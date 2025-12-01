Cum îl răsfață Andra Volos pe Robert Lele. Cântărețul a postat imaginile care vorbesc de la sine

12:40

Când dragostea neașteptată, dar profundă, înfiripată între Ceylan și Karan se ridică precum o forță nevăzută împotriva planurilor familiilor lor, lucrurile încep să ia o turnură periculoasă. Iar presiunea unor străvechi tradiții, urzelile de familie, dar și o crimă ce dă peste cap visurile de îndrăgostit ale lui Karan, toate se pot dovedi obstacole prea grele pentru o iubire abia născută. Ce se va întâmpla cu Ceylan și Karan? Noul serial turcesc Cealaltă soție, care va avea premiera azi, la Happy Channel, de la ora 23:00, le va dezvălui povestea pas cu pas. Producția va fi difuzată de Happy Channel de luni până vineri, la aceeași oră.