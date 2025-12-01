Fundașul cu cetățenie română, primul hat-trick din carieră la 36 de ani! ”Fiecare soldat visează să devină general”
Sport.ro, 1 decembrie 2025 22:20
Moment inedit în fotbalul de peste Prut.
• • •
Acum 30 minute
22:40
Formația italiană a primit o lovitură dură, după etapa din weekend, în Serie A.
Acum o oră
22:20
Fundașul cu cetățenie română, primul hat-trick din carieră la 36 de ani! ”Fiecare soldat visează să devină general” # Sport.ro
Moment inedit în fotbalul de peste Prut.
22:10
Tehnicianul român de 50 de ani a făcut minuni, în doar patru luni, la Al-Hilal Omdurman din Sudan, o echipă care n-a văzut terenul propriu de peste trei ani.
Acum 2 ore
21:30
Filipe Coelho a dezvăluit explicația dureroasă din spatele remizei cu U Cluj: „Asta s-a întâmplat“ # Sport.ro
Tânărul tehnician portughez, în vârsta de 45 de ani, descoperă, treptat, realitatea fotbalului românesc.
21:10
Cazul Ianis Hagi, tot mai îngrijorător: ce i se întâmplă în Turcia arată marea sa problemă # Sport.ro
Internaționalul român a semnat cu Alanyaspor, ca să joace meci de meci și să crească în evoluții. Din păcate, deocamdată, doar jumătate din acest obiectiv a fost atins.
21:00
Anunțul făcut în Italia, după ce Nicolae Stanciu a ajuns la două luni fără meci jucat la Genoa # Sport.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani) se află într-un moment rar al carierei, unul în care a ajuns la o lungă perioadă fără meci oficial jucat.
Acum 4 ore
20:40
Tricolorele au trecut deja de prima fază a grupelor, însă greul de abia acum începe.
20:20
Putem asista la un moment care nu s-a mai petrecut de 25 de ani în cadrul cursei pentru Balonul de Aur!
20:10
Turcia – România naște o situație explozivă: Lucescu vrea să le dea adversarilor „lovitura de sub centură“ # Sport.ro
Barajul de calificare pentru Cupa Mondială, programat pentru 26 martie 2026, e precedat de un caz controversat.
19:50
Transferul lui Robinho Jr. se face pentru 10 milioane de euro! Fiul fostului star de la Real, dorit de o echipă importantă din Europa # Sport.ro
La 41 de ani, Robinho își petrece timpul alături de colegii săi de celulă, fiind în continuare în închisoare.
19:40
Stoperul portughez, om de bază la formația maghiară, a preferat să se întoarcă în România, de această dată, la campioana Superligii.
19:30
Farul a pierdut acasă cu FCSB, scor 1-2, într-un meci din etapa a 18-a din Superliga.
19:30
Lamine Yamal a vorbit, în cadrul unui interviu acordat emisiunii 60 Minutes, despre alegerea sa de a juca pentru Spania.
19:20
Noua achiziție a roș-albaștrilor a semnat contractul și se va alătura lotului din ianuarie.
19:00
Scandalul de proporții de la HC Zalău e departe de a se stinge.
Acum 6 ore
18:40
FCSB, numărătoarea inversă a început: titularul care își face bagajele după primul transfer al iernii # Sport.ro
Prind contur planurile roș-albaștrilor pentru perioada imediat următoare.
18:40
Sinner tace, iar Nadal reacționează la moartea marelui tenismen italian, Nicola Pietrangeli # Sport.ro
Rafael Nadal a reacționat la moartea fostului jucător de tenis legendar, Nicola Pietrangeli.
18:30
Danemarca - România, de la 21:30, la Campionatul Mondial de handbal feminin. Minune de ziua națională? Analiza lui Dan Chilom # Sport.ro
România, al treilea meci la Campionatul Mondial de handbal feminin.
17:40
Tenisul de masă românesc, la înălțime și pe final de 2025.
17:30
Rotaru pregătește „bomba“ iernii: internaționalul român care „rupe“ banca, dorit la Craiova # Sport.ro
Încurajat de rezultatele bune ale echipei, finanțatorul Mihai Rotaru e hotărât să întărească lotul pentru a doua parte din această campanie.
17:20
România a contat în WTA, în 2025: cele mai mari rezultate atinse de jucătoarele din țara noastră. Iași, turneul de vis # Sport.ro
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea, Irina Begu și Gabriela Ruse au reușit rezultate impresionante în 2025.
17:10
Becali și umilința supremă pregătită unui fotbalist: "Băgați-l ca să scăpăm de el!". E OUT cu Dinamo! # Sport.ro
Trimis pe teren în locul lui David Miculescu la pauza meciului cu Farul (2-1), Baba Alhassan (25 de ani) a fost aproape de o umilință fotbalistică din partea lui Gigi Becali.
Acum 8 ore
16:50
Ai noștri, ca brazii! România, rezultat istoric de Ziua Națională: suntem vicecampioni mondiali! # Sport.ro
Delegația tricoloră a obținut o clasare impresionantă, la Al-Khobar (Arabia Saudită), într-o întrecere la care au participat 52 de țări.
16:40
"Mi-a plăcut în primele meciuri, dar...". Fotbalistul de la FCSB care l-a "convins" pe Becali să facă un nou transfer # Sport.ro
FCSB, echipa surprizelor! Azi ești în echipă, mâine nu mai ești!
16:20
O afacere românească: expertul Premier League, Costel Pantilimon, a explicat în ce domeniu „a investit cu ochii închiși” # Sport.ro
Costel Pantilimon vrea să contribuie la o Românie mai sănătoasă.
16:10
La două săptămâni după ratarea calificării la Mondiale, naționala Emiratelor se pregătește, la Doha (Qatar), urmând să debuteze, miercuri, în cadrul FIFA Arab Cup 2025.
15:50
Mutare importantă înregistrată de România în tenisul feminin, de 1 decembrie.
15:40
Acesta este acuzat că ar fi comis o faptă teribilă.
15:00
Cătălin Cîrjan e născut pe 1 decembrie. Ce spun fotbalistul, Andrei Nicolescu și Florentin Petre despre Ziua Națională a României # Sport.ro
În prima zi din decembrie se sărbătorește Ziua Națională a României, care celebrează Marea Unire din 1918. Căpitanul lui Dinamo este singurul jucător din Liga 1 născut în această zi de sărbătoare pentru români.
Acum 12 ore
14:50
De câți ani nu a mai reușit România să evite înfrângerea în fața Danemarcei, la handbal feminin # Sport.ro
România trebuie să învingă Danemarca ori Ungaria, pentru a-și acorda argumente la calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin.
14:40
14:40
Nicola Pietrangeli, dublu campion la Roland Garros şi primul italian care a cucerit un titlu de Mare Şlem, a decedat la vârsta de 92 de ani, a anunţat luni Federaţia italiană de tenis (FITP), citată de AFP.
14:30
Andre Duarte va semna curând cu FCSB, după ce și-a încheiat socotelile cu Ujpest.
14:10
ACSH Gheorgheni a uitat să mai câștige în Erste Liga după ce a început competiția cu 12 victorii consecutive.
14:00
Gigi Becali nu s-a ferit! Ce pregătește FCSB pentru meciul din Cupa României: „El o să joace” # Sport.ro
FCSB va juca în Cupa României cu UTA, într-un meci din runda a doua a fazei grupelor.
13:50
Deși FCSB nu se descurcă prea bine în acest sezon pe niciun plan, Gigi Becali a anunțat azi că Elias Charalambous nu va pleca de la echipă decât în schimbul unei sume uriașe.
13:30
Se pregătesc mutări importante la FCSB. Prima, transferul lui Andre Duarte, este ca și rezolvat.
13:30
Un fost jucător de la FCSB face furori la noua sa echipă.
13:00
Salariu de vedetă pentru Andre Duarte! Noul fundaș de la FCSB, direct în topul salariilor # Sport.ro
Campioana României și-a asigurat serviciile fundașului portughez Andre Duarte (28 de ani), care a ajuns deja la București pentru a semna contractul.
12:50
Gigi Becali a făcut anunțul după ce FCSB a rezolvat transferul lui Andre Duarte: ”Nu poate să joace!” # Sport.ro
Andre Duarte a ajuns noaptea trecută în România pentru a semna cu FCSB.
12:50
Siyabonga Ngezana (28 de ani) a fost inclus în lotul final al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni, astfel că va rata ultimele meciuri ale lui FCSB din acest an.
12:40
Cine a făcut-o lider în Ligue 1 pe Lens! Dublă în 2-1 cu Angers după două assist-uri în 4-1 cu Monaco # Sport.ro
Ediție palpitantă în campionatul Franței, EXCLUSIV pe VOYO.
12:40
Fotbalistul de la FCSB, făcut praf de Marius Șumudică: „Este inadmisibil să-ți lași echipa așa” # Sport.ro
FCSB s-a impus cu 2-1 în meciul cu Farul din etapa 18 de Superliga.
12:10
Dennis Man a ajuns la PSV Eindhoven la începutul toamnei, dar ar putea avea parte deja de o schimbare uriașă.
12:00
Luni, 1 decembrie 2025, este o zi specială pentru toți românii, iar lumea fotbalului nu a rămas datoare.
11:50
"Peste așteptări!" Fotbalistul de la FCSB care l-a impresionat pe Basarab Panduru în victoria cu Farul # Sport.ro
FCSB a reușit să se impună la Ovidiu, scor 2-1 împotriva Farului, într-o partidă esențială pentru moralul campioanei.
11:40
Louis Munteanu și Emerllahu, în criptomonede! Gigi Becali dezvăluie ce i-a propus Varga: "Să fac pușcărie la bătrânețe?" # Sport.ro
Gigi Becali a revenit cu detalii despre negocierile pe care le-a purtat cu Ioan Varga pentru transferurile lui Lindon Emerllahu și Louis Munteanu la FCSB.
11:30
A murit Vladimir Muntyan! Fotbalistul român din naționala URSS a fost o legendă la Dinamo Kiev # Sport.ro
Volodymyr Muntyan a încetat din viață chiar de Ziua Națională a României.
11:30
Evenimentele petrecute după eșecul suferit de FCSB în Europa League cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1, i-au înfuriat pe fanii campioanei României.
11:20
Echipa națională a României a marcat Ziua Națională printr-un videoclip special, în care jucătorii și-au exprimat atașamentul față de culori și suporteri, la 107 ani de la Marea Unire.
