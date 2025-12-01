Suporterii naționalei de handbal, spectacol la Rotterdam, înainte de meciul cu Danemarca
Gazeta Sporturilor, 1 decembrie 2025 21:20
Suporterii naționalei de handbal, spectacol la Rotterdam, înainte de meciul cu Danemarca
Vești extrem de triste din Bulgaria. Lyuboslav Penev (59 de ani), una dintre cele mai mari legende ale fotbalului bulgar, trece prin cel mai dificil moment al vieții sale. Fostul mare atacant a fost diagnosticat cu cancer la rinichi și se află internat într-o clinică oncologică din Germania, unde medicii încearcă să-i stabilizeze starea. ...
Ilie Dumitrescu, după pasul greșit al oltenilor: „Acesta este singurul meu semn de întrebare: cum va gestiona Coelho situația?” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu are un singur semn de întrebare în cazul celor de la Universitatea Craiova, echipă care a remizat cu U Cluj, scor 0-0, în runda 18 din Superliga. Ilie Dumitrescu are îndoieli cu privire la modul în care antrenorul lusitan va gestiona vestiarul oltenilor, în condițiile în care în meciul din Ardeal jucători importanți precum Steven Nsimba sau Alexandru Cicâldău au început pe banca de rezerve. ...
Filipe Coelho, calm după remiza albă de la Cluj: „Este normal. Jucătorii nu erau foarte proaspeți” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a reacționat imediat după ce echipa sa a obținut o remiză în fața celor de la U Cluj, scor 0-0, într-un meci din etapa #18 din Superliga. Antrenorul oltenilor s-a arătat calm după egalul obținut pe terenul celor de la Universitatea Cluj. Tehnicianul a transmis că a fost mulțumit de prima repriză a partidei. ...
Pep Guardiola, mai ciudat ca niciodată! Toată lumea în șoc după două minute ironice # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, a surprins jurnaliștii și publicul britanic cu răspunsuri neobișnuit de scurte și tăioase la conferința de presă premergătoare meciului cu Fulham din Premier League.Înainte de deplasarea în vestul Londrei, Guardiola a susținut o conferință de presă care a durat puțin peste două minute, lăsându-i pe cei prezenți uimiți, deoarece, cel puțin, nu era dispus să ofere răspunsuri. ...
Formidabil! Un puști din Peru a transmis finala Copa Libertadores de pe un deal și a devenit viral # Gazeta Sporturilor
Poveste incredibilă venită din Peru! Un adolescent de doar 15 ani, cunoscut online drept Pol Deportes, a reușit să impresioneze o lume întreagă după ce a narrat finala Copa Libertadores dintre Palmeiras și Flamengo de pe un deal din Lima, ca și cum s-ar fi aflat în cabina oficială de comentatori a stadionului.Originar din Andahuaylas, Pol a călătorit 18 ore până în capitala Peruului pentru a transmite în stil propriu marea finală sud-americană. ...
România și-a aflat ultima adversară din grupa principală de la Campionatul Mondial de handbal feminin # Gazeta Sporturilor
Înainte de meciul de foc al României cu Danemarca din grupa preliminară a Campionatului Mondial de handbal feminin, „tricolorele” și-au aflat și ultima adversară din grupa principală, faza următoare a competiției în care s-au calificat deja.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam și transmit toate informațiile și imaginile care contează. ...
S-a rezolvat și penultimul mister din grupa României de la Campionatul Mondial + de 1 Decembrie, fanii „tricolori” s-au înfrățit cu galeria altei țări # Gazeta Sporturilor
Japonia a învins Croația, scor 25-19, și s-a calificat în grupa principală a Campionatului Mondial de handbal feminin. În tribunele Rotterdam Ahoy, fanii „tricolori” și cei niponi au făcut spectacol. Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam și transmit toate informațiile și imaginile care conteazăDe la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro, cu informații direct din Rotterdam Ahoy, România și Danemarca luptă pentru primul loc în grupa A. ...
Cei de la FCSB își freacă mâinile: „Cernat a zis că e un semn de întrebare. Nu mă interesează asta” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, este foarte încântat de aducerea fundașului central Andre Duarte (28 de ani).Mihai Stoica a spus că bucureștenii l-au dorit foarte mult pe Andre Duarte încă din perioada în care portughezul juca la FCU Craiova (2022-2023). Florin Cernat i-a atras atenția lui MM asupra faptului că lusitanul nu a stat mult timp la cluburile la care a activat, însă nu l-a interesat acest lucru. ...
Mihai Stoica, președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, este convins că echipa va avea o parte a doua a sezonului mult mai bună în comparație cu prima. După primele 18 meciuri din Superliga, FCSB ocupă locul 9, cu 24 de puncte, un parcurs foarte slab, ținând cont de așteptările campionilor. Mihai Stoica este de părere că într-un clasament făcut exclusiv pe meciurile care vor urma din luna ianuarie echipa lui Becali va fi pe primul loc. ...
Campionatul Mondial al Cluburilor 2029: criteriile de calificare și cine este deja calificat # Gazeta Sporturilor
După prima ediție a noului Campionat Mondial al Cluburilor, care a avut loc în vara acestui an, în Statele Unite, FIFA planifică deja organizarea următorului turneu, ce va avea loc peste patru ani, în 2029. Cinci echipe au deja biletul asigurat pentru competiția organizată de FIFA. ...
Ronald Araujo (26 de ani), unul dintre căpitanii Barcelonei, a solicitat clubului o pauză pe termen nedeterminat pentru a-și recupera echilibrul mental și fizic. Fundașul uruguayan trece printr-o perioadă delicată după cartonașul roșu primit în partida pierdută cu Chelsea (0-3), care i-a adus critici dure din partea fanilor și comentatorilor. ...
Antrenorul din Superliga, aproape de demitere » Nu a făcut deplasarea la meciul de Cupă # Gazeta Sporturilor
Marius Măldărășanu (50 de ani) este foarte aproape de plecarea de la Hermannstadt, după înfrângerea de la Arad, cu UTA, scor final 1-2. Din informațiile Gazetei Sporturilor, antrenorul sibienilor nu a făcut deplasarea la Botoșani, pentru partida din Cupa României, și urmează să aibă o discuție finală cu finanțatorii clubului. ...
Eugen Neagoe a reacționat după cea mai clară victorie a sezonului: „La pauză le-am spus că n-am fost mulțumit” # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe, antrenorul celor de la Peetrolul Ploișeti, a reacționat după ce echipa sa s-a impus cu 4-1 în fața celor de la Metaloglobus, scor 4-1, într-un meci din etapa #18 a Superligii. Antrenorul și-a felicitat elevii și a vorbit și despre faptul că nu a fost mulțumit de prima repriză a meciului. Petrolul a dat gol în minutul 45 prin Grozav și a intrat în avantaj la pauză. ...
L-a scos din sărite pe Mihai Stoica în Farul - FCSB: „Să nu îl mai văd niciodată” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a răbufnit la o zi după meciul cu Farul, scor 2-1, din runda 18 din Superliga. Oficialul campioanei s-a luat de Sebastian Colțescu, cel care s-a aflat în camera VAR, pentru faptul că nu l-a chemat pe „centralul” Rareș Vidican să revadă faza la care s-a dat penalty pentru gazde, în urma duelului dintre Târnovanu și Tănasă. ...
De Rossi, decizie MAJORĂ în privința lui Nicolae Stanciu» Anunțul din Gazzetta dello Sport # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu revine în sfârșit pe teren! Mijlocașul naționalei României este anunțat titular de presa italiană pentru meciul dintre Genoa și Atalanta din optimile Cupei Italiei, programat miercuri, 3 decembrie, ora 16:00.De la venirea lui De Rossi, Genoa nu a pierdut în prima ligă din Italia. A scos 5 puncte în 3 meciuri, după 2-2 cu Fiorentina, 3-3 cu Cagliari și 2-1 cu Verona. ...
Mihai Teja, resemnat după ce Metaloglobus a fost demolată de Petrolul: „Ăștia suntem. E greu să speri” # Gazeta Sporturilor
Mihai Teja, antrenorul celor de la Metaloglobus, a reacționat imediat după ce echipa sa a pierdut cu 4-1 în fața celor de la Petrolul Ploiești, într-un meci din etapa #18 din Superliga.Mihai Teja a fost resemnat după partida de pe „Ilie Oană” și a vorbit despre greșelile individuale ale elevilor săi. Mihai Teja a fost întrebat și despre strategia de viitor a echipei. Mihai Teja, resemnat după Petrolul - Metaloglobus 4-1: „Transferuri, strategii... ...
Revelația din Superliga a reacționat pe site-ul oficial după meciul din weekend: „Exces de zel, suspendați din cauza arbitrului” # Gazeta Sporturilor
Duminică, FC Botoșani s-a impus cu scorul de 1-0 în meciul cu formația Unirea Slobozia, într-o partidă din cadrul etapei #18 din Superligă.La interviul de la finalul partidei, Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul moldovenilor, s-a arătat nemulțumit de deciziile luate de „centralul” Szabolcs Kovacs, care a arătat 6 cartonașe galbene pentru jucătorii lui FC Botoșani. ...
Dzeko, „călăul” României din preliminarii, poate fi sancționat dur » A intrat în conflict cu ultrașii propriei echipe # Gazeta Sporturilor
Atacantul Fiorentinei, Edin Dzeko (39 de ani), ar putea fi amendat și chiar suspendat din cauza unei discuții cu fanii „viola” după înfrângerea cu Atalanta, scor 0-2, de duminică. Echipa are un sezon slab în Serie A și încă nu a obținut nicio victorie în actuala stagiune și se află în zona retrogradării. După finalul meciului cu Atalanta, jucătorii au mers în fața galeriei pentru a le asculta nemulțumirile suporterilor. ...
Ți-l mai aduci aminte? Craiova l-a aruncat după 4 meciuri, iar acum face furori în Italia! Cota lui a explodat # Gazeta Sporturilor
Atacantul spaniol Jalen Blesa părea doar un pariu ratat al Universității Craiova, dar cariera lui a luat o turnură spectaculoasă la doar câteva luni după ce a fost îndepărtat din Bănie. Fotbalistul de 24 de ani, trecut prin Kosovo și Georgia, a ajuns în Serie B, unde impresionează și unde cota lui de piață a explodat de trei ori față de momentul venirii în România. ...
Tradiție de 1 Decembrie! Am întrebat 100 de olandezi: „Primul nume de sportiv din ROMÂNIA care vă trece prin minte?” » Două legende sunt la egalitate pe locul 1: surprize mari în top # Gazeta Sporturilor
Dacă e 1 Decembrie, e ziua sondajului care tinde să devină o tradiție pentru GSP.ro. Astăzi, am întrebat 100 de olandezi: „Care e primul nume de sportiv care vă trece prin minte când vă gândiți la România?”. Prima poziție e împărțită de doi foști fotbaliști trecuți prin Eredivisie, Gică Popescu și Cristi Chivu. ...
Laude pentru FCSB după transferul lui Andre Duarte: „Cu siguranță va fi unul dintre primii trei fundași din Superliga” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mititelu a reacționat după ce Andre Duarte, fostul jucător de la FCU Craiova, a ajuns din nou în România și a semnat cu FCSB.Andre Duarte a jucat la clubul lui Adrian Mititelu în sezonul 2022-2023, urmând să ajungă ulterior la Reggiana în vara lui 2023. Adrian Mititelu a avut doar cuvinte de laudă despre fostul fundaș de la FCU Craiova și consideră că va fi unul dintre cei mai buni stoperi din campionatul intern. ...
Fotograf român, lăsat fără cuvinte de oamenii lui Ronaldinho » Gestul care i-a provocat lehamitea: „Pentru mine, înseamnă traiul pe jumătate de lună” # Gazeta Sporturilor
Unul dintre fotografii prezenți în „Copou” la meciul demonstrativ dedicat marelui Ronaldinho, Andrei Luca, povestește, în dialog cu Gazeta Sporturilor, cum o conversație cu oamenii din echipa de marketing a brazilianului i-a schimbat complet percepția pe care o avea înaintea evenimentului. ...
FCSB a anunțat oficial transferul lui Andre Duarte, fundașul central care a mai jucat în Superliga la FCU Craiova.Andre Duarte, care era liber de contract după despărțirea de maghiarii de la Ujpest, ajunsese la București în dimineața zilei de luni, 1 decembrie. A semnat cu echipa campioană și va avea un salariu lunar de 20.000 de euro. Va purta tricoul cu numărul 3. ...
Florin Talpan continuă războiul cu AS 47! A prins-o pe avocata fanilor la arhiva Tribunalului: „A fugit când m-a văzut, nu-mi venea să cred” # Gazeta Sporturilor
Un nou scandal a apărut zilele acestea pe tema a două dosare, unul finalizat și unul încă aflat pe rolul instanței, între clubul Steaua și FCSB.Este vorba despre dosarele 34655/3/2016, având ca obiect prejudiciul produs de FCSB statului român prin folosirea ilegală a mărcii Steaua. ...
Critici pentru un jucător din Premier League » A publicat o fotografie controversată, iar fanii cer plecarea sa # Gazeta Sporturilor
Fanii chinezi au condamnat acțiunile mijlocașului japonez Kaoru Mitoma (28 de ani) de la Brighton & Hove Albion, după ce a fost publicată pe rețelele sociale o fotografie în care zâmbește și ține o imagine a ultimului soldat japonez care s-a predat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. ...
Campionatul Mondial din 2026 ar putea folosi VAR-ul pentru a decide dacă loviturile de colț au fost acordate corect. International Board (IFAB), organismul care reglementează legile fotbalului, ar lua în considerare extinderea testelor pentru modificări de protocol la competiții mai importante.Până acum, aceste teste, care uneori durează ani, sunt efectuate aproape exclusiv la nivel de juniori sau în meciuri amicale. ...
Dubla câștigătoare a Cupei Mondiale, diagnostic crunt după căzătura la antrenament: „Suferisem o comoție cerebrală” # Gazeta Sporturilor
Elvețianca Lara Gut-Behrami (34 de ani), câștigătoare a Cupei Mondiale în 2016 și 2024, a căzut rău la antrenament și va suporta o operație la genunchiul stâng. Ea și-a încheiat prematur sezonul și va rata Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026. ...
„Situație critică” » Clubul din Liga 3 a rămas fără principalii finanțatori: „Atrag retrogradarea automată” # Gazeta Sporturilor
FC Olimpia Satu Mare, formație din Liga 3, a emis un comunicat oficial prin care a dezvăluit că principalii finanțatori ai clubului și-au retras sprijinul financiar.Astfel, oficialii clubului caută soluții pe termen scurt pentru ca echipa să poată juca cele două meciuri. Două neprezentări consecutive atrag de la sine retrogradarea automată.FC Olimpia Satu Mare se află pe locul 11 din 12 în seria a 8-a din Liga 3, cu 8 puncte. ...
„Situație critică” » Clubul din Liga 2 a rămas fără principalii finanțatori: „Atrag retrogradarea automată” # Gazeta Sporturilor
CSM Olimpia Satu Mare, „lanterna roșie” din Liga 2, a emis un comincat oficial prin care a dezvăluit că principalii finanțatori ai clubului și-au retras sprijinul financiar. Astfel, cluburi are mari probleme de organizare pentru ultimele două meciuri rămase de disputat în acest an calendaristic, în deplasare cu CSM Slatina, pe 6 decembrie, și pe teren propriu cu CS Afumați, pe 13 decembrie. ...
Întâlnirea improbabilă cu portarul-legendă s-a produs la Campionatul Mondial, pornind de la o poză generată cu AI # Gazeta Sporturilor
Damira Zhaparova (20 de ani), portar în naționala Kazahstanului la Campionatul Mondial, și-a împlinit un vis, cel de a o întâlni pe marea portăriță norvegiană Katrine Lunde (45 de ani). Totul a pornit de la o fotografie a celor două generată cu AI de kazahă.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
Gestul surprinzător al lui Ngezana în pauza meciului cu Farul. Reacție de suflet a sud-africanului # Gazeta Sporturilor
Siyabonga Ngezana a fost rezervă neutilizată la FCSB, mai ales după evoluția sub așteptări de la Belgrad cu Steaua Roșie (0-1), dar și-a văzut conștiincios de antrenamente pe stadionul de la Ovidiu. Iar la pauza s-a amuzat cu un puști, acceptând provocarea unei miuțe cu un copil de mingi localSiyabonga Ngezana, 28 de ani, nu trece prin cel mai fericit moment al carierei sale la FCSB. ...
Zeljko Kopic a împlinit doi ani de când e în România: „Toți sunt surprinși” » Care sunt preferații lui # Gazeta Sporturilor
1 decembrie reprezintă pentru Zeljko Kopic o zi specială, împlinește doi ani de când este în țara noastră și este antrenorul lui Dinamo. Cum vede croatul România, iată detaliile!Ziua de 1 decembrie este specială pentru Zeljko Kopic. Împlinește doi ani de când este antrenorul "câinilor". A preluat Dinamo din groapă, iar în prezent "haita" este o candidată la titlu. Nu doar o certitudine pentru play-off, una dintre formațiile lăudate, și de rivali, din Superliga. ...
Decizia luată de selecționerul României cu câteva ore înaintea marelui meci: revine pe foaia de joc a naționalei! # Gazeta Sporturilor
Selecționerul Ovidiu Mihăilă a luat decizia în privința celor două handbaliste lăsate în afara foii de joc pentru meciul de diseară, cu Danemarca. Din informațiile GSP, Alicia Gogîrlă va reveni în echipă.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
Astăzi, Samsunspor și Alanyaspor se întâlnesc de la ora 19:00, într-un meci din cadrul etapei #14 din prima ligă a Turciei. Ianis Hagi este anunțat titular în partida care va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro.Se anunță un duel tare pentru echipa lui Ianis Hagi, având în vedere că Samsunspor este una dintre cele mai în formă echipe din Turcia în acest moment. ...
Directorul GSP numește 3 jucători-cheie ai Rapidului: „Iar ce a spus Copos nu mai e valabil” # Gazeta Sporturilor
În cadrul rubricii „Ioanițoaia la zi” din emisiunea GSP Live, directorul Gazetei Sporturilor a analizat runda a 18-a din Superliga: despre succesul FCSB pe terenul Farului (2-1) și liderul Rapid.„E bună ideea că nu mai contează cum câștigi. Contează să câștigi. Punctele sunt miza numărul 1. ...
Clubul înființat în 1867 a primit a doua depunctare din acest sezon și se află în insolvență # Gazeta Sporturilor
Cvadupla campioană a Angliei, Sheffield Wednesday a primit o nouă depunctare, de data aceasta de 6 puncte, după ce în luna octombrie primise o pedeapsă dublă. Astfel, Sheffield Wednseday, club aflat în insolvență, are acum -10 puncte și este „lanterna roșie” în Championship. ...
Ionuț Radu, gafa decisivă din La Liga » Ce scrie presa din Spania + nota primită # Gazeta Sporturilor
Ionuț Radu (28 de ani), portarul de la Celta Vigo, a făcut o gafă în meciul cu Espanyol, pierdut cu 0-1 în La Liga.Radu a greșit în minutul 86, la singurul gol al meciului. Kike Garcia a reluat pe poartă cu capul, la capătul unei centrări din corner. Portarul român a fost pe minge, dar nu a reușit să o rețină. A scăpat-o în bară, apoi balonul a trecut de linia porții.VIDEO cu gafa lui Ionuț Radu în Celta Vigo - Espanyol. ...
Mika Brădeanu avertizează înainte de România - Danemarca: „Primul test adevărat de la Campionatul Mondial!” # Gazeta Sporturilor
Medaliată cu argint și bronz la Campionatul Mondial și câștigătoare a Ligii Campionilor cu CSM București în 2016, Aurelia „Mika” Brădeanu (46 de ani) a caracterizat pentru GSP naționala feminină de handbal a României, care va juca astăzi de la ora 21:30 derby-ul grupei A împotriva Danemarcei, la turneul final de la Rotterdam.Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații și imagini din Rotterdam Ahoy, și televizat pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
O explicație tare la criza lui Liverpool: „Doar șefi și niciun «indian». Ar trebui să joace cu 5 mingi” # Gazeta Sporturilor
Uli Hoeness, președintele de onoare al lui Bayern, a spus cum se vede de la Munchen criza pe care o traversează Liverpool, deși a cheltuit peste 500 de milioane în vară pentru a-și întări lotul.Liverpool a întrerupt duminică o serie de 3 eșecuri, printr-un 2-0 cu West Ham, la Londra. Dar încă este departe de a fi ieșit din cea mai gravă criză pe care o traversează în ultimii 72 de ani. ...
Răzvan Marin (29 de ani), jucătorul celor de la AEK Atena, a fost pe teren în victoria echipei sale, 3-2, din „derby-ul orașului Atena” contra formației Panathinaikos.Mijlocașul internațional român a intrat pe teren ca rezervă la începutul reprizei secunde și a primit două cartonașe galbene în decurs de 35 de minute. FOTO. ...
„Este uluitor!” » Mihai Stoica a răbufnit a doua zi după Farul - FCSB: „Toată lumea ne explică” # Gazeta Sporturilor
A doua zi după victoria obținută de FCSB în deplasare cu Farul, scor 2-1, Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei en-titre din Superliga, a ironizat arbitrajul pentru lovitura de pedeapsă acordată gazdelor în minutul 34 după o intervenție a portarului Ștefan Târnovanu asupra lui Răzvan Tănasă. ...
Armand Duplantis, desemnat Atletul anului 2025, săgeată spre o competiție privată: „Nu le-a mers prea bine, nu-i așa?” # Gazeta Sporturilor
Suedezul Armand Duplantis (26 de ani) și americanca Sydney McLaughlin-Levrone (26 de ani) au primit titlul de Atlet al anului 2025 în cadrul unei ceremonii organizate în Monaco. World Athletics, federația internațională de atletism, și-a desemnat cei mai buni sportivi pe anul 2025, gala de decernare a distincțiilor având loc în Monaco, în prezența Prințului Albert al II-lea. ...
Kimi Antonelli și-a pus imagini negre la profil! Ce a putut după degringolada din Qatar: „Am sesizat FIA” # Gazeta Sporturilor
Pilotul în vârstă de 19 ani al celor de la Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, a primit amenințări cu moartea și a fost ținta hărțuirii online după finala Marelui Premiu al Qatarului de ieri, penultima etapă a Campionatului Mondial de Formula 1. Italianul a comis o greșeală în penultimul tur (sau a făcut-o intenționat?!), permițându-i lui Lando Norris să-l depășească și să termine pe locul 4 în cursa în care McLaren i-a oferit victoria lui Max Verstappen. ...
Directorul lui Ajax anunță prima măsură după haosul declanșat pe stadionul „Johan Cruyff”: „Aceasta a fost cauza! Acum, măcar atât lucru putem face” # Gazeta Sporturilor
Directorul lui Ajax, Menno Geelen, și-a cerut din nou scuze tuturor celor afectați de incidentul cu artificii declanșat la meciul lui Ajax cu Groningen, care a fost abandonat deoarce arbitrul nu le-a putut garanta jucătorilor siguranța. Oficialul anunță, de asemenea, că fanii prezenți vor fi despăgubiți și regretă o anumită decizie.„A fost o seară neagră ca smoala. Practic, pentru toți cei care iubesc fotbalul, dar mai ales pentru cei care iubesc Ajax. ...
