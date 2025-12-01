Fundașul cu cetățenie română, primul hat-trick din carieră la 36 de ani! ”Fiecare soldat visează să devină general”

Sport.ro, 1 decembrie 2025 22:20

Moment inedit în fotbalul de peste Prut.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 30 minute
22:40
Juventus, pierdere monumentală: out pentru mai multe luni, starul torinezilor e distrus! Sport.ro
Formația italiană a primit o lovitură dură, după etapa din weekend, în Serie A.
Acum o oră
22:20
Fundașul cu cetățenie română, primul hat-trick din carieră la 36 de ani! ”Fiecare soldat visează să devină general” Sport.ro
Moment inedit în fotbalul de peste Prut.
22:10
Cazul Reghecampf, fascinant în Africa: „E timpul să spunem lucrurilor pe nume“ Sport.ro
Tehnicianul român de 50 de ani a făcut minuni, în doar patru luni, la Al-Hilal Omdurman din Sudan, o echipă care n-a văzut terenul propriu de peste trei ani.
Acum 2 ore
21:30
Filipe Coelho a dezvăluit explicația dureroasă din spatele remizei cu U Cluj: „Asta s-a întâmplat“ Sport.ro
Tânărul tehnician portughez, în vârsta de 45 de ani, descoperă, treptat, realitatea fotbalului românesc.
21:10
Cazul Ianis Hagi, tot mai îngrijorător: ce i se întâmplă în Turcia arată marea sa problemă Sport.ro
Internaționalul român a semnat cu Alanyaspor, ca să joace meci de meci și să crească în evoluții. Din păcate, deocamdată, doar jumătate din acest obiectiv a fost atins.
21:00
Anunțul făcut în Italia, după ce Nicolae Stanciu a ajuns la două luni fără meci jucat la Genoa Sport.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani) se află într-un moment rar al carierei, unul în care a ajuns la o lungă perioadă fără meci oficial jucat.
Acum 4 ore
20:40
România, grupă înfiorătoare la Mondiale: știm cu cine vom juca în Main Round Sport.ro
Tricolorele au trecut deja de prima fază a grupelor, însă greul de abia acum începe.
20:20
Cine poate câștiga Balonul de Aur 2026! Surpriză de proporții, așteptată de 25 de ani Sport.ro
Putem asista la un moment care nu s-a mai petrecut de 25 de ani în cadrul cursei pentru Balonul de Aur!
20:10
Turcia – România naște o situație explozivă: Lucescu vrea să le dea adversarilor „lovitura de sub centură“ Sport.ro
Barajul de calificare pentru Cupa Mondială, programat pentru 26 martie 2026, e precedat de un caz controversat.
19:50
Transferul lui Robinho Jr. se face pentru 10 milioane de euro! Fiul fostului star de la Real, dorit de o echipă importantă din Europa Sport.ro
La 41 de ani, Robinho își petrece timpul alături de colegii săi de celulă, fiind în continuare în închisoare.
19:40
Ungurii „fierb“: cum au prezentat transferul lui Andre Duarte, de la Ujpest la FCSB Sport.ro
Stoperul portughez, om de bază la formația maghiară, a preferat să se întoarcă în România, de această dată, la campioana Superligii.
19:30
Basarab Panduru a „taxat” gafa din Farul - FCSB: „Nu înţeleg de ce îl surprinde?!” Sport.ro
Farul a pierdut acasă cu FCSB, scor 1-2, într-un meci din etapa a 18-a din Superliga.
19:30
Cariera lui Yamal putea fi alta! Pentru cine a vrut să joace starul Barcelonei Sport.ro
Lamine Yamal a vorbit, în cadrul unui interviu acordat emisiunii 60 Minutes, despre alegerea sa de a juca pentru Spania.
19:20
Abia a ajuns la FCSB și deja vorbește româna: Andre Duarte, mesaj superb pentru fani Sport.ro
Noua achiziție a roș-albaștrilor a semnat contractul și se va alătura lotului din ianuarie.
19:00
Teroare la Zalău!? Noi acuzații șocante la adresa lui Tadici Sport.ro
Scandalul de proporții de la HC Zalău e departe de a se stinge.
Acum 6 ore
18:40
FCSB, numărătoarea inversă a început: titularul care își face bagajele după primul transfer al iernii Sport.ro
Prind contur planurile roș-albaștrilor pentru perioada imediat următoare.
18:40
Sinner tace, iar Nadal reacționează la moartea marelui tenismen italian, Nicola Pietrangeli Sport.ro
Rafael Nadal a reacționat la moartea fostului jucător de tenis legendar, Nicola Pietrangeli.
18:30
Danemarca - România, de la 21:30, la Campionatul Mondial de handbal feminin. Minune de ziua națională? Analiza lui Dan Chilom Sport.ro
România, al treilea meci la Campionatul Mondial de handbal feminin.
17:40
Prima victorie pentru România la Cupa Mondială pe Echipe Mixte 2025 Sport.ro
Tenisul de masă românesc, la înălțime și pe final de 2025.
17:30
Rotaru pregătește „bomba“ iernii: internaționalul român care „rupe“ banca, dorit la Craiova Sport.ro
Încurajat de rezultatele bune ale echipei, finanțatorul Mihai Rotaru e hotărât să întărească lotul pentru a doua parte din această campanie.
17:20
România a contat în WTA, în 2025: cele mai mari rezultate atinse de jucătoarele din țara noastră. Iași, turneul de vis Sport.ro
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea, Irina Begu și Gabriela Ruse au reușit rezultate impresionante în 2025.
17:10
Becali și umilința supremă pregătită unui fotbalist: "Băgați-l ca să scăpăm de el!". E OUT cu Dinamo! Sport.ro
Trimis pe teren în locul lui David Miculescu la pauza meciului cu Farul (2-1), Baba Alhassan (25 de ani) a fost aproape de o umilință fotbalistică din partea lui Gigi Becali.
Acum 8 ore
16:50
Ai noștri, ca brazii! România, rezultat istoric de Ziua Națională: suntem vicecampioni mondiali! Sport.ro
Delegația tricoloră a obținut o clasare impresionantă, la Al-Khobar (Arabia Saudită), într-o întrecere la care au participat 52 de țări.
16:40
"Mi-a plăcut în primele meciuri, dar...". Fotbalistul de la FCSB care l-a "convins" pe Becali să facă un nou transfer Sport.ro
FCSB, echipa surprizelor! Azi ești în echipă, mâine nu mai ești!
16:20
O afacere românească: expertul Premier League, Costel Pantilimon, a explicat în ce domeniu „a investit cu ochii închiși” Sport.ro
Costel Pantilimon vrea să contribuie la o Românie mai sănătoasă.
16:10
Arabii au luat decizia în cazul lui Olăroiu: „Gata! Ajunge!“ Sport.ro
La două săptămâni după ratarea calificării la Mondiale, naționala Emiratelor se pregătește, la Doha (Qatar), urmând să debuteze, miercuri, în cadrul FIFA Arab Cup 2025.
15:50
De Ziua Națională, România primește un cadou din partea circuitului WTA Sport.ro
Mutare importantă înregistrată de România în tenisul feminin, de 1 decembrie.
15:40
Un fost jucător din Ligue 1 riscă 20 de ani de închisoare! Sport.ro
Acesta este acuzat că ar fi comis o faptă teribilă. 
15:00
Cătălin Cîrjan e născut pe 1 decembrie. Ce spun fotbalistul, Andrei Nicolescu și Florentin Petre despre Ziua Națională a României Sport.ro
În prima zi din decembrie se sărbătorește Ziua Națională a României, care celebrează Marea Unire din 1918. Căpitanul lui Dinamo este singurul jucător din Liga 1 născut în această zi de sărbătoare pentru români. 
Acum 12 ore
14:50
De câți ani nu a mai reușit România să evite înfrângerea în fața Danemarcei, la handbal feminin Sport.ro
România trebuie să învingă Danemarca ori Ungaria, pentru a-și acorda argumente la calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin.
14:40
Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00). David Popovici, Olăroiu, Ianis Hagi, Mihaela Cambei și Constantin Popovici, confesiuni de Ziua României Sport.ro
Ediție specială de 1 Decembrie.
14:40
Nicola Pietrangeli a decedat! Legendarul tenismen s-a stins din viață la 92 de ani Sport.ro
Nicola Pietrangeli, dublu campion la Roland Garros şi primul italian care a cucerit un titlu de Mare Şlem, a decedat la vârsta de 92 de ani, a anunţat luni Federaţia italiană de tenis (FITP), citată de AFP.
14:30
Verdict pentru Andre Duarte! Șumudică l-a comparat cu un alt jucător de la FCSB Sport.ro
Andre Duarte va semna curând cu FCSB, după ce și-a încheiat socotelile cu Ujpest.
14:10
Campioana României, distrusă acasă de o echipă din Ungaria! Sport.ro
ACSH Gheorgheni a uitat să mai câștige în Erste Liga după ce a început competiția cu 12 victorii consecutive.
14:00
Gigi Becali nu s-a ferit! Ce pregătește FCSB pentru meciul din Cupa României: „El o să joace” Sport.ro
FCSB va juca în Cupa României cu UTA, într-un meci din runda a doua a fazei grupelor.
13:50
Gigi Becali a făcut anunțul: Elias Charalambous pleacă de la FCSB pe 5 milioane de euro Sport.ro
Deși FCSB nu se descurcă prea bine în acest sezon pe niciun plan, Gigi Becali a anunțat azi că Elias Charalambous nu va pleca de la echipă decât în schimbul unei sume uriașe.
13:30
Abia a ajuns la FCSB și pleacă în această iarnă! Gigi Becali: ”Patru vor pleca!” Sport.ro
Se pregătesc mutări importante la FCSB. Prima, transferul lui Andre Duarte, este ca și rezolvat.
13:30
Rupe tot de când a plecat de la FCSB! Preferatul lui Gigi Becali, în formă maximă Sport.ro
Un fost jucător de la FCSB face furori la noua sa echipă.
13:00
Salariu de vedetă pentru Andre Duarte! Noul fundaș de la FCSB, direct în topul salariilor Sport.ro
Campioana României și-a asigurat serviciile fundașului portughez Andre Duarte (28 de ani), care a ajuns deja la București pentru a semna contractul.
12:50
Gigi Becali a făcut anunțul după ce FCSB a rezolvat transferul lui Andre Duarte: ”Nu poate să joace!” Sport.ro
Andre Duarte a ajuns noaptea trecută în România pentru a semna cu FCSB.
12:50
FCSB îl pierde pe Siyabonga Ngezana! Anunțul oficial venit astăzi Sport.ro
Siyabonga Ngezana (28 de ani) a fost inclus în lotul final al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni, astfel că va rata ultimele meciuri ale lui FCSB din acest an.
12:40
Cine a făcut-o lider în Ligue 1 pe Lens! Dublă în 2-1 cu Angers după două assist-uri în 4-1 cu Monaco Sport.ro
Ediție palpitantă în campionatul Franței, EXCLUSIV pe VOYO.
12:40
Fotbalistul de la FCSB, făcut praf de Marius Șumudică: „Este inadmisibil să-ți lași echipa așa” Sport.ro
FCSB s-a impus cu 2-1 în meciul cu Farul din etapa 18 de Superliga.
12:10
Olandezii anunță o schimbare uriașă pentru Dennis Man: ”Nu e așa nebunesc!” Sport.ro
Dennis Man a ajuns la PSV Eindhoven la începutul toamnei, dar ar putea avea parte deja de o schimbare uriașă.
12:00
Gică Hagi, mesaj de suflet de 1 decembrie: "Întotdeauna o mândrie!" Sport.ro
Luni, 1 decembrie 2025, este o zi specială pentru toți românii, iar lumea fotbalului nu a rămas datoare.
11:50
"Peste așteptări!" Fotbalistul de la FCSB care l-a impresionat pe Basarab Panduru în victoria cu Farul Sport.ro
FCSB a reușit să se impună la Ovidiu, scor 2-1 împotriva Farului, într-o partidă esențială pentru moralul campioanei.
11:40
Louis Munteanu și Emerllahu, în criptomonede! Gigi Becali dezvăluie ce i-a propus Varga: "Să fac pușcărie la bătrânețe?" Sport.ro
Gigi Becali a revenit cu detalii despre negocierile pe care le-a purtat cu Ioan Varga pentru transferurile lui Lindon Emerllahu și Louis Munteanu la FCSB.
11:30
A murit Vladimir Muntyan! Fotbalistul român din naționala URSS a fost o legendă la Dinamo Kiev Sport.ro
Volodymyr Muntyan a încetat din viață chiar de Ziua Națională a României.
11:30
Fanii lui FCSB îl sfidează pe Gigi Becali: ”Nu știu dacă va mai juca!” Sport.ro
Evenimentele petrecute după eșecul suferit de FCSB în Europa League cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1, i-au înfuriat pe fanii campioanei României. 
11:20
Mesajul emoționant al „tricolorilor” pentru toți românii, de Ziua Națională Sport.ro
Echipa națională a României a marcat Ziua Națională printr-un videoclip special, în care jucătorii și-au exprimat atașamentul față de culori și suporteri, la 107 ani de la Marea Unire.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.