
21:30
Moment ciudat Flick - Raphinha VIDEO Hansi Flick a dezvăluit ce a vorbit cu atacantul brazilian, după ultima victorie din campionat # Golazo.ro
Raphinha (28 de ani), atacantul celor de la Barcelona, a vorbit cu Hansi Flick (60 de ani), antrenorul catalanilor, la finalul partidei cu Deportivo Alaves, scor 3-1.
Ieri
21:20
Când ajunge Duarte la București GOLAZO.ro are toate detaliile despre transferul noului fundaș de la FCSB # Golazo.ro
Andre Duarte (28 de ani), fundaș central, va ajunge în această seară la București.
21:20
Paqueta, eliminare bizară Fanii îl acuză că a luat două „galbene” pentru pariuri: „Comportament absurd, voia să fie trimis la vestiare” # Golazo.ro
Lucas Paqueta (28 de ani), mijlocașul celor de la West Ham, a fost eliminat în înfrângerea cu Liverpool, scor 0-2, după ce a încasat două cartonașe galbene pentru proteste.
21:00
Mesaje analizate cu ChatGPT Reprezentanții Jandarmeriei au cerut „aprobarea” inteligenței artificiale, înainte de Farul - FCSB: banner patriotic sau legionar? # Golazo.ro
FARUL - FCSB. La partida de la Ovidiu, oamenii de ordine au verificat mesajele pe care fanii voiau să le afișeze și care aveau legătură cu 1 Decembrie, ziua națională a României.
20:50
SEVILLA - BETIS 0-2. Derby-ul etapei #14 din La Liga a fost întrerupt timp de 15 minute, după ce suporterii echipei gazdă au început să arunce cu diverse obiecte în teren.
19:30
Bîrligea nu e în lotul FCSB Motivul pentru care atacantul nu se află pe foaia de joc pentru duelul cu Farul # Golazo.ro
FARUL - FCSB. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a fost lăsat în afara lotului pentru partida de la Ovidiu.
