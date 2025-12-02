Comandanții armatei ruse revendică, în fața lui Putin, „eliberarea” orașelor Pokrovsk și Vovchansk din Ucraina
HotNews.ro, 2 decembrie 2025 00:30
Comandanții militari ruși i-au comunicat președintelui Vladimir Putin că forțele armate ale țării au cucerit orașele ucrainene Pokrovsk și Vovchansk (Vovceansk), aflate pe linia frontului, a afirmat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov,…
Cuba a confirmat luni decesul a 33 de persoane din cauza bolilor transmise de țânțari în ultimele luni, într-o epidemie care a afectat cel puțin o treime din populație, potrivit rapoartelor oficiale, scrie Reuters. Ministrul…
Răspunsul lui Nicolas Maduro la ultimatumul dat de Donald Trump: „Nu vrem pacea sclavilor” # HotNews.ro
Președintele Venezuelei Nicolas Maduro a afirmat, luni, în timpul unei manifestații la Caracas, unde s-au adunat mii de susținători, că va refuza „pacea sclavilor”, în contextul în care dislocarea de forțe militare în Caraibe pune…
Mesajul lui Tudor Chirilă de Ziua Națională a României: „Acolo ajunge un popor care nu-și cunoaște istoria”. Ce își dorește artistul de 1 Decembrie # HotNews.ro
„Dacă îmi doresc ceva de 1 Decembrie este ca școala din România să se trezească și să predea elevilor istoria adevărată a secolului 20”, afirmă Tudor Chirilă, într-un mesaj adresat românilor cu ocazia Zilei Naționale.…
Partidul de guvernământ din Georgia amenință BBC cu instanța, după ce postul a relatat despre folosirea unei arme chimice împotriva protestatarilor din Tbilisi # HotNews.ro
Partidul de guvernământ din Georgia, Visul Georgian, a ameninţat luni cu instanţa postul britanic BBC, după ce acesta a publicat un reportaj în care afirmă că forţele de ordine georgiene au folosit anul trecut o…
VIDEO Protest anti-corupție la Sofia. Zeci de mii de bulgari cer în stradă demisia guvernului # HotNews.ro
Zeci de mii de persoane au protestat, luni, la Sofia, împotriva guvernului Bulgariei, marcând altfel intensificarea unei mișcări anti-corupție în cea mai săracă țară a Uniunii Europene, mișcare care vizează în special proiectul bugetului pe…
Generalul care a condus armata americană din Europa spune că SUA consideră continentul ca fiind „lipsit de importanță” și indică o potențială „problemă uriașă” # HotNews.ro
Continentul european „începe să realizeze treptat” că nu poate conta pe SUA ca partener echitabil, avertizează fostul comandant al Forţelor Terestre Americane din Europa, generalul în retragere Ben Hodges. „Statele Unite consideră Europa ca fiind…
Rusia a ocupat luna trecută cea mai mare suprafață din Ucraina din acest an. Înaintare consistentă în afara regiunii Donbas # HotNews.ro
Armata rusă a realizat în luna noiembrie cel mai semnificativ avans pe frontul ucrainean din ultimul an, conform unei analize efectuate luni de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW),…
Medicii rezidenți anunță o grevă de 5 zile, chiar înainte de Crăciun, nemulțumiți de salariile primite, în Anglia. Ei cer ajustarea la nivelul real din 2008 # HotNews.ro
Medicii rezidenți din Anglia vor organiza o grevă de cinci zile începând cu 17 decembrie, chiar înainte de Crăciun, invocând eșecul guvernului de a face o ofertă credibilă în ceea ce privește locurile de muncă…
Un lot de file de somon marinat este retras de la comercializare de către producător, după ce a fost depistată prezența bacteriei Listeria monocytogenes. Într-o avertizare pe site-ul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,…
Un expert în istoria nazismului critică dur decizia lui Nicușor Dan de a-l decora pe veteranul de război Ion Vasile Banu: „Este extraordinar de prost sfătuit” / Cum argumentează # HotNews.ro
„Singurul mesaj pe care îl transmite, fie că vrea sau nu, este «Heil Hitler!»”, spune profesorul de științe politice Cătălin Avramescu, pentru publicul HotNews. El a criticat vehement decizia lui Nicușor Dan, care l-a decorat…
Un aspect fundamental este ignorat în discuțiile despre pacea în Ucraina, avertizează un laureat al premiului Nobel care se încăpățânează să lucreze în Rusia. „Câte fețe trebuie să vă arăt?” # HotNews.ro
În timp ce un emisar al Statelor Unite se îndreaptă spre Moscova pentru a negocia un plan complex de pace în Ucraina, laureatul rus al Premiului Nobel pentru Pace, jurnalistul Dmitri Muratov, afirmă că un…
Președintele Erdogan, revoltat de acțiunile ucrainenilor în Marea Neagră. „Amenință securitatea navigației” # HotNews.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat luni asupra unei „escaladări îngrijorătoare” în urma atacurilor cu drone revendicate de Ucraina şi care au lovit două petroliere în Marea Neagră vineri şi sâmbătă în apropierea coastelor…
Pacienții pentru care România și alte țări au tratamente de ultimă generație, dar nu au capacitatea să îi diagnosticheze la timp. Pe lângă boală, au de luptat și împotriva stigmei: „Ne confruntăm cu o respingere irațională” # HotNews.ro
Aproape 19.000 de români trăiesc cu infecție cu HIV-SIDA, iar numărul cazurilor este în creștere în România, comparativ cu acum 10 sau 15 ani. Cu toate acestea, numărul real al pacienților ar putea fi mai…
Două tramvaie s-au ciocnit într-o intersecție din Bucureşti. Un copil a ajuns la spital # HotNews.ro
Două tramvaie s-au ciocnit luni, 1 decembrie, în Bucureşti, la intersecţia dintre bulevardul Doinea Cornea şi Splaiul Independenţei. În urma impactului, un minor a fost transportat la spital. „În jurul orei 15:38, Brigada Rutieră a…
Zelenski a anunțat rezultatele negocierilor de la Miami dintre Ucraina și Kiev. Subiectul pe care vrea să-l tranșeze într-o discuție cu Donald Trump # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că problema împărţirii teritoriilor disputate între Ucraina şi Rusia este cea mai dificil de rezolvat în negocierile pe care trimişii Kievului le-au desfăşurat cu reprezentanţii SUA pentru a…
Ce vor să vadă schimbat la România oamenii care au mers la parada de 1 decembrie. „Să fim mai uniți, să nu mai fie atâta ură între noi” # HotNews.ro
Mii de oameni au urmărit parada militară de Ziua Națională din București. Unii cu mândrie, alții nemulțumiți de organizare, după cum au spus chiar ei pentru HotNews. Mai mulți oameni care au fost prezenți la…
CTP, după cel mai recent sondaj privind alegerile pentru Primăria Capitalei: „Urcarea în sondaje a Ancăi Alexandrescu e un lucru real”. Candidatul pe care-l numește „un pierzător arogant” # HotNews.ro
Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR la alegerile pentru primăria Capitalei, a ajuns aproape la egalitate cu candidatul PSD, Daniel Băluță, aflat pe primul loc. Aceasta este surprinza celui mai recent sondaj de opinie…
Importantul bancher rus Andrei Kostin a afirmat că Moscova va riposta dacă Uniunea Europeană va utiliza activele suverane înghețate ale Rusiei pentru a acorda un împrumut Ucrainei și a precizat că Moscova ia în calcul…
Furnizarea apei potabile în județele Prahova și Dâmbovița va fi reluată abia săptămâna viitoare. Peste 100.000 de oameni sunt afectați # HotNews.ro
Furnizarea de apă potabilă către cei peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa care nu primesc apă, de vineri seară, din cauza unor probleme apărute la barajul Paltinu s-ar putea relua de săptămâna…
Antrenor din SuperLiga, resemnat după încă un eșec: „E greu să vorbești de transferuri și strategii la echipa asta” # HotNews.ro
Antrenorul Mihai Teja susține că șansele ca Metaloglobus să realizeze transferuri în această iarnă sunt mici. După 1-4 cu Petrolul, tehnicianul grupării bucureștene a vorbit despre erorile numeroase comise de jucătorii săi. Și a dat…
Ambasada Rusiei la București a publicat luni după-amiază un scurt mesaj de Ziua Națională a României. „Ambasada Federației Ruse transmite felicitări poporului român de Ziua Națională a României!”, scrie în mesajul publicat pe pagina de…
VIDEO Nicușor Dan, la recepția de Ziua Națională: „Trăim mai prost decât anul trecut, dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani.” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a enumerat, în discursul de la recepția de Ziua Națională de la Palatul Cotroceni, o serie de „adevăruri despre România”, în care a menționat deficiențele statului român. Astfel, șeful statului a spus…
Petrolul Ploiești s-a impus în fața echipei Metaloglobus, scor 4-1, într-un meci disputat luni, pe stadionul „Ilie Oană”, în etapa a 18-a din SuperLiga. Petrolul Ploiești – Metaloglobus 4-1 Golurile gazdelor au fost marcate de…
După ce i-a fost contestată sănătatea mintală, Trump spune că nu știe pentru ce a făcut un RMN și promite să publice rezultatul # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că va publica rezultatul investigației RMN pe care a efectuat-o în luna octombrie și a susținut că habar nu are ce parte a corpului i-a fost examinată, scrie luni…
Reacția primarului din Alba-Iulia după huiduielile de la festivități. „Nu vor mai primi aprobare să facă manifestări/ Trebuie să existe decență” # HotNews.ro
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa, a reacţionat după ce, în capitala Marii Uniri, premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, iar momentele în care au fost depuse coroane de flori din partea preşedintelui Nicuşor Dan…
VIDEO Un bărbat reclamă că a fost agresat la Alba Iulia, după ce i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova”. Anchetă a Poliției # HotNews.ro
Un bărbat prezent la manifestațiile de 1 Decembrie de la Alba Iulia susține că a fost agresat de mai multe persoane, la scurt timp după ce a strigat către Călin Georgescu și l-a numit trădător.…
Avertismentul lui Zelenski, înainte de vizita emisarului lui Trump, Steve Witkoff, la Kremlin, într-un moment critic al negocierilor de pace # HotNews.ro
Liderul Ucrainei a subliniat luni că probleme complicate au rămas fără rezolvare deocamdată, după negocierile SUA-Ucraina de duminică de la Miami, scrie Reuters. O analiză a Kyiv Independent a observat în același timp că șansele…
Un tânăr a intrat cu scuterul în membrii propriei sale familii la o înmormântare. Decizia luată de către instanță # HotNews.ro
Un tânăr din oraşul Mioveni suspectat că i-a lovit intenţionat cu scuterul pe membrii familiei la o înmormântare a fost arestat preventiv, luni, pentru violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, informează Agerpres.…
Avertisment al salvamontiștilor pentru turiștii care merg la munte. Cresc ridicat de avalanșe în trei masive muntoase # HotNews.ro
Salvamontiştii avertizează că în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu este risc însemnat de avalanşe, în condiţiile în care în ultimele zile a nins mult la peste 1.800 de metri altitudine şi s-a aşternut un strat…
LISTA noastră de Ziua Națională: 5 „unicorni” lansați de antreprenori români și alte 5 firme care ne fac mândri. Nu doar pe 1 Decembrie # HotNews.ro
De Ziua Națională a României, comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro vă prezintă o listă de 5 firme co-fondate de antreprenori români, care au fost evaluate la cel puțin 1 miliard de dolari fiecare, în urma unor investiții…
„Spionaj” și „materiale extremiste”. Acuzații la adresa Lituaniei, după incidentele cu baloanele meteo suspecte venite din Belarus # HotNews.ro
Minskul a acuzat luni Lituania că a folosit o dronă pentru a-l spiona și a distribui „materiale extremiste”, acuzație pe care autoritățile de la Vilnius au respins-o ca fiind falsă, informează Reuters. Disputa survine pe…
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Anca Alexandrescu crește puternic și e practic la egalitate cu primul loc. Un candidat de dreapta urcă și el. Bătălie tot mai strânsă în cursa pentru București. Câteva precizări importante legate de sondaj # HotNews.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, și candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intențiile de vot ale bucureștenilor (separați de 0,1%), urmați foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian…
Numărul de bugetari, în scădere accentuată față de începutul anului. Care sunt cei mai mari angajatori de la stat # HotNews.ro
Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în septembrie 2025, de 1.264.845, cu 3.956 mai puţine comparativ cu luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), informează Agerpres. Raportat…
Greșelile frecvente de îngrijire a pielii care pot agrava problemele cutanate, explicate de dr. Adriana Mosor, MedLife # HotNews.ro
În România, cosmeticele și produsele de îngrijire personală sunt în topul vânzărilor mai ales în perioade de reduceri cum este Black Friday. Potrivit unei analize Mediafax, printre cele mai căutate reduceri de Black Friday 2025…
Ultimatum: Trump i-a cerut direct lui Maduro să cedeze puterea și să părăsească țara / Liderul Venezuelei a refuzat, dar a venit cu o contra-propunere # HotNews.ro
„Poți să te salvezi pe tine și pe cei apropiați ție, dar trebuie să părăsești țara acum”, i-a spus Trump lui Maduro într-o discuție telefonică de acum zece zile, potrivit unor surse citate de cotidianul…
Premierul Ilie Bolojan, la două parade în 3 ore. Cum a parcurs cei 340 de km dintre București și Alba Iulia # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a deplasat de la București la Alba Iulia cu un avion Spartan, împreună cu delegația Ministerului Apărării Naționale, a declarat pentru HotNews.ro purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Premierul Ilie Bolojan…
Răspunsul lui Nicuşor Dan întrebat dacă l-a invitat pe Klaus Iohannis la recepţia de Ziua Naţională de la Palatul Cotroceni # HotNews.ro
Fostul preşedinte Klaus Iohannis a lipsit de la parada de Ziua Naţională de la Arcul de Triumf din București. Despre invitarea sa la recepția de diseară la Palatul Cotroceni a fost întrebat actualul președinte Nicușor…
Compania canadiană Eldorado Gold a finalizat cedarea proiectului minier aurifer românesc Certej, din județul Hunedoara, pentru o sumă totală de până la 30 de milioane de dolari, noul proprietar având câteva nume cu rezonanță semnificativă…
Jurnalistul Mihai Stegerean, fostul redactor-șef al știrilor B1 TV, a murit luni, 1 decembrie, la vârsta de 50 de ani, transmite B1 TV. Mihai Stegerean suferea de „o boală cruntă” și era internat de câteva…
VIDEO. Jaf armat în Italia. „Un comando” a folosit mitraliere Kalașnikov și a plecat cu o avere # HotNews.ro
Conform primelor estimări, jaful comis în această dimineață în provincia italiană Reggio Calabria, de-a lungul autostrăzii, în care a fost implicat un vehicul blindat, este estimat la aproximativ două milioane de euro, scrie ziarul italian…
Candidați „lipsiți de orice experiență politică”. Strategia cu care Péter Magyar vrea să câștige alegerile în fața lui Viktor Orbán și să preia puterea în Ungaria # HotNews.ro
Înainte de scrutinul crucial din aprilie 2026, liderul opoziției maghiare a ales să pună pe lista de candidați persoane mai degrabă necunoscute, provenite în mare parte din clasa medie maghiară, care a votat în trecut…
Operațiune masivă de căutare în Anglia cu polițiști, Garda de Coastă și Marina Regală după ce renul Buddy a fugit de la un târg de Crăciun / Unde l-au găsit dormind # HotNews.ro
Un ren pe nume Buddy a declanșat o operațiune de căutare de amploare în nordul Angliei, la care au participat Poliția, Garda de Coastă și Marina Regală, după ce a fugit de la un eveniment…
Cristian Tudor Popescu: „Ceva a lipsit de la expoziția de forță a Armiei Române” de 1 decembrie # HotNews.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a spus că „de 1 Decembrie n-am văzut purtate portretele lui Ferdinand Întregitorul, Reginei Maria, ale lui Ion I.C. Brătianu, Iuliu Maniu, Vasile Goldiș, Ion Inculeț, Iancu cavaler de Flondor, Gh.…
Reacția Rusiei la afirmația celui mai înalt oficial militar al NATO, care a spus că Alianța ia în considerare un „atac preventiv” # HotNews.ro
Rusia a declarat luni că afirmația celui mai înalt ofițer militar al NATO, potrivit căreia alianța militară condusă de SUA ar putea lua în considerare un „atac preventiv”, este extrem de iresponsabilă și reprezintă o…
LIVE VIDEO Ilie Bolojan, huiduit la Alba Iulia la parada militară de 1 Decembrie: „Demisia, demisia” # HotNews.ro
Huiduielile și fluierăturile oamenilor s-au auzit inclusiv în timpul intonării imnului național, la parada militară de la Alba Iulia. Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit luni, 1 decembrie, la parada militară de la Alba Iulia.…
VIDEO De 1 Decembrie, Ilie Bolojan vorbește despre„o formă reală de patriotism”: „Datoria de român și datoria de cetățean merg mână în mână” # HotNews.ro
În mesajul de 1 Decembrie, premierul Ilie Bolojan explică ce înțelege printr-o „o formă reală de patriotism”, legând-o de responsabilitatea individuală și de funcționarea corectă a instituțiilor. El afirmă că „datoria de român și datoria…
Vremea va intra într-un proces treptat de încălzire în următoarele zile iar temperaturile vor ajunge la 12 – 14 grade iar precipitaţii vor apărea în special către finalul acestei săptămâni, potrivit prognozei pentru următoarele două…
Oligarhul Ilan Șor anunță de la Moscova crearea unui „front național comun” pentru „răsturnarea regimului” din Moldova / Reacția Președinției de la Chișinău # HotNews.ro
Oligarhul pro-rus condamnat la 15 ani de închisoare și refugiat la Moscova anunță crearea unui „front național comun” care va avea două sarcini: „să-i scoată din închisoare pe cei persecutați” și să „răstoarne” regimul din…
