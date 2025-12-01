Formula 1: Ameninţări şi hărţuire pe reţelele sociale - calvarul lui Andrea-Kimi Antonelli după Marele Premiu al Qatarului
News.ro, 1 decembrie 2025 22:20
După Marele Premiu al Qatarului disputat duminică, pilotul Andrea-Kimi Antonelli a fost ţinta unei valuri masive de hărţuire şi insulte online în urma declaraţiilor unor membri ai echipei Red Bull. Motivul? Depăşirea lui Lando Norris în ultimul tur al Marelui Premiu, care l-a determinat pe Helmut Marko să pună la îndoială integritatea tânărului pilot Mercedes.
• • •
Acum 30 minute
22:40
Şoferul care a provocat accidentul cu trei răniţi din Timişoara şi a fugit, identificat / A fost prins în trafic – VIDEO # News.ro
Poliţiştii din Timişoara l-au identificat pe şoferul care sâmbătă a provocat un accident rutier şi a fost aproape să ajungă cu maşina în râul Bega. După impact, bărbatul a fugit, chiar dacă în maşina lovită de el erau răniţi o fetiţă de 8 ani şi părinţii ei. Şoferul are 24 de ani şi a fost prins în trafic.
22:30
O celulă a grupării neonaziste americane ”The Base”, destructurată în Spania. Trei membri arestaţi, inclusiv liderul celulei, în contact cu fondatorul mişcării, americanul Rinaldo Nazzaro, instalat la St. Petersburg. El îndemna la comiterea unor ”atacuri # News.ro
Poliţia spaniolă anunţă luni că a destructurat o celulă "The Base" - o grupare neonazistă şi adeptă a supremaţiei albilor desemnată drept organizaţie teroristă de către Uniunea Europeană (UE), Regatul Unit, Canada, Australia şi Noua Zeelandă, relatează AFP.
Acum o oră
22:20
22:10
Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA - 18.768 pacienţi în România, la 31 decembrie 2024 / Peste 800 de noi cazuri depistate anul trecut şi aproape 200 de decese / Care sunt principalele căi de transmitere # News.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a transmis, luni, un mesaj de Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA, în care avertizează că, la sfârşitul anului 2024, se estima că 40,8 milioane de persoane erau infectate cu HIV, dintre care 65% se aflau în regiunea faricană a OMS. În România erau 18.768 pacienţi. Anul trecut s-au depistat peste 800 de noi cazuri în România, iar aproape 200 de persoane infectate au murit.
Acum 2 ore
21:50
Domiciliul din Paris al fostului preşedinte francez François Hollande, spart de doi tineri algerieni. Ceasul furat, restituit. Suspecţii, inculpaţi cu privire la furt în bandă organizată şi plasaţi în detenţie provizorie # News.ro
Domiciliul de la Paris al fostului preşedinte francez François Hollande şi partenerei sale Julie Gayet a fost spart la 22 noiembrie, iar din locuinţă a fost furat un ceas, potrivit unor surse, dezvăluie luni BFMTV.
21:30
Dusan Vlahovic s-a accidentat la adductorul stâng sâmbătă, în meciul cu Cagliari, iar cotidianul italian Gazzetta dello Sport a anunţat luni că atacantul lui Juventus ar putea lipsi timp de câteva luni.
21:10
Stelian Bujduveanu: Ziua Naţională ne aminteşte că o ţară se întemeiază pe valori: responsabilitate, grijă, solidaritate şi demnitate / Mandatul meu ca primar general se apropie de final, dar rămân profund recunoscător pentru încrederea primită # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, afirmă, luni, într-un mesaj transmis de Ziua Naţională, că o ţară se întemeiază pe valori: responsabilitate, grijă, solidaritate şi demnitate. El aminteşte că mandatul său se apropie de final, dar se arată profund recunoscător pentru încrederea primită.
21:00
Un plan de pace în Ucraina nu poate fi finalizat decât cu Kievul şi europenii ”la masa” negocierilor, subliniază, într-o conferinţă de presă comună cu Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron # News.ro
Un plan de pace între Rusia şi Ucraina poate fi finalizat numai cu Kievul şi europenii ”în jurul mesei”, subliniază luni preşedintele francez Emmanuel Macron într-o conferinţă de presă comună, la Palatul Élysée, cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.
21:00
Agenţia Naţională de Transplant: 84 de donatori şi aproape 300 de transplanturi până la 1 Decembrie # News.ro
Agenţia Naţională de Transplant anunţă, luni, că 84 de donatori şi aproape 300 de transplanturi au fost realizate în acest an, până la 1 Decembrie. În ultimele două zile au avut loc trei prelevări de organe.
21:00
Echipa Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu formaţia Universitatea Cluj, luni seara, în deplasare, scor 0-0, în ultimul meci al etapei a 18-a din Superligă.
Acum 4 ore
20:50
20:20
Antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, a vorbit despre scena care a devenit virală, în care a rămas abătut pe banca de rezerve înainte de a începe o conversaţie cu Raphinha, sâmbătă, după victoria împotriva formaţiei Alavès (3-1).
20:10
Macron refuză, într-o conferinţă de presă comună cu Zelenski la Élysée, ”să dea lecţii Ucrainei”, zguduită de un scandal masiv de corupţie # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron ”refuză luni să dea lecţii Ucrainei” - zguduită de un scandal de corupţie care afectează Guvernul de la Kiev - şi apreciază că ”adevărata dictatură” se află mai degrabă la Moscova decât la Kiev, relatează AFP.
20:00
Americanii ar putea cheltui 14,2 miliarde de dolari de Cyber Monday, impulsionaţi de consumatorii cu venituri mari # News.ro
Cheltuielile online din SUA sunt estimate să atingă 14,2 miliarde de dolari în Cyber Monday, potrivit Adobe Analytics, după un weekend de Black Friday puternic, marcat de cheltuieli ridicate din partea consumatorilor înstăriţi şi de vânătoare intensă de reduceri în rândul celor cu venituri mai mici, transmite Reuters.
19:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski cere luni, la Palatul Élysée, unde a fost primit de către omologul său francez Emmanuel Macron, ”terminarea acestui război în mod demn”, în contextul în care negocierile cu privire la Războiul din Ucraina se accelerează, relatează BFMTV.
19:50
Lot de file de somon marinat, retras de la comercializare de către producător urmare a prezenţei Listeria Monocytogenes # News.ro
Un lot de file de somon marinat este retras de la comercializare de către producător, urmare a prezenţei Listeria Monocytogenes. Listerioza se poate manifesta cu simptome asemănătoare gripei, precum febră, dureri musculare, greaţă, vomă şi dureri gastrice şi poate cauza probleme de sănătate dacă persoana este însărcinată sau dacă are un sistem imunitar slăbit.
19:40
Statele Unite au anunţat luni un acord comercial cu Marea Britanie care elimină tarifele pentru produsele farmaceutice şi tehnologiile medicale, în schimbul creşterii cheltuielilor britanice pentru medicamente prin sistemul naţional de sănătate (NHS), transmite CNBC.
19:30
Retragere cu torţe a militarilor, la finalul ceremoniilor organizate de Ziua Naţională – VIDEO # News.ro
În majoritatea garnizoarelor din ţară manifestările de Ziua Naţioală se încheie, luni seară, cu retragerea cu torţe a militarilor. În Bucureşti, la eveniment participă militarii Brigăzii 30 Gardă ”Mihai Viteazul”.
19:20
Explozie a unei butelii, într-o locuinţă din judeţul Bacău / Un bărbat de 59 de ani primeşte îngrijiri, dar nu vrea să fie transportat la spital # News.ro
O butelie a explodat, luni seară, într-o locuinţă din judeţul Bacău, fără să se producă şi un incendiu. Un bărbat de 59 de ani era în casă în momentul deflagraţiei şi a fost rănit, dar nu vrea să fie transportat la spital.
19:20
Federaţia Slovenă de Fotbal a anunţat luni că este în căutarea unui nou selecţioner, după ce contractul cu Matjaz Kek a expirat în ultima zi a lunii noiembrie.
19:10
Accident grav la graniţa judeţelor Galaţi şi Vaslui. Trei persoane sunt rănite, una se află în stop cardio-respirator - FOTO, VIDEO # News.ro
Un accident grav s-a produs, luni seară, la graniţa judeţelor Galaţi şi Vaslui. Primele date de la faţa locului arată că trei persoane au fost rănite, una dintre ele fiind în stop cardio-respirator. Ambulanţe din Vaslui şi Galaţi intervin la locul accidentului.
19:00
Iaşi: Sute de persoane au asistat la aprinderea iluminatului festiv. A fost deschis şi Târgul de Crăciun din centrul oraşului – FOTO / VIDEO # News.ro
Câteva sute de persoane au asistat, luni seară, la aprinderea iluminatului festiv în centrul municipiului Iaşi, fiind inaugurat totodată şi Târgul de Crăciun.
19:00
Spectacolul „Nicio pastilă magică”, premieră la TNB care marchează Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi # News.ro
Primele două reprezentaţii cu premiera spectacolului „Nicio pastilă magică” de Christian O’Reilly, regia Laurenţiu Rusescu, vor marca, la Teatrul Naţional Bucureşti, Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi. Spectacolele vor avea loc în 13 şi 14 decembrie, la Sala Atelier.
19:00
Acum 6 ore
18:50
Accident la intrarea în Slatina – O maşină a intrat într-o alveolă din beton, iar şoferul, deşi rănit, a reuşit să iasă din vehicul / Autoturismul a luat foc în scurt timp # News.ro
O maşină a intrat într-o alveolă din beton, la intrarea în municipiul Slatina, iar şoferul, deşi rănit, a reuşit să iasă din vehicul. Autoturismul a luat însă foc în scurt timp. Traficul în zona accidentului este perturbat.
18:50
SUA lui Trump consideră Europa ”insignifiantă”, avertizează generalul Ben Hodges la Euronews. Abordarea războiului din Ucraina de administraţia Trump era ”sortită eşecului de la bun început” pentru că a tratat războiul ca pe ”o vastă operaţiune imobiliară # News.ro
Continentul european se trezeşte lent şi îşi dă seama că nu poate conta pe Statele Unite drept un partener echitabil, avertizează luni generalul în retragere Ben Hodges, fostul comandant al armatei americane în Europa, într-un interviu acordat în emisiunea-far ”Europe Today” a postului paneuropean Euronews.
18:40
Furnizarea apei în localităţile din Prahova şi Dâmboviţa nu va fi reluată înainte de luni, anunţă autorităţile # News.ro
Furnizarea de apă potabilă către cei peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa care nu primesc apă, de vineri seară, din cauza unor probleme apărute la barajul Paltinu s-ar putea relua de săptămâna viitoare. Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova a anunţat, luni, că, deşi de marţi se va relua furnizarea apei din lacul de acumulare, aceasta nu va ajunge la consumatorul final „mai devreme de luni”, pentru că staţiile de tratare trebuie amorsate, iar instalaţiile trebuie umplute cu apă. Prefectul de Prahova anunţă că va cere Guvernului să asigure necesarul de apă potabilă pentru populaţia afectată.
18:30
Două tramvaie s-au ciocnit în Bucureşti / Un minor a fost rănit uşor, fiind transportat la spital # News.ro
Două tramvaie s-au ciocnit, luni seară, în Bucureşti, la intersecţia dintre bd. Doinea Cornea şi Splaiul Independenţei. În urma impactului cu minor a fost transportat la spital.
18:30
Luptătorul englez de UFC Tom Aspinall a fost diagnosticat cu o afecţiune rară la ambii ochi şi nu este încă sigur că va reveni în ring - la mai mult de o lună după ce a suferit o accidentare în meciul în care îşi apăra titlul la categoria grea, la UFC 321.
18:30
Nicuşor Dan, la recepţia de la Cotroceni de Ziua Naţională: România e o ţară coruptă, iar românii au dreptate când spun că nu văd o voinţă a statului român de a lupta cu corupţia - VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni seară, la recepţia de la Palatul Cotroceni, de Ziua Naţională, că România este o ţară coruptă, iar românii au dreptate când spun că nu văd o voinţă a statului român de a lupta cu corupţia şi mai au dreptate când sunt revoltaţi că oameni corupţi vin şi le dau lecţii de moralitate la televizor. „Totuşi suntem mai puţin corupţi decât acum 20 de ani”, a adăugat şeful statului, subliniind că este adevărat şi că toată corupţia din toată această perioadă „ne-a ţinut înapoi” şi că România putea fi „mult mai departe”, iar românii puteau trăi „mult mai bine” faţă de cum trăiesc azi.
18:20
Cel puţin patru morţi şi 40 de răniţi în Ucraina, într-un atac rus cu rachetă la Dnipro. O staţie de alimentare cu carburant şi întreprinderi, avariate în cursul unor negocieri de pace cu Rusia # News.ro
Cel puţin patru persoane au fost ucise, iar alte 40 au fost rănite într-un atac rus cu rachetă, la Dnipro, un oraş important situat în partea central-estică a Ucrainei, a anunţat guvernatorul regiunii Vladîslav Gaivanenko, relatează AFP.
18:10
Echipa ploieşteană Petrolul a învins, luni, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 18-a din Superligă.
18:10
18:00
Nicuşor Dan: Astăzi, la Arcul de Triumf, m-au impresionat bucuria şi numărul atât de mare al românilor care au venit să trăiască împreună emoţia paradei/ Ce le transmite preşedintele „românilor de pretutindeni” - FOTO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, că de Ziua Naţională l-au impresionat, la Arcul de Triumf, „bucuria şi numărul atât de mare al românilor care au venit să trăiască împreună emoţia paradei”, adăugând că „în fiecare privire” a văzut „respect” pentru valorile, pentru istoria şi pentru simbolurile care îi ţin uniţi pe români. Şeful statului mai spune că 1 Decembrie este „deopotrivă” şi „sărbătoarea românilor de pretutindeni”, cărora le transmite că şi-ar dori ca „mulţi dintre ei să găsească drumul înapoi spre ţară”. „Am avut onoarea de a mă întâlni online cu câteva sute dintre cei aflaţi în diaspora şi m-a emoţionat cât de profund sunt legaţi de casă, de familie şi de tot ceea ce înseamnă România. Ştiu că statul român are încă multe de îmbunătăţit pentru ei”, mai spune şeful statului.
17:50
VIDEO: Drumul lui Tibi Uşeriu de la închisoare la o carieră de campion, inspiraţie de Ziua Naţională # News.ro
Cel mai cunoscut alergător român de anduranţă, fondator al Via Transilvanica, Tibi Uşeriu povesteşte, de Ziua Naţională a României, cum sportul l-a ajutat să iasă dintr-o spirală a distrugerii de sine şi cum voinţa şi încrederea i-au adus nu doar vindecare, ci şi performanţe remarcabile şi succes în proiectele începute.
17:50
FCSB anunţă că Andre Duarte va evolua pentru campioana României începând cu luna viitoare.
17:40
17:40
Primarul din Alba Iulia, reacţie după huiduieli: Organizatorii nu vor mai primi de Ziua Naţională aprobare să facă manifestări. E păcat de atâta lume frumoasă ca să auzim un cor de huiduieli sau chestiuni de genul acesta # News.ro
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa, a reacţionat după ce, în capitala Marii Uniri, premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, iar momentele în care au fost depuse coroane de flori din partea preşedintelui Nicuşor Dan au fost, de asemenea, primite cu dezaprobare. Pleşa susţine că cei care au huiduit nu sunt localnicii, ci persoane „aduse, se va vedea de către cine”. Edilul anunţă că organizatorii unor manifestaţii nu vor mai primi aprobări pentru ca acestea să se desfăşoare de Ziua Naţională la Alba Iulia.
17:40
Argeş: Tânăr arestat preventiv, după ce şi-a agresat familia în timpul unei înmormântări. El a venit pe un scuter cu care şi-a acroşat tatăl şi sora, apoi şi-a lovit mama # News.ro
Un tânăr din judeţul Argeş a fost arestat preventiv, după ce a făcut scandal la o înmormântare, unde şi-a agresat fizic părinţii şi sora. El şi-a făcut apariţia la evenimentul funerar pe un scuter, cu care şi-a acroşat tatăl şi sora, apoi şi-a lovit mama. După ce familia l-a reclamat, tânărul s-a ales cu dosar penal.
17:30
Oana Ţoiu, de Ziua Naţională: Într-o lume marcată de incertitudini şi zgomot, de conflicte la graniţa noastră şi de transformări rapide, acest 1 Decembrie ne reaminteşte cine suntem dar şi că nu suntem singuri # News.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă, într-un mesaj de Ziua Naţională, că într-o lume marcată de incertitudini şi zgomot, de conflicte la graniţă şi de transformări rapide 1 Decembrie le reaminteşte tuturor românilor cine sunt, dar şi că nu sunt singuri. Ţoiu mai spune că, deşi ştie că mulţi români privesc „cu îngrijorare” spre ce se întâmplă în jur, mesajul său este unul „despre încrederea” că românii pot „depăşi orice obstacol” aşa cum au mai făcut-o în istorie. „România nu a fost niciodată mai protejată decât este acum. Apartenenţa noastră la Uniunea Europeană, la NATO cât şi parteneriatul strategic cu Statele Unite nu sunt simple tratate semnate pe hârtie. Ele sunt scutul care ne garantează libertatea, securitatea şi ne asigură un viitor liniştit pentru copiii noştri”, afirmă ministrul de Externe.
17:20
Lamine Yamal a vorbit, într-un interviu acordat emisiunii 60 minute, despre alegerea sa de a juca pentru Spania. Atacantul FC Barcelona a vorbit şi despre faima sa şi originile sale.
17:20
Trump anunţă că se va informa cu privire la o presupusă dublă lovitură în Caraibe dezvăluită de presă, dar că-l crede pe Hegseth, care susţine că ”n-a existat” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă că vrea să se informeze cu privire la dezvăluiri de presă despre o dublă lovitură mortală împotriva unei ambarcaţiuni la Marea Caraibilor, dar anunţă că crede versiunea prezentată de şeful Pentagonului Pete Hegseth, relatează AFP.
17:10
Bărbatul care i-a transmis lui Călin Georgescu „Marş la Moscova” a depus plângere după ce a fost agresat de susţinătorii fostului candidat la Preşedinţie # News.ro
Adrian Băzăvan, bărbatul care luni a mers la Alba Iulia cu mesajul ”Marş la Moscova” adresat lui Călin Georgescu, a depus plângere după ce a fost agresat de câţiva susţinători ai acestuia. În urma incidentului, se fac cercetări în cadrul unui dosar care vizează infracţiunea de lovire sau alte violenţe.
17:10
Sondaj AtlasIntel - Primele două poziţii în topul intenţiilor de vot, ocupate de Daniel Băluţă şi de Anca Alexandrescu, la diferenţă de 0,1% # News.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, şi candidata independentă susţinută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intenţiile de vot ale bucureştenilor (separaţi de 0,1%), urmaţi foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian Ciucu, arată datele unui sondaj de opinie realizat de către institutul AtlasIntel pentru HotNews. Într-un sondaj AtlasIntel din urmă cu două săptămâni, Ciucu deschidea clasamentul, Băluţă era pe 2, iar Alexandrescu era pe locul 3.
17:10
Preşedintele israelian Isaac Herzog afirmă că va ţine cont „numai de binele statului” în cazul cererii de graţiere a lui Benjamin Netanyahu # News.ro
Isaac Herzog, preşedintele israelian, a declarat luni că va lua în considerare „numai binele statului şi al societăţii” pentru a decide dacă să-l graţieze sau nu pe premierul Benjamin Netanyahu în procesul său pentru corupţie, relatează AFP.
17:00
Ministrul interimar al Apărării, întrevedere cu omologul său moldovean, de Ziua Naţională/ Discuţiile au vizat, printre altele, securitatea regională în contextul războiului de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei # News.ro
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a discutat, luni, de Ziua Naţională, cu omologul său moldovean, Anatolie Nosatîi, despre securitatea regională şi consecinţele asupra României şi Republicii Moldova ale războiului de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării şi despre sprijinul oferit Republicii Moldova la nivel regional, NATO şi UE.
Acum 8 ore
16:50
IGSU: Pompierii continuă să distribuie apă menajeră şi baxuri cu apă potabilă populaţiei afectate de lipsa apei, în judeţele Prahova şi Dâmboviţa # News.ro
Pompierii continuă luni să distribuie apă menajeră şi baxuri cu apă potabilă populaţiei din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, afectată de lipsa apei ca urmare a scăderii semnificative a nivelului apei în barajul de la Paltinu, informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).
16:40
Tadjikistanul anunţă că cinci chinezi au fost ucişi şi mai mulţi răniţi la graniţa cu Afganistanul # News.ro
Cinci cetăţeni chinezi au fost ucişi şi mai mulţi răniţi săptămâna trecută în zonele montane de la frontiera cu Afganistanul, potrivit unui bilanţ prezentat luni de autorităţile din Tadjikistan, o ţară din Asia Centrală în care lucrează mulţi chinezi şi care are relaţii tensionate cu regimul talibanilor, relatează AFP.
16:30
Risc însemnat de avalanşe în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu/ Avertismentul salvamontiştilor # News.ro
Salvamontiştii avertizează că în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu este risc însemnat de avalanşe, în condiţiile în care în ultimele zile a nins mult la peste 1.800 de metri altitudine şi s-a aşternut un strat de zăpadă proaspătă de peste 20-30 de centimetri, iar pe alocuri de peste 40 de centimetri, în toate masivele.
16:20
Naţionalele U19, U20, U21 şi de seniori au avut programate partide în luna noiembrie 2025. Pe baza convocărilor efectuate de selecţionerii acestor reprezentative, FRF.ro a alcătuit o radiografie inedită, plecând de la cluburile de provenienţă ale jucătorilor.
