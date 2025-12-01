Văduva lui Mihai Leu, mesaj emoționant de 1 Decembrie: „Mi l-ai luat prea devreme...”
SpyNews, 1 decembrie 2025 21:20
Anna Leu, soția regretatului Mihai Leu, a postat un mesaj emoționant de 1 Decembrie. Văduva fostului pugilist suferă enorm după partenerul ei, iar acest lucru se poate observa inclusiv în ceea ce a transmis pe rețelele de socializare.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
21:50
Adi Vasile va prezenta Survivor, emisiune care se vede la Antena 1, începând de anul viitor. Sportivul este împreună cu iubita lui de mult timp, iar din 2024, sunt logodiți. Delia Tudose arată impecabil și adoră vacanțele.
Acum 15 minute
21:40
Mult a fost, puțin a mai rămas! Emisiunea fenomen a iernii este pe cale să înceapă, iar la cârma ei se va afla nimeni altul decât Adi Vasile. Acesta are un trecut formidabil în sportul din România și este gata să cucerească și inima Republicii Dominicane. Iată cine este noul prezentator de la Survivor!
Acum 30 minute
21:30
Fanii Survivor au motive serioase de bucurie: show-ul începe pe Antena 1 începând cu ianuarie 2026, iar întrebarea care stă pe buzele tuturor este cine va fi prezentatorul sezonului. Oficialii postului au anunțat că gazda emisiunii va fi Adi Vasile.
Acum o oră
21:20
Chefi la cuțite, 1 decembrie 2025. Premieră în cadrul emisiunii. Patru prieteni au venit să gătească împreună. Care a fost verdictul juraților # SpyNews
Patru prieteni au venit să gătească împreună, la Chefi la cuțite. Toți sunt bucătari de mulți ani. Au venit în fața juraților cu trei preparate. Cei patru chefi au crezut, inițial, că în spatele ușii închise sunt doi concurenți.
21:20
Anna Leu, soția regretatului Mihai Leu, a postat un mesaj emoționant de 1 Decembrie. Văduva fostului pugilist suferă enorm după partenerul ei, iar acest lucru se poate observa inclusiv în ceea ce a transmis pe rețelele de socializare.
21:00
Cornelia Rednic a schimbat prefixul! Artista a împlinit 50 de ani și a organizat o petrecere pe cinste # SpyNews
Cornelia Rednic a împlinit 50 de ani și a marcat evenimentul cu o petrecere pe cinste. Artista a recunoscut că schimbarea prefixului vine cu emoții și bucurie, iar atmosfera de la party a fost plină de zâmbete, muzică și momente speciale.
Acum 2 ore
20:50
Relația dintre Deea Maxer și noul iubit devine din ce în ce mai serioasă. Cât de bine se înțelege bruneta cu fetițele partenerului ei # SpyNews
Deea Maxer și iubitul ei s-au afișat împreună pentru prima dată acum câteva săptămâni. Nu se știe de cât timp formează un cuplu, însă se comportă deja ca o familie. Bruneta a petrecut timpul cu cele două fiice ale iubitului ei dintr-o altă relație.
20:40
Corina Dănilă s-a căsătorit în mare secret, în urmă cu cinci ani, iar anunțul despre marele eveniment a fost făcut public recent. Actrița a ținut departe de urechile și ochii lumii faptul că a ajuns în fața altarului cu cel pe care îl iubește. Puțini știu că bărbatul este mai tânăr decât ea cu 12 ani și că cei doi împărtășesc aceeași pasiune.
20:20
Laura Cosoi, mesaj dureros, la mormântul tatălui său. Au trecut cinci ani de când și-a pierdut părintele # SpyNews
Laura Cosoi și-a pierdut tatăl la finalul lunii noiembrie 2020. Vedeta avea o legătură specială cu părintele ei, iar în ziua în care s-au împlinit cinci ani de la moartea lui, a mers la mormântul lui. Actrița îi duce dorul în continuare.
20:10
Oksana Ionașcu a crezut orbește că Cezar Ionașcu nu o va înșela: „Intram toată în foc pentru el”. Ce este amanta, în ochii ei # SpyNews
Oksana Ionașcu a făcut declarații impresionante despre incidentul prin care a trecut. Vedeta a povestit, într-un interviu exclusiv, acordat pentru Spynews.ro, detalii din culisele relației cu Cezar Ionașcu, cel pentru care s-ar fi aruncat în foc, crezând că nu o va înșela niciodată. Din păcate, realitatea a fost alta.
20:00
Melania Trump a prezentat astăzi, 1 decembrie, decorațiunile de Crăciun ale Casei Albe. Tema acestui an a fost „Acasă este acolo unde se află inima”. Amenajarea decorului a fost diferită față de anii trecuți, deoarece aripa estică a fost demolată în octombrie.
Acum 4 ore
19:40
Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, din nou în același loc. Imaginile cu cei doi au apărut la câteva zile după ce au fost în Dubai # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, din nou în același loc, după ce zilele trecute s-au dat de gol că au fost în aceeași locație, în Dubai. Fanii lor cred că deja s-au împăcat sau că nu au fost niciodată separați în tot acest timp.
19:30
Horoscopul celor 12 semne zodiacale în ultima lună din an. Luna Plină din 4 decembrie 2025 ne va face să luăm decizii radicale # SpyNews
Finalul de an vine cu o energie aparte, iar Luna Plină din 4 decembrie 2025 ne împinge spre decizii curajoase și schimbări pe care le-am tot amânat. Este momentul în care fiecare zodie poate vedea mai clar ce are de lăsat în urmă și ce direcție vrea să urmeze în 2026.
19:20
Andreea Bănică a ajuns la capătul puterilor! Artista a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care a povestit ce s-a petrecut cu ea, zilele precedente. Cântăreața a fost încercată de sentimente profunde și și-a ținut la curent fanii, cu privire la starea ei emoțională.
19:10
Fiul lui Costel Biju și soția, părinți de băiat, deși manelistul a anunțat că e fetiță. Cum a reacționat întreaga familie # SpyNews
Fiul lui Costel Biju și soția lui se pregătesc să devină părinți pentru prima dată. Cei doi au organizat astăzi petrecerea de gender reveal, atunci când au aflat că vor avea un băiețel. Manelistul anunțase acum câteva zile că va fi deveni bunic de fetiță.
18:50
Oksana Ionașcu a vorbit despre ce a fost cel mai greu pentru ea în acest an. Declarațiile despre căsnicia cu Cezar Ionașcu # SpyNews
Oksana Ionașcu a vorbit, cu sinceritate, despre problemele din căsnicia cu soțul ei. A mărturisit că tot ce a evitat în acest an s-a întâmplat în 2025 și a recunoscut că lucrurile nu au fost deloc roz.
18:50
Cuza de la Neatza și-a luat fanii prin surprindere de curând, după ce a decis să își facă o schimbare radicală de look. Vizibil încântat de transformare, prezentatorul de la Neatza a punctat că rezultatul este peste așteptări.
18:40
Claudia Pătrășcanu, alături de copiii ei la fiecare pas. Unde i-a însoțit artista pe cei doi băieți # SpyNews
Claudia Pătrășcanu este o mămică model! Artista este alături de copiii ei, la fiecare pas. Vedeta îi însoțește peste tot pe cei doi băieți pe care îi are din mariajul cu Gabi Bădălău, cunoscutul afacerist. Recent, aceasta a postat un clip video, iar imaginile vorbesc de la sine!
18:00
Corina Dănilă s-a căsătorit în mare secret! Cunoscuta actriță a ținut departe de urechile lumii acest lucru, însă de curând a făcut anunțul. Se pare că evenimentul a avut loc în urmă cu mai mulți ani, iar relația în care se află este una de lungă durată.
18:00
Geminidele sunt considerate cea mai spectaculoasă ploaie de stele. Se poate vede între 4-17 decembrie 2025, dar cea mai mare intensitate o au în noaptea de 13 spre 14 decembrie 2025.
Acum 6 ore
17:30
Carmen Grebenișan plănuiește prima vacanță în formulă completă de când este mamă. Unde vrea să plece alături de iubit și fiul lor, Kadri # SpyNews
Carmen Grebenișan a născut în urmă cu două luni, iar influencerița plănuiește prima vacanță în formulă completă de când a devenit mamă. Blondina și iubitul ei vor să plece câteva zile din țară, cu ocazia zilei de naștere a lui Cristi.
17:20
Doinița Oancea, una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi din țară, a făcut mărturisiri emoționante! Vedeta își dorește foarte tare să devină mamă, iar în cea mai recentă apariție a sa a fost extrem de sinceră, cu privire la acest subiect.
16:50
Roberta și Andi, finaliștii de la Mireasa, sezonul 11, prima apariție împreună, după zvonurile despărțirii. Cum s-au afișat # SpyNews
În urmă cu câteva săptămâni, s-a zvonit că Roberta și Andi de la Mireasa s-ar fi despărțit. Cei doi s-au afișat atunci tot mai rar împreună, iar toate imaginile de cuplu postate de fosta concurentă au dispărut. Finaliștii sezonului 11 formează în continuare un cuplu și s-au afișat din nou împreună.
16:40
Fotbalistul râvnit de toate femeile din România s-a logodit! Mesajul emoționant postat de partenera lui # SpyNews
Unul dintre cei mai doriți fotbaliști, din România, s-a logodit! Acesta și-a cerut partenera în căsătorie, după un deceniu de relație. Mai exact, este vorba despre nimeni altul decât celebrul Dennis Man, jucător al echipei PSV Eindhoven, dar și al echipei naționale de fotbal a României.
16:30
Cum a apărut Ionuț, SPP-istul lui Nicușor Dan, alături de președinte, la parada militară de 1 Decembrie # SpyNews
Ionuț, SPP-istul lui Nicușor Dan, a revenit în atenția românilor! După o perioadă în care nu a mai fost văzut la evenimente publice, ofițerul l-a păzit pe Nicușor Dan la parada militară de 1 Decembrie.
16:20
Tzancă Uraganu a ales cine va fi nașul de botez al fiului său cel mic, Yamal. Manelistul a făcut anunțul direct pe scenă # SpyNews
Yamal Andrei este fiul cel mic al lui Tzancă Uraganu cu Lambada. Manelistul vrea să își boteze băiatul și a ales și cine va fi nașul copilului. Anunțul l-a făcut direct pe scenă, în timpul unui concert.
Acum 8 ore
15:50
Cătălin Vișănescu și-a pus urmăritorii pe gânduri, după ce a făcut numeroase postări care au lăsat loc de interpretări în ceea ce privește o posibilă relație. Iată ce a postat fostul soț al lui Betty Salam!
15:40
Dani Mocanu, primele declarații de când a fost condamnat definitiv! Manelistul a făcut o promisiune # SpyNews
Dani Mocanu a transmis prin intermediul fratelui său primul mesaj de când a fost condamnat definitiv. În prezent, manelistul se află în Italia, iar curând va afla dacă va fi sau nu extrădat, alături de Nando, celălalt frate. Iată ce promisiune a făcut!
15:10
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, salată cu orzo și feta, un fel principal, paste cu chorizo și creveți, și un desert, madeleines cu cacao.
15:00
Cine este doamna cu pălărie galbenă, care a stat în prima linie la parada militară de 1 Decembrie # SpyNews
Românii au participat astăzi la Parada Militară de 1 Decembrie. Acest eveniment a fost sărbătorit în marile orașe ale României, dar cu siguranță cea mai spectaculoasă paradă a fost cea din București. Alături de conducerea țării, în prima linie, a fost zărită o doamnă cu o ținută colorată și o pălărie galbenă, care a ieșit în evidență. Iată cine este și ce funcție are.
14:40
Cum sărbătorește o româncă 1 Decembrie în Coreea de Sud. Ce meniu le-a împărțit localnicilor și cum au reacționat # SpyNews
Nu degeaba se spune că 1 Decembrie este sărbătorit de românii de pretutindeni! O femeie care s-a mutat în Coreea de Sud își sărbătorește țara natală acolo. Mai mult, le-a împărțiți preparate tradiționale localnicilor.
14:20
La ce să ne aşteptăm de la anul 2026. Diana Meţiu, “Anul 2026 are o energie 1 a noilor începuturi” # SpyNews
Numerologul Diana Meţiu a vorbit, în cadrul emisiunii “Lumea nevăzută”, despre energia anului 2026, pe care îl consideră un moment important de tranziţie. Potrivit acesteia, noul an marchează „un nou ciclu, mult mai altfel decât a fost până acum, orice din existenţa noastră”, iar direcția lui depinde în mare măsură de ceea ce a făcut omul în ultimii 9 ani, dar mai ales în anul 2025.
14:00
Ce relație are soția lui Robert Lele cu socrul ei! Andra Volos i-a transmis un mesaj emoționant # SpyNews
Andra Volos a făcut declarații emoționante despre relația specială pe care o are cu socrul ei! Tatăl lui Robert Lele i-a umplut un gol în suflet din cauza lipsei tatălui acesteia din viața ei. Iată cât de bine se înțeleg!
Acum 12 ore
13:50
Când se împodobește bradul de Crăciun și cum a luat naștere acest obicei. Scurt istoric și semnificație # SpyNews
Crăciunul se apropie cu pași repezi și multe persoane au început deja să împodobească bradul. Ei bine, ceea ce nu mulți știu este când se decorează, de fapt, pomul de Crăciun. Iată care este ziua perfectă pentru împodobirea bradului!
13:30
Maria Ciobanu, interviu emoționant în America, alături de fiica ei, Camelia, „Întotdeauna am fost modestă” # SpyNews
Los Angeles a devenit, de 1 Decembrie, un adevărat punct de reper pentru comunitatea românească din California. Peste 200 de români s-au reunit la un eveniment dedicat Zilei Naționale, organizat într-o atmosferă caldă și plină de patriotism, având-o în prim-plan pe Doamna Maria Ciobanu, una dintre cele mai îndrăgite și respectate artiste ale folclorului românesc.
13:20
Lambada l-a sărbătorit pe Tzancă Uraganu în fața a mii de oameni: ”La mulți ani, bărbatul meu” # SpyNews
Tzancă Uraganu a împlinit 35 de ani! Cântărețul a sărbătorit alături de mii de oameni, dar și alături de Lambada. Mama copiilor acestuia a fost prezentă pe scenă și i-a adus un tort superb, cu care pare că l-a surprins pe Tzancă Uraganu!
13:10
Un accident de proporții s-a produs pe autostradă, în urma căruia a fost paralizat traficul rutier. 45 de mașini au fost implicate. Imaginile vorbesc de la sine.
12:40
Imagini de la înmormântarea Jasminei, tânăra care a murit în accidentul din București! Ce au făcut prietenii ei # SpyNews
Jasmina, tânăra care a murit în accidentul din București, a fost condusă pe ultimul drum. Prietenii și familia ei și-au luat rămas bun de la ea. Imaginile de la evenimentul trist sunt tulburătoare.
12:40
Noul serial turcesc Cealaltă soție, povestea unei iubiri răvășitoare, marcate de săvârșirea unei crime și vrajba dintr-o puternică familie, de azi, la Happy Channel # SpyNews
Când dragostea neașteptată, dar profundă, înfiripată între Ceylan și Karan se ridică precum o forță nevăzută împotriva planurilor familiilor lor, lucrurile încep să ia o turnură periculoasă. Iar presiunea unor străvechi tradiții, urzelile de familie, dar și o crimă ce dă peste cap visurile de îndrăgostit ale lui Karan, toate se pot dovedi obstacole prea grele pentru o iubire abia născută. Ce se va întâmpla cu Ceylan și Karan? Noul serial turcesc Cealaltă soție, care va avea premiera azi, la Happy Channel, de la ora 23:00, le va dezvălui povestea pas cu pas. Producția va fi difuzată de Happy Channel de luni până vineri, la aceeași oră.
12:30
Caz halucinant într-un spital din România! Un vierme de 11 centimetri, scos din pleoapa unei femei # SpyNews
Un caz de-a dreptul șocant a uimit medicii unui spital din România! Doctorii au descoperit un vierme de 11 centimetri în pleoapa unei femei în vârstă de 26 de ani. Tânăra avea o umflatură dureroasă la nivelul ochiului.
12:30
Ileana Badiu a venit în emisiunea realizată de Laura Cosoi, „Vacanţă de vedetă” unde a vorbit despre cea mai recentă călătorie a sa, o aventură în Panama care, deși la început nu îi trezise mari așteptări, s-a dovedit a fi una dintre cele mai spectaculoase experiențe trăite în ultima perioadă.
12:20
Oksana Ionaşcu, totul despre viaţa de familie, amantă, soţ şi decizia de a merge mai departe! Cel mai aşteptat interviu, în exclusivitate! # SpyNews
Oksana Ionaşcu a decis să vorbească pentru prima dată după multe luni de tăcere. A ales să ofere un interviu în exclusivitate pentru spynews.ro. Mai are puţin şi naşte şi a considerat că este momentul să spună partea ei de adevăr, cum se vede de la ea întreaga poveste, şi mai ales, ce se întâmplă acum cu familia ei.
12:00
Iana Novac, dezvăluiri emoționante despre momentul în care a intrat în trupa ASIA, „Mi-a pus Dumnezeu mâna în cap” # SpyNews
Iana Novac a rememorat, în cadrul emisiunii „Spynews TV, unul dintre cele mai importante momente din cariera sa: intrarea în celebra trupă ASIA. Artista a vorbit deschis despre parcursul său, despre premiile câștigate înainte de a deveni membră a formației și despre impactul pe care această schimbare l-a avut asupra vieții sale.
11:50
Echipa de reporteri ai Știrilor Antena Stars se afla în aceste momente la parada militară din București, de unde au oferit informații exclusive. Astfel, evenimentul a început în urmă cu puțin timp, iar peste 2.900 de militari defilează cu ocazia zilei de 1 Decembrie.
11:50
Ana Morodan șochează din nou! Influencerița, cunoscută pentru stilul excentric pe care îl are, a ieșit pe stradă într-o ținută transparentă! Într-adevăr, are și ce să arate, pentru că se laudă cu o siluetă trasă prin inel! Iată imaginile incredibile!
11:40
A început parada militară din București! Peste 2.900 de soldați vor defilează de 1 Decembrie # SpyNews
Echipa de reporteri ai Știrilor Antena Stars se afla în aceste momente la parada militară din București, de unde au oferit informații exclusive. Astfel, evenimentul a început în urmă cu puțin timp, iar peste 2.900 de militari defilează cu ocazia zilei de 1 Decembrie.
11:00
Ninsorile încep să își facă simțită prezența tot mai mult în România. În două zone din țară zăpada a depășit doi metri, iar cetățenii abia și-au deszăpezit curțile. Totodată, există și risc de avalanșă! Iată care sunt zonele vizate!
10:50
Spectacol în ediția Chefi la cuțite de 1 decembrie: audițiile aduc al patrulea cuțit de aur al sezonului. Chef Sautner: ”N-am avut așa emoții de când sunt jurat aici!” # SpyNews
Victorie pentru Chef Richard Abou Zaki aseară la Chefi la cuțite – juratul și-a adjudecat amuleta care îi oferă puterea de a salva de la eliminare un concurent din orice echipă. În această seară, de Ziua Națională a României, Chefii își continuă călătoria amuletelor pe teritoriul țării și se opresc în Portul Mangalia pentru o altă întrecere cu mari emoții și un nou tribut adus atracțiilor turistice autohtone. Iar dacă pe terenul amuletelor, adrenalina e adusă de a treia bombă pusă la bătaie de Irina Fodor, în ringul audițiilor emoțiile ating punctul culminant când Alexandru Sautner pune pe masă cuțitul de aur.
10:40
Mesajele liderilor lumii pentru România, de Ziua Națională. Ce au transmis Donald Trump și Regele Charles de 1 Decembrie # SpyNews
Românii sărbătoresc astăzi Ziua Națională. De 1 Decembrie, mai mulți lideri ai lumii au transmis mesaje pentru România. Printre aceștia se numără Donald Trump, Regele Charles sau Împăratul Japoniei.
10:20
Cum arată bradul Adelei Popescu. Actrița și familia ei au optat pentru un pom natural de Crăciun # SpyNews
Adela Popescu împreună cu familia ei au împodobit bradul. Actrița a ales pentru acest an pomul tradițional natural de Crăciun, în locul unui brad artificial. Iată cât de frumos arată rezultatul final!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.